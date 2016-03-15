Kendi lambanızı kendiniz yapın

Kendin Yap projeleri, İngilizce bilinen ve sık sık kullanılan adıyla DIY (Do-It-Yourself) projeler aslında kültürümüze ve alışkanlıklarımıza çok uzak bir kavram değil. Tüketim çılgınlığı her ne kadar ülkemizde aşırı boyutlara ulaştıysa da, annelerimizden ve babalarımızda gördüğümüz bir disiplinle, evde kendi başımıza bir şeyler üretme ve/veya onarma fikrine yabancı değiliz. Evde ufak bir tamirattan tutun, yeni giysiler dikmeye ya da örmeye kadar, evde anne ve babalarımızın kendi başlarına uyguladıkları, bunu için bir profesyonel (elektrik ustası, tesisatçı, marangoz vs.) tutulmayan ya da bitmiş ürünü direkt satın alma yerine uygun malzemeler ile kendimiz tarafından imal edilen tüm çalışmaları DIY olarak adlandırabiliriz. Batı dünyasında günümüz politik ve ekonomik yapısının dışına çıkmak isteyen insanlar tarafından özellikle tercih edilen Kendin Yap çalışmalarında, maliyet genelde satın alınan bir ürüne göre çok daha makul olur. Üstelik, bu tür çalışmalar piyasada bulamadığınız özel ürünleri tam olarak kendi arzu ettiğiniz şekilde yapma imkanı verir. İşin en güzel yanı ise insanda bir işi kendi başına tamamlamış olmanın verdiği, başarı duygusu gibi iyi hisler uyandırır.

Bu sayfamızda farklı malzemeler kullanarak oluşturabileceğimiz lamba modellerinden örnekleri derledik. Üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayarak homify'da yayınlanan fikir yazılarına ulaşabilir, arzu ederseniz açılan sayfanın solunda yer alan menüden Kendin Yap sekmesine tıklayabilir ve kendi başınıza yapabileceğiniz birçok başka projeye de ulaşabilirsiniz.