Romantik yatak odası modelleri

Yatak odalarımız bizler için çok özel olan, kendimizi bulduğumuz, rahat ettiğimiz, eşimizle yada çocuklarımızla vakit geçirdiğimiz, hafta sonları yatak keyfi yaptığınız kısacası sizi siz yapan anlar yaşadığınız alanlardır. Bu alanların tasarımından, dekorasyonuna ve dizaynına kadar tamamen sizin tarzınıza, stilinize ve keyfinize göre yapılmalıdır. Yatak odaları tasarlanırken konfor ön planda olduğu gibi, bazı özel durumlar ve kendinizle kocanızla baş başa kalıp ruhunuzu dinlendirdiğiniz romantik anları düşünerek de tasarımlar ve dekorasyonlar yapmalısınız.
Günümüzde romantizm ve romantik duyguların yoğun biçimde yaşanabilmesi için ortam düzenlemesi veya tasarlanması gereklidir. Yatak odaları da bu anlamda mobilya seçimi, aydınlatma yatak seçimi, renk tercihi, komidin, abajur, yer döşemelerinin rengi deseni gibi etkenler göz önünde bulundurularak romantizme uygun olarak tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu etkenlere azami özen göstererek kırmızı, turkuaz veya açık pembe renklerinde özel tasarımlar yapabiliriz. Renk seçiminin yanında duvar süslemeleri, tablolar, gerçek çiçekler, dolapların kapak renkleri, desenleri, yatak baza başlığı, yatak odası masası, masa üzeri süslemeleri de özenle seçildiğinde romantizm yaşanabilecek bir yatak odası dekorasyonu yapmış oluruz.
Standart tasarımların dışından aykırı tasarımlar yaparak yeni nesil tasarımcıların hazırladıkları romantik yatak odası tasarımlarından esinlenerek farklı, havalı, zarif ve romanztizm dolu bir yatak odası dekorasyonu da yapabiliriz. Bunun için çok fazla bir bütçe ayırmamız gerekmemektedir. Çok düşük bütçeler ile de bu tasarımlar hayata geçirilebilir. Hiç süsleme yapmadan sadece aydınlatma ve ışıklandırma kullanılarak tasarlanacak ve dekore edilecek romantik bir yatak odası veya sadece süslemeler ve tablolar ile oluşturulacak romantik bir yatak odası dekorasyonu yapabilir ve yatak odalarımızda mutlu huzurlu ve çok romantik anlar yaşayabiliriz.
Sizlerde evlerinizde romantik yatak odası dekorasyonları yapabilir bunun için çeşitli örnekler inceleyebilir veya homify romantik yatak odası modelleri ni inceleyebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz 10 farklı romantik yatak odası dekorasyonuna bir göz atalım.
Eğer yatak odanızda romantik bir yemek yiyip romantizmin doruklarında gezinmek istiyorsanız resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonu yaptırmalısınız. Her yönü ile özenle düşünülerek tasarlanmış ve uyarlanmış olan yatak odası için küçük ve zarif bir puf koltuk hem yemek masası olarak düşünülmüş hem de bu yönüyle yatak odasına farklı ver romantik bir hava katmıştır. Yatak baş ucu komidinlerinde bulunan abajurlar estetikliği ile aydınlatmaya yardımcı bir havaya bürünmüş, sade bir masa ve kırmızı koltuk ile kırmızı dörtlü gül tablosu bir birini tamamlamıştır. Sade ve beyaz renkte tercih edilen yatak yan tarafına konulmuş canlı çiçek ile romantizmi daha da artırmıştır. Sizlerde evlerinizde size özel bir yatak odası tasarlamak isterseniz bu modeli örnek alabilirsiniz.
Yatak odalarında genellikle kırmızı tuğla tercih edilirken beyaz renkli tuğla desenleri ile sadelik ve ferahlık sağlanmış olan yandaki resimde beyaz tuğla üzerine hoş ve kırmızı siyah yazılara sahip hoş yazılı tablolar ile romantizm sağlanmıştır. Ayrıca yatak başucu tavanına monte edilen sarkıtma lambalar ile aydınlatma yapılarak özel ışıklandırmalar ile romantik bir ortam oluşturulmuştur.
Yatak odalar için genelde açı renkler tercih edilirken koyu renk sevenler resimdeki örnek gibi romantik bir yatak odası dekorasyonu yapabilirler. Örnekte olduğu gibi mat fuşya renklerine sahip yatak örtüsü ve koyu ahşap renklerine sahip yer döşemelerine ilaveten siyah ile gri renklerin birleşiminden duvar kaplaması yapılmış bir yatak odası tasarımıdır. Romantizm yaratmak amacıyla duvarlara tablolar asılmış, tavanda estetik bir aydınlatma armatürü ile görsellik sağlanmıştır. Baş ucu abajurları çok estetik olmuştur. Koyu renk sevenlerdenseniz örnek resimden esinlenerek romantik bir yatak odası yapabilirsiniz.
Yatak odalarınız da yapacağınız farklı tasarımlar ile romantik bir yatak odası tasarımına ve dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Bunun için yatak başlığı şeklinde kullanabileceğiniz ve duvar süslemesi olarak kullanabileceğin yarım güneş şeklinde resimdeki gibi bir yatak başlığı seçin. yatak başlığı şeklindeki yarım güneşin uçlarına ve dallarına koş renklerde aydınlatma lambaları takarak afrodizyak etkisi oluşturulmuş bir yatak odanız olacaktır. Tavana da bu aydınlatmayı destekleyecek aydınlatmalar yaparak yatak odanıza muhteşem bir görünüm kazandıracaksınız.
Ahşap yüy yıllar boyu evlerimize girmiş ve doğallık kazandırmıştır. Örnek resimdeki gibi sadece ahşap kaplamalarla dekore edilmiş yatak odaları doğallıkları ile romantik bir görünüm oluşturur. Yatak odalarınız için seçeceğiniz açık ren yatak örtüleri ve puf koltuklar ile akşam yemeğiniz veya sabah yatakta yapacağınız kahvaltılar ile romantizmin nirvanasına ulaşabilirsiniz. Doğallık ve sade mobilyalar ile yapacağınız dekorasyon ve duvar rafları ile muhteşem görünen bir yatak odasına sahip olabilirsiniz.
Yatak odalarınızı sadece görsel mobilya seçimleri ile estetik ve romantik bir yatak odasına çeviremezsiniz. Romantik bir yatak odası için ışık ve aydınlatma tasarımlarının yapılması şarttır. Bunun için yapmanız gereken duvar boyası seçiminde parlak ve yansıtan özelliklere sahip duvar boyaları seçmeli, yer döşemelerinizi parlak ve ışığı kırmadan yansıtan yer döşemelerinden seçmelisiniz. Bundan sonra yapmanız gereken aydınlatma ve ışık oyunlarıdır. sarkıtma lambalar ile yatağınızın üzerini hoş, zarif ve estetik bir görünüme kavuşturup romantizm konusunda çok zarif bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Sizlere böyle bir yatak odası tasarımı yapmak isterseniz resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonundan yararlanabilirsiniz.
Yatak odalarınız romantik hale getirmek, görsellik kazandırarak muhteşem bir hale getirmek istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey sultan yataklarından bir adet satın alarak bu yatakları renkli tüller ile süsleyin. Yer döşemelerinizi çiçekli karolar ile yaparak yatak odanıza farklı, afrodizyak etkisi olan bir alana çevirin.
Tavandan yapacağınız hoş renklerdeki sarkıtma aydınlatmalar ile yatak odanızı özel tasarlanmış kral dairelerine çevirebilirsiniz. Bunun yanında yapacağınız duvar süslemeleri ve canlı çiçekler ile romantik dekorasyonlar yaparak göz alıcı ve zarif bir yatak odasına sahip olmuş olabilirsiniz.
Sade yatak odası tasarımları sevenler gibi renkli ve görsel özelliklere sahip yatak odası tasarımları sevenlerde vardır.Örnek resimdeki gibi bir yatak odası tasarımı yapmak için renkli ve desenli duvar kağıtları seçmelisiniz. bunun yanında renkli ve iç açıcı tablolar seçmeli duvara asmalıyız. Bunun yanında yatak odasına görsellik kazandırması ve romantik anlarda nostalji yaşatması için gramafon, yapay meyve tabaklar, yer döşekleri ve minderler, ile eski çağları andıran bir yatak odası niş başlığı, niş kitaplığı yaparak bu nişleri aydınlatma abajurları ve süslemeleri koyabilirsiniz. Sizlerde benzer bir tasarım yapmak isterseniz resimdeki örnek yatak odası dekorasyonundan yaralanabilirsiniz.
Yatak odalarında sadece ışık veya sadece mobilyalarla romantik yatak odası dekorasyonu yapılmaz. Duvar tasarımları ve şekilleri ile romantik yatak odası dekorasyonları yapılabilir. Örnek resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonu yapmak için tavanda ve duvarda yapacağınız raflar ve niş bölmeler ile yatak odanıza romantik bir hava katabilir ve muhteşem görsellikte yatak odaları dekore edebilirsiniz.
Yatak odalarınıza romantik bir hava kazandırmak için duvar kağıtlarınız hayvan veya çiçek desenli seçip, benzer şekilde yatağınızın başını ve duvar raflarınızı küçük hayvan oyuncakları ise doldurabilirsiniz. Yatak odasının perdelerini kırmızı veya fuşya seçip, tavan aydınlatmasını dünya şeklinde küreden tercih ederek kırmızı veya pembe rengi tercih edin. Bu şekilde ronantik ve görsel bir yatak odası tasarımı yapmış olursunuz.