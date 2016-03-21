Lüks tanımını silbaştan yaratan ev

Bugünkü yazımızda sizlere lüks konut tasarımının sofistike zevkler ile birleştiğinde nasıl da ezberleri bozan bir görünüme sahip olabileceğini göstereceğiz. Portekiz'in Braga şehrinde yer alan konutumuz iç mimarlık firması Casa Marques Interiores tarafından dekore edilmiş. Çağdaş bir mimariye sahip olan konut hafif bir tepenin üzerinde yer alıyor ve bu sayede muhteşem bir manzaraya da sahip. Yapının her odasında iç mekanların hem bu muhteşem manzaradan hem de doğal gün ışığından bol bol faydalanılabilmesi için geniş, sürgülü cam kapılar kullanılmış. İçi dışından büyük bu evi gelin her birlikte gezelim.
Gezmeye antreden başlayalım. Zemin açık renkli ahşap parke ile kaplı. Yapının düz olan çatısı teras olarak kullanılıyor, bu nedenle antrede çatıya çıkan hafif görünümlü, modern bir merdiven bulunuyor. Evin tamamına hakim olan siyah, beyaz ve grinin türlü tonlarına bu alanda da tanık oluyoruz. Eski zamanların mektup yazma masalarını andıran bir dresuar ile dekore edilmiş olan antre doğal gün ışığı alma konusunda da şanslı. Merdivenin de özellikle bu tür, hafif görünümlü, geçirgen ve alanı karartmayan bir malzemeden seçilmiş olması mekanın ferahlığına katkı sağlıyor. Merdiven altında oluşan ölü alana ise gerçek bir ağaç dikilerek değerlendirilmiş! Nasıl olsa gün ışığı problemi yok…
Ev düz ve sade çizgilere sahip çağdaş bir bungalov. Eskiden lüks dendi mi akla dubleksler hatta tripleksler gelirdi… Oysa gerçek lüksün tek kat olduğunu birçok insan artık anladı. Diğer tür evlere göre daha geniş bir zemine oturan, dolasıyla daha geniş bir arsa gerektiren tek katlı evler aynı zamanda çok daha kullanışlı.
Oturma odasının sadeliği onun lüks görünümüne gölge düşürmüyor, aksine bu durumu güçlendiriyor. Kaliteli mobilyalar son derece düz çizgilere sahip, hemen her şey köşeli ancak bu sert görünüm konforlu minderler, pembe güller ve yumuşak renkli aydınlatma ile kırılmış.
Salonun bir tarafı oturma odası, bir tarafı ise yemek odası olarak görev yapıyor. Mekanın diğer kısmı ile uyumlu, son derece sade bir yemek masası ve takımı sandalyelere sahip olan bu alan iki adet ayna ile dekore edilmiş. Oturma alanında karşımıza çıkan iki lambaderin abajur versiyonları bu sefer yemek odası takımının konsolunda yer alıyor. Siyah beyaz fotoğraf ile monokromatik dekor güçlendirilmiş.
Konutun mutfağı da beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Parlak beyaz lake cilalı ünitelere koyu renkli bir kahvaltı tezgahı eşlik etmiş. Mutfak dolaplarının tamamı tabandan tavana uzanıyor, tezgah ise ada ünite şeklinde oluşturulmuş. saksı bitkileri ve katlı tabak gibi küçük detaylar mekana renk ve yumuşaklık katmak için kullanılmış.
Geniş yatak odasında evin her yerine hakim olan gri tonları kullanılmış, hatta yatak başının arkasına gelen duvarda antrasit tercih edilmiş. Sürgülü cam kapılara sahip olan oda hem manzaradan hem de doğal gün ışığından muhteşem düzeyde yararlanabiliyor.
Bu yatak odasında grinin açık tonları beyaz ile birlikte kullanılmış, mekana renk ise yatak üstünde bulunan kırmızı kırlent ile getirilmiş. Antredeki dresuar üzerinde gördüğümüz lambaların bir eşini de burada yatak başucu lambası olarak görüyoruz.
Ve son olarak sürpriz bir renk yelpazesi ile karşınızdayız! Evin tamamına hakim olan gri tonları bu yatak odasında yerini bej tonlarına bırakmış. Dekorasyon prensibi tamamen aynı olmakla birlikte bu odada grinin hiçbir tonunu göremiyoruz, onun yerine daha sıcak bir renk olan bej ve bu rengi tamamlayan kızıl dekoratif objeler yer alıyor.
Tek katlı bu konutumuzu beğendiyseniz, ’Şehir içinde küçük bir vaha ve modern bir ev’ başlıkta tanıttığımız tek katlı konutu da mutlaka inceleyin.