Dış mekandaki ahşapların ömrünü uzatmak için 6 pratik yol !

Dış mekan dekorasyonlarında kullanılan ögeler, genellikle diğer dekoratif araçlara göre çok daha kısa ömürlere sahiptirler. Bu durumun en büyük sebebi, yağmurun ve nemin sebep olduğu ve ayrıca güneşin de ısısıyla katkıda bulunduğu çürüme sürecidir.
Bahçenizde, terasınızda, verandanızda ve diğer tüm dış mekanlarınızda bulunan ahşaplar, doğa ananın bu zorlayıcı koşulları ile karşı karşıyadırlar. Hal böyle olunca, daha uzun ömürlü bir dış dekorasyon için iş size düşmektedir. Bu makalemizde, dış mekanda bulunan ahşapların daha uzun ömürlü hale gelebilmesi için pratik ve efektif yollardan bahsetmeye çalıştık. Daha fazla ilham verici fikre yakından bakmak isteyen okurlarımız, evler ve bahçe kategorilerini ziyaret edebilirler…
Dış mekanda kullanılan ahşaplar, güneş ve nem gibi birçok aşındırıcı etkenle karşı karşıya kaldığı için düzenli olarak bakım yapılması oldukça önemlidir. Ahşap yüzeylerin güçlendirilmesine en sık tercih edilen yol, alt kısma su geçirmez tutkal sürülüp üstte ise boyama yapmaktır. Dış mekanda kullanılan yapı malzemeleri, her ne kadar kalın ve güçlü ahşaptan tercih edilmiş olsa da, hava koşulları bazı zamanlar gerçekten yıpratıcı olabilmekte. Hal böyle olunca da, düzenli biçimde bakım yapmak elzem hale geliyor. Yine de, ahşaba doğru biçimde yapılmayan bakım, ahşabın zaman içerisinde çürümesine ve çatlamasına engel olamaz. İşte bu sebeplerden ötürü, ahşaba düzenli olarak ve doğru biçimde bakım yapmak oldukça önemlidir. Ahşaba yapılan bakım seçenekleri kısaca gruplamak gerekirse, ilk sırada su geçirmez seçenekler yer alır. Ahşabın çürümesinden sakınmak için, ahşaba su geçirmez muamele yapmak oldukça önemlidir. Ahşabın özünü sudan ve nemden korumak için, su geçirmez bakımı düzenli olarak yapmak çok önemlidir. İkinci sırada ise oksijen ağartıcı maddeler gelir. Bu seçenek genellikle dış mekanda kullanılan ahşapların kararmasını önlemek için kullanılır. Diğer yandan, sekoya gibi koyu renkli ahşapların zamanla ağartılması bakımından da oldukça işlevsel bir yoldur. Üçüncü sırada ise zımparalama işlemi gelmekte. İyi bir bakım için, ahşabın yüzeyinin pürüzsüz olması oldukça önemli bir husustur. İyi bir zımparalama işlemi için, alüminyum oksit zımpara tercih edilebilir. Son sırada ise, zımparalama işleminden sonra kullanılacak olan sentetik reçine gelmekte. Ahşabın doğal yapısına uygun olarak, reçine ihtiyacını da karşılamalısınız. Zımparalayıp pürüzsüz hale getirdiğiniz ahşaba, yağ bazlı bir reçine uygulayarak suya karşı dayanıklılığını arttırabilirsiniz.
Eğer evinizin dış mekanında, RETA ARCHİTECTURE-INTERİOR-INDUSTRİAL DESİGN imzalı bu dizayn gibi ahşap bir zemin kaplaması varsa, düzenli olarak bakım yapmak zorunlu bir hal alacaktır. İşte bu sebepten ötürü, makalemizin kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz…
Mobilyalarda doğru ahşap türünü seçmek gibi, doğru ahşap boyasını tercih etmek de son derece önemli bir seçim sürecidir. Ayrıca, mobilyaların daha dekoratif görünmesine de oldukça yardımcı olur. Yukarıdaki önlemlerle ahşabı sağlamlaştıran bir takım uygulamalardan sonra, son bir yüzey kaplaması ile işinizi bitirmeniz gerekiyor. Ahşaba uygulanan ve ahşabın yapısını güçlendiren bu yüzey maddelerinden en iyi şekilde verim alabilmeniz için, yaklaşık olarak on beş dakika içerisinde iki kez uygulamanız gerekiyor. Uygulamayı güneş ışığı altında yapmak kuruma için gereken süreyi kısaltacağı gibi, iç mekanda gözden kaçabilecek leke ve diğer kusurları kolayca fark etmenizi de sağlayacaktır. Ahşaba yapılan yüzey boyamaları ince bir işçilik gerektirir. İşte bu neden ötürü, her türlü alandaki boşluğu kolayca boyayabileceğiniz ince bir fırçaya ihtiyacınız olacak. Fırça darbeleri çok belirgin olmamalı ve diğer yandan boya darbelerinin birbiri ile çakışmasını da önlemeniz gereklidir. Piyasada ahşap yüzeyler için çok farklı boya maddeleri bulunduğu için, size düşen görev ahşap türünüz için en doğru seçeneği bulmak ve de kullanmak olacak.
Dış mekandaki ahşapları korumaya ve ömürlerini uzatmaya çalışırken, çevre dostu bir tutum sergilemek her zaman daha iyi bir seçenektir. Bugün, piyasada birçok farklı ahşap koruyucu ve çevre dostu ürün bulmak mümkün. Bu ürünler, genellikle ahşabın liflerine nüfuz ederler. Bu alanda, mantarlara ve bakterilere karşı sert bir tampon oluşturarak ahşabın daha güçlü olmasına katkıda bulunurlar. Birkaç saat sonra da dış yüzeyde ince bir tabaka oluştururlar. Çevre dostu koruyucu madde kullanmanın birçok farklı avantajı var. Bu avantajlardan ilki, bu maddelerin toksik kimyasallar içermemesidir. Ardından, bu koruyucu maddelerde tek kat yapılan bir bakım pekala yeterlidir. Oldukça doğal bir içeriğe sahip oldukları için, uygulanacak olan ahşabın önceden başka bir işlem görmesine gerek yoktur. Çıplak ahşaba kolayca uygulanabilir. Mineral esaslı maddeler içerdiği için, ahşabın daha sağlam olmasına katkıda bulunur. Evinizde bulunan çocuklar, evcil hayvanlar ve hatta bitkiler için herhangi bir tehdit oluşturmaz, son derece güvenli ve sağlıklıdır. Ayrıca bu maddeler, uygulamadan sonra gözle görünür hiçbir kalıntı bırakmaz. Çünkü, yaptıkları iş liflere nüfuz ederek burada sağlam bir tabaka oluşturmaktır…
Ahşap koruyucu maddeler, dış mekanlardaki ahşapların bakteri veya mantarlara karşı dayanıklılığını arttırmak için kullanılan alternatiflerden biridir. Bu ahşap koruyucu maddeler, genellikle bünyelerinde pentaflorofenol adı verilen fakat kimi zaman Penta veya PCP olarak da bilinen kimyasalı barındırırlar. Yalnızca ahşap koruyucu maddelerde değil, boyalarda veya kaplamalarda da PCP'ye rastlamak mümkündür. Böcek ilacı yapımında da bu maddenin kullanıldığı bilinmektedir. Ahşap koruyucu maddeler, oldukça yararlı seçenekler olsalar da bu konuya yönelik seçimin özenle yapılmasında büyük fayda var. Satın almadan önce iyi yapılan bir değerlendirme sayesinde, çevre ve canlı dostu kimyasallar bulmak pekala mümkün. Eğer evinizin dış cephesindeki ahşaplar için ahşap koruyucu maddeler kullanmak zorunlu bir hal aldıysa, mevcut seçeneklerin toksisite seviyelerini karşılaştırın. En düşük toksin seviyesine sahip olan seçeneği kullanmayı tercih edebilirsiniz. Dilerseniz de, bu ürünlerin içeriklerini iyi inceleyerek en az radikal içeriğe sahip olan ürünü kullanabilirsiniz…
Isıl işlem görerek şekillendirilmiş ahşap seçeneği, bünyesinde kimyasallar bulunan ahşaplara göre çok daha çevre dostu bir seçenektir. Bu ısıl işlem görmüş ahşaplar, meşe ya da ladin gibi sert özlü ağaçların yüksek ısıda kurutulması ile elde edilir. Bu kurutma işlemi sırasında kullanılan hiçbir kimyasal, çevre ile tehlike oluşturacak cinsten bir ilişkiye girmez. Aksine, yapısında en büyük rolü ısı oynadığı için oldukça çevre dostu bir seçenektir. Ayrıca, maliyet açısından da oldukça uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkabilir…
Isıl işlemlerde, ahşaba uygulanan ısının kontrol altında tutulması yaş ağacın sert ve kuru ahşaba dönüşmesi sırasında oldukça etkin biçimde rol oynar. İkinci aşama ise, ahşap yüzeyinde çatlakları önlemek için sıcaklığın 200 dereceye yükseltilmesidir. Tüm bu karmaşık süreçler sayesinde, ısıl işlem görmüş ahşap türlerinin oldukça sağlam ve dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Isıl işlem görmüş ahşaplar, ne kadar sıcaklıkla yüzleşirler ise yüzleşsinler, mevcut boyutlarını korur ve kolay kolay esnemezler. Ayrıca, yüksek nem seviyesine rağmen şişme veya kabarma yapma ihtimali de epey düşüktür. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, sık sık dış cephede tercih edilen bir ahşap türüdür. Tüm bu avantajlarına rağmen, ısıl işlem görmüş ahşapların normal ahşaplar kadar güçlü olmadığını belirtmemiz gerekecek. Zira, gördüğü yüksek sıcaklık içeren işlemler ahşabın gücünü azaltacaktır. Fakat yine de dış mekan kaplamalarında güzel bir tercih olarak karşımıza çıkabilir…
Ahşap bakımı sürecinde çok farklı araç gereçlere ihtiyaç duyacaksınız. Bu araç gereçlerden ilki, ahşabı bakım için pürüzsüz hale getirmede kullanacağınız zımpara. Daha verimli bir zımparalama süreci için, alüminyum oksit zımpara tercih edebilirsiniz. Boyama ve reçineleme işlemlerinde, farklı boylarda fırçalara ihtiyacınız olacaktır. Yüzey boyamaları oldukça incelik gerektirdiği için, daha ince işlerde kullanılan bir fırça işinizi görebilir.