Hayatın tadını çıkarmak için muhteşem bir ev

Bugünkü yazımız bir Arjantin'in Santa Fe şehrine götürüyor. Santa Fe'nin kırsal bir kasabası olan Santo Tomé'de konumlanmış olan tek katlı konutumuz Arrillaga & Parola Architects tarafından 2014 yılında inşa edilmiş. Yörenin ünlü golf kulübü Country Club El Paso'ya yakın olan konut tam anlamıyla bir keyif evi!
Asimetrik bir yapıya sahip olan konut country (kırsal) tarzın modernize hali gibi. İlk bakışta, geometrik ve asimetrik yapısı, düz ve keskin çizgileri, geniş pencereleri ile tipik bir minimalist mimari örneği gibi dursa da, yakından baktığımızda kırsal tarza ait birçok detayla karşılaşıyoruz. Beyaza boyalı ahşap tavanları, dış mekanlarda kullanılan terakota zeminleri ile yörenin kırsal özelliklerini çağdaş mimari ile buluşturmuş muhteşem bir konut. Yaşlı, güzel ağaçlara ve yemyeşil bir bahçeye sahip olan konut, gri cephesi ile de çevresine güzel bir uyum sağlamış. Haydi, evi daha yakından inceleyelim…
Konut iki katlı gibi görünse de aslında komple tek kat üzerinde yer alıyor. Yükseltilmiş olan kısım konutun doğal gün ışığından en iyi düzeyde yararlanması için dizayn edilmiş. Çevresinin bitki örtüsü konusunda son derece şanslı olan konut, monoton olmayan, güzel bir peyzaja sahip. Konutun hem yaya hem de otomobil yolu terakota zemin ile kaplı, bu görünüm gri badana ile birleşince, konuta bir miktar da endüstriyel tarz havası vermiş. Konutun yarı kapalı bir de otoparkı bulunuyor, fotoğrafın sol tarafında görmek mümkün.
Yükseltilmiş tavan ahşap pergoladan imal edilmiş, ferah bir ortam sağlaması için de beyaz renge boyanmış. Kirişle tavan arası ise önceden de bahsettiğimiz üzere komple cam, böylece oturma odası gün boyunca bol bol doğal gün ışığı alabiliyor.
Evin dekorasyonu son derece sade, son derece mütevazi. Ev adeta gösteriş yapmak için değil, hayatın ve o muhteşem konumun tadını çıkarmak için dekore edilmiş gibi, bakımı, temizlemesi kolay.
Konutun geniş ve aydınlık salonunda oturma odasının yanı sıra yemek odası takımı da bulunuyor. Beyaz, lake cilalı yemek masasına beyaz ayaklı açık mavi döşemeli sandalyeler eşlik etmiş. Yemek masasının aydınlatması ise olması gerektiği gibi son derece alçak.
İyi hava koşullarının ve tatil modunun tadını çıkarmak için konutun terası son derece geniş tutulmuş, adeta esas yaşam alanları açık havada. Terakota zemin ve ahşap tavan ile kaplı olan açık alanda oturma yerleri, yemek masası ve geniş bir barbekü bulunuyor.
Terastaki barbekü alanının hemen yanında geniş bir açıklık, bir nevi teras penceresi bulunuyor. Bu pencere şık bir mimari özellik olmasının yanı sıra saksılara ekilmiş sevimli sukulent ve kaktüslere de ev sahipliği yapmış.
Sukulent ve kaktüslerin de içinde olduğu, en güzel ve bakımı en kolay süs bitkileri için ’Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın!
Fotoğrafta konutun ana giriş kapısını ve otopark girişini görüyoruz. Konutun hem iç aydınlatması hem de dış aydınlatması için sıcak bir sarı tonu seçilmiş, bu da konuta son derece davetkar bir hava vermiş.
Bu konutu beğendiyseniz, yine kırsal bir alanda konumlanmış ancak çok daha lüks detaylara sahip, ’Minimalist, sofistike ve konforlu bir villa’ başlıklı yazımızda tanıttığımız muhteşem konut da ilginizi çekebilir.