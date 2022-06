DIY: Evinizi aydınlatmak için kendinizin yapabileceği lamba fikirleri

Böyle bir lamba yapmak için gerekli olan malzemeler: Öncelikle elektrik kablosu, fiş, duy ve ampul. Bu kısım yapacağınız her lamba tasarımında zaten standart. Bu örnekte ayak olarak nota sehpası kullanılmış, siz de sağlam bir şekilde ayakta duracak boru şeklideki herhangi bir parça kullanabilirsiniz, örneğin su tesisatı boruları vs. Bu lambaderin abajur başlığı kısmında ise metal kağıt çöpü kullanmış, son derece yaratıcı! Bu parçaları bir arada tutabilmek için sağlam bir yapıştırıcıya, kullanıldığınız malzeme türüne göre uygun vidalara ve tordavidaya vs. ihtiyacınız olabilir. Bu örnekte duyu sabitleyebilmek için eski bir şemsiyenin telleri kullanılmış, bu parçalar yapıştırıcı ile birbirine tutturulmuş.