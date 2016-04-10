Büyük modern ve fantastik beyaz ev

Tasarım, enerji verimliliği odaklı küçük bir ev yenileme projesi kapsamında modern ve fantastik bir eve dönüştürülmüş. Castelldefels kasabasında Bajo Llobregat bölgesinde yer alan bu ev geleneksel biyoklimatik mimarinin bir örneği olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapım teknikleri, kullanılan akıllı malzemeler, sıcaklık kontrol panelleri, geleneksel ısıtma teknikleri ve aktif enerji kullanılmasını sağlayan sistemlerin yer aldığı, enerji verimliliği sağlayan, yıl boyunca istenilen hoş bir atmosfer sağlayan çağdaş bir ev niteliğindedir. Ekolojik olarak tasarım ve mimari açıdan bakıldığında tam bir doğa evi özelliği de bulunan bu ev aynı zamanda özel bir cephe tasarımı ile muhteşem bir görselliğe sahip olmuş. Biyoklimatik mimari uzmanları olan Olesa de Montserrat katalan bölgesinin önde gelen mimarlarından biridir. Biyo iklimsel özellikleri bulunan bu evi homify ayrıcalığı ile ziyaret ederek eviniz ile olan benzerliklerden yararlanabilirsiniz.
Bu ev, estetik ve mükemmellik çerçevesinde tasarlanmış, evin dışı termal malzemeler ile kurulan balkon evin en görsel alanlarından biridir.Ev sakinleri için özel tasarlanmış olan termal balkon mikro klima özelliği ile iyi havalandırılan, keyifli ve sıhhatli vakit geçirilen bir alan olarak dekore edilmiş. Evin çevresel etkilerini azaltmak, iklim şartların ile uyumlu olmasını sağlamak amacıyla inşa edilen termal balkon güzel bir ikamet alanı haline getirilerek ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda dekore edilmiştir.
Eve girdikten sonra her detaya hakim olan beyazın ağırlığını hissediyorsunuz. Beyaz boşluk aydınlatma ile birlikte hoş bir merdiven ile dekore edilmiş, cömert boyutlu pencereler sayesinde evin doğal ışık ile aydınlatılması sağlanmış. İkamet amacıyla yenilenen bu ev merdiven sayesinde üst kata ulaşım sağlarken aynı zamanda estetik ahşap merdiven ile oturma odasının daha görsel hale gelmesi sağlanmış.
Oda içi mükemmel bir aydınlatma ile beyaz rengin ağırlığında dekore edilmiş. İki geniş pencere ile odanın doğal havalandırılması sağlanmış. Oda içerisinde sonradan yapılmış olan şömine siyah renge boyanarak zıt renklerin dekorasyonu yapılarak odanın görselliği pekiştirilmiş. Ayrıca şöminenin güzelliği ile odanın estetiği artırılmış. oturma grubu ile televizyon ünitesi uyumlu bir bütünlük içerisinde dekore edilerek oturma odasının daha kaliteli bir yaşam alanı olması sağlanmış.
Nispeten küçük bir alanda , işlevsel olarak bir mutfak dekorasyonu ile bu fonksiyonel mutfak ortaya çıkarılmış. Arka planda küçük bir mutfak adası yemek masası şeklinde de kullanılabilir olarak dekore edilerek mutfağın aynı zamanda yemek odası olması sağlanmış. Bağımsız yemek masası kahve rengi yüzeyi ile mutfağın renkli olmasına katkı da bulunmuş.
Ev üç yatak odasından oluşan toplamda 170 metre kare oturum alanı olan bir ev olarak dekore edilmiş. Beyaz ve bol doğal ışık ile aydınlık bir yatak odası haline getirilmiş, renkli yatak örtüsü ile yatak odasının daha zevkli olması sağlanmış. Basit ve nötr perdeler kış günlerinde yatak odasının daha keyifli bir oda olmasına katkıda bulunmuş.
Banyo beyaz bir banyo lavabosu ile dekore edilerek duvarların ağır koyu renklerinin nötrlenmesini sağlamış. Sade mobilyalar şeffaf cam kutu şeklindeki banyo alanı küresel lambalar ile birlikte modern bir banyonun ortaya çıkarılmasını sağlamış. Özel bir ayna tercih edilerek banyonun bütün estetiği korunmuş.