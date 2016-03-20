İki farklı cephe, bir müthiş malikane

Sayfamızın bugünkü konuğu üç yüz kırk beş metrekarelik muhteşem bir malikane. İnanılmaz ama gerçek, bu bina 1921 yılında yanında konumlanan daha büyük bir malikanenin bahçıvan evi olarak iki yüz kırk metrekare üzerine inşa edilmiş. Almanya'nın Krefeld şehrinde Schönwasserstraße üzerinde konumlanan bu yapı daha sonraları küçük dairelere bölünmüş ve bir apartman olarak kullanılmış. Yapının şimdiki sahipleri ise onu geniş bir aile evine çevirmek üzere Krefeldli mimarlık firması 28 Degrees Architektur ile anlaşmış. Krefeld şehrinin anıt binalarından biri olan ve belirli regülasyonlara bağlı olan yapının tadilat hikayesi de böylece başlamış olmuş.

Bina şehrin anıt yapılarından biri olduğu için ön cephesinde büyük değişiklikler yapılması mümkün değil ancak konut sahipleri yapıya geniş, cam bir kısım eklemek istiyorlarmış. Profesyonellerimiz bu isteği konutun kendi geniş bahçesine bakan arka cephesinde, aşağıdaki fotoğraflardan da göreceğiniz şekilde, çarpıcı bir biçimde gerçekleştirmiş. Böylece ortaya caddeye bakan ön cephesi ile geleneksel, bahçeye bakan arka cephesi ile ise son derece modern bir mimari tarza sahip ve bunu müthiş bir beceri ile harmanlayabilmiş bu konut çıkmış. Haydi daha yakından inceleyelim…