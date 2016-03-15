Kendi lambanızı kendiniz yapın

Kendin Yap projeleri, İngilizce bilinen ve sık sık kullanılan adıyla DIY (Do-It-Yourself) projeler aslında kültürümüze ve alışkanlıklarımıza çok uzak bir kavram değil. Tüketim çılgınlığı her ne kadar ülkemizde aşırı boyutlara ulaştıysa da, annelerimizden ve babalarımızda gördüğümüz bir disiplinle, evde kendi başımıza bir şeyler üretme ve/veya onarma fikrine yabancı değiliz. Evde ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ya da örmeye kadar, evde anne ve babalarımızın kendi başlarına uyguladıkları, bunu için bir profesyonel (elektrik ustası, tesisatçı, marangoz vs.) tutulmayan ya da bitmiş ürünü direkt satın alma yerine uygun malzemeler ile kendimiz tarafından imal edilen tüm çalışmaları DIY olarak adlandırabiliriz. Batı dünyasında günümüz politik ve ekonomik yapısının dışına çıkmak isteyen insanlar tarafından özellikle tercih edilen Kendin Yap çalışmalarında, maliyet genelde satın alınan bir ürüne göre çok daha makul olur. Üstelik, bu tür çalışmalar piyasada bulamadığınız özel ürünleri tam olarak kendi arzu ettiğiniz şekilde yapma imkanı verir. İşin en güzel yanı ise insanda bir işi kendi başına tamamlamış olmanın verdiği, başarı duygusu gibi iyi hisler uyandırır.
Bu sayfamızda farklı malzemeler kullanarak oluşturabileceğimiz lamba modellerinden örnekleri derledik. Üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayarak homify'da yayınlanan fikir yazılarına ulaşabilir, arzu ederseniz açılan sayfanın solunda yer alan menüden Kendin Yap sekmesine tıklayabilir ve kendi başınıza yapabileceğiniz birçok başka projeye de ulaşabilirsiniz.
İlk örneğimiz oldukça sıra dışı. Ahşap bir kaide üzerine yerleştirilmiş olan lamba kafes şekilde örülmüş tel ve bu tele yapıştırılmış, sıcağa dayanıklı kağıttan imal edişmiş. İnşaat malzemesi satan yerlerden kolayca temin edebileceğiniz bu tel kafeslerin aralıkları çeşitli genişliklerde olanları mevcut. Bire bir aynı teli bulamazsanız bile kümes teli veya benzeri bir tel kullanabilirsiniz. Bu teli istediğiniz şekilde ve boyutta kesip hoşunuza giden, ısısya dayanıklı bir kağıtla kaplamanız gerekmektedir. Çift tarafını değil, yalnızca tek tarafını kaplamalısınız ki kağıt ışığı geçirebilsin. Ucu prize takılacak kablo, duy ve ampul ise elbette ana malzemeleriniz. Çok dikkat etmeniz gereken bir detay var; bu ya da benzeri tasarımlarınızda mutlaka ama mutlaka LED ampul kullanın. LED ampul sıradan ampuller gibi ısıyı çevresine dağıtmayacak, böylece yangın riskini ortadan kaldıracaktır.
Son derece yaratıcı ve eğlenceli bir model ile karşınızdayız! Ağız kısmı geniş bir fincan ve fincanın tabağından daha sevimli bir aydınlatma olabilir mi, bilmiyorum. Yapmanız gereken, çok dikkatli bir şekilde fincana ve tabağa matkap yardımı ile delik açmak. Bu işlem için ince uç ile yan yana bir sürü delik açıp sonra dikkatli bir şekilde açtığınız ince delikleri birleştirerek görece büyük bir delik açmanız gerekebilir. Silikon yardımı ile de tüm parçaları birbirine yapıştırmalısınız. Bu iş için takımı bozulmuş fincanlar ideal olabilir!
Elektrik aksamları konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz internet üzerindeki elektrikle ilgili sayfalardan ya da bir ustadan fikir almak mantıklı bir adım olacaktır.
Listemizdeki en basit ve en güzel modellerden biri de kartondan yapabileceğiniz lambalar. Böyle bir lamba yapmak için ihtiyacınız olanlar, kablo, duy ve ampulün yanı sıra karton, falçata, ip ve yapıştırıcıdan ibaret. Kartondan istediğiniz modelde kesebileceğiniz 10-12 kadar birbirine eş parçayı merkezinde ampul için yer kalacak şekilde birleştirmeniz bu ve benzeri bir karton avize yapmak için yeterli. Değişik modellerde yapılmış olan kesimleri şu linkten görebilirsiniz. Her bir karton parçasını bir örnek kesebilmek için ilk olarak bir kalıp hazırlamak mantıklı bir adım olacaktır. Ampulün denk geleceğini kısmı doğru bir şekilde ve büyüklükte ayırmayı unutmayın. Bu modeller epey iyi bir hesaplama ve tasarım gerektiriyor ancak sonucunda çıkan lambalar hakikaten de şahane!
Endüstriyel tarz dekorasyondan hoşlanıyorsanız özellikle hoşunuza gidecek bir model var karşımızda. Su ya da kalorifer boruları kullanarak istediğiniz şekilde tasarlayabileceğiniz bu lambalar hem çok şık hem de son derece sıra dışı görünüme sahipler. Şu linkte bu lambanın diğer fotoğraflarını da görebilirsiniz. Tesisat malzemeleri kullanarak yapabileceğiniz tasarımlar adeta sonsuz. İster masa lambası isterse de ayaklı lambader dahi yapabilirsiniz, üstelik hiçbir zorlayıcı malzeme kullanmadan! Tesisat borularını arzu ettiğiniz renkte boyayabilir ya da kendi renginde bırakabilirsiniz. Boyamayı düşünüyorsanız mat renklerin özellikle yakıştığını belirtmeden geçmeyelim. Bu ürünlerin çok benzerlerini ülkemizde de bazı tasarım firmaları satmaktadır, üstelik bir hayli de yüksek fiyatlara.
Yine son derece basit ve arzu edilirse modifiye edilip geliştirilebilecek bir model ile karşınızdayız. Bu kare şeklindeki minimalist tasarım da elbette şahane. Ucu fişli kablo, duy ve ampul dışında ihtiyacınız olan şey ahşap plakalar. Kare, dikdörtgen, üçgen, yamuk ya da arzu ettiğiniz herhangi bir şekli verebileceğiniz bu ahşap lambalar çağdaş görünümleri ile de dikkatleri çekiyor. Böyle bir ürünü arzu ederseniz boyayabilir arzu ederseniz de doğal halinde kullanabilirsiniz.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu lamba set halinde demonte şekilde satılıyor da. Alman Fridafinn firmasına ait olan tasarımın benzerlerini kendiniz kolayca yapabilirsiniz.
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