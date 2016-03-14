Yatak odanızı Feng Shui'ye göre renklendirin!

Bir uzak doğu felsefesi olan Feng shui bulunduğumuz ortamda uyum içinde yaşama bilimidir. Feng shui’nin sözlük anlamı rüzgar ve sudur. Feng shui felsefesine göre, çevremizde bizi etkileyen ve devamlı hareket eden kozmik, metafiziksel enerjiler vardır. Bu enerjilere ‘chi’ adı verilir. Chi, atmosferde sessizce ve görünmeden sürekli dolaşmaktadır. Feng shui’nin amacı da bu enerjiyi bize en faydalı olacak şekilde yakalamaktır.

Feng shui bir dekorasyon stili değilidir; kimi zaman söylenen ve yazılanlar bir dekorasyon stili gibi algılanmasına neden olabilir. Hayatınızdaki her şeyi bir anda yoluna koyacak sihirli bir dokunuş ya da mucizevi bir yaklaşım da değildir. Dekorasyondaki rolüne gelirsek; yaşam alanlarındaki yapı elemanlarını, eşyaları ve objeleri renk ve yönelimleri üzerinden değerlendirerek, olumlu enerjinin akışı sağlanmasında etkili bir öğretidir. Dolayısıyla kötü enerjinin etkisinden kurtulmak, bir nebze renklerin dili, dokular ve eşyaların, yapı elemanlarının konumu üzerinden sağlanabiliyor. İyi ve kötü enerjinin dengesini sağlamak açısından örneğin Yin Yang, özetle evrendeki karşıtlıkları ve doğada görülebilecek zıtlıkları esas alan, tamamlanma ve dengeleme esaslarını içine alan çok eskilere dayanan Çin felsefi öğretisi değerlendirilir. Bütünü sağlayan karşıtlıkları ele alırken; yin edilgeni, karanlığı, dişili temsil ederek geceye karşılık gelir. Yang etkeni ise aydınlığı, erili temsil ederek gündüze karşılık gelir. Dolayısıyla ikisi birlikte bir bütünü oluştururlar.

Bugünkü yazımızda Feng shui renklerini ve yatak odasındaki kullanımları konusunu inceleyeceğiz. Feng shui'de her rengin, kullanılan semboller kadar etkisi vardır. Her renk farklı mevsimi, elementi ve duyguları temsil eder. Herkesin doğumla getirdiği taşıdığı bir enerjisi ve element yapısı vardır. Dolayısı ile üzerine giydiği renkler gibi evde kişisel alanlarında kullandığı renkler de onu farklı etkiler.