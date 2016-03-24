​Çok para harcamadan evi aydınlatmanın yolları

Zamanımızın büyük bir bölümünü harcadığımız yaşam alanlarımızın aydınlatılması önemli bir konudur. Çünkü başta kapalı havanın hakim olduğu kış mevsimi olmak üzere karanlık, ruh halimizi ve ruh sağlığımızı doğrudan etkiler. Aydınlatmanın iyi sağlanmadığı karanlık bir ev ise kasvetli ve iç bunaltıcıdır. Her ne kadar yapay ışıklandırma sistemleri sayesinde evinizin her bir köşesini aydınlatma imkanınız olsa da en sağlıklı ışık doğal gün ışığıdır. Yapay ışıklandırmalar gün ışığıyla aynı olumlu etkiye sahip değildir. Sağlık dışında ekonomik olarak da elektronik aydınlatma masraflıdır ve doğal kaynakların tükendiği bir dönemde hiçbir bakımdan olumlu bir yöntem olmaktan uzaktır.

Evinizi olduğundan daha aydınlık göstermek ve varolan ışığı arttırmak için birçok basit ve akıllıca yöntem vardır. Bugün size büyük paralar harcamadan doğal gün ışığını evinize yansıtmanın yollarını aradık. Şimdi sizin için derlediğimiz başlıklara sırayla göz atalım.