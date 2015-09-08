Yatak odası dolabı için farklı örnekler

Yatak odaları bizlere özel olan yattığımız, dinlendiğimiz ve ruhumuzu dinlendirerek deşarj olduğumuz alanlardır. Giyinme odası olarak da kullanılan, yatakların dışında boy aynalarının, yatak odası dolaplarının, tv lerin, süslemelerin, tabloların yer aldığı, kişiliğimize ve tarzımıza göre dekore edip hayat verdiğimiz alanlardır. Bu alanlar bizlere olması nedeniyle normal salonlardan, oturma odalarından bağımsız ve farklı şekilde tasarlanabilir, bize uygun stillerde mobilya seçimi yapılabilir ve uyumak için zaman geçirdiğimiz yatak odalarını yaşanabilir ve keyifli uyku uyumanızı sağlayabilir.
Yatak odası mobilya seçimlerinin yapılması yatak odası dekorasyonları için en menli püf noktasıdır. Yatak odasının hacmine, şekline, sizlerin tercih edeceği dekorasyon ve mobilya örneklerine göre mobilya seçimi yapılır. Mobilyalarda avangarde, minimalist, veya çok renkli akımların tercih edilmesi durumunda seçilecek yatak odası dolabı önemli olur. Yatak odası dolapları yatak odalarının olmaz ise olmazlarındandır. Elbiselerimizi koyduğumuz, mevsimlik elbiselerimizi depolayıp sakladığımız ve gerektiğinde küçük yatak odası takımlarını muhafaza ettiğimiz dolaplardır. yatak odası dolapları seçimi yapılırken tercih edilecek olan yatak odası dolabı; kullanışlı, bol bölmeli, çekmeceli, kayar kapaklı veya menteşeli kapaklı modeller olmalıdır. Bu sayede bütün ihtiyaçlarımıza cevap verebilen fonksiyonel bir yatak odası dolabı seçmiş oluruz.
Günümüzde endütrileşmiş mobilya teknolojinin ürettiği yatak odası dolaplarının yanında el emeği göz nuru olarak üretilen ve kullanıldığı bütün yatak odalarına estetik kazandıran işlemeli yatak odası dolapları da bulunmaktadır. Sizler de evlerinize farklı bir hava kazandırması, yatak odanızın kolay kullanılması ve konfor sağlaması açısından, odanıza görsellik kazandırarak ferahlık katması açısından size en uygun ve en kullanışlı yata odası dolabı seçmelisiniz.
Yatak odası dolabı seçimi yapmak için mobilya firmalarının kataloglarının yanında homif yatak odası dolabı modellerine bakarak bir çok çeşitte yatak odası dolabı modelini inceleyebilirsiniz.
Yatak odalarınızda doğallıktan yanaysanız sizlere resimdeki gibi bir yatak odası dolabı önerebilirim. Resimdeki yatak odası dolabı modelinde; yerden tavana kadar bölmeler oluşturulmuş, yatağın rengi ile aynı renkte malzemeler kullanılarak renk bütünlüğü ve doğallık sağlanmıştır. Yatak odası dolabının bölmelerin çok olması yatak odasında kullanılan yatak örtüleri, misafirler için ayrılan battaniye vb. yatak gereçlerini depolama imkanı sunmakta, elbiselerimizi; gömlek, tişört, kışlık, yazlık gibi ayrı ayrı dolap bölmesine yerleştirme avantajı sunmaktadır. Sizlerde hem doğallık hem de fonksiyonel kullanım rahatlığı saplayan bir yatak odası dolabı kullanarak yatak odanıza estetik ve zarafet kazandırmak istiyorsanız size önerim resimdeki gibi bir yatak odası dolabı olacaktır.
Yatak odanızın hacmi küçük ise,yatak odası dolaplarınızı mutlaka gömme dolaplar olarak tasarlamalı ve dekore ettirmelisiniz. Bu sayede az olan yatak odası hacmini kullanmamış ve kendinize yer açmış olursunuz. Bunun için resimdeki gibi sade bir tasarıma sahip yatak odası dolabı önerebilirim. Yatak odanızı sade olarak dekore etmeniz ve sadeliği sevmeniz durumunda sade bir yatak odası dolabı tercih etmelisiniz. İşlemesiz ve süslemesiz, oda duvar ve yatak renkleri ile aynı olan yatak odası dolabı modeli yatak odanıza ferahlık kazandıracaktır. Bölme sayısı ve kullanışlılığı tamamen sizin tercihinize kalmış olan yatak odası dolabı için kayar kapaklı sade bir yatak odası dolabı da kullanabilirsiniz.
Evinizin hacmi oldukça küçük ise merdiven altı gibi alanları çevirip yatak odası olarak kullanabilir ve hem fazladan hacim oluşturmuş hem de evinizde bulunan ölü alanları değerlendirmiş olursunuz. Bunun için yapmanız gereken merdivenin altında kalan kısmı mobilya ustası aracılığı ile yatak odası dolabı şeklinde tasarlamak ve kullanışlı bir yatak odası dolabı ile yan tarafına da bir yatak dekore etmektir. Bu sayede fonksiyonel ve ölü alanların kazandırıldığı bir yatak odası tasarlamış olursunuz. Resimdeki gibi bir tasarım yaparak hem sadeliğinizi ön plana çıkarmış olursunuz hem de zekanızı kullanarak hacmi küçük olan evinizde kullanım için yer oluşturmuş olursunuz.
Yatak odalarımız için vaz geçilmez olan yatak odası dolapları seçiminde hep ikilemde mi kalıyorsunuz, seçim yapmakta zorlanıyor musunuz ? o zaman size resimdeki gibi her ihtiyaca cevap verebilen fonksiyonel, kullanışlı, her ihtiyacınızı cevaplayabilecek bir yatak odası dolabı önerebilirim. Resimde ki yatak odası dolabı modelinde; yatak başlığı ile yanı renk ve malzeme seçilmiş ve mobilya uyumu yakalanarak yatak odasına görsellik kazandırılmıştır. Dolap tasarımı bir birine çapraz olacak şekilde uzun ve kısa dolap modelleri ile yapılmış, aynı zamanda çekmeceler de eklenerek fonksiyonellik kazandırılmıştır. Uzun bölmeler askılık içerirken kısa bölmeler elbiselerin saklanması için kullanılan bölmelerdir. Çekmeceli olan bölümler ise çorap vb. şeyleri koymanız ve kolayca ulaşabilmeniz için tasarlanmıştır. sizlerde kullanışlı yatak odası dolabı isterseniz bu modeli seçebilirsiniz.
Yatak odaları kişisel özel alanlarınız olduğu için kendinize özel yataklar ve yatak odası dolapları tasarlayabilir ve dekore ettirebilirsiniz. Resimde yer alan örnekte ki gibi ortası tv için düşünülmüş ve televizyon ünitesi konseptine göre tasarlanmış yatak odası dolabı tercih edebilirsiniz. sağ ve sol tarafına simetrik iki uzun bölme yapılmış televizyonun altı çekmece şeklinde üst kısmı ise kısa bölme olarak tasarlanmış ve yatak odası fazladan konulacak tv ünitesinden kurtarılmıştır. Renk ve malzeme seçimleri aynı malzemelerden yapılmış yatak odasına sadelik ve fonksiyonellik kazandırılmıştır.
Yatak odası dolapları bir çok amaç için kullanılarak home ofis evlere görsellik kazandırmaktadır. Resimdeki gibi yatak bölümünü ayıran bir seperatör olarak kullanılmış ve yatak sınırları belirlenmişken aynı zamanda bir yüzüne tamamen ayna kaplatılmış ve hem estetik bir görünüm kazandırılmış hem de boy aynası için ayrı bir masraf yapılmamıştır. Homeofis evleriniz için tercih edebilirsiniz.
Yatak odası dolapları, genç odalarında klasik tasarımların dışına çıkmıştır. Gençlere özgü modern ve çok renkli tasarımlarla gen odası takımlarının içinde yerlerini almış, fonksiyonellik ve kullanışlılık açısından yatak odalarına görsellik kazandırmıştır. Sizlerde hala gencim diyorsanız bu modelleri tercih edebilirsiniz.
Uzun yıllardır kullanılan ve bir türlü vaz geçilemeyen yatak odası dolabı modellerinden olan klasik tasarımlar günümüzde bir çok ev hanımı tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Dış yüzey kaplamasını ayna ve işlemeler ile farklı farklı dizayn edilmiş klasik yatak odası dolaplarından sizlerde klasik yatak odası dolaplarını tercih edebilirsiniz.
Eski filmlerde dahi gördüğümüz geçmişi çok eskiye dayanan geleneksel yatak odası dolapları; işlemeler, tarzı, havası ve ağırlığı ile yatak odalarına farklı bir hava vermektedir. Resimdeki gibi bir yatak odası dolabı tercih etmeniz için yatak odanızı dolaba göre dekore etmeniz gereklidir. Bu sayede geleneksel yaatk odası dolabınızı içinize sine sine kullabilirsiniz. Kapak ve tavan süslemeleri içinde özel kalem işçilikleri bulunan bu yatak odası dolap modelleri her zaman zarafet ve şıklığın temsilcisi olmuş, yatak odalarınıza şıklık ve görsellik kazandırmıştır.
Yatak odası için ayıracağınız alan dar ise resimdeki gibi hem kitaplık hem de dolap olan ve duvara asılı yatak odası dolaplarını deneyebilirsiniz. Bu sayede hem yatak odasının darlığını ortadan kaldırmış olursunuz hem de farklı bir yatak odası dolabı sahibi olmuş olursunuz. Sizlerde bu modelleri mutlaka denemelisiniz.