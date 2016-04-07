Işıl ışıl aydınlık bir aile evi

Brezilyalılar için aile toplantıları, arkadaşlar ve bir arada olma duygusu çok önemli olduğu için evleri de genellikle kalabalık toplulukları rahat ettirecek konfor ve standartlardadır. Aileniz için ideal ve zarif bir ev düzenlemesi yapmak ve evinizi dekore etmek istiyorsanız homify sizleri Brezilya geleneksel evlerinden birine götürüyor. Evinizde yaratacağınız pratik mekanlar için ideal bir örnek olan bu ev, aynı zamanda dekorasyonunun şıklığı, zarafeti ve renkleri ile sizi büyülüyor. Ferah bir şekilde dekore edilmiş olan bu ev, muhteşem yerleşim planı, bahçesi, balkonu ve terası ile sizlere her alanda rahat ettiren ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir dizayna sahip. Heloisa titan tarafından projelendirilen bu ev aynı zamanda aile evi olarak da benzerlerine örnek olacak şekilde dekore edilmiş. Her anlamda konuksever olan bu yapı, işlevsel olması geniş pencerelere ve balkonlara sahip olması ile de zarafet dolu bir ev olarak karşınızda duruyor. Bahçesi ve rahat ortamı ile mutlaka görmeniz gereken bu eve homify farkıyla mutlaka bakmalısınız.
evin ana cephesi düz çizgilere sahip olacak şekilde modern bir tarzda dekore edilmiş. İki kattan oluşan bu evin, balkonları ile birlikte modern bir dış cephe görüntüsüne sahip olması için ağırlıklı olarak beyaz renk tercih edilmiş, özel alanlar gri renk tonu ile renklendirilerek renk ahengi oluşturulmuş. Bu sayede iç mekan entegrasyonu oluşturularak görsellik pekiştirilmiş.
İç tasarımda konfor ve işlevsellik hissi ön planda tutmuş, marangoz ustasının seçkin ve işlevsel çözümleri fonksiyonel ve misafirperver bir oturma odası ortaya çıkarılmasına yardımcı olmuş. Oturma odasında , renk çeşitleri , zarif ve rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak için kullanılmış ancak kahverengi ve gri gibi daha nötr ve toprak tonları daha ağırlıklı olarak kullanılarak iç mekanın dekorasyonu daha koyu renklere sahip şekilde yapılmış
Evin her bireyi dinlenmek için özel bir köşe olmasını istediğinden oturma odasının bir köşesi özel olarak dinlenme köşesi şeklinde dekore edilmiş. Provence stili dinlenme koltuğu ev sakinlerinin istedikleri zaman ayaklarını uzatarak dinlenmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmiş. Ağaç ve bambu kullanılan bu koltuk hem renkleri ile hem de minderi ile ortam renklerine uyum sağlayarak görselliği bozmamış ve dekorasyonun zarifliğine ortak olmuş.
Yemek odası cazibesi olan ve zarafet saçan bir dekorasyon ile evin en görsel alanı olarak dizayn edilmiş. Zarif ve ortam renkleri ile uyumlu yemek masası ve sandalyeler, sıra dışı bir aydınlatma tasarımı ile yemek odası farklı ve aykırı bir tarza sahip şekilde dekor edilmiş.
Mutfakta , ahşaptan yapılmış özel kabini pratiklik ve çağdaş bir dekora göstermektedir . L şeklinde dizayn edilmiş olan mutfak tezgahı gıda ve mutfak ekipmanlarını muhafaza eden modern bir depolama alanı gibi düşünülmüş. Tüm duvarlar kullanılarak mutfağa işlevsellik kazandırılmış ve mutfağın potansiyeli ortaya çıkarılarak ev sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmış.
Evin zemin katta üç yatak odası vardır. Bu yatak odasında , duvar kağıdı satranç ve ahşap paneli sıcaklık hissi vermektedir. Kanepe ve ahşap raf, yatak odası ve özel oturma odası olarak işlevsel olması amacıyla bir arada düşünülmüş, perde nötr renklerden seçilerek evin genel renk ahengine uyumlu bir yatak odası olarak dekor edilmiş.