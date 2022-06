Konforlu bir çocuk odası için 6 ipucu!

Her bir çocuk, kendine has bir karaktere ve özelliklere sahiptir. Her ne kadar hepsi oldukça sevimli olsalar da, her birinin karakteri birbirinden farklıdır. Fakat, neredeyse tüm çocukların sahip olduğu ortak bir özellik varsa, o da olsa olsa oyuncak sevgisidir. Neredeyse tüm çocuklar, formu ne olursa olsun oyuncaklardan hoşlanır. Hal böyle olunca da, çocuk odasında bol bol oyuncak görmeye hazırlamalısınız kendinizi… Fakat, oyuncaklar normal zamanlarda ortada durduğunda, istenmeyen olaylara sebep olabilen şeylerdir. Diğer yandan, siz de bir süre sonra çocuğunuzun çok fazla oyuncağı olduğunu hissetmeye başlayacaksınız. Zira, çocuklar için oyuncağın sınırı yoktur. İşte bu sebeplerden ötürü, çocuk odası dekorasyonlarında göz ardı edilmemesi gereken konulardan biri de oyuncakları koyacak bir alan oluşturmaktır. Aksi takdirde, her halükarda dağınık olacak ve çeşitli kazalara sebep olma potansiyeli taşıyan bir dekorasyon ortaya çıkar.

Oyuncakları normal zamanlarda saklamak için gerekli alanlar yaratırken, pratik dizaynlardan yararlanabilirsiniz. Bu pratik dizaynlardan en sık kullanılanı, büyük sepetlerdir. Bu sepetler, hem her yere kolayca konabilir hem de sahip olduğu geniş hacim sayesinde birçok oyuncağı içerisinde barındırabilir. Çocuk odası için alacağınız oyuncak sepetinin rengini belirlerken, odada hakim olan renkleri göz önünde bulundurmanız mantıklı olabilir. Eğer farklı renkler tercih etmek isterseniz, yukarıda da bahsettiğimiz gibi her zaman albenisi olan pastel tonlarını seçebilirsiniz. Yine de farklı dizaynlar denemek isterseniz, bu örnekteki gibi tematik dekorları tercih edebilirsiniz. Bu sayede, hem ortamdaki atmosfer ile çok uyumlu bir aksesuar kazanırsınız hem de çocuğunuz için farklı bir oyun alanı yaratmış olursunuz…