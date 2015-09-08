Ahşabın büyüsünü evinize taşımak için 10 parlak fikir

Merdivenler sadece katlar arasında erişimi sağlamakla kalmıyor aynı zamanda evlere estetik katkıda da bulunuyor. Hele merdivenlerde şık ahşap malzemeler kullanılır ve de tasarıma önem verilirse bu katkı daha da büyük oluyor.

Siz de ahşap sevenlerdenseniz ve ahşapla kendiniz uğraşmayı seviyorsanız bu yazıyı muhakkak okuyun:

Ahşap mobilya nasıl boyanır?