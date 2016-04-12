Hayalinizdeki ev için nasıl malzemeler seçmek gerekir ?

Tıpkı eski bir özdeyiş de denildiği, hayattaki sabrın en çok sınandığı iki an, düğün yapıldığı ve ev inşa edildiği anlardır. Biz bugün daha resmi bir konu üzerinde, yani ev inşaatı üzerinde durmaya çalışacağız. Sıfırdan bir ev inşa etmek, sağduyu ve planlama iki çok temel iki olguyu gerektirir. Bununla beraber, bu iki olgu rüya gibi bir ev tasarımı için tek başlarına yeterli değildirler. Sağduyu ve planlı çalışma ile beraber, oldukça fazla sayıda seçeneğe sahip bir yelpazede hedefe odaklanmış olmak gerekir. Hayalinizdeki ev dizaynını aklınızdan çıkarmadığınız, sabırlı ve sağduyulu çalıştığınız takdirde o ev dizaynı hiç de hayal değildir. Ev inşaatında kullanılabilecek çok fazla malzeme vardır. İşte bu sebepten ötürü, bu malzeme tercihlerini çok farklı etmen etkiler. Örnek vermek gerekirse, evinizde kullanacağınız malzemeleri fiyat, yaşam maliyeti, bakım gideri, konum, iklim, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, estetik görünüşü ve uzun vadeli bakım gibi çok fazla sayıda etken etkiler.
Ev inşaatında doğru malzeme tercihi ilk bakışta oldukça zor ve karmaşık gibi görünse bile, ne istediğinizi bilerek sabırla hareket ettiğiniz takdirde aslında işin içinden kolayca çıkabilirsiniz. Maliyet, çoğu alanda asıl belirleyici faktör olsa da maliyet konusu üzerine de kafa yormanız gerekebilir. Zira, bazı malzemeler alternatiflerine göre çok daha ucuzken bakım maliyeti bakımından oldukça büyük giderlere sahip olması, baştaki avantajının ortadan kalkmasına neden olur. İşte bu sebepten ötürü, maliyet konusunda biraz uzun vadeli düşünmenizde fayda var. Diğer yandan, dekorasyon tamamen bir zevk işi olduğu için estetik görünümleri de tercihlerinizi yakından etkileyebilir. Bu konuda karşınıza en sık çıkan ikilem, sağlam mı yoksa şık mı sorusudur. Genellikle, sağlam olan yapı malzemeleri estetik açıdan sınıfta kalır. Bu yüzden, ev inşaatı sürecinde sık sık bu ikilem ile karşılaşmanız olası. Bu noktada size düşen görev ise, bu iki olguyu bir araya getirerek hem sağlam hem de şık yapı malzemeleri bulmak. Bu sayede ev inşaatı gibi kritik bir alanda, sağlamlığı ve şıklığı aynı çizgide buluşturabilirsiniz… Bu makalemizde sizlerle ev inşaatında kullanılabilecek alternatiflerden kısa bahsederken, aynı zamanda bu seçenekleri farklı kriterlere tabii tuttuk. Ev inşaatı konusunda daha fazla ilham verici fikre ihtiyaç duyan okurlarımız, homify'ın evler kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneğe çok yakından bakabilirler…
Makalemizin başında da belirttiğimiz gibi, yapı malzemeleri iklime, yere ve hatta daha birçok farklı kritere göre çeşitlenebiliyor. Yine de, Hindistan gibi daha birçok ülkede yaygın olarak kullanılan tuğlalar kullanım için en kolay malzemeler arasında yer alır. Sağladığı estetik görüntü sayesinde de oldukça şık bir atmosfere neden olur. Diğer yandan, yalnızca kolay kullanımı sayesinde değil aynı zamanda binayı oldukça sağlam ve dayanıklı yapmasından ötürü de oldukça sık bir biçimde tercih edilen bir malzeme çeşididir. Olası bir yangın durumunda, yangının yayılmasına izin vermemesi sayesinde de çalışmak ve kullanmak için oldukça ideal bir tercihtir. Bu malzemeler içerisinde ahşap da en kolay kullanıma sahip olan malzemeler listesinde girer. Sahip olduğu doğal özellikleri sayesinde, yapı işlerinde ahşap kullanmak büyük kolaylık sağlar. Buna rağmen, ahşabın en büyük dezavantajlarından biri ateşe karşı son derece hassas olmasıdır. Yine de, tuğla, çimento ve ahşabın oluşturduğu bir kombinasyon hem sağlam hem de oldukça kullanışlı bir ev dizaynı için yeterli olacaktır…
Evimizin duvarları, bizi dış dünyadaki birçok şeye karşı korur. Bununla birlikte, çatıya destek olmaları sebebi ile evin iskeletinin oluşmasında büyük öneme sahiptirler. Bu önemi göz önünde bulundurduğunuzda, duvarlarınızın yapısındaki malzemeleri dikkatle seçmeniz gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. Bu malzemelerden ilki, duvarın harcındaki malzemeleri bir arada tutarken adeta bir tutkal gibi iş gören çimentodur. Çimento tercihinin bu denli önemli olması sebebi ile, bir mimar ya da yapı ustasının fikrini almanız oldukça yerinde olacaktır. Diğer yandan, kullanacağınız en ideal çimento tipi, serbest kirece en az oranda sahip olan çimentolardır. Bu tercih sayesinde, ısı ve ses yalıtımı konusunda işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Çimentodan sonra kullanacağınız bir diğer yapı malzemesi, yalıtımlı beton kalıplarıdır. Avrupa'da sık sık kullanılan bu kalıplar, poliüretan köpük ile üretilen panellerin veya blokların beton ile doldurulması sayesinde elde edilir. Yalıtım malzemeleri arasında 'sandviç' olarak da tanımlanan bu yöntem, ısı yalıtımı için en ideal tercihlerden biridir. Özellikle, değişken hava koşullarına sahip bölgelerde harika biçimde iş görür. Yapılan araştırmalar, inşaatında bu tarz kalıpların tercih edildiği evlerde enerji tüketiminin %20 kadar azaldığı göstermekte. Kışın gelen yüksek faturalardan şikayetçi olan okurlarımız, bu alternatifi düşünebilirler. Ev inşaatında kullanılabilecek bir diğer sihirli dizayn ise, gazbeton olarak olarak adlandırılan duvar tekniğidir. Bu alternatifin en büyük avantajı, yalıtım konusunda mükemmel olmasıdır. Bununla beraber, bu malzemeyle oldukça kolay bir biçimde çalışılabilir. İçerisinde hava cepleri bulunduğu için de oldukça hafif bir yapısı vardır…
Rutubete karşı ne kadar tedbir alırsanız alın, banyo veya mutfak gibi alanlardan bu tehlikeyle yüz yüze gelmemeniz tamamen şansa bağlıdır. Üstelik, sıcak veya tropikal hava koşullarının etkili olduğu alanlarda yaşıyorsanız, rutubet sorunu yaşama ihtimaliniz çok daha artacaktır.Rutubet, zemindeki kaplamanın ve duvardaki boyanın kabarması için oldukça elverişli bir ortam yaratır. Bununla birlikte, duvar sızıntıları, böcek yuvaları, pas ve kir için de uygun koşulları sağlar. Anti-küf boyalar, rutubet konusunda dizayn edilmiş yalıtımlı duvar tipleriyle güzel bir işbirliği kurabilir…
Beton, neme karşı olarak tercih edilen etkili bir malzeme olabilir. Su geçirmez uygulamalar ve dış lifli çimento, nem problemi ile başa çıkabilecek potansiyele sahip alternatifler arasında yerini alır. Diğer yandan, nem problemini banyoda yaşıyorsanız dekoratif çözümlerle bu problemi görünmez hale getirebilirsiniz. Banyonuzda bulunan fayanslar, bu konuda size oldukça yardımcı olabilir. Doğru fayans rengini tercih ederek, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK imzalı bu banyo dekorasyonundaki şık ve sağlıklı bir banyo dizaynı elde edebilirsiniz…
Tuğla tercihi, Antik Roma'nın görkemli yapılarında kullanılmış ve hatta Çin Seddi'nin yapımında da tercih edilmiş. Yalnızca bu iki referans bile, inşaat konusunda tuğla tercihinin ne kadar uzun süre dayanabileceğini göstermekte. Fakat yine de, tuğlanın da kendine has bir takım dezavantajları bulunmaktadır. Çok sağlam olsa dahi, estetik açıdan şık bir tuğla dizaynı elde etmek için oldukça fazla çalışmanız gerekir. Diğer yandan, tuğla kullanımının modern mimariyle örtüştüğünü çok fazla söylemek de mümkün görünmüyor.
Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, inşaat sürecinde kullanacağınız malzemeleri büyük oranda maliyet belirliyor. Yine de, fiyat performans dengesini iyi ayarlamak zorundasınız. Aksi halde, kar ettiğinizi düşünürken daha fazla masrafa girebilirsiniz. Örneğin, çok pahalı bir yapı malzemesinin bir kerelik bir yatırım olduğuna mı yoksa tekrarlanacağına mı bakın. Ardından, sürdürülebilirliğini araştırın. Alternatiflere arasında kıyas yapın. Ancak bu sayede hem maliyet açısında size en uygun hem de en kaliteli malzemeyi bulabilirsiniz. Ev inşaatı sırasında malzeme alışverişi yaparken, aldığınız malzemeleri bir kerelik bir yatırım gibi görün.