Modern bir eve zarif dokunuşlar

Evin dış cephesinde ki çizgilerin devamı niteliğinde tasarlanan banyo, sadece bir banyo olmaktan öte, rahatlamak ve kendinize vakit ayırmak için de güzel bir alan.

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