현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mimarisi ile büyüleyen aile evi

ümit atdağ ümit atdağ
House SM Feira, Urban Core Urban Core Kırsal Evler
Loading admin actions …

Bu gün bütün ailenin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği bir evi ziyaret ediyoruz. Modern mimarisi, her yaştan insanın ihtiyaçlarına cevap veren dekorasyonu, bahçesi ve görselliği ile insanı mutlu eden ve hayran bırakan bu ev,  Portekiz'de bir eyalet olan Santa Maria bölgesinin kuzeyinde Feira Douro ilçesinde yer almaktadır. Geniş bir arazinin üzerine kurulu olan bu ev, geniş yeşil bahçesi, zevkli güneşlenme alanı, modern mobilyaları, çocuklar için özel ayrılmış oyun alanı ile tüm yaştan ev halkına hizmet verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Evin yenilenme projesi kentsel Çekirdek Liman mimarlarından birine ait olduğu için şehir ve deniz ile ilgili tüm detaylar yenileme projesi içinde yer almaktadır. Özellikle bahçe de yer alan ahşap oturum alanı ve yeşil bahçenin görselliği sizleri mest edecek.

Bahçe mimarisi

House SM Feira, Urban Core Urban Core Kırsal Evler
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Bir villa mimarisi ile yapılmış olan bu ev, bahçe de yer alan çim ile ev arasındaki bağlantıyı koparmamak için bahçeye uygun dış cephe renkleri tercih edilmiş, dokular ve renklerin uyumu ile oldukça güzel bir dış cephe ortaya çıkarılmış. Bahçe de yapılan peyzaj çalışması ile bitkiler karma bir şekilde kullanılmış ve bir birleri ile sınırları belirli olan bir bahçe ortaya çıkarılmış. Ev çatı katı ile birlikte iki katlı bir ev olarak yapılmış, dış cephe boyama işlemi de iki katlı olacak şekilde yapılmış ve çatı kısmı özel ahşap rengi ile boyanarak estetik bir güzellik ortaya çıkarılmış.

Güneşlenme terası

House SM Feira, Urban Core Urban Core Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Bahçe içerisine özel bir alan yapılmış ve bu alanda plaj mimarisi birebir uygulanarak ahşap bir güneşlenme alanı oluşması sağlanmış. Parlaklık, konfor, ahşap şezlonglar, tam bir uyum içerisinde yerleştirilerek bahçenin görselliğinin artması sağlanmış. Bu alan aynı zamanda genç bireylerin güneşlenme alanı, orta yaşlı bireylerin akşamları keyif ve yemek yeme alanı olduğu için bütün ev halkına hizmet eden fonksiyonel bir alan şeklinde dekore edilmiş.

Yemek odası

House SM Feira, Urban Core Urban Core Kırsal Yemek Odası
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Yemek odası büyük ve parlak bir şekilde dekore edilmiş. Geniş pencereler ile ferah ve aydınlık olması sağlanarak yemek odasına özü özelliklere sahip olması sağlanmış. Şık mobilyalar, yüksek ahşap masa ve sandalyeler hem görsel bir yemek odası oluşmasına hem de evin genel mimarisi ile uyumlu bir yemek odası olmasına imkan tanımış.Masanın üzerine özel bir aydınlatma tasarımı yapılarak özel akşam yemeklerinde ortama özgü bir aydınlık oluşması sağlanmış.

Oturma odası

House SM Feira, Urban Core Urban Core Kırsal Oturma Odası
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Yemek odası gibi oturma odası da çok zarif bir şekilde dekore edilerek  görsellik üst seviye de tutulmuş.  Oturma odası içerisinde bir yemek masası yerleştirilerek aile yemeklerinin istenildiğinde oturma odasında yenilmesine olanak tanınmış. Oturma alanı ile özel bir ayrım oluşturularak oturma odasının zarifliği ve görselliği ön plana çıkarılmış. 

Dış bahçe

House SM Feira, Urban Core Urban Core Kırsal Evler
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Evin ön bahçesi haricinde bir de dış bahçesi mevcut.dış bahçe evin alt katı ile bağlantılı olduğu için özel bir duvar ile ön bahçeden ayrılmış ve çocuk oyun alanı ve bahçe olmak üzere iki bölünmüş.Üst bahçeye ise merdiven ile ulaşılması sağlanarak iki ayrı bahçe oluşturulmuş.Alt bahçe çim alanı ve oyun aletleri ile küçük yaştaki bireylerin eğlence alanı olarak görev yapıyor. Bu sayede evde yaşayan her bireye hizmet edecek kapasite de bir ev karşımıza çıkıyor.

Merdiven

House SM Feira, Urban Core Urban Core Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Alt bahçe ile üst bahçe arasındaki ulaşımı sağlayan merdiven gayet estetik ve şık bir tasarıma sahip. Özellikle bahçe dokusunun bozulmamasına özen gösterilerek ahşaplar kullanılmış. Metal bir korkuluk ile merdiven güvenliği sağlanarak zarafetinden ödün verilmeden şık bir şekilde monte edilmiş.

Şık ve zevkli bir yazlık
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler