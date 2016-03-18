DIY: Evinizi aydınlatmak için kendinizin yapabileceği lamba fikirleri

Geri dönüşüm nihayet bizim toplumumuzda da bir alışkanlık haline gelmeye başladı. Dünyamızı aslında çöp olmayan çöplerden arındırmanın bir numaralı çözümü olarak geliyor geri dönüşüm. Bu bağlamda günlük alışkanlıklarımız bize çok şey söylüyor. Bugünkü yazımızda elimizdeki eski ve/veya artık kullanılmayan malzemelerin yeniden kullanılması amacını güden, bu malzemeleri yeniden değerlendirebileceğimiz eşyaları nasıl yapabileceğimizi lamba modelleri özelinde inceledik. homify sayfalarında yer alan, farklı malzemeler kullanarak oluşturabileceğimiz birkaç farklı lamba modelinden örnekleri burada derledik. Ayrıca, üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayarak homify'da yayınlanan fikir yazılarına ulaşabilir, arzu ederseniz açılan sayfanın solunda yer alan menüden Kendin Yap sekmesine tıklayarak kendi başınıza yapabileceğiniz birçok başka projeye de ulaşabilirsiniz.

Öncelikle biraz Kendin Yap kavramından bahsedelim: Kendin Yap projeleri, İngilizce bilinen ve sık sık kullanılan adıyla DIY (Do-It-Yourself) projeler aslında kültürümüze ve alışkanlıklarımıza çok uzak bir kavram değil. Her ne kadar günümüzde bir trend haline gelse de öteden beri pek çok kültürde karşılığı olan ve başlangıcı uzun yıllara dayanan bir akımdır. Bizim ülkemizde başta evlerimizde kendi ördüğümüz giysilerden tutun da evde yaptığımız onarma işlemlerine dek tüm bu üretim faaliyetleri kapsayan ve dolayısıyla hiç de yabancısı olmadığımız bir çalışma türü. Günümüzde hazır tüketim ürünlerini satın almak çoğu zaman kolayımıza gitse de hem maddi olarak hem de doğal kaynaklarımızın tükenmesine ve dünyamızın kirlenmesine yol açan tüket/at yaşam tarzına sebep olduğundan hem kendimiz hem de çevremiz için bir ölçüde zararlıdır. Doğadaki kaynakların israf edilmesi açısından değerlendirdiğimizde ise geri dönüşümün önemini daha da iyi kavrarız. Batıda da bir hayli yaygın olan kendin yap projeleri hem maliyet bakımından daha ucuz olması hem oturmuş bir sistemin dışında bir şeyler üretebilmenin, dolayısıyla büyük markaların hakimiyetinin kırılmasını sağlamak açısından oldukça ilgi çeken bir trend. Kendin yap projelerini hayata geçirenler kendi kurdukları küçük pazarlarda yahut internet üzerinden örgütlenerek kendi ürettikleri ürünleri çok makul fiyatlara satabiliyorlar. Yine aynı şekilde internet üzerinden kendi ürettikleri nesnelerin imal edilme aşamasını anlatarak diğer insanlara da üretim yolunu göstermiş oluyorlar. Herhangi bir çıkar gözetmeden üstelik sosyal ağlar sayesinde belli bir dayanışma amacı güderek böylesi bir trend oluşturmak hem yaratıcılığımızı tetiklemek hem de bir şeyler üretiyor olabilmenin hazzını yaşamak bakımından bir hayli anlamlı.

Dönelim lambalarımıza… Bugün, homify sayfalarında yaptıkları lamba modellerini sergileyen birkaç tasarımcıdan örnekler aldık ve bu lambaların nasıl yapılacağı anlatacağız. Bu konuda hatırlatmak istediğimiz önemli bir şey var; bu örnekler ilham vermesi açısından seçildi ve özellikle çok beğenip mutlaka aynısını yapmak istemiyorsanız, elinizdeki malzemeleri dönüştürebileceğiniz farklı tasarımlar yapmanız işin fıtratı açısından mantıklı olacaktır.