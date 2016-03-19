Yalın bir ev mi dediniz? Görünce şaşıracaksınız

Merak duygusu insanın var olduğundan beri karakteristik bir özelliğidir. Bilinmeyenler ve gizemler insanın içindeki keşfetme arzusunu körükler. Yunan mitolojisindeki Pandora, merakına yenik düşer ve açılmaması söylenen kavanozu açar ve içindeki tüm kötülükler dünyaya yayılmaya başlar. Gerçek yaşam da ise insanın içindeki merak, dünyayı keşfetmesine, büyük denizleri aşıp yeni topraklar tanımasına ve çevresindeki her şeyle ilgili gözlem yapmasına neden olmuştur. Bu duygu insanın içindeki kaşifi ortaya çıkartıp başarıya götürmüştür. Mimarlık alanında bu başarı insanın yaşam alanı konusunda da yeni araştırmalar ve keşifler yapmasına, insanın doğasını daha iyi anlayıp onu şaşırtan örnekler çıkartmasına vesile olmuştur.

Bugün size homify'da bir koloni evinin restorasyon projesini tanıtacağız. Bu evin yalın bir üslupla tasarlanan cephesi görenleri ilk anda merak ve ilgi ile kendine çekmekte. Ev No:45 restorasyon projesi Cervera Sanchez Mimarlık Bürosu tarafından uygulanmıştır. Sömürge zamanında yapılmış yapının cephesi aynen korunur iken, içi çağdaş bir yaklaşımla tekrar şekillendirilmiştir. Evin en belirgin temel özelliği, iç mekanda ki alanların birbiriyle ilişkisi ve doğal ışığın mekana kattığı huzur hissidir.

Daha ilk anda bu evin kapılarının arkasındaki dünyayı merak etmemizi sağlayan Ev No: 45 çekiciliği ile bizi baştan çıkartmaya başlıyor.