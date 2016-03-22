Modern bir eve zarif dokunuşlar

Konusunda uzman tasarımcı Livia Martins 'in Brezilya da uyguladığı bu muhteşem proje ile yaşam alanı kavramı yeniden tanımlanıyor. Tasarımcının evin iç ve dış bölümde tercih ettiği dikkat çekici renk ve doku kombinasyonları, misafirlerini daha içeri girmeden etkisi altına alarak, konutu etkileyici bir yaşam merkezi haline getiriyor. Daha en başta fark edilebilen büyük garajı ve açık bahçesi bu evin en vazgeçilmez niteliklerinden birkaçı. Tasarımcıların gerek doğası, gerekse de atmosferi ile huzur ve barış içinde bir hayat vaat eden yaşam alanının uygulamasında da başarılı oldukları oldukça açık. Binanın temel yapısı ve formu modern ögeler ile tasarlanmış olsa da yalınlık konusunda da taviz vermemekte. Keşfedilecek daha bir çok ayrıntısı olan bu yapıyı isterseniz hep beraber araştırmaya başlayalım.
Yapı ana hatlarını oluşturan çizgileri ve renkleri ile daha en başta alternatiflerinden kendisini ayırmayı başarıyor. En belirleyici özelliklerinden biri geniş bahçesine açılan bakış noktaları olmakta. Avrupa tarzı yapı özelliklerinden esinlenen binanın, ön mavi cam panelleri alternatiflerinden kendisini ayıran en dikkat çeken özelliğidir. Kahverengi ve bej renklerin uyumlu ilişkisi ve sıcak ışık uygulamalarının kombinasyonu, gözleri yatıştırıcı bir etki yaratır. Garaj da alışılagelmiş örneklerinden oldukça farklı bir yenilikçi tasarımı ile geliyor.
Biz evi biraz daha araştırmaya devam edelim.
Evin içine girdiğimiz ilk an da, cezbedici bir oturma odası görüyoruz, odanın büyüleyici ayrıntılarından bir diğeri de geometri ile şekillenmiş duvar kağıtları. İnsana ferahlık veren mekanın genişliği ve bu noktada bizi karşılayan üst kat ile giriş katı arasındaki ilşkiyi sağlayan modern merdivenler. Böyle bir mekanı en iyi konuklarınız ile beraber yaşayabilirsiniz. Konuklarınız, arkadaşlarınız da olabilir, müşterileriniz de. Kesin olan tek şey, tüm konuklarınızın bu zarif tasarıma sahip mekandan hayranlıkla ayrılması olacaktır.
Bahsettiğimiz giriş katı, sosyal ortamınızı rahatlıkla yaşayabilmeniz için yeterince geniş. Oturma ve yemek bölümleri, kendi içlerinde çok düzenli planlanmış. Bir yemek masası çevresinde 8 kişiye kadar keyifli bir yemek organize edebilirsiniz. Sonrasında genel tasarım ile uyumlu oturma gruplarında vakit geçmek, rahatlatıcı aydınlatması, sıcak renklerin ve tonların dengeli kullanması ile gözlerinizi dinlendirme özelliğinin keyfini sürmek, mekanın temel farklılıklarını yaşamak… Böyle rahatlatıcı bir mekanda aileniz ile yaşamı hayal etmek bile çok güzel.
Yemek sadece yemek için değil, hazırlamak, pişirmek ve tabii ki tatmak ve beraberinde sunmak, konuklarınız ile paylaşmak için bir vesiledir diyorsanız, bu mutfak tam size göre. Ayrıca bir şarap ve peynir partisi vermek için de yeterince ferah. Siyah panel dolaplar ile kaplı duvarların hacimleri de oldukça geniş. Bütün hazırlama ve pişirme üniteleri ve bulundukları alanlar son derece kaliteli malzemeler ile hazırlanmış ince bir işçiliğin eseri. Bu bölümün ön kısmında yer alan sunum ve oturma grupları da bir çizgi şeklinde mekan içinde yer alırlar.
Eğer sizin de istediğiniz eşi, benzeri olmayan bir oda ise, bu evde sizi ilgilendirecek başka şeyler de var. En başta bu yatak odasının duvarları eşsiz bir mavi ve beyaz, kareli bir tasarıma sahip.İşinizden, koşturmanızdan veya sadece yoğunluğunuzdan sonra, bir nefes alıp dinlenmek istediğinizde, bu serin mavi tonlar sizi daha hızlı bir şekilde rahatlatıp, gevşemenize yardımcı olacaktır. Odanın ortasında yer alan rahat yatak, her yönünde ki genişlik ve ferahlığı ile kendinize gelmeniz için birebir. Parlak turuncu sehpanız hemen baş ucunuzda, ama daha geniş bir alana ihtiyaç duyduğunuzda da masanız hemen diğer tarafınızda. Gerektiğinde bir çalışma alanına dönüşebilecek hacimde bir mekan.
Evin dış cephesinde ki çizgilerin devamı niteliğinde tasarlanan banyo, sadece bir banyo olmaktan öte, rahatlamak ve kendinize vakit ayırmak için de güzel bir alan.
Böylesi güzel dönüşümler ile ilgili daha çok fikir almak için Harabeden zarafete muhteşem bir dönüşüm başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.