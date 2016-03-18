DIY: Evinizi aydınlatmak için kendinizin yapabileceği lamba fikirleri

Geri dönüşüm nihayet bizim toplumumuzda da bir alışkanlık haline gelmeye başladı. Dünyamızı aslında çöp olmayan çöplerden arındırmanın bir numaralı çözümü olarak geliyor geri dönüşüm. Bu bağlamda günlük alışkanlıklarımız bize çok şey söylüyor. Bugünkü yazımızda elimizdeki eski ve/veya artık kullanılmayan malzemelerin yeniden kullanılması amacını güden, bu malzemeleri yeniden değerlendirebileceğimiz eşyaları nasıl yapabileceğimizi lamba modelleri özelinde inceledik. homify sayfalarında yer alan, farklı malzemeler kullanarak oluşturabileceğimiz birkaç farklı lamba modelinden örnekleri burada derledik. Ayrıca, üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayarak homify'da yayınlanan fikir yazılarına ulaşabilir, arzu ederseniz açılan sayfanın solunda yer alan menüden Kendin Yap sekmesine tıklayarak kendi başınıza yapabileceğiniz birçok başka projeye de ulaşabilirsiniz.
Öncelikle biraz Kendin Yap kavramından bahsedelim: Kendin Yap projeleri, İngilizce bilinen ve sık sık kullanılan adıyla DIY (Do-It-Yourself) projeler aslında kültürümüze ve alışkanlıklarımıza çok uzak bir kavram değil. Her ne kadar günümüzde bir trend haline gelse de öteden beri pek çok kültürde karşılığı olan ve başlangıcı uzun yıllara dayanan bir akımdır. Bizim ülkemizde başta evlerimizde kendi ördüğümüz giysilerden tutun da evde yaptığımız onarma işlemlerine dek tüm bu üretim faaliyetleri kapsayan ve dolayısıyla hiç de yabancısı olmadığımız bir çalışma türü. Günümüzde hazır tüketim ürünlerini satın almak çoğu zaman kolayımıza gitse de hem maddi olarak hem de doğal kaynaklarımızın tükenmesine ve dünyamızın kirlenmesine yol açan tüket/at yaşam tarzına sebep olduğundan hem kendimiz hem de çevremiz için bir ölçüde zararlıdır. Doğadaki kaynakların israf edilmesi açısından değerlendirdiğimizde ise geri dönüşümün önemini daha da iyi kavrarız. Batıda da bir hayli yaygın olan kendin yap projeleri hem maliyet bakımından daha ucuz olması hem oturmuş bir sistemin dışında bir şeyler üretebilmenin, dolayısıyla büyük markaların hakimiyetinin kırılmasını sağlamak açısından oldukça ilgi çeken bir trend. Kendin yap projelerini hayata geçirenler kendi kurdukları küçük pazarlarda yahut internet üzerinden örgütlenerek kendi ürettikleri ürünleri çok makul fiyatlara satabiliyorlar. Yine aynı şekilde internet üzerinden kendi ürettikleri nesnelerin imal edilme aşamasını anlatarak diğer insanlara da üretim yolunu göstermiş oluyorlar. Herhangi bir çıkar gözetmeden üstelik sosyal ağlar sayesinde belli bir dayanışma amacı güderek böylesi bir trend oluşturmak hem yaratıcılığımızı tetiklemek hem de bir şeyler üretiyor olabilmenin hazzını yaşamak bakımından bir hayli anlamlı.
Dönelim lambalarımıza… Bugün, homify sayfalarında yaptıkları lamba modellerini sergileyen birkaç tasarımcıdan örnekler aldık ve bu lambaların nasıl yapılacağı anlatacağız. Bu konuda hatırlatmak istediğimiz önemli bir şey var; bu örnekler ilham vermesi açısından seçildi ve özellikle çok beğenip mutlaka aynısını yapmak istemiyorsanız, elinizdeki malzemeleri dönüştürebileceğiniz farklı tasarımlar yapmanız işin fıtratı açısından mantıklı olacaktır.
Bu çağdaş, minimalist lambader aslında eski bir nota sehpası ile ofislerde ya da çalışma odalarında kağıt çöpü olarak kullanılan tel kutudan oluşuyor. Siz elinizdeki uygun malzemeleri kullanabilirsiniz, önemli olan tek şey gözlerinizi dört açmak ve değerlendirilebilir parçaları toplamak. İlk başta zor olabilecek bu kısım zamanla son derece kolaylaşacaktır çünkü tüm eski ve atık malzemeye başka bir gözle bakmaya başlayacaksınız.
Böyle bir lamba yapmak için gerekli olan malzemeler: Öncelikle elektrik kablosu, fiş, duy ve ampul. Bu kısım yapacağınız her lamba tasarımında zaten standart. Bu örnekte ayak olarak nota sehpası kullanılmış, siz de sağlam bir şekilde ayakta duracak boru şeklideki herhangi bir parça kullanabilirsiniz, örneğin su tesisatı boruları vs. Bu lambaderin abajur başlığı kısmında ise metal kağıt çöpü kullanmış, son derece yaratıcı! Bu parçaları bir arada tutabilmek için sağlam bir yapıştırıcıya, kullanıldığınız malzeme türüne göre uygun vidalara ve tordavidaya vs. ihtiyacınız olabilir. Bu örnekte duyu sabitleyebilmek için eski bir şemsiyenin telleri kullanılmış, bu parçalar yapıştırıcı ile birbirine tutturulmuş.
Bu örnekte lambaderin başı için siyah bir kağıt çöpü tercih edilmiş. Transparan yapısı sayesinde ışığın geçmesine çok iyi bir şekilde izin veren bu seçim elbette benzer özelliklere sahip farklı malzemelerle değiştirilebilir. Hatta sıfırdan kendiniz dahi tel ve kumaş ya da kağıt kullanarak istediğiniz tür bir baş elde edebilirsiniz. Farklı renkler deneyebilir, istediğiniz deseni dahi üzerine kendiniz çizebilirsiniz.
Nota sehpası ve kağıt çöpünden yapılan bu örneğin daha fazla fotoğrafını görmek için Studio 501'in şu linkine göz atabilirsiniz.
Bu tasarım ise oldukça eğlenceli ve sevimli bir süs lambası. Şerit lambalara tarz kazandırmak için yapabileceğimiz böyle bir aydınlatmayı yatak odası süslemesinde, çocuk odasında, balkonda hatta dekorasyonu uygunsa oturma odanızda dahi kullanabilirsiniz. Kullanılan malzemeler: Kinder yumurta kapsülleri, desenli kağıtlar ve şerit lamba, yapıştırıcı ve makas ya da falçata gibi delici ve kesici bir alet.
Yukarıdaki çizimlerde desenli kağıtları nasıl kesip katlamamız gerektiğini görüyoruz. Kağıt deseni seçimi ise tamamen size kalmış. Kese kağıdına istediğiniz desenleri de çizerek geri dönüşümü tam anlamıyla gerçekleştirebilirsiniz. Hali hazırda desenli defter kaplama kağıtları da çok iyi sonuçlar verebilir. Strazburglu tasarımcı Stimpfling Morgane dört farklı desende kağıt ve dört farklı geometrik şekil kullanmış, şu linkten incelenebilir.
Son örneğimizi ise son derece basit, bir o kadar da şık bir model. Elektrik kablosu, fiş, duy ve ampule ek olarak yalnızca oluklu karton kullanılmış, bir de parçaları birbirine tutturmak için kuvvetli bir yapıştırıcı. Dikdörtgen prizma şeklindeki bu aydınlatmanın iki tarafında kartonun pürüzsüz yüzeyi çerçeve olarak kullanılmış, bu kısmın içi ve diğer iki yüzde ise pürüzsüz yüzey soyularak oluklar ortaya çıkarılmış, böylece ışık için gerekli olan geçirgenlik artırılmış, üstelik şahane de bir doku oluşturulmuş.
Bu Kendin Yap örneklerini beğendiyseniz ve başka projeler de ilginizi çekiyorsa, ’DIY: Geri dönüşümlü öğelerle dekorasyon fikirleri’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı öneririz.