Mimarisi ile büyüleyen aile evi

Bir villa mimarisi ile yapılmış olan bu ev, bahçe de yer alan çim ile ev arasındaki bağlantıyı koparmamak için bahçeye uygun dış cephe renkleri tercih edilmiş, dokular ve renklerin uyumu ile oldukça güzel bir dış cephe ortaya çıkarılmış. Bahçe de yapılan peyzaj çalışması ile bitkiler karma bir şekilde kullanılmış ve bir birleri ile sınırları belirli olan bir bahçe ortaya çıkarılmış. Ev çatı katı ile birlikte iki katlı bir ev olarak yapılmış, dış cephe boyama işlemi de iki katlı olacak şekilde yapılmış ve çatı kısmı özel ahşap rengi ile boyanarak estetik bir güzellik ortaya çıkarılmış.