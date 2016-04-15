6 adımda ideal halı düzenlemesi nasıl yapılır ?

İç mekanda bir odaya halı sererken, unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken birçok farklı konu bulunmakta. Bu kritik konulardan biri de, odaya serdiğiniz halının odadaki köşelerle uyum sağlamasıdır. Bu sayede, halının odada dağınık bir görüntü oluşturmasını da önlemiş olursunuz. Bu kritik durum, düzensiz bir dekorasyondan kaçınma konusunda oldukça önemli bir husustur. Bu konuda işinize yarayabilecek en kolay yöntemlerden biri, halı için özel süpürgelik satın almak ve kullanmaktır. Bu süpürgeliği seçerken, halınızın rengi ile uyumlu bir ton tercih ederseniz köşelerle daha uyumlu bir görüntü yakalayabilirsiniz. Fakat, odaya sereceğiniz halı tüm odaya yayılmayacak bir dizayn ise, bu yöntem oldukça garip görünebilir. Başka bir yöntem ise, oldukça az kullanılmakla birlikte halının köşelerini yere sabitlemektir. Bunu çiviler yardımı ile yapabilirsiniz. Bu sayede, halının hareket etmesini, kaymasını engelleyeceğiniz gibi halı kenarlarında oluşacak yıpranmaların da önüne geçmiş olursunuz. İç mekanda halı kullanırken, basit bir şekilde uyum yakalamanız da mümkün. Bu durumu mümkün kılan en kolay yol, Bilgece Tasarım'a ait olan bu oturma odası dekorasyonunda da kolayca fark edileceği gibi mobilyalar ile daha dar köşeler yaratmak. Duvardan duvara halı tercih etmeyecek olsanız bile, bu köşeler sayesinde daha küçük halılar kullanarak köşelerle uyum yakalamanız pekala mümkün. L biçimli koltuk takımları, dizaynları gereği bu konuda size çok büyük yardımlarda bulunabilirler…