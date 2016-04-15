6 adımda ideal halı düzenlemesi nasıl yapılır ?

Halılar, sahip oldukları otantik sihri her odaya dalga dalga yayma yeteneğine sahip dekoratif araçlardır. Fakat, odanın orta kısmına sıradan çizgilere sahip bir halı eklemek, kimi zaman oldukça sıkıcı bir tercih olabilir. Bir evde, halı dizaynının estetik tarafını tanıtmak için çok başka pratik yöntemler de bulunmaktadır. İşte bugünkü makalemizde, evinizde bir halı kullanırken işinize yarayabilecek bir takım pratik yöntemlerden bahsetmeye çalışacağız. Bunu yaparken, adım adım giderek tüm dekorasyon sürecinde kontrolün sizde kalmasını sağlamaya çalışacağız. Diğer yandan, halı gibi kritik bir konunun dekorasyona uyum sağlaması, sabit kalması ve bakımı gibi oldukça önemli konulara da değinmeye çalışacağız. Yine de, daha fazla ilham verici fikre ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyor iseniz, homify'ın oturma odası kategorisini ziyaret ederek profesyoneller tarafından özenle seçilmiş binlerce örnek arasında, halı kullanımına dair pratik fikirler edinebilirsiniz…
Odaya bir halı eklerken, ilk olarak yapmanız gereken şey tabi ki halıyı sermek olacak. İster mobilyaların altına isterseniz de odanın ortasına seriyor olun, halıyı sererken dikkat etmeniz gereken iki önemli husus bulunmakta. Bunlardan ilki, halının düz bir biçimde serildiğinden emin olmak. Aksi takdirde, oldukça düzensiz ve dağınık görünen bir dekorasyon sizi bekliyor. Diğer bir önemli husus da, halıyı sererken halının kırışmamasını sağlamak. Böylece halının çeşitli yerlerde kıvrılmasını da önlemiş olacaksınız. Halının yüzeyde kaymasını ve kırışmasını önlemek adına, halı kaydırmaz katman kullanabilirsiniz. Eğer dekorasyonunuz için niyetiniz duvardan duvara halı kullanmak ise, tercih edeceğiniz yöntemler de farklı bir hal alacaktır. Böylesi bir durumda, dilerseniz kritik bölgelere kaydırmaz katman koyabilirsiniz. Ya da dilerseniz, zeminde bol bol vinil kullanılan yastık destekli bir halı da tercih edebilirsiniz. Böylesi bir halı dizaynının en büyük faydası, hiçbir araç gereç kullanmadan kaydırmazlığı garanti etmesidir. Diğer yandan, alt kısımda sahip oldukça esnek bölüm ile oldukça yumuşak dokunuşlara da sebep olabilir. Bu durumda, size düşen tek görev odayı bu halı dizaynı için hazırlamak ve halıyı da odanın boyutlarına göre kesmek olacaktır…
Halı düzenlemesi konusunda yapmanız gereken bir başka şey, halının sabit kalmasını güvence altına almak. Aksi takdirde, oldukça dağınık ve düzensiz bir dekorasyon görüntüsü doğmasına sebep olabilirsiniz. Diğer yandan, sabit olmayan bir zemin çeşitli kazalara da davetiye çıkaracaktır. Eğer halı atları için kaydırmaz katman kullanıyorsanız, başka herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmayacaktır. Geleneksel olarak kullanılan bu yöntem, halıyı sabitleme konusunda oldukça başarılı bir seçimdir. Eğer duvardan duvara halı dizaynı tercih etmek niyetinde iseniz, bu halının hiç kaymayacağı fikrine kapılabilirsiniz. Fakat, siz yürürken bu halının kaydığını ya da çeşitli yerlerde toplandığını tecrübe etmeniz çok olası. Hal böyle olunca, duvardan duvara halı dizaynları için halının altına malzeme ile uyumlu tutkal ve tutkal benzeri bir madde sürebilirsiniz…
İç mekanda bir odaya halı sererken, unutmamanız ve dikkat etmeniz gereken birçok farklı konu bulunmakta. Bu kritik konulardan biri de, odaya serdiğiniz halının odadaki köşelerle uyum sağlamasıdır. Bu sayede, halının odada dağınık bir görüntü oluşturmasını da önlemiş olursunuz. Bu kritik durum, düzensiz bir dekorasyondan kaçınma konusunda oldukça önemli bir husustur. Bu konuda işinize yarayabilecek en kolay yöntemlerden biri, halı için özel süpürgelik satın almak ve kullanmaktır. Bu süpürgeliği seçerken, halınızın rengi ile uyumlu bir ton tercih ederseniz köşelerle daha uyumlu bir görüntü yakalayabilirsiniz. Fakat, odaya sereceğiniz halı tüm odaya yayılmayacak bir dizayn ise, bu yöntem oldukça garip görünebilir. Başka bir yöntem ise, oldukça az kullanılmakla birlikte halının köşelerini yere sabitlemektir. Bunu çiviler yardımı ile yapabilirsiniz. Bu sayede, halının hareket etmesini, kaymasını engelleyeceğiniz gibi halı kenarlarında oluşacak yıpranmaların da önüne geçmiş olursunuz. İç mekanda halı kullanırken, basit bir şekilde uyum yakalamanız da mümkün. Bu durumu mümkün kılan en kolay yol, Bilgece Tasarım'a ait olan bu oturma odası dekorasyonunda da kolayca fark edileceği gibi mobilyalar ile daha dar köşeler yaratmak. Duvardan duvara halı tercih etmeyecek olsanız bile, bu köşeler sayesinde daha küçük halılar kullanarak köşelerle uyum yakalamanız pekala mümkün. L biçimli koltuk takımları, dizaynları gereği bu konuda size çok büyük yardımlarda bulunabilirler…
Kapı önlerine halı serme konusunda, işinizi kolaylaştıracak ve düzensizliğin gözden uzak durmasını sağlayacak bir ipucundan bahsetmek istiyoruz. Eğer halı dizaynı konusunda, tüm evinizde geçerli olacak bir halıya sahipseniz, bu halı dizaynını kapı gibi yeni alanlara açılan yerlerde kesmek ve yeniden başlatmak zorundasınız. Eğer çok düz bir renge sahip bir halınız varsa, bu konuda işiniz oldukça kolay olacaktır. Çünkü halının sahip olduğu düz renk, kesilme ve yeniden başlayan şerit gibi ayrıntıların gözden uzakta durmasını sağlar. Fakat, desenli bir halıya sahipseniz, halının kapının önündeki ve arkasındaki desenleri birbiri ile uyuşmayabilir. Böyle uyuşmazlıklardan kolayca sakınmanın en kolay yolu, halıyı kapının hemen önünde değil de beş, on santimetre uzağına sermektir. Bu örnekte de kolayca görebileceğiniz gibi, desenli halılar tüm bir dekorasyon oluşturma konusunda bazen işinizi zora sokabiliyor. Fakat, akıllıca çözümler sayesinde bunun da üstesinden gelmek mümkün. Boydan boya halıyı, kapı gibi çeşitli aralıkların olduğu mekanlarda boşluk vererek kullanmak, halınız desenli bile olsa boşluğun fark edilmemesini sağlayabilir…
Bir dekorasyon hemen hemen hiçbir şey, yıpranmış ve yer yer dökülmeye başlamış bir halı kenarı kadar kötü bir görüntüye sebep olamaz. Genellikle, ilk başta halının kenarları yıpranmaya başlar. Ardından bu yıpranma halının tamamına yayılmaya başlar. Yani, odanıza yeni bir halı almadan önce henüz kenar kısımları yıpranmaya başlamış olan halınızı tamir etmeyi deneyebilirsiniz. Yıpranmaya başlamış olan halıyı onarmak oldukça elzem bir durumdur. Çünkü, odadaki dekorasyon her ne kadar düzenli ve şık olursa olsun, yıpranmış bir halı tüm görüntüyü unutturmaya yetecektir. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, eskimiş ve yıpranmış bir halı, dekorasyonunuz için öldürücü bir darbe olabilir. Halı düzenlemesine geçmeden önce, halınızı tamir ettirmek veya yeni bir halı almak oldukça makul ve yerinde bir çözüm olabilir…
Halılarla ilgili bu maceramızın son adımı ise, alışılmışın dışında dizaynlar oluşturmak ile ilgili olacak. Odanızdaki halı ile dekorasyona sıra dışı bir hava katmak isterseniz, dikdörtgen halı yerine başka şekiller tercih edebilirsiniz. Diğer yandan, halıyı odanın merkezine sermek yerine odanın köşelerinden birine veya yalnızca bir kenara bitişik olacak şekilde sererek sıra dışı bir görüntü yakalamanız da pekala mümkün. Daha başka örnekler vermek gerekirse, dar bir odaya dikdörtgen bir halı sermek yerine, uzun ve ince bir halı serebilirsiniz. Dilerseniz, daha farklı bir dizayna imza atmak adına duvardan duvara halıları seçebilirsiniz. Tıpkı bu örnekteki gibi, çocuk odasında veya yatak odalarında, daha sakin ve huzurlu bir atmosfer yaratmak için yuvarlak bir halı dizaynı sizin için oldukça yerinde bir tercih olabilmekte. Anlayacağınız üzere, halı gibi küçük bir araç odayı çok kolay etkileyebilmekte. Bununla beraber, halı ve perdeleri birlikte değiştirerek odanıza hakim olan atmosferin tamamı ile değişmesini de sağlayabilirsiniz…