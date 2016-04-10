Konforlu home ofisler için dikkat edilecek noktalar

İş yerlerini evlerine taşıyan, evde çalışmaktan hoşlanan insanlar için home ofis çalışma alanları bir ayrıcalıktır. Home ofis çalışma alanları hem zamandan tasarruf etmenizi sağlarken hem de daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmanızı sağlar.Bu nedenle günümüzde insanların bir çoğu evlerinden çalışmakta ve zamanlarını daha verimli kullanarak işlerini daha kısa sürelerde bitirmektedir. Ev ortamı çalışmak için veya çalışma ortamı oluşturmak için pek uygun olmasa da yapılacak bazı düzenlemeler ile evde bir çalışma ofisi veya çalışma ortamı oluşturmak çok kolaydır. Her çalışma ortamında olduğu gibi home ofis çalışma ortamlarında da sessizlik, motive edici sadelik, temizlik, taze hava sistemi sağlayan havalandırma, aydınlatma sistemi ve doğal aydınlık gibi faktörler çok önemlidir. Bu faktörler hem insan vücudu için hem de insan beyninin rahat bir şekilde çalışması için çok önemli olan etkenlerdir. Peki evinizde bir çalışma ortamı oluşturmak, estetik bir şekilde dekore ederek motive edici bir alan ortaya çıkarmak için neler yapmalısınız ? Home ofis bir çalışma ortamı yapmak için adım adım uygulamanız gereken faktörlerin başında en uygun alanı seçmek gelir. evinizde bulunan boş odalardan birini veya çatı arasında kalan bir alanı çalışma alanı olarak düzenleyebilirsiniz. evinizde böyle bir alan yoksa yapacağınız tek şey oturma odanız veya diğer odaların bir köşesine bir masa yerleştirerek bu alanı çalışma alanı olarak düzenlemek ve kullanmaktır. Home ofis özelliği olması için çalışma masası vazgeçilmez olsa da çalışma masası yerleştirecek bir alan olmadığında ideal ölçülere sahip bir masa seçebilir ve oturma odanızın bir köşesine yerleştirebilirsiniz. Özellikle pencere kenarına yerleştireceğiniz çalışma masası hem doğal havalandırma, hem doğal aydınlatma sağlayacak hem de ölü alan olan pencere kenarlarının kullanılmasını sağlayacaktır. Home ofis olarak belirlediğiniz alanın düzenlenmesinde masa dışında çalışma odanızda olması gereken ofis mobilyaları, raflar, dolaplar yerine çalışma masası üzerine modern ve estetik güzelliği bulunan raflar tercih etmeli ve çalışma alanınızın eksiklerini gidermelisiniz. Modern raflar kolayca monte edilebildiği için, çalışma masası üzerinde ihtiyaç duyduğunuz evraklarınızı koyabileceğiniz modern depolama alanları olarak kullanıldığı için home ofislerde az yer kaplayan çok işlevsel olan raflardır. Home ofis çalışma alanlarında aydınlatma en önemli sorundur. evin aydınlatma sistemi tüm evi ve odaları kapsayacak şekilde planlanmış ve özel bir tasarım yapılmadan uygulanmış olacağından yapılması gereken bir masa çalışma lambası temin etmek veya zamanınız var ise çalışma alanını genel olarak aydınlatacak ve gözleri yormayacak bir aydınlatma tasarımı yaparak home ofis alanını daha verimli kullanabilirsiniz. İdeal aydınlatma olmadı zaman yapacağınız çalışma süresince gözleriniz daha fazla yorulacak ve çalışma veriminizi düşürecektir. Bu nedenle home ofis çalışacaksanız çalışma alanınızı en ideal aydınlatma sistemi ile aydınlatmalısınız. Aydınlatmanın önemi kadar çalışma alanında yeterli oksijenin bulunması açısından havalandırılması da önemlidir. Çalışma alanında yeterli oksijen olmaması durumunda kısa sürede yorulduğunuz hissedecek ve çalışma veriminizi düşüreceksiniz. Bu nedenle çalışma alanlarının en ideal oranlarda havalandırılması gereklidir. Eğer çalışma odası olarak ayıracağınız bir oda var ise pencereleri kullanarak havalandırma sağlamalı, çalışma odası olarak kullanacağınız bir odanız yok ise evin genel havalandırmasını düzenli olarak yapmalı ve çalışma odanızın kolaylıkla havalandırılmasını sağlamalısınız. Bu etkenlerin dışında çalışma alanının iklimlendirilmesi, yaz aylarında ideal soğukluğa kış aylarında ideal sıcaklığa sahip olması için en uygun iklimlendirme sisteminin kullanılması gereklidir. Bu sayede çalışma şartları ve konforu en ideal şekilde sağlanmış olacak ve home ofis olarak evinizden ayrılmadan ideal çalışma şartlarında çalışabileceksiniz. Ev içerisinde bir çalışma alanı oluşturmak oldukça zordur. Özellikle çocuklu ve kalabalık ailelerde fazla oda bulunmadığı için salonun bir köşesi veya oturma odasının bir kenarı çalışma alanı olarak kullanılmak zorundadır. Bu nedenle bu alanları en ideal şartlara kavuşturarak evlerinizi daha fonksiyonel bir ev haline getirmelisiniz. yapacağınız düzenlemeler ve home ofis uygulamaları için örnek dekorasyonların yer aldığı homify çalışma odası dekorasyonlarının yer aldığı çalışma odası dekorasyon sayfamızı ziyaret etmelisiniz.



