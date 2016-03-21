Lüks tanımını silbaştan yaratan ev

Ve son olarak sürpriz bir renk yelpazesi ile karşınızdayız! Evin tamamına hakim olan gri tonları bu yatak odasında yerini bej tonlarına bırakmış. Dekorasyon prensibi tamamen aynı olmakla birlikte bu odada grinin hiçbir tonunu göremiyoruz, onun yerine daha sıcak bir renk olan bej ve bu rengi tamamlayan kızıl dekoratif objeler yer alıyor.

Tek katlı bu konutumuzu beğendiyseniz, ’Şehir içinde küçük bir vaha ve modern bir ev’ başlıkta tanıttığımız tek katlı konutu da mutlaka inceleyin.