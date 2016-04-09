Şaşırtıcı modern ve gizemli villa

Homify; bu gün sizleri iç mekan tasarımı Iara Kilaris tarafından yapılan, zarif estetik ve modern bir mimariye sahip villaya götürüyor. Campinas Mimarlık tarafından yapılan bu proje; toplamda 250 metre karenin üzerinde bir alana inşa edilmiştir.Bu villanın sahibi üç çocuklu bir aile olduğu için, evi daha kullanışlı ve daha fonksiyonel bir şekilde dekore etmek gerekmiş.Yenilenmeden önceki dağınık ve harabe hali aynı zamanda yenilenme amacı olmuş. Evin tüm detayları modern bir şekilde ele alınmış, canlı, çağdaş ve şık bir dekorasyon ile mimari bütünleştirerek istenilen ev ortaya çıkarılmış. Özellikle dış cephe mimarisi evin kendisini gösteren kısmı olmuş. dışarıdan baktığınızda dış cephenin güzelliği ve estetiği sizi mest etmeye yetiyor. Iara Kilaris bu ultra modern evi tasarlarken daha önceki tecrübelerinden yararlanmış ve beyaz renge ağırlık vererek ferah ve aydınlık bir ev ortaya çıkarmış.