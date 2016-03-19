Hayatın tadını çıkarmak için muhteşem bir ev

Bugünkü yazımız bir Arjantin'in Santa Fe şehrine götürüyor. Santa Fe'nin kırsal bir kasabası olan Santo Tomé'de konumlanmış olan tek katlı konutumuz Arrillaga & Parola Architects tarafından 2014 yılında inşa edilmiş. Yörenin ünlü golf kulübü Country Club El Paso'ya yakın olan konut tam anlamıyla bir keyif evi!

Asimetrik bir yapıya sahip olan konut country (kırsal) tarzın modernize hali gibi. İlk bakışta, geometrik ve asimetrik yapısı, düz ve keskin çizgileri, geniş pencereleri ile tipik bir minimalist mimari örneği gibi dursa da, yakından baktığımızda kırsal tarza ait birçok detayla karşılaşıyoruz. Beyaza boyalı ahşap tavanları, dış mekanlarda kullanılan terakota zeminleri ile yörenin kırsal özelliklerini çağdaş mimari ile buluşturmuş muhteşem bir konut. Yaşlı, güzel ağaçlara ve yemyeşil bir bahçeye sahip olan konut, gri cephesi ile de çevresine güzel bir uyum sağlamış. Haydi, evi daha yakından inceleyelim…