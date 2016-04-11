Çocuk odası dekorasyonunuz gerçekten yeterince güvenli mi ?

Bir evdeki her oda, kendine has ihtiyaçlara sahiptir. Örnek vermek gerekirse, bahçe dekorasyonlarında kullanışlı bir peyzaj düzenlemesi şartken banyolarda da küvet tercihi önemlidir. İşte bu durum gibi, çocuk odası dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususların başında güvenlik gelir.
Peki ama, çocuk odası dekorasyonlarında güvenliği sağlamanın yolları nelerdir ? İşte bu makalemizde, sizlerle çocuk odası dekorasyonlarında güvenliği sağlama konusunda fikirlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken de, potansiyel tehlikeler üzerinden bu tehlikeleri tahliye etmenin yollarını anlatacağınız. Çocuk odası dekorasyonlarına dair fazla fikir için çocuk odası kategorisini ziyaret edebilirsiniz…
Çocuk odası dekorasyonlarında, mobilyalarla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken ilk unsur herhangi bir tehlike içermemesi. Peki ama mobilyalar ne tarz tehlikeler içerebilir ? Oldukça masum görünseler de, çok sık kullanılan mobilyaların bile çeşitli tehlikelere gebe olduğunu söylemek mümkün. Örneğin, sivri köşelere sahip olan metal bir yatak iskeleti, oldukça tehlikeli bir dizayndır. Ya da, çocuğunuzun kolunu veya başını sıkıştırmasına olanak sağlayan bir sandalye, istenmeyen olaylara sebebiyet verebilir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, çocuk odasında kullanacağınız mobilyaların bu tarz tehlikeler içermediğinden emin olmalısınız…
Yetişkinlerin dikkatli kullanımında bile çeşitli kazalara sebebiyet verebilen elektrik akımı, henüz daha davranışlarının farkında olmayan ve elektriğin ne tür tehlikelere yol açabileceğini de bilmeyen minikler için çok daha tehlikelidir. Fakat, günümüzde artık o denli hayatımıza girmiştir ki elektriğin olmadığı bir hayat düzeni kurmak oldukça zordur. Hal böyle olunca, elektrik çocuk odası için de oldukça zaruri bir ihtiyaç iken size düşen görev prizleri daha güvenli hale getirmek olacak. Çünkü, her şeyi karıştırmaya ve her yere bakmaya dayanılmaz bir merak duyan minik yavrunuzun, elektriğin bahsettiğimiz bu karanlık yüzüyle karşılaşmaması için yapılabilecek en mantıklı hareket bu. Prizleri daha güvenli hale getirirken, oldukça sık bir biçimde kullanılan priz kilitlerinden faydalanabilirsiniz. Günümüzde artık çok düşük fiyatlara bulabileceğiniz bu kilitler, aç-kapa yerine daha çok anahtarla açılacak şekilde üretiyor. Bu sayede, çocuğunuzun merakı ne kadar güçlü olursa olsun elektrikten doğan bir tehlike ile yüzleşmesi çok güç hale geliyor…
Çocuk odası dekorasyonlarında en sık yapılan hatalardan biri, çocuk için tehlike yaratabilecek ögelere yer vermektir. Bu tarz hatalar yapılırken, genellikle dekorasyonun ömrü göz ardı edilir. Hatta, bu tarz hataların yapılmasının en büyük sebebi dekorasyonun göz ardı edilmesidir diyebiliriz. Daha açık konuşmak gerekirse, dikenli veya sivri şeylerin bulunduğu dekorasyonlar, henüz yürüyemeyen ve ayakta duramayan 0-2 yaş grubu için çok fazla tehlike içermez. Fakat, 3 yaş ve sonrasında artık ayakta duran ve yürüyen çocuklar, gördükleri her ilginç şeye ulaşmak isterler. Hal böyle olunca da istenmeyen senaryolar gerçeğe dönüşebilir. Çocuk odanızı daha güvenli bir yer haline getirirken, bu tarz sivri ve dikenli nesneleri ortamdan uzaklaştırmak hatta hiç kullanmamak oldukça yerinde bir karar olabilir. Peki nedir bu sivri nesneler ? Örneğin, bu örnekte de görebileceğiniz üzere sivri mobilya köşeleri, dikenli veya sivri metal aksesuarlar vs… Peki bu tarz dekoratif araçları hiç mi kullanmayacaksınız ? Hayır, elbette kullanabilirsiniz fakat tehlikeyi azaltmanız gerekir. Örneğin, sivri bir mobilya köşesi başka bir malzeme ile kaplanarak tehlike giderilirse, pekala çocuk odasında kullanılabilir bir hale gelir…
Bir çocuk odasında, çekmeceler çocuğunuz için iki çeşit tehlike içerebilir. Bu tehlikelerden ilki, kolayca açılan çekmecenin sonuna kadar çekilip yerinde çıkarılması ve minik dostumuzun üzerine düşerek onu yaraması. Diğer tehlike ise -ki bizce daha olası- sürekli bir yerleri araştırmak isteyen çocuğunuzun, çekmecedeki zararlı nesneleri bulması. Bir çekmecede zararlı ne olabilir demeyin, 0-3 yaş grubu için örneğin minik aksesuarlar oldukça tehlikelidir. Bu açıdan bakıldığında çekmeceler oldukça tehlikeli ve 'bulundurulumaz' görünebilir, fakat akılcı çözümler sayesinde tüm bu tehlikelerin üstesinden gelmek pekala mümkün.
Çocuk odasındaki çekmeceleri daha güvenli bir hale getirirken, akıllı çekmece kilitlerinden faydalanabilirsiniz. Bu akıllı çekmece kilitleri, karşınıza üç farklı formda çıkabilir. Bu formlardan ilki, dolaplarda veya kapaklı tüm mobilyalarda kullanabileceğiniz klasik anahtarlı kilitlerdir. Bu kilitlerin en iyi tarafı, ancak anahtar yardımı ile açılabilmeleri. Yani, birazdan sayacağımız kilitlerdeki gibi bir şans faktörüne yer yok. Olumsuz tarafı ise, anahtarı kaybetmeniz durumunda açmanın mümkün olması. Bu durum bazen can sıkıcı bir hal alabilir. Çocuk odasındaki çekmeceleri daha güvenli bir hale getirirken yardımından faydalanabileceğiniz kilitlerden ikincisi, daha çok kasalarda kullanılan numerik biçimde şifreye sahip olan kilitler. Bu kilitlerde çok az da olsa bir şans faktörü bulunur. Bu rağmen oldukça pratik olduğu yadsınamaz. Üçüncü kilit tipi ise, oldukça yaratıcı olmakla birlikte tıpkı şifreli kilitler gibi ufak bir şans faktörü barındırıyor. Çekmeceyi ancak belirli şekilde açılması ile açmanın mümkün olduğu bu kilitler, herhangi bir anahtara ihtiyaç duymadan kolayca açılabilir, şifreyi biliyorsanız tabii…
Yalnızca çocuk odasında olmamakla birlikte, evinizdeki neredeyse her odada bulunan pencereler de çocuklar için potansiyel tehdit olma özelliği taşır. Eviniz yüksek katlardan birinde ise, zaten tehlikeli olan pencereler zemin veya ilk katlar için de oldukça büyük tehlikeler içerir. Pencere dizaynı, çocuk odasında ve diğer alanlarda dikkatinizi vermeniz gereken kritik konulardandır. Bizim istediğimiz, çocuğunuzun kolayca açamayacağı bir pencere dizaynı olduğu için RETA ARCHİTECTURE-INTERİOR-INDUSTRİAL DESİGN imzalı bu çocuk odası dekorasyonu size ilham verici fikirler verebilir. Bu dizaynda pencere konusunda en çok dikkat çeken husus, pencerelerin yukarıya doğru kaydırılarak açılıyor olması. Pencere önüne konulmuş aksesuarlardan bu işleyişi çıkarmak mümkün. Eğer küçük bir çocuğunuz var ise, zaten böylesi bir ağırlığı kaldıramayacağından oldukça güvenli bir dizayn olabilir. Fakat, artık yavaş yavaş büyümekte olan bir çocuğunuz varsa bu dizayn yeterli olmayacaktır. Bu ve tüm pencere dizaynlarında kullanılabilen pencere kilitleri, pencere konusundaki güvenliği arttırma noktasında size yardımcı olabilir. Ancak bu sayede içiniz rahat bir şekilde çocuğunuzu oyun oynaması için odasında bırakabilirsiniz…
Çocuk odası dekorasyonlarında, genel olarak güvenliği arttırabileceğiniz bir takım yollar vardır. Şimdiye kadar saydığımız çözümler, daha çok odanın bir bölümünde veya bir ögenin güvenliğini arttırabileceğini yöntemlerdi. Fakat, doğru malzeme tercihi gibi oldukça basit bir adım sayesinde, çocuk odası dekorasyonunuzun güvenliğini arttırmanız ve minik yavrunuzun daha huzurlu uyumasını sağlamanız mümkün. Bu güvenli malzemelerin en başında, normal dekorasyonlarınızda da sık sık tercih ettiğiniz bir materyal olan ahşap gelmekte. Ahşabı bu gibi bir mekanda ideal yapan, oldukça doğal olan dokusu. Plastiğin ya da metalin aksine, ahşap oldukça doğal bir yapıya ve kullanıma sahip. İşte bu sebepten ötürü, özellikle aksesuar için plastik aksesuarlardan uzak durmanız yerinde olabilir. Diğer yandan, ahşabın kendine has dokunuş hissi de oldukça önemli bir sebep. Karşılaştırarak örnek vermek gerekirse, metal çocuk odası gibi kritik bir alanda oldukça tehlikeli bir seçim olacaktır. Zira, yeni yeni yürümeyi öğrenen çocuğunuzun iki adımda bir yere düşmesi oldukça olası. Hal böyle olunca, sürekli olarak tedirgin olmamanız için zeminde ve mobilyalarda ahşap tercih edebilirsiniz. Mobilya dizaynlarında ahşap kullanımı bu kadar ideal kılan bir başka unsur, henüz diş çıkarmakta olan minik yavrunuzun her şeyi kemirme merakı. Doğrusu, bu konuda onu suçlamamak gerek. Fakat siz de bu konuda bir şeyler yapabilir ve ahşap mobilyalar ve aksesuarlar seçerek olası tehlikeleri uzaklaştırabilirsiniz…