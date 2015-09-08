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Ahşabın büyüsünü evinize taşımak için 10 parlak fikir

Aydin Sanli Aydin Sanli
Dom w Burowie, WIZJA WIZJA Kırsal Evler
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Ahşabın evlerde kullanımının tarihi çok eskilere dayanıyor. Eski evlerin temel malzemesi olan ahşap zamanla yerini beton gibi başka malzemelere bıraktı. 

Ahşap dezavantajlarına rağmen her bütçeye uygunluğu ve her fikre uyum sağlayabilmesiyle öne çıkan bir malzeme. Pek çok malzemeye göre yalıtım üstünlüğü olan ahşap hafifliğiyle de kolay uygulanabilme imkanı sunuyor. Eğer hala ahşabın eviniz için uygun malzeme olduğuna ikna olmadıysanız sizin için ahşabın on kullanımını derledik. Gelin bakın ahşap evin farklı bölümlerinde nasıl kullanılabilir. 

Ahşap veranda

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Modern Balkon, Veranda & Teras
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Özel biriyle birlikte yaşlanma fikri her zaman birlikte gün batımını izlemeyi gerektirir. Bu senaryo için ahşaptan daha iyi bir malzeme olamaz. Dirençli bir malzeme olan ahşap geçen yıllara rağmen sizinle ayakta kalabilir. Ahşap bir verandada burada olduğu gibi daha fazla konfor sağlamak için yumuşak mobilyalar tercih edilebilir. 

Bu verandada Taller Luis Esquinca'nın imzası var. 

Çitlerde

Haus Hinterbrühl, Architektur und Geomantie Architektur und Geomantie Kırsal Pencere & Kapılar
Architektur und Geomantie

Architektur und Geomantie
Architektur und Geomantie
Architektur und Geomantie

Filmlerde gördüğümüz Amerikan evlerinde ahşap çit kullanımına alışığız. Bahçenizin sınırlarını belirleyen ve evin size ait olduğunu belli eden çitlerde ahşap oldukça estetik ve şık görünüyor. 

Mutfak tazgahında

Rancho San Juan, Pure Design Pure Design Modern Mutfak
Pure Design

Pure Design
Pure Design
Pure Design

Ahşap mutfak ve yemek odası için de çok şık bir malzeme. Bazı özel ahşap türleri ısıya dirençli olabiliyor ve kolay ısınmıyor. Böylece mutfakta kullanıma uygun oluyor. 

Zeminde

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Banyo
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Ahşabın zeminde kullanımına alışığız. Ancak banyo zeminlerde çok da sık kullanıldığını söyleyemeyiz. Ama bu banyo zemininde ahşabın ne kadar şık göründüğünü görünce fikriniz değişebilir. Ahşabın cam duş kabini ve seramik küvetle ne kadar uyumlu olduğunu görmek mümkün. 

Terasta

Telegraph House, MAA Architects MAA Architects Klasik Balkon, Veranda & Teras
MAA Architects

Telegraph House

MAA Architects
MAA Architects
MAA Architects

Üst katlarda bir eviniz varsa ve de bir terasa sahipseniz çok şanslısınız. Bu şehrin yoğunluğundan kaçmak için bir fırsatınız var anlamına gelir. Bakın ahşap terasta da son derece estetik bir görüntü oluşturuyor. Tamamen ahşapla kaplı terasta rattan mobilyalar ve çiçekler doğallığı tamamlıyor. 

Yatak odasında

VL, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Yatak Odası
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Ahşap estetiğinin yanı sıra sağlıklı ve doğal olmasıyla da öne çıkan bir malzeme. Bu noktada uyku için kullanılan yatak odasında da çok isabetli bir seçim oluyor. Yatak odasında ahşap kullanımı sağlıklı bir uykuyu garanti ediyor. 

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Evin girişinde

Dom w Burowie, WIZJA WIZJA Kırsal Evler
WIZJA

WIZJA
WIZJA
WIZJA

Şehirlerde ön cephesi ahşapla kaplı bir eve rastlamak çok da mümkün değil. Ancak bu yolla evlerimize kır ve köy hayatının doğallığını taşıyabiliriz. Ahşabın eve dışarıdan bakanları  etkileyeceğine de şüphe yok. Doğayla uyumlu bir ev yaratmanın yolu dış cephesi ahşapla kaplamaktan geçebilir. 

Havuzda

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Tıpkı banyoda olduğu gibi havuzda ıslak zemin olduğu için ahşap kullanımına çok sık rastlamıyoruz. Oysa günümüzde ahşabı suya karşı dirençli hale getiren teknolojiler kullanılıyor. Böylelikle hem suya dayanaklı hem de estetik havuzlar oluşturmak mümkün olabiliyor. 

Çatıda

Stallausbau S, HAMMERER Architekten GmbH/SIA HAMMERER Architekten GmbH/SIA Kırsal Oturma Odası
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA
HAMMERER Architekten GmbH/SIA

Çatı kirişlerinde ahşap kullanımı hem estetik bir görüntü oluşturuyor hem de eve rustik bir hava kazandırıyor. 

Merdivenler

CASTELLO CECONI - INTERNI, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

Merdivenler sadece katlar arasında erişimi sağlamakla kalmıyor aynı zamanda evlere estetik katkıda da bulunuyor. Hele merdivenlerde şık ahşap malzemeler kullanılır ve de tasarıma önem verilirse bu katkı daha da büyük oluyor. 

Siz de ahşap sevenlerdenseniz ve ahşapla kendiniz uğraşmayı seviyorsanız bu yazıyı muhakkak okuyun:

Ahşap mobilya nasıl boyanır?

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