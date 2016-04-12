Hayalinizdeki ev için nasıl malzemeler seçmek gerekir ?

Tıpkı eski bir özdeyiş de denildiği, hayattaki sabrın en çok sınandığı iki an, düğün yapıldığı ve ev inşa edildiği anlardır. Biz bugün daha resmi bir konu üzerinde, yani ev inşaatı üzerinde durmaya çalışacağız. Sıfırdan bir ev inşa etmek, sağduyu ve planlama iki çok temel iki olguyu gerektirir. Bununla beraber, bu iki olgu rüya gibi bir ev tasarımı için tek başlarına yeterli değildirler. Sağduyu ve planlı çalışma ile beraber, oldukça fazla sayıda seçeneğe sahip bir yelpazede hedefe odaklanmış olmak gerekir. Hayalinizdeki ev dizaynını aklınızdan çıkarmadığınız, sabırlı ve sağduyulu çalıştığınız takdirde o ev dizaynı hiç de hayal değildir. Ev inşaatında kullanılabilecek çok fazla malzeme vardır. İşte bu sebepten ötürü, bu malzeme tercihlerini çok farklı etmen etkiler. Örnek vermek gerekirse, evinizde kullanacağınız malzemeleri fiyat, yaşam maliyeti, bakım gideri, konum, iklim, sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, estetik görünüşü ve uzun vadeli bakım gibi çok fazla sayıda etken etkiler.

Ev inşaatında doğru malzeme tercihi ilk bakışta oldukça zor ve karmaşık gibi görünse bile, ne istediğinizi bilerek sabırla hareket ettiğiniz takdirde aslında işin içinden kolayca çıkabilirsiniz. Maliyet, çoğu alanda asıl belirleyici faktör olsa da maliyet konusu üzerine de kafa yormanız gerekebilir. Zira, bazı malzemeler alternatiflerine göre çok daha ucuzken bakım maliyeti bakımından oldukça büyük giderlere sahip olması, baştaki avantajının ortadan kalkmasına neden olur. İşte bu sebepten ötürü, maliyet konusunda biraz uzun vadeli düşünmenizde fayda var. Diğer yandan, dekorasyon tamamen bir zevk işi olduğu için estetik görünümleri de tercihlerinizi yakından etkileyebilir. Bu konuda karşınıza en sık çıkan ikilem, sağlam mı yoksa şık mı sorusudur. Genellikle, sağlam olan yapı malzemeleri estetik açıdan sınıfta kalır. Bu yüzden, ev inşaatı sürecinde sık sık bu ikilem ile karşılaşmanız olası. Bu noktada size düşen görev ise, bu iki olguyu bir araya getirerek hem sağlam hem de şık yapı malzemeleri bulmak. Bu sayede ev inşaatı gibi kritik bir alanda, sağlamlığı ve şıklığı aynı çizgide buluşturabilirsiniz… Bu makalemizde sizlerle ev inşaatında kullanılabilecek alternatiflerden kısa bahsederken, aynı zamanda bu seçenekleri farklı kriterlere tabii tuttuk. Ev inşaatı konusunda daha fazla ilham verici fikre ihtiyaç duyan okurlarımız, homify'ın evler kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş yüzlerce örneğe çok yakından bakabilirler…