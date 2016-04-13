Dış mekandaki ahşapların ömrünü uzatmak için 6 pratik yol !

Dış mekanda kullanılan ahşaplar, güneş ve nem gibi birçok aşındırıcı etkenle karşı karşıya kaldığı için düzenli olarak bakım yapılması oldukça önemlidir. Ahşap yüzeylerin güçlendirilmesine en sık tercih edilen yol, alt kısma su geçirmez tutkal sürülüp üstte ise boyama yapmaktır. Dış mekanda kullanılan yapı malzemeleri, her ne kadar kalın ve güçlü ahşaptan tercih edilmiş olsa da, hava koşulları bazı zamanlar gerçekten yıpratıcı olabilmekte. Hal böyle olunca da, düzenli biçimde bakım yapmak elzem hale geliyor. Yine de, ahşaba doğru biçimde yapılmayan bakım, ahşabın zaman içerisinde çürümesine ve çatlamasına engel olamaz. İşte bu sebeplerden ötürü, ahşaba düzenli olarak ve doğru biçimde bakım yapmak oldukça önemlidir. Ahşaba yapılan bakım seçenekleri kısaca gruplamak gerekirse, ilk sırada su geçirmez seçenekler yer alır. Ahşabın çürümesinden sakınmak için, ahşaba su geçirmez muamele yapmak oldukça önemlidir. Ahşabın özünü sudan ve nemden korumak için, su geçirmez bakımı düzenli olarak yapmak çok önemlidir. İkinci sırada ise oksijen ağartıcı maddeler gelir. Bu seçenek genellikle dış mekanda kullanılan ahşapların kararmasını önlemek için kullanılır. Diğer yandan, sekoya gibi koyu renkli ahşapların zamanla ağartılması bakımından da oldukça işlevsel bir yoldur. Üçüncü sırada ise zımparalama işlemi gelmekte. İyi bir bakım için, ahşabın yüzeyinin pürüzsüz olması oldukça önemli bir husustur. İyi bir zımparalama işlemi için, alüminyum oksit zımpara tercih edilebilir. Son sırada ise, zımparalama işleminden sonra kullanılacak olan sentetik reçine gelmekte. Ahşabın doğal yapısına uygun olarak, reçine ihtiyacını da karşılamalısınız. Zımparalayıp pürüzsüz hale getirdiğiniz ahşaba, yağ bazlı bir reçine uygulayarak suya karşı dayanıklılığını arttırabilirsiniz.

Eğer evinizin dış mekanında, RETA ARCHİTECTURE-INTERİOR-INDUSTRİAL DESİGN imzalı bu dizayn gibi ahşap bir zemin kaplaması varsa, düzenli olarak bakım yapmak zorunlu bir hal alacaktır. İşte bu sebepten ötürü, makalemizin kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz…