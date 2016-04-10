Büyük modern ve fantastik beyaz ev

Tasarım, enerji verimliliği odaklı küçük bir ev yenileme projesi kapsamında modern ve fantastik bir eve dönüştürülmüş. Castelldefels kasabasında Bajo Llobregat bölgesinde yer alan bu ev geleneksel biyoklimatik mimarinin bir örneği olarak yeniden inşa edilmiştir. Yapım teknikleri, kullanılan akıllı malzemeler, sıcaklık kontrol panelleri, geleneksel ısıtma teknikleri ve aktif enerji kullanılmasını sağlayan sistemlerin yer aldığı, enerji verimliliği sağlayan, yıl boyunca istenilen hoş bir atmosfer sağlayan çağdaş bir ev niteliğindedir. Ekolojik olarak tasarım ve mimari açıdan bakıldığında tam bir doğa evi özelliği de bulunan bu ev aynı zamanda özel bir cephe tasarımı ile muhteşem bir görselliğe sahip olmuş. Biyoklimatik mimari uzmanları olan Olesa de Montserrat katalan bölgesinin önde gelen mimarlarından biridir. Biyo iklimsel özellikleri bulunan bu evi homify ayrıcalığı ile ziyaret ederek eviniz ile olan benzerliklerden yararlanabilirsiniz.