Şaşırtıcı modern ve gizemli villa

Homify; bu gün sizleri iç mekan tasarımı Iara Kilaris tarafından yapılan, zarif estetik ve modern bir mimariye sahip villaya götürüyor. Campinas Mimarlık tarafından yapılan bu proje; toplamda 250 metre karenin üzerinde bir alana inşa edilmiştir.Bu villanın sahibi üç çocuklu bir aile olduğu için, evi daha kullanışlı ve daha fonksiyonel bir şekilde dekore etmek gerekmiş.Yenilenmeden önceki dağınık ve harabe hali aynı zamanda yenilenme amacı olmuş. Evin tüm detayları modern bir şekilde ele alınmış, canlı, çağdaş ve şık bir dekorasyon ile mimari bütünleştirerek istenilen ev ortaya çıkarılmış. Özellikle dış cephe mimarisi evin kendisini gösteren kısmı olmuş. dışarıdan baktığınızda dış cephenin güzelliği ve estetiği sizi mest etmeye yetiyor. Iara Kilaris bu ultra modern evi tasarlarken daha önceki tecrübelerinden yararlanmış ve beyaz renge ağırlık vererek ferah ve aydınlık bir ev ortaya çıkarmış.
Cephe kıvrımlı ve modern bir şekilde dekore edilmiş, tasarımı ile gözlerinizi kamaştıran bir cepheye dönüşmüş. Yüksek duvarlar, ev sakinleri için bir neyi koruyucu kalkan görevi görüyor. evin garaj kapısı da dış cephe ile uyumlu yapılarak görsel olması ve uyumlu olması sağlanmış. Özel bir yeşil alan çalışması yapılarak yüksek beyaz duvarların estetiği artırılmış. Yol üzerinde yer alan Portekiz taşları duvarın güzelliğine güzellik katmış.
Evin mimari yapısına çok özen gösterilmiş, hem yuvarlak motifler hem kıvrımlar hem de köşeler bir arada kullanılarak estetik ve maksimum güzelliğe sahip bu dış cephe ortaya çıkarılmış. Tün dış duvarlar beyaz renge boyanarak hem zarif hem de uyumlu olması sağlandığı gibi, yüksek duvarların beton kütlelerinin daha zarif görünmesi sağlanmış. sokaktan bakıldığında yumuşak kıvrımlı hatları, köşeleri ile bir bütün olarak görülen bu ev insanın içinin kıpır kıpır olmasına neden oluyor.
Evin iç kısmında, bilinen ve alışılmış tasarımın dışında fütüristik bir tasarım yapılmış, renklerin tamamı bir arada kullanılarak ortaya şaheser bir dekorasyon çıkarılmış.Özel tasarım betonarme pergola ve küçük yeşil alan adeta evin iç mekanlarının cennet bahçesi haline gelmiş. Konutun renkler ile dansı özel ve titiz dokunuşlar ile pekiştirilmiş, modern giriş kapısı ile birlikte evin modern mimarisi korunarak görsel bir alan oluşturulmuş.
Oturma odasının dekorasyonunda alçı kalıpla oldukça bol kullanılmış ve evin beyaz dekorasyonu içerisinde göz kamaştıran, farklı bir mimari ve tasarıma sahip oturma odası ortaya çıkarılmış.Televizyon panelinin ahşap rengi beyaz ile çok iyi bir uyum sağlamış, oturma odasında kullanılan oturma gruplarının krem renkleri ile birlikte muhteşem bir oturma odası konsepti oluşturulmuş.
Oturma odası için ayrılmış olan bölüm geniş olmasına rağmen ev sahiplerinin isteği doğrultusunda daraltılarak televizyon paneline yakın bir konsept belirlenmiş, geniş pencereler ile mesafeli bir yerleşim yapılarak açık mutfakla iletişim kurulabilen bir oda dekorasyonu evi daha zarif hale getirmiş.
Mutfak evin en renkli, en görsel ve en zarif alanı olarak tasarlanmış. Küçük bir bar yapılarak yemek yeme alanı yapılmış, renkli bar koltukları ile beyaz rengin hakimiyeti mutfakta kırılmış. Metalik tasarım ön landa tutularak mutfağın mutfak olması sağlanmış. Özel aydınlatma tasarımı yapılarak hem ana aydınlatma, hem de yemek barı aydınlatması iki farklı sistem ile yapılmış ve muhteşem mutfak dekorasyonu ile evin en dikkat çekici alanı olmuş.