Çocuk odası dekorasyonunuz gerçekten yeterince güvenli mi ?

Bir çocuk odasında, çekmeceler çocuğunuz için iki çeşit tehlike içerebilir. Bu tehlikelerden ilki, kolayca açılan çekmecenin sonuna kadar çekilip yerinde çıkarılması ve minik dostumuzun üzerine düşerek onu yaraması. Diğer tehlike ise -ki bizce daha olası- sürekli bir yerleri araştırmak isteyen çocuğunuzun, çekmecedeki zararlı nesneleri bulması. Bir çekmecede zararlı ne olabilir demeyin, 0-3 yaş grubu için örneğin minik aksesuarlar oldukça tehlikelidir. Bu açıdan bakıldığında çekmeceler oldukça tehlikeli ve 'bulundurulumaz' görünebilir, fakat akılcı çözümler sayesinde tüm bu tehlikelerin üstesinden gelmek pekala mümkün.

Çocuk odasındaki çekmeceleri daha güvenli bir hale getirirken, akıllı çekmece kilitlerinden faydalanabilirsiniz. Bu akıllı çekmece kilitleri, karşınıza üç farklı formda çıkabilir. Bu formlardan ilki, dolaplarda veya kapaklı tüm mobilyalarda kullanabileceğiniz klasik anahtarlı kilitlerdir. Bu kilitlerin en iyi tarafı, ancak anahtar yardımı ile açılabilmeleri. Yani, birazdan sayacağımız kilitlerdeki gibi bir şans faktörüne yer yok. Olumsuz tarafı ise, anahtarı kaybetmeniz durumunda açmanın mümkün olması. Bu durum bazen can sıkıcı bir hal alabilir. Çocuk odasındaki çekmeceleri daha güvenli bir hale getirirken yardımından faydalanabileceğiniz kilitlerden ikincisi, daha çok kasalarda kullanılan numerik biçimde şifreye sahip olan kilitler. Bu kilitlerde çok az da olsa bir şans faktörü bulunur. Bu rağmen oldukça pratik olduğu yadsınamaz. Üçüncü kilit tipi ise, oldukça yaratıcı olmakla birlikte tıpkı şifreli kilitler gibi ufak bir şans faktörü barındırıyor. Çekmeceyi ancak belirli şekilde açılması ile açmanın mümkün olduğu bu kilitler, herhangi bir anahtara ihtiyaç duymadan kolayca açılabilir, şifreyi biliyorsanız tabii…