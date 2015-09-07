Romantik yatak odası modelleri

Yatak odalarımız bizler için çok özel olan, kendimizi bulduğumuz, rahat ettiğimiz, eşimizle yada çocuklarımızla vakit geçirdiğimiz, hafta sonları yatak keyfi yaptığınız kısacası sizi siz yapan anlar yaşadığınız alanlardır. Bu alanların tasarımından, dekorasyonuna ve dizaynına kadar tamamen sizin tarzınıza, stilinize ve keyfinize göre yapılmalıdır. Yatak odaları tasarlanırken konfor ön planda olduğu gibi, bazı özel durumlar ve kendinizle kocanızla baş başa kalıp ruhunuzu dinlendirdiğiniz romantik anları düşünerek de tasarımlar ve dekorasyonlar yapmalısınız.

Günümüzde romantizm ve romantik duyguların yoğun biçimde yaşanabilmesi için ortam düzenlemesi veya tasarlanması gereklidir. Yatak odaları da bu anlamda mobilya seçimi, aydınlatma yatak seçimi, renk tercihi, komidin, abajur, yer döşemelerinin rengi deseni gibi etkenler göz önünde bulundurularak romantizme uygun olarak tasarlanabilir ve uygulanabilir. Bu etkenlere azami özen göstererek kırmızı, turkuaz veya açık pembe renklerinde özel tasarımlar yapabiliriz. Renk seçiminin yanında duvar süslemeleri, tablolar, gerçek çiçekler, dolapların kapak renkleri, desenleri, yatak baza başlığı, yatak odası masası, masa üzeri süslemeleri de özenle seçildiğinde romantizm yaşanabilecek bir yatak odası dekorasyonu yapmış oluruz.

Standart tasarımların dışından aykırı tasarımlar yaparak yeni nesil tasarımcıların hazırladıkları romantik yatak odası tasarımlarından esinlenerek farklı, havalı, zarif ve romanztizm dolu bir yatak odası dekorasyonu da yapabiliriz. Bunun için çok fazla bir bütçe ayırmamız gerekmemektedir. Çok düşük bütçeler ile de bu tasarımlar hayata geçirilebilir. Hiç süsleme yapmadan sadece aydınlatma ve ışıklandırma kullanılarak tasarlanacak ve dekore edilecek romantik bir yatak odası veya sadece süslemeler ve tablolar ile oluşturulacak romantik bir yatak odası dekorasyonu yapabilir ve yatak odalarımızda mutlu huzurlu ve çok romantik anlar yaşayabiliriz.

Sizlerde evlerinizde romantik yatak odası dekorasyonları yapabilir bunun için çeşitli örnekler inceleyebilir veya homify romantik yatak odası modelleri ni inceleyebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz 10 farklı romantik yatak odası dekorasyonuna bir göz atalım.