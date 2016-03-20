İki farklı cephe, bir müthiş malikane

Sayfamızın bugünkü konuğu üç yüz kırk beş metrekarelik muhteşem bir malikane. İnanılmaz ama gerçek, bu bina 1921 yılında yanında konumlanan daha büyük bir malikanenin bahçıvan evi olarak iki yüz kırk metrekare üzerine inşa edilmiş. Almanya'nın Krefeld şehrinde Schönwasserstraße üzerinde konumlanan bu yapı daha sonraları küçük dairelere bölünmüş ve bir apartman olarak kullanılmış. Yapının şimdiki sahipleri ise onu geniş bir aile evine çevirmek üzere Krefeldli mimarlık firması 28 Degrees Architektur ile anlaşmış. Krefeld şehrinin anıt binalarından biri olan ve belirli regülasyonlara bağlı olan yapının tadilat hikayesi de böylece başlamış olmuş.
Bina şehrin anıt yapılarından biri olduğu için ön cephesinde büyük değişiklikler yapılması mümkün değil ancak konut sahipleri yapıya geniş, cam bir kısım eklemek istiyorlarmış. Profesyonellerimiz bu isteği konutun kendi geniş bahçesine bakan arka cephesinde, aşağıdaki fotoğraflardan da göreceğiniz şekilde, çarpıcı bir biçimde gerçekleştirmiş. Böylece ortaya caddeye bakan ön cephesi ile geleneksel, bahçeye bakan arka cephesi ile ise son derece modern bir mimari tarza sahip ve bunu müthiş bir beceri ile harmanlayabilmiş bu konut çıkmış. Haydi daha yakından inceleyelim…
Konutun caddeye bakan ön cephesi geleneksel tuğla yüzeye sahip. Üçgen alınlık, eğimli çatılar, tuğla yüzey, hepsi yapının inşa edildiği 1921 yılının tipik mimari özellikleri. Oldukça geniş bir bahçeye sahip olan konutun tuğla ve demir kullanılarak inşa edilmiş sağlam çitleri bulunuyor.
Mülk sahiplerinin isteği üzerine yapıya eklenen bu cam bölme ön cepheden hiçbir şekilde görülmüyor. Bahçeye bakan bu cephe ön cephenin aksine tamamen modern bir görünüme sahip. Müthiş cam bölmenin iki yanı beyaz renkli geometrik küpleri andırıyor ve bu kısımlarda da tüm çağdaş yapılarda görmeye başladığımızı üzere, doğal gün ışığından azami ölçüde yararlanabilmek adına oldukça geniş pencereler kullanılmış.
Konutun sonradan eklenen cam bölmeli kısmı yapıya hakikaten de müthiş bir özellik katmış. Tavanı da olduğu gibi cam olduğundan uzun saatler boyunca doğal gün ışığından yararlanabiliyor. Konforlu bir uzanma koltuğuna yatıp bu müthiş evin ve peyzajlı bahçesinin sefasını sürmek için bire bir!
Konutun iç dekorasyonu da bahçeye bakan arka cephesi gibi modern tarzda. Aslında konutun anıt özelliği taşıyan ön cephesi hariç bütün kısımları modernleştirilmiş, minimalist denebilecek bir tarzda dekore edilmiş. Çift taraflı şömine ise mekana sıcak ve samimi bir hava katıyor. Geniş, konforlu köşe koltuk takımı ise oturma odasını davetkar bir hale geçirmiş.
Malikanenin mutfağı da görenleri tatmin edecek düzeyde. Beyaz, siyah ve gri tonlarının tercih edildiği mutfak alanı da minimalist bir tarzda dekore edilmiş. Tamamı siyah renkte seçilen beyaz eşyalar ankastre olacak şekilde tercih edilmiş. Ocak ve lavabo ise ada ünite üzerinde yer alıyor.
Minimalist tarz banyoda da devam ediyor. Epoksi cilalı brüt beton duvarlara sıra dışı tasarıma sahip beyaz, klozet ve lavabo eşlik ediyor.
Konutun koridorunda ve merdivenlerinde açık gri tonları ile beyaz renkler tercih edilmiş, merdivenin iki yanına korkuluk görevi gören kalın cam duvarlar çekilmiş. Koridor duvarında aile fotoğrafları sergileniyor.
Siz de evinizin antre ve koridorunda değişik bir dekor çalışması yapmak istiyorsanız ’Yaşam alanlarınız için antre dekorasyon fikirleri’ başlıklı yazımından inceleyebilirsiniz.