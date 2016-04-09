Evinizde ideal aydınlatma için 6 ipucu

İnsanlığın gelişimi ile birlikte aydınlatma da çok farklı gelişimler göstermiş, günümüzde modern aydınlatma yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Gün ışığının olmadığı alanlarda yapay aydınlatmalar ile aydınlık ortamlar oluşturmak hayatımızı devam ettirmemiz açısından çok önemlidir. Ev dekorasyonlarında veya ev içerisinde yapacağınız düzenlemeler içerisinde aydınlatmalara yeterli önem verilmemektedir. Önemsiz görülen aydınlatmalar günümüzde hem evin görselliğini artırmak hem de ev içerisinde sergilediğiniz süs objelerini daha güzel sergilemenizi sağlaması açısından tercih edilmekte, geçmişe nazaran daha detaylı tasarımlar ile aydınlatacağı ortama uygun bir şekilde yapılmaktadır. Evinizin yapısına, cephesine, güneş görme süresine göre aydınlatma tasarımları yapmanız en doğru aydınlatmaya sahip olmanızı sağlar. İdeal bir aydınlatma yapabilmeniz için dikkat etmeniz gereken bir çok püf nokta vardır. Bu püf noktalarına dikkat ederek eviniz için en ideal aydınlatmayı yapabilir ve görsel açıdan muhteşem bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Peki eviniz için en ideal aydınlatma nasıl olmalıdır ? Bu sorunun cevabı için evinizi baştan aşağı analiz etmeli, elde edeceğiniz bilgiler ve evinizin dekorasyonuna göre aydınlatma planı oluşturmalısınız. Öncelikle evinizde aydınlatma yapacağınız alanın genişliğini ölçmelisiniz. Geniş bir alanı aydınlatmanız gerekiyorsa bir adet ana aydınlatma elemanı kullanmalı ve yardımcı olarak bir çok armatürden yararlanmalısınız. led aydınlatmalar, duvar aplikleri,sarkıtma lambalar kullanarak geniş alanın duvar kenarlarını kullanarak her alanı eşit bir şekilde aydınlatabilir ve aydınlatmanızın kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer aydınlatma yapacağınız alan dar bir alan ise yapmanız gereken aydınlatma şiddeti az olan bir ana aydınlatma elemanı kullanmaktır. Bu sayede dar ve küçük alanı ideal bir şekilde aydınlatmış olursunuz. Ayrıca ana aydınlatma elemanı yerine dar alanları aydınlatmak için küçük led lambalar tercih edebilir, tavan içine gizlenmiş olan ledler ile dar alanları ideal bir şekilde aydınlatabilirsiniz. Aydınlatacağınız alanın kullanım amacına yönelik aydınlatma yapmanız gerekeceğinden kullanım amacını bilmeli, ve odanın dekorasyonunu incelemeniz gereklidir. Oturma odası olarak kullanılacak bir odanın hem oturma alanını hem de görsel amaçlı dekorasyona dahil edilmiş olan süs objelerini aydınlatmanız gerektiği için aydınlatma tasarımınızı özel bir proje ile hayata geçirmeniz gereklidir. Eğer mutfak için bir aydınlatma yapmanız gerekiyorsa mutfak mobilyalarının üzerinde yer alan aydınlatmaları da kapsayan bir aydınlatma tasarımı yapmalısınız. Mutfaklar için ideal olarak sarkıtma aydınlatmalar tercih edilmekte ve mutfağın hem renkli hem de görsel olması sağlanmaktadır. Hol aydınlatmalarında da yapmanız gereken önemli bir aydınlatma tasarımı ile şık bir hole sahip olabilirsiniz. Hol için kişisel tercihlerinize göre duvar aydınlatmaları, duvar aplikleri kullanarak aydınlatma yapabilir veya duvar boyunca renkli ledleri kullanarak holü şık bir şekilde aydınlatabilirsiniz. Bu alternatifler dışında sarkıtma aydınlatma elemanları kullanarak hol aydınlatmanızı tamamlayabilirsiniz. Evin iç kısımlarında olduğu gibi dış kısımlarında da aydınlatmalar yapmak gerektiğinden evin dışında kalan tüm alanlar için ideal aydınlatma tasarımları yapmanız gerekecektir. Kapı girişi için özel bir aydınlatma yapmanız evinizin kendisine has bir aydınlatma ile görenler tarafından beğenilmesine ve hayran kalınmasına yardımcı olacaktır. Genel olarak kapı üzerine asılan bir armatür ile yapılan aydınlatma yapabileceğiniz gibi özel lazer aydınlatmalar kullanabilir ve evinizi özel olarak belirten aydınlatmalar yaparak farklı bir aydınlatma yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ortalıkta kablo benzeri kalabalık unsurların olmamasıdır. Aydınlatma kablolarını sıva altında olacak şekilde yapmanız evinizin daha görsel ve daha sade görünmesini sağlayacak ve bu durum hem sizi hem de misafirlerinizi memnun edecektir. Evin bütün alanlarını aydınlatırken tercihleriniz ve seçimleriniz dekorasyonunuzun ve aydınlatmanızın görselliğinin üst seviyede olmasını, estetik olarak dekore ettiğiniz alanların çok güzel görünmesini sağlayacaktır. Aydınlatma tasarımları içerisinde yer alan armatürler, aplikler, abajurlar ve avizeler özel tasarımlar ile üretilen ve farklı renkler ile renklendirilen aydınlatma elemanları olduğu için dekorasyonunuzun renklerine göre tercih etmelisiniz. Bu sayede evinizde oluşturacağınız renk uyumu ile eviniz daha estetik ve daha zarif görünecektir. Eviniz için en ideal aydınlatmayı yapmak için örnek aydınlatma dekorasyonlarını incelemelisiniz. İncelediğiniz dekorasyonlar içerisinde eviniz ile uyumlu olan aydınlatma sistemini kendi evinizde uygulayarak estetik ve ideal bir aydınlatma yapmış olursunuz. Örnek dekorasyonlar ve aydınlatmalar için homify aydınlatma örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmelisiniz.