Işıl ışıl aydınlık bir aile evi

Brezilyalılar için aile toplantıları, arkadaşlar ve bir arada olma duygusu çok önemli olduğu için evleri de genellikle kalabalık toplulukları rahat ettirecek konfor ve standartlardadır. Aileniz için ideal ve zarif bir ev düzenlemesi yapmak ve evinizi dekore etmek istiyorsanız homify sizleri Brezilya geleneksel evlerinden birine götürüyor. Evinizde yaratacağınız pratik mekanlar için ideal bir örnek olan bu ev, aynı zamanda dekorasyonunun şıklığı, zarafeti ve renkleri ile sizi büyülüyor. Ferah bir şekilde dekore edilmiş olan bu ev, muhteşem yerleşim planı, bahçesi, balkonu ve terası ile sizlere her alanda rahat ettiren ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir dizayna sahip. Heloisa titan tarafından projelendirilen bu ev aynı zamanda aile evi olarak da benzerlerine örnek olacak şekilde dekore edilmiş. Her anlamda konuksever olan bu yapı, işlevsel olması geniş pencerelere ve balkonlara sahip olması ile de zarafet dolu bir ev olarak karşınızda duruyor. Bahçesi ve rahat ortamı ile mutlaka görmeniz gereken bu eve homify farkıyla mutlaka bakmalısınız.