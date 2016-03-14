Yatak odanızı Feng Shui'ye göre renklendirin!

Bir uzak doğu felsefesi olan Feng shui bulunduğumuz ortamda uyum içinde yaşama bilimidir. Feng shui’nin sözlük anlamı rüzgar ve sudur. Feng shui felsefesine göre, çevremizde bizi etkileyen ve devamlı hareket eden kozmik, metafiziksel enerjiler vardır. Bu enerjilere ‘chi’ adı verilir. Chi, atmosferde sessizce ve görünmeden sürekli dolaşmaktadır. Feng shui’nin amacı da bu enerjiyi bize en faydalı olacak şekilde yakalamaktır.
Feng shui bir dekorasyon stili değilidir; kimi zaman söylenen ve yazılanlar bir dekorasyon stili gibi algılanmasına neden olabilir. Hayatınızdaki her şeyi bir anda yoluna koyacak sihirli bir dokunuş ya da mucizevi bir yaklaşım da değildir. Dekorasyondaki rolüne gelirsek; yaşam alanlarındaki yapı elemanlarını, eşyaları ve objeleri renk ve yönelimleri üzerinden değerlendirerek, olumlu enerjinin akışı sağlanmasında etkili bir öğretidir. Dolayısıyla kötü enerjinin etkisinden kurtulmak, bir nebze renklerin dili, dokular ve eşyaların, yapı elemanlarının konumu üzerinden sağlanabiliyor. İyi ve kötü enerjinin dengesini sağlamak açısından örneğin Yin Yang, özetle evrendeki karşıtlıkları ve doğada görülebilecek zıtlıkları esas alan, tamamlanma ve dengeleme esaslarını içine alan çok eskilere dayanan Çin felsefi öğretisi değerlendirilir. Bütünü sağlayan karşıtlıkları ele alırken; yin edilgeni, karanlığı, dişili temsil ederek geceye karşılık gelir. Yang etkeni ise aydınlığı, erili temsil ederek gündüze karşılık gelir. Dolayısıyla ikisi birlikte bir bütünü oluştururlar.
Bugünkü yazımızda Feng shui renklerini ve yatak odasındaki kullanımları konusunu inceleyeceğiz. Feng shui'de her rengin, kullanılan semboller kadar etkisi vardır. Her renk farklı mevsimi, elementi ve duyguları temsil eder. Herkesin doğumla getirdiği taşıdığı bir enerjisi ve element yapısı vardır. Dolayısı ile üzerine giydiği renkler gibi evde kişisel alanlarında kullandığı renkler de onu farklı etkiler.
Toprak renkleri, objelerin arasındaki dengeyi kurar. Feng shui'nin beş elementinden biri topraktır ve bu renk tonları size ve odanıza dirilik, refah, vizyon, bereket ve şifa getirecektir. (Chi’nin hareket ettiği beş element vardır: Toprak, ateş, metal, su, ağaç.) Ana unsurlardan biri olan toprak, tüm diğer ana unsurların temelidir: Ağacın kökleri topraktadır, metal toprağın içinde gelişir, su toprağın üzerinde akar ve onun içine sızar, ateş ise toprağın üzerinde ve derinliklerinde lav halinde yanar. Toprak sabit bir ana unsurdur; toprak daima ayaklarımızın altında yer alarak bize güvenlik, süreklilik, değişmezlik ve kalıcılık duygusu verir. Eğer bu niteliklere ihtiyaç duyuyorsanız, o zaman yatak odanızda toprak unsurunu güçlendirin.
Mavi renk, doğada en yaygın bir renktir; gökyüzünü ve suyu, tarla çiçeklerini, serinlik ve sessizliği ifade eder. Mavi denizin sonsuzluğunu tavanın sokağı olan gökyüzünü, sakinliği, serinliği ve suyu gibidir. Rahatlatıcı bir enerji yaydığı için kullanım alanları doğru seçilmelidir zira mavi rahatlattığı için uyku getirici bir etkiye de sahiptir. Gevşetici renklerden biridir, organizmada metabolizma hızını düşürecek, uyku hissini uyandıracak. Dolayısıyla mavi tonlar canlılık ve enerji gücünün azaltılması gerekli yerlerde gereklidir. Bu nedenle yatak odası dekorasyonu için ideal olduğunu söyleyebiliriz.
Aktif ve güçlü enerjiye ihtiyacınız varsa mavi renk size uygun olmayabilir. Bazı insanlarda ise mavi renk depresyona neden olabilir. Dolayısıyla psikiyatri hastaları ve zihinsel engelli insanların odaları için tercih edilmemelidir. Ayrıca, ofislerde kullanımı uygun değildir. Bazı insanlarda mavi renk depresyon sebebidir. Bu rengi kullanırken yine yön, renk tonu ve kullanım dozu da önemlidir.
Yeşil renk yaşamın, yaratıcılığın, sakinliğin, huzurun, gücün ve uyumun rengidir. Yeşil aynı zamanda gençliğin, çoğalmanın ve gelişmenin de rengidir. Feng shui’de yeşil renk sakinleştirici, güç yenileyici, ahenk sağlayıcı renk olarak kabul edilmektedir. Doğada yeşil yaşamın rengidir. Bitkiler yazın yeşerir, solduklarında veya öldüklerinde ise sararırlar. Sarı renk olgunluğu temsil ediyorsa, yeşil renk gençliği ve gelişmeyi sembolize eder. Temiz yeşil tonlar yorgunluk ve gerginliğin alınması gereken mekanlarda, çocuğun derslerine çalıştığı odalarda kullanılır. Feng shui’ye göre zor çalışma gününden sonra gücünüzü toparlayabilmek için dinlenebileceğiniz yerler, misal yatak odaları için en uygun renklerden biridir.
Zihinsel motivasyon, kişisel farkındalık ve şifa enerjisi yüksek olan mor rengi titreşimi olan bir renktir. Bu özelliğinden ötürü ölçülü kullanılmalıdır. Yatak odası için ideal renklerden biri olan moru yatak örtülerinde tercih edebilirsiniz. Kişiyi düşüncelere sevk eden bir renk olduğundan oturma odası da ideal kullanım alanlarından biri olacaktır. Mor, paranın ve derin düşüncenin rengidir. Yüksek zihinsel faaliyetlerin ve entelektüelliğin rengidir. Güç, azamet, iktidar ve zenginlik getirir. Ancak aşırı kullanıldığında tembellik ve kibir getirir, bu nedenle mor rengin detaylarda kullanmak uygun olacaktır.
Hayatınızın herhangi bir bölümünde netlik ve kalıcılık arzu ediyorsanız yatak odanızda ve hatta evinizde gri renge yer vermelisiniz. Feng shui'de metal enerjisini temsil eden gri renk negatif enerjileri temizleyen ve güç veren bir renk elementidir. Ayrıca gri renk, mekanlarınıza sofistike bir hava katacaktır. Ayrıca mekanlarınızda gümüş çerçeveleri ve gümüş süs eşyalarını da kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınızı arttırmak veya çocuk sahibi olmak istiyorsanız; gri rengi yatak odanızın batı bölümünde kullanmalısınız. Özellikle gümüşi gri renk mekanınızı negatif enerjilerden temizleyecek yaşamınıza uyum ve netlik katacaktır. Yardımseverliği sembolize eden gri hem yetişkin hem de çocuk odaları için uygun renklerden biridir. Aynı zamanda gözü yormayan bir renk olmasından ötürü çalışma alanlarında da sıklıkla kullanılır.
Feng shui'de beyaz, saflık ve masumiyeti simgeler. Kadim doğu inanışlarına göre ise bilgeliğin rengidir. Hayatın bize sunduğu dersleri özümsememizi sağlayan renktir. Feng shui prensiplerine göre mekanlarımızda beyazı kullanmamız bizlere derin bir anlayış getirdiği gibi yeni imkanlara açılmamızı da sağlar. Ayrıca beyaz renk yeni başlangıçları simgelediği gibi net bitişleri de simgeler. Hayatınızda yolunda gitmeyen bir şeyi hayatınızdan çıkarmak ve yeni, tertemiz başlangıçlara adım atmak istiyorsanız mekanlarınızda bolca beyaz kullanmalısınız. Feng Shui'ye göre beyazı yatak odanızın batı ve kuzeybatı bölgesinde ağırlıklı olarak kullanmanız önerilir. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise sınırlı olarak kullanılmalıdır.
Fotoğraftaki örnekte Engel & Volkers Bodrum portföyünden bir konutun yatak odasını görüyoruz. Beyaz ile toprak tonlarının mükemmel uyumu gözler önünde.
Feng shui'de kırmızı ateş elementini simgeliyor. Ateş elementi ise yaratıcı yaşam enerjisini… Feng shui ekolüne göre mekanlarınızda dengeli bir şekilde kullanıldığında kırmızı renk yaşamınıza mutluluk, heyecan ve tutku getirir. Kırmızı, Çin'de şans ve mutluluğu, Hindistan'da evliliği, Batı'da ise aşk ve tutkuyu temsil eden renktir. Kırmızıyı yatak odanızın bir duvarında, perdelerde ya da yatak örtüsünde kullanabilirsiniz. Ayrıca mekanlarınızda bulunan halılarınızda, koltukların, yatağın üstündeki yastıklarda, tablo ve süs eşyalarında kırmızıyı tercih etmeniz hayatınıza daha çok aşkı, sansı ve tutkuyu çağıracaktır. Kırmızının çok fazla kullanımı aşırı uyarılmaya yol açabilir. Özellikle odanızın kuzeye bakan bölümünde kırmızı kullanılması tavsiye edilir. Yatak odanızda içinde kırmızı, pembe, bulunan perdeler, romantik tablolar, kırmızı mumlar, kalp şeklinde yada size aşkı çağrıştıran kırmızı süs eşyaları yatak odası için idealdir.
Feng shui’de kırmızı kötü enerjiyi tahrip eden güçlü ve sağlam renktir. Bu, kan ve yaşamın, güç ve hareketliliğin, doymuşluk ve aşkın rengidir. Kırmızı renk bizde eylemlere, harekete, yaşam gücünü yükseltmek için arzu uyandırır. Bu yüzden evlerde genellikle enerjinin zayıfladığı yerlerde kullanılır. Fakat kırmızı rengin fazlalığı sinir sistemini tahriş eder ve yorar. Özellikle ateş grubundan insanlar için kırmızının fazlalığı kalp rahatsızlığına veya yüksek tansiyona sebep olabilmektedir. Yakınlarınızdan biri psikiyatri hastası veya ani öfkelenmelere meyilli ise kesinlikle kırmızı rengi kullanmayınız. Çünkü kırmızı renk bu tür insanların hastalığını depreştirebilir veya negatif duygular uyandırabilir. Evin içinde dozunda kırmızı renk negatif enerjiden korunmak için kullanılmalıdır, tam da bu yüzden mutluluk ve uzun ömrün kırmızı kurdelesi, Çin panoları ve kristal bağlama bantları, bambu flütleri ve diğer zararlı enerjiyle mücadele araçları için canlı kırmızı renk kullanılır. Tansiyonunuz düşük veya yorgunluk hissediyorsanız Feng shui’ye göre kırmızı renk giysiyle durumunuzu etkileyebilirsiniz.
Geleneksel olarak altın ve güneş ışığıyla özdeşleştirir. Feng shui’ye göre yumuşak tonları insanı olumlu yönde etkilemekte. Aynı zamanda yoğun sarı renk tehlike, yalan, iftira, asılsız söylentileri sembolize eder. İçgüdüsel olarak yoğun şekildeki canlı sarı renkten kaçınırız, fazlalığı asabiyet veya korku uyandırır. Sarının : bal, altın, bakır tonları iyi etkilere sahiptir. Bu renk tonları sıcak temele sahip, yüreğimizi ısıtır, canlılık, güven, iyimserlik verir. Dolayısıyla bu tonlar yaşam alanlarının dizaynı için uygundur. Bu tonlar sanki kapalı havada bile evde güneş açmış hissi verecektir. Bunlar ısıtan tonlardır. Sarı renk algılama yeteneğimizi güçlendirir, maneviyatı yükseltir, daha canlı, aktif ve mutlu olmamızı sağlayacaktır. Fakat unutulmamalı ki, sarı aydınlatma cihazınız varsa, yanıp-sönen sarı ışık kullanılmamalı, zira epilepsi krizlerine neden olabilir. Sarı renk giysi kalp çakrasının enerjiyi algılamasını pekiştirir.
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