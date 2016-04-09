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Evinizde ideal aydınlatma için 6 ipucu

ümit atdağ ümit atdağ
LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Endüstriyel Oturma Odası
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İnsanlığın gelişimi ile birlikte aydınlatma da çok farklı gelişimler göstermiş,  günümüzde modern aydınlatma yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır.  Gün ışığının olmadığı alanlarda yapay aydınlatmalar ile aydınlık ortamlar oluşturmak hayatımızı devam ettirmemiz açısından çok önemlidir. Ev dekorasyonlarında veya ev içerisinde yapacağınız düzenlemeler içerisinde aydınlatmalara yeterli önem verilmemektedir. Önemsiz görülen aydınlatmalar günümüzde hem evin görselliğini artırmak hem de ev içerisinde sergilediğiniz süs objelerini daha güzel sergilemenizi sağlaması açısından tercih edilmekte, geçmişe nazaran daha detaylı tasarımlar ile aydınlatacağı ortama uygun bir şekilde yapılmaktadır.  Evinizin yapısına, cephesine, güneş görme süresine göre aydınlatma tasarımları yapmanız en doğru aydınlatmaya sahip olmanızı sağlar. İdeal bir aydınlatma yapabilmeniz için dikkat etmeniz gereken bir çok  püf nokta vardır. Bu püf noktalarına dikkat ederek eviniz için en ideal aydınlatmayı yapabilir ve görsel açıdan muhteşem bir dekorasyona sahip olabilirsiniz. Peki eviniz için en ideal aydınlatma nasıl olmalıdır ?  Bu sorunun cevabı için evinizi baştan aşağı  analiz etmeli, elde edeceğiniz bilgiler ve evinizin dekorasyonuna göre aydınlatma planı oluşturmalısınız. Öncelikle evinizde aydınlatma yapacağınız alanın genişliğini ölçmelisiniz. Geniş bir alanı aydınlatmanız gerekiyorsa bir adet ana aydınlatma elemanı kullanmalı ve yardımcı olarak bir çok armatürden yararlanmalısınız. led aydınlatmalar, duvar aplikleri,sarkıtma lambalar kullanarak geniş alanın duvar kenarlarını kullanarak her alanı eşit bir şekilde aydınlatabilir ve aydınlatmanızın kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz. Eğer aydınlatma yapacağınız alan dar bir alan ise yapmanız gereken aydınlatma şiddeti az olan bir ana aydınlatma elemanı kullanmaktır. Bu sayede dar ve küçük alanı ideal bir şekilde aydınlatmış olursunuz. Ayrıca ana aydınlatma elemanı yerine dar alanları aydınlatmak için küçük led lambalar tercih edebilir, tavan içine gizlenmiş olan ledler ile dar alanları ideal bir şekilde aydınlatabilirsiniz. Aydınlatacağınız alanın kullanım amacına yönelik aydınlatma yapmanız gerekeceğinden kullanım amacını bilmeli, ve odanın dekorasyonunu incelemeniz gereklidir. Oturma odası olarak kullanılacak bir odanın hem oturma alanını hem de görsel amaçlı dekorasyona dahil edilmiş olan süs objelerini aydınlatmanız gerektiği için aydınlatma tasarımınızı özel bir proje ile hayata geçirmeniz gereklidir. Eğer mutfak için bir aydınlatma yapmanız gerekiyorsa mutfak mobilyalarının üzerinde yer alan aydınlatmaları da kapsayan bir aydınlatma tasarımı yapmalısınız. Mutfaklar için ideal olarak sarkıtma aydınlatmalar tercih edilmekte ve mutfağın hem renkli hem de görsel olması sağlanmaktadır. Hol aydınlatmalarında da yapmanız gereken önemli bir aydınlatma tasarımı ile şık bir hole sahip olabilirsiniz. Hol için kişisel tercihlerinize göre duvar aydınlatmaları, duvar aplikleri kullanarak aydınlatma yapabilir veya duvar boyunca renkli ledleri kullanarak holü şık bir şekilde aydınlatabilirsiniz. Bu alternatifler dışında sarkıtma aydınlatma elemanları kullanarak hol aydınlatmanızı tamamlayabilirsiniz. Evin iç kısımlarında olduğu gibi dış kısımlarında da aydınlatmalar yapmak gerektiğinden evin dışında kalan tüm alanlar için ideal aydınlatma tasarımları yapmanız gerekecektir. Kapı girişi için özel bir aydınlatma yapmanız evinizin kendisine has bir aydınlatma ile görenler tarafından beğenilmesine ve hayran kalınmasına yardımcı olacaktır. Genel olarak kapı üzerine  asılan bir armatür ile yapılan aydınlatma yapabileceğiniz gibi  özel lazer aydınlatmalar kullanabilir ve evinizi  özel olarak belirten aydınlatmalar yaparak farklı bir aydınlatma yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta  ortalıkta kablo  benzeri kalabalık unsurların olmamasıdır. Aydınlatma kablolarını sıva altında olacak şekilde yapmanız evinizin daha görsel ve daha sade görünmesini sağlayacak ve bu durum hem sizi hem de misafirlerinizi memnun edecektir. Evin bütün alanlarını aydınlatırken tercihleriniz ve seçimleriniz dekorasyonunuzun ve aydınlatmanızın görselliğinin üst seviyede olmasını, estetik olarak dekore ettiğiniz alanların  çok güzel görünmesini sağlayacaktır.  Aydınlatma tasarımları içerisinde yer alan armatürler, aplikler, abajurlar ve avizeler özel tasarımlar ile üretilen ve farklı renkler ile renklendirilen aydınlatma elemanları olduğu için dekorasyonunuzun renklerine göre tercih etmelisiniz. Bu sayede evinizde oluşturacağınız renk uyumu ile eviniz daha estetik ve daha zarif görünecektir.  Eviniz için en ideal aydınlatmayı yapmak için örnek aydınlatma dekorasyonlarını incelemelisiniz. İncelediğiniz dekorasyonlar içerisinde eviniz ile uyumlu olan aydınlatma sistemini kendi evinizde uygulayarak estetik ve ideal bir aydınlatma yapmış olursunuz. Örnek dekorasyonlar ve aydınlatmalar için homify aydınlatma örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmelisiniz. 

Aydınlatma planı

LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración Endüstriyel Oturma Odası
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

Evinizde en ideal aydınlatmayı yapabilmeniz için iyi bir aydınlatma planı yapmalısınız. aydınlatma planı ile evinizde, odanızda aydınlatma ile ilgili tüm detayları içine alacak bir aydınlatma sistemi oluşturabilir ve odanızın evinizin estetik açıdan mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz.  Örnek resimde yer alan aydınlatma yatak odasının genelini değil sadece özel olarak yemek masası şeklinde dekore edilmiş olan masa üzerine yapılmıştır. Böylece yatak odasında bağımsız bir aydınlatma alanı oluşturulmuş ve romantik anların daha romantik olması sağlanarak ev sahiplerinin daha fazla keyif alması sağlanmıştır. Ayrıca yatak odasının fonksiyonel bir yatak odası olarak kullanılmasının önü açılmıştır.

Aplikler

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Modern Oturma Odası
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Aydınlatma sistemleri içerisinde yer alan aplikler, tercih edilirken dikkat edilmesi gereken en önemi aksesuarlardır. Renkleri, geometrik şekilleri, büyüklükleri, ışık şiddetleri gibi çok özenle seçilmesi gereken aplikler ayrıca dekorasyonu estetik açıdan destekleyen unsurlar olduğu için titiz bir seçim sonucunda belirlenmelidir. Örnek resimde yapılan aydınlatmanın sarkıtma aplikler ile desen oluşturulmuş hali yer alıyor. Özel bir tasarım ile salonun ortasında 8 lambadan meydana gelen görsel özelliği maksimum olan bir aplik sistemi yapılarak aydınlatma gerçekleştirilmiştir.

Alacakaranlık

EBG Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Oturma Odası
BAGO MİMARLIK

EBG Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Aydınlatma yaparken evinizin her yanını eşit bir şekilde aydınlatmanız gerekir. ancak kişisel isteğe göre bir kısım aydınlatmanın şiddetini düşük tutarak alacakaranlık bir ortam oluşturabilirsiniz. Alaca karanlık bir ortam oluşturmak için evin veya odanın bir bölümünü şiddetli bir şekilde aydınlatırken bir bölümünü de aydınlatmadan veya daha az aydınlatarak yapabilirsiniz. Böylece odanızın dekorasyonunun görselliğini sergilemek ve estetik bir dekorasyonu ön plana çıkarmak çok kolay olacaktır.

Merdiven aydınlatması

KUMBURGAZ'DA VİLLA, Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama

KUMBURGAZ'DA VİLLA

Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama

Evin her alanı gibi merdiven dairesini de aydınlatmanız gereklidir. Merdiven dairesi alt kat ile irtibatlı olduğu için hem alt kattan hem de üst kattan ışık alacak ve ideal aydınlatma için sizi zorlayacaktır. Bu nedenle üst kattan led lambalar yardımıyla bir aydınlatma yapmalı ve alt kattan gelecek ışıkları kesmesini sağlayarak merdiven alanının görsel olmasını sağlamalısınız. Örnek resimde merdiven dairesinin estetik ve görsel bir şekilde aydınlatılması için tasarlanmış aydınlatma sistemi yer almaktadır.

Led aydınlatmalar

Çalışmalarımız, Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon Modern Oturma Odası
Emko Mimarlık &amp; Montel Dekorasyon

Çalışmalarımız

Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon
Emko Mimarlık &amp; Montel Dekorasyon
Emko Mimarlık & Montel Dekorasyon

Evinizde yapacağınız aydınlatmalar için en ideal ve en tasarruflu aydınlatma elemanı led lambalardır. Hem istenildiği şekilde kullanılması hem maliyetsiz olması hem de tasarruflu olması led lambaların her alanda kullanılmasının önünü açmıştır. Örnek resimde salonda ve televizyon ünitesi üzerinde led aydınlatmalar ile yapılmış aydınlatma sistemi yer alıyor. Özel yerleştirilen ledler bu alanın daha görsel ve daha estetik olmasını sağlamıştır.

Renkler

Bekleme Salonu Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Bekleme Salonu

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Aydınlatma sistemleri evinizin daha renkli olmasını sağlarken aynı zamanda istediğiniz aydınlatmayı yapmanıza yardımcı olur. Renkli lambalar kullanarak  aydınlatma sisteminin daha renkli olmasını, dekorasyonunuzun daha güzel olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan lambalar gün ışığından farklı renklerde seçilmiş kırmızı ve beyaz renkler ile dekorasyonun daha renkli olması sağlanmış.

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