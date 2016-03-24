​Çok para harcamadan evi aydınlatmanın yolları

Zamanımızın büyük bir bölümünü harcadığımız yaşam alanlarımızın aydınlatılması önemli bir konudur. Çünkü başta kapalı havanın hakim olduğu kış mevsimi olmak üzere karanlık, ruh halimizi ve ruh sağlığımızı doğrudan etkiler. Aydınlatmanın iyi sağlanmadığı karanlık bir ev ise kasvetli ve iç bunaltıcıdır. Her ne kadar yapay ışıklandırma sistemleri sayesinde evinizin her bir köşesini aydınlatma imkanınız olsa da en sağlıklı ışık doğal gün ışığıdır. Yapay ışıklandırmalar gün ışığıyla aynı olumlu etkiye sahip değildir. Sağlık dışında ekonomik olarak da elektronik aydınlatma masraflıdır ve doğal kaynakların tükendiği bir dönemde hiçbir bakımdan olumlu bir yöntem olmaktan uzaktır.
Evinizi olduğundan daha aydınlık göstermek ve varolan ışığı arttırmak için birçok basit ve akıllıca yöntem vardır. Bugün size büyük paralar harcamadan doğal gün ışığını evinize yansıtmanın yollarını aradık. Şimdi sizin için derlediğimiz başlıklara sırayla göz atalım.
Ferah ve geniş bir atmosfer oluşturmanın bir yolu evi olduğundan daha parlak göstermek olabilir. Parlaklık efekti sağlamak için de ışığı kontrast renklerle birlikte kullanmalısınız. Bu sayede eviniz bir sürü aydınlatma ekipmanına gerek kalmadan daha aydınlık ve çarpıcı görünecektir. Kontrast renkler bir arada kullanıldığında tamamlayıcı etki göstererek mekana canlılık kazandırırlar. Örnek fotoğrafta banyo tasarımı mükemmel bir kontrast uyumu meydana getirmiş. Büyük penceresinden gelen parlak ışıklar ilk olarak beyaz dolaplarına yansıyıp daha derinlere indiğinde koyu renkli banyoya daha sıcak ve dinamik bir görünüm kazandırmış. Banyonun fonu ahşap kaplama iken üst katmandaki siyah zemin bir arada muhteşem bir zıtlık yakalamış.
Fotoğraftaki banyo Badeloft GMBH tasarımıdır.
İkinci örnek fotoğraf bir yemek odası tasarımına ait. Kontrast oluşturmak için mutlaka zemin kaplaması kullanmak zorunda değilsiniz. Mobilyalardan faydalanarak da kontrast oluşturabilmek mümkün. Ana rengin beyaz olduğu bu oda da lambada ve sandalyelerde siyah kullanılarak beyaz soğukluk kırılmış, aynı zamanda meydana gelen zıtlık sayesinde daha çarpıcı bir dekorasyon elde edilmiş.
Bir ortamı aydınlatmak ve hafifletmenin en başarılı ve ekonomik yolu doğal ışık kullanmaktır. Doğal güneş ışığını eve yansıtabilmek de elbette büyük pencere tercihinden geçiyor. Eğer yeni bir eve taşınacaksanız ya da ev satın almayı (yahut yaptırmayı) düşünüyorsanız büyük pencereleri olan evlere yönelmelisiniz. Elbette büyük pencere söz konusu olunca akla ilk olarak mahremiyet konusu geliyor. Ancak bahçeli bir evde veya çok katlı bir binada yaşıyorsanız zaten böyle dertleriniz kalmayacaktır. Ayrıca perde kullanımı ile birlikte gizlilik ve kapalılık gibi sorunlar yaşamazsınız. Perde kullanmaktan söz ettik ama bu kalın ve koyu perdeler anlamına gelmiyor. Kalın perdeler yerine açık renkli, mümkünse tül perdeler tercih ederek evinizi doğal ışıkla yani en ucuz yöntemle aydınlatabilirsiniz. Örnek fotoğrafta bir evin giriş kısmını görüyoruz. Kapının hemen yanında iki adet geniş pencere bulunuyor. Bu sayede oldukça ışıklı ve ferah bir ortam sağlanmış.
İlk örnek fotoğraf daha kırsal ve müstakil dairelere uygun bir tasarımdı. İkinci örneğimiz ise modern apartman dairelerine daha uygun bir fotoğraf. Geniş bir oturma odası gördüğümüz fotoğrafta balkon alanını oluşturan duvarlar tamamen cam kapı olarak kullanılmış. Cam kapıların bittiği köşe duvarında yine boydan boya pencere tercih edilmiş. Tüm bu cam kaplı alanda perde kullanılmayarak bir hayli ferah ve ışıklı bir dekorasyon sağlanmış.
Herkesin bildiği üzere beyaz rengi ışık yansıtıcı niteliğe sahiptir. Bu nedenle daha parlak ve hafif bir atmosfer için ev dekorasyonunda kullanacağınız ana renk beyaz olmalıdır. Her evde doğal ışığın girmesine izin veren parlak alanlar ve bir de ışığı iyi yansıtamayan koyu ve karanlık bölümler vardır. Bu alanlar haliyle doğal ışık kısıtlar. Dolayısıyla bu koyu ve karanlık alanların aydınlatılması için ek ışıklandırma ekipmanına ihtiyaç duyuyor. Yani bu tarz bir dekorasyon oluşturduğumuz takdirde ekonomik olmayan ve daha çok fatura ödememize yol açan bir evimiz olur. Oysa ana rengi beyaz veya açık tonlardan seçtiğimiz zaman evimiz zaten daha aydınlık görünecektir. Bu sebeple odalarınızı en küçük ışık miktarını dahi iyi yansıtabilmesi için beyaza boyamayı düşünebilirsiniz. Eğer böyle bir imkanınız yoksa veya uygulaması zaman alacaksa beyaz mobilyalar ve aksesuarlar kullanmayı da değerlendirebilirsiniz. Örnek fotoğrafta penceresi küçük bir oturma odası örneği görmekteyiz. Televizyonun bulunduğu tuğla döşenmiş duvar hariç duvarlar, zemin ve tavan tamamen beyazlara bürünmüş durumda. Mobilyalarda büyük oranda beyaz renkli seçilip, hareket katmak amacıyla detaylarda kontrast oluşturacak desenler tercih edilmiş. Tavandaki spot ışıklandırma odada daha etkili olsun diye halı kullanılmayarak parlak bir zemin elde edilmiş.
Bir alanda ferahlık duygusu oluşturmak ev dekore ederken ana hedeflerimizden birisidir. Çünkü hepimiz olduğundan daha büyük bir eve sahipmiş gibi hissetmek isteriz. Bir mekanı gerçekte olduğundan daha büyük göstermek içinse birtakım aksesuarlardan da yararlanılabilir. Bu tür objelerin başında ise aynalar gelir. Eğer stratejik açıdan doğru bir konuma yerleştirdiğiniz takdirde aynalar sadece derinlik hissi vermez aynı zamanda ortamın daha aydınlık görünmesi için ışığı yansıtır. Bunu sağlamak için de aynayı pencereye bakan bir konuma yerleştirmelisiniz. Ancak pencere bulunmayan ortamlarda da aynalar işe yarar. Örneğin ilk örneğimizde banyoda kullanılan bir ayna modeli görüyoruz. Dar bir alana sahip banyo tezgahla aynı genişlikle bir ayna ile beraber değerlendirilerek ortamı olduğundan daha geniş göstermiş.
İkinci örneğimiz ise aynaların en sık kullanım alanlarından biri olan yemek odasında kullanılmış. Yemek odalarında masaya yakın bir yere geniş bir ayna yerleştirmek hem dekorasyon açısından mekanın daha parlak görünmesine neden olur hem de yemek esnasında insanlar rahat hissedebilmek için aynaya bakma ihtiyacı duyduklarından işlevsel bir görev üstelenir.
Bir evi olduğundan daha ferah ve aydınlık göstermenin en iyi ve ucuz yönteminin doğal ışık kullanımı olduğunu söylemiştik. Peki bu doğal ışığı evin içine yansıtabilmek için ne yapmalı? İlk akla gelen büyük pencereler kullanmak. Neden kapılarda da kullanılmasın? Örnek olarak seçtiğimiz ilk fotoğrafımızda klasik ve eski moda bir ev modeli görüyoruz. Eski evler genel olarak karanlık ve kasvetli bir üne sahiptir. Çünkü küçük pencereleri olan karanlık odaları vardır. Bu gibi yapıları daha ışıklı ve havadar hale getirmenin yolu fotoğraftaki gibi Fransız kapılar veya cam paneller kullanmaktan geçer.
İkinci örneğimizde ise daha modern bir daire ile karşı karşıyayız. Burası bahçedeki havuza bakan bir yatak odası. Havuza bakan duvarda boydan boya sürgülü cam kapı tercih edilerek hem güzel manzaradan istifade edilmiş hem de doğal bir aydınlatma sağlanmış.
Mekanları olduğundan daha aydınlık kullanmak için doğal ışıktan, yani ışığı yansıtan büyük pencerelerden ve camlı kapılardan yararlanırız. Ancak imkanları biraz daha zorlamak da mümkün. Örneğin cam tuğlalar bu konuda iyi bir alternatif sunabilir. Fotoğrafta tavanda konumlanmış cam tuğla modeli görüyoruz. Bu sayede cam tuğlalar ışığın geçmesine izin vererek hafiflik ve parlaklık hissi sağlıyor. Üstelik bunu herhangi bir elektrik harcamadan son derece ekonomik bir yöntemle yapıyor. Cam tuğlaları tavanda kullanabileceğiniz gibi duvarlarda da kullanmak mümkün.
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