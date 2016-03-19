Yalın bir ev mi dediniz? Görünce şaşıracaksınız

Merak duygusu insanın var olduğundan beri karakteristik bir özelliğidir. Bilinmeyenler ve gizemler insanın içindeki keşfetme arzusunu körükler. Yunan mitolojisindeki Pandora, merakına yenik düşer ve açılmaması söylenen kavanozu açar ve içindeki tüm kötülükler dünyaya yayılmaya başlar. Gerçek yaşam da ise insanın içindeki merak, dünyayı keşfetmesine, büyük denizleri aşıp yeni topraklar tanımasına ve çevresindeki her şeyle ilgili gözlem yapmasına neden olmuştur. Bu duygu insanın içindeki kaşifi ortaya çıkartıp başarıya götürmüştür. Mimarlık alanında bu başarı insanın yaşam alanı konusunda da yeni araştırmalar ve keşifler yapmasına, insanın doğasını daha iyi anlayıp onu şaşırtan örnekler çıkartmasına vesile olmuştur.
Bugün size homify'da bir koloni evinin restorasyon projesini tanıtacağız. Bu evin yalın bir üslupla tasarlanan cephesi görenleri ilk anda merak ve ilgi ile kendine çekmekte. Ev No:45 restorasyon projesi Cervera Sanchez Mimarlık Bürosu tarafından uygulanmıştır. Sömürge zamanında yapılmış yapının cephesi aynen korunur iken, içi çağdaş bir yaklaşımla tekrar şekillendirilmiştir. Evin en belirgin temel özelliği, iç mekanda ki alanların birbiriyle ilişkisi ve doğal ışığın mekana kattığı huzur hissidir.
Daha ilk anda bu evin kapılarının arkasındaki dünyayı merak etmemizi sağlayan Ev No: 45 çekiciliği ile bizi baştan çıkartmaya başlıyor.
Gördüğümüz gibi, yapı orjinal koloni dokusunu korur iken, yeni çarpıcı renkleriyle beraber mahallenin sadece eski binası olmaktan çıkıyor. Yapının karşısında oturup izlemeye başladığımızda, bina bizi bir zaman yolculuğuna çıkartıp kendi tarihini anlatmaya başlıyor. Bu koloni evinin sahip olduğu bir pencere ve bir kapıdan oluşan sade yüzeyi, bize nasıl bir beklenti yaratabilir?
Bakmaya ve şaşırmaya devam edelim.
Evin içine girdiğimiz zaman, koloni atmosferini devam ettiren giriş bizi şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle taş döşenmiş zemin, çağdaş tasarlanmış mobilyalar en dikkat çeken özelliklerinden. Fotoğrafta da görüldüğü gibi, kişisel bir dokunuş kazandırılan bu bölüm daha sonra göreceklerimizin de habercisi niteliğinde.
Evin girişini geçtikten hemen sonra, bizi doğal gün ışığı ile birlikte bir kış bahçesi karşılıyor. Bu doğal aydınlık, bize keyifli bir havalandırma ve atmosfer sunarken evin özellikle mutfağının ve salonunun da aydınlanmasını sağlıyor. Avlu içinde kullanılan küçük taşlar ve bitki bahçesi bizi doğaya yaklaştırıyor.
Eklektik stildeki mutfak en başta bizi kendine has yapısı ve fonksiyonelliği ile şaşırtıyor. Geniş aydınlanması ile iki ayrı bölüm iç içe birleşebiliyor. Mutfağın detaylarında kullanılan renkli baskı, çini, beyazlar ile kontrast renk oluşturan siyah renkte ahşap dolaplar, mutfaktaki yaşam alanına etkili bir hava katıyor. Mutfak adası ise işlevselliği ve sofistike görümüyle dikkat çekiyor.
Avlu ve mutfak arasında kalan yemek odası, kış bahçesinden aldığı ışıkla ve geleneksel üslupla dekore edilmiş görünümüyle bizi cezbediyor. Ayrıca bu etkileyici mekanın, yatak odaları ile de bağlantısını sağlıyor.
Toplanmak için güzel bir alan. İnsanı yormayan, az sayıda mobilya ile düzenlenmiş beton ve çiniler ile düzenlenmiş mekan bize ferah ve samimi bir ortam vaat ediyor.
45 numaralı evin bize son bir sürprizi var. Sahip olduğu geniş arazi, evin arka bahçesinde ferah bir alanın tasarlanmasına da olanak sağlamıştır. Bu bölümün rustik havası, geniş balkonu, yüzme havuzu ve doğal bambu panelleri ile bize keyifli bir oyun alanı sunuyor.
Bu ev, restorasyonu ile tarihi mirasından ödün vermeden, sizi ve dostlarınızı eğlenceli bir maceraya davet ediyor.
Dönüşüm projeleriyle ilgili daha çok fikir için Gözlerinize inanamayacağınız mucizevi dönüşüm başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.