Konforlu bir çocuk odası için 6 ipucu!

Çocuk odası dekorasyonlarında en sık yapılan hatalardan biri, mekanı bir yetişkinin gözünden bakarak dekore etmektir. Bir yetişkin gibi dekore edilen oda, bir çocuğunun kullanımı için her türlü ihtiyaca cevap vermeyebilir. Üstelik bu tarz dizaynlar, rahatlıktan ve konfordan da yoksundurlar…
Peki ama rahat ve konforlu bir çocuk odası yaratmanın yolları nelerdir ? Çocuk odasında sıcak bir atmosfer yaratmak mümkün mü ? Bu alanlarda hangi tip dekoratif araçlar kullanılmalı ? Bunlara ve daha birçok soruya cevap vermeye çalışan bu makalemiz, çocuk odası konusunda farklı farklı konular üzerinde duracak. Çocuk odaları ile ilgili daha fazla ilham verici fikre yakından bakmak isterseniz, çocuk odası kategorisini ziyaret edebilirsiniz…
Çocuk odasında rahat ve konforlu bir hava yaratırken, yardımından en çok faydalanabileceğiniz ögelerin başında renkler gelmekte. Doğru renk tercihi ile, ortama oldukça sıcak bir atmosfer getirebilmeniz pekala mümkün. Peki ama çocuk odasında ne tarz renkler tercih etmek gerekir ? Öncelikle, elinizden geldiği kadar koyu renklerden uzak durmaya çalışın. Çünkü bu tarz koyu renkler, yetişkinlerin psikolojisinde bile olumsuz etkilere yol açabiliyorken minik yavrunuzun üzerinde oldukça kötü etkilere neden olabilir. Diğer yandan, yumuşak renkler kullanmaya çalışın. Şeker tonları da diyebileceğimiz bu renkler, çocuk odasında renkli ve rahat bir hava yaratmak konusunda oldukça işinize yarayabilir. Özellikle de pastel tonları, çocuk odası için renk arayan okurlarımızın tercih edebileceği ideal bir seçim olabilir…
Aydınlatma konusu, hemen hemen tüm iç mekan bölümlerinde -hatta bahçe gibi dış mekanlarda bile- oldukça önemli bir konu olduğu gibi, bu önemini çocuk odası dekorasyonlarında da korur. Fakat, genel misyonunun aksine çocuk odalarında temel amacı ortamı iyi biçimde aydınlatmak değildir. Çocuk odası gibi rahat, sıcak ve konforlu bir atmosferin amaçlandığı bir alanda, daha çok mekandaki havayı desteklemek için kullanmalısınız bu aydınlatmaları. Peki ama çocuk odasında nasıl bir aydınlatma tercih etmeli ? Öncelikle, mekan çocuk odası olduğu için o görkemli elmas taşlı avizeleri unutun. Böylesi şatafatlı bir dizayn, çocuğunuzun içini bunaltabilir. Bunun yerine daha küçük ve daha az gösterişli alternatiflere yönelin. Kimi zaman renkli bir masa lambası, kimi zaman karton bir avize, kimi zaman da tıpkı bu örnekteki gibi renkli küçük ampuller, çocuk odası için gayet yerinde bir tercih olabiliyor…
Yazımızın başlığı konforlu bir çocuk odası ile ilgili olduğu için, ortamdaki konforu ve rahatlığı oldukça yakından etkileyen bir konu ile karşınızdayız… Çocuk odasındaki konforu arttırmak adına, sizi en çok ilgilendiren konu mekandaki yatak dizaynıdır. Zira, ışık ve renklerle beraber ortama yumuşak ve konforlu bir hava katacak olan bu yataktır. Çocuk odası için kullanacağınız yatağı seçerken, ergonomik olmasına dikkat edin. Çocuklarda büyüme hormonu sadece uyurken salgılandığı için, minik yavrunuz kaliteli bir uykuyu hak ediyor. Bu kaliteli uykuyu ona sunacak olan şey ise, rahat ve konforlu bir yatak dizaynıdır. Estetik açıdan baktığımızda ise, seçeceğiniz yatağın ortamdaki atmosfere paralellik göstereceğinden emin olun. Zira, sık sık tercih ettiğimiz tekniklerden biri olan keskin zıtlıklar yaratma konusu, sıcak, rahat ve konforlu bir atmosferin amaçlandığı çocuk odasında pek de makul bir seçenek olmayabilir… Bu konuda size en doğru yolu gösterecek olan kişi, bu yatağı bizzat kullanacak olan çocuğunuzdur. Kendi odasında kullanacağı mobilyaları seçerken, ona söz hakkı tanımalısınız. Ancak bu sayede mutlu ve konforlu bir dekorasyona imzanızı atabilirsiniz…
Çocuk odasını dekore ederken, yardımından en çok faydalanacağınız bir başka dekoratif öge de halıdır. Tıpkı duvar boyaları gibi, ortamdaki atmosferin büyük bölümünü domine eden halılar, bir mekanı dilediğiniz gibi şekillendirmenin en etkili yollarından biridir. Halı kullanımı, ortama istediğiniz şekli verme konusunda tek başına yeterli olmasa da yine de oldukça etkili bir alternatiftir. Söz konusu mekan çocuk odası olunca, tercih edeceğiniz halı tipinin birbirinden canlı ve parlak renklere sahip olmasına dikkat edin. Diğer yandan, olabildiği kadar doğal iplikten üretilmiş halılar kullanmaya çalışın. Bu sayede, minik yavrunuzun sağlığını da tehlikeye atmamış olursunuz. Ayrıca, halınızın temizliğini aksatmayın. Zira bu renkli iplikler, aralarında birçok farklı tehlikeyi barındırabiliyorlar. En büyük tehlikelerden bir tanesi, gözle göremediğiniz mikroskobik canlılar. Bu mikroorganizmalar, farklı farklı hastalıkları ortama taşıyabiliyorlar. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odasındaki halınızın bakımına zaman zaman antiseptik bakım ürünlerini de eklemeyi unutmayın…
Her bir çocuk, kendine has bir karaktere ve özelliklere sahiptir. Her ne kadar hepsi oldukça sevimli olsalar da, her birinin karakteri birbirinden farklıdır. Fakat, neredeyse tüm çocukların sahip olduğu ortak bir özellik varsa, o da olsa olsa oyuncak sevgisidir. Neredeyse tüm çocuklar, formu ne olursa olsun oyuncaklardan hoşlanır. Hal böyle olunca da, çocuk odasında bol bol oyuncak görmeye hazırlamalısınız kendinizi… Fakat, oyuncaklar normal zamanlarda ortada durduğunda, istenmeyen olaylara sebep olabilen şeylerdir. Diğer yandan, siz de bir süre sonra çocuğunuzun çok fazla oyuncağı olduğunu hissetmeye başlayacaksınız. Zira, çocuklar için oyuncağın sınırı yoktur. İşte bu sebeplerden ötürü, çocuk odası dekorasyonlarında göz ardı edilmemesi gereken konulardan biri de oyuncakları koyacak bir alan oluşturmaktır. Aksi takdirde, her halükarda dağınık olacak ve çeşitli kazalara sebep olma potansiyeli taşıyan bir dekorasyon ortaya çıkar.
Oyuncakları normal zamanlarda saklamak için gerekli alanlar yaratırken, pratik dizaynlardan yararlanabilirsiniz. Bu pratik dizaynlardan en sık kullanılanı, büyük sepetlerdir. Bu sepetler, hem her yere kolayca konabilir hem de sahip olduğu geniş hacim sayesinde birçok oyuncağı içerisinde barındırabilir. Çocuk odası için alacağınız oyuncak sepetinin rengini belirlerken, odada hakim olan renkleri göz önünde bulundurmanız mantıklı olabilir. Eğer farklı renkler tercih etmek isterseniz, yukarıda da bahsettiğimiz gibi her zaman albenisi olan pastel tonlarını seçebilirsiniz. Yine de farklı dizaynlar denemek isterseniz, bu örnekteki gibi tematik dekorları tercih edebilirsiniz. Bu sayede, hem ortamdaki atmosfer ile çok uyumlu bir aksesuar kazanırsınız hem de çocuğunuz için farklı bir oyun alanı yaratmış olursunuz…
Evinizdeki çocuk odasını dekore ederken, sürekli belirttiğimiz gibi bir çocuk gibi düşünmeniz gerekir. Ancak bu sayede hem şık hem de konforlu bir çocuk odası dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Bu amaçla başlayan serüvenimizin son durağı, dekorasyonun genel işleyişine katılmasa da ortamdaki atmosferi büyük oranda etkileyen aksesuar tercihi. Aksesuar tercihi, yalnızca çocuk odası ile sınırlı kalmadığı gibi bahçe dekorasyonlarında dahi büyük bir öneme sahiptir. Mekan çocuk odası olunca, yaratacağınız dizaynın son çizgilerini bu aksesuarlar verir. İşte bu sebepten ötürü, çocuk odası dekorasyonlarında aksesuar tercihine gereken özeni göstermelisiniz. Ortama renk katarken, tercihinizi yukarıda da bahsettiğimiz tematik dekorlardan yana kullanabilirsiniz. Bu dekorlar, hem minik dostumuz için oldukça eğlenceli bir oda arkadaşı olacak hem de ortamın ihtiyaç duyduğu detay zenginliğini ortama sağlayacaktır. Eğer tercihinizi bu tarz tematik dekorlardan yana kullanmak istemiyorsanız, bu noktada imdadınıza farklı dekoratif araçlar koşar. Mekan çocuk odası olduğundan, aksesuar bazında oldukça fazla çeşide sahipsiniz. Örnek vermek gerekirse, minik dostumuzun herhangi bir oyuncağı çocuk odası için güzel bir aksesuar olabilir. Ya da, Hilal Tasarım Mobilya imzalı bu çocuk odası dekorasyonunda da gördüğünüz üzere, çocuk odasının duvarına çeşitli çizgi film kahramanları da yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz, yine tıpkı bu örnekteki gibi duvara monte edeceğiniz küçük bir üzerine çeşitli peluş oyuncaklar koyarak, oldukça eğlenceli bir çocuk odası dekorasyonu yapabilirsiniz…