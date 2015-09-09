Evinize bambaşka bir hava katacak taş ve beton dekor estetiği

Mimaride brüt beton, ilk başlarda taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılsa da daha sonraları dekorasyona brütal özellikler ekleyen ve ham bir görüntü sağlayan dekor ögesi olarak kullanılmaya başlandı. Genel olarak ham beton, mekanın olabildiğince özgün kalması için uygulanan ve çoğunlukla eklektik, endüstriyel ve modern stillerle uyum sağlayan bir dekor ögesidir. Beton renginde kullanılabildiği gibi çeşitli renklendirici malzemelerle hemen her renkte üretilebilmekte ve çeşitli dokulara işlenebilmektedir. Dekorda beton uygulamalar, alana somut ve soğuk bir hava kazandırsa da kullanılan aksesuar ve mobilyalarla daha farklı dekorlar yaratmak mümkündür. Beton dekorları şakacı, mizahi aksesuarlarla ve renklerle neşeli bir mekana çevirebileceğiniz gibi saksı bitkileri ve pastel renklerle dingin alanlara da dönüştürebilirsiniz. Ayrıca siyah ve beyaz gibi sade renklerle ve cam ögelerle sentezleyerek modern alanlar da yaratabilirsiniz.

Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere beton dekor üzerine yaratıcı fikirler ve birbirinden güzel örnek dekorlar sunuyoruz. Oturma odasından, yemek odasına, yatak odasından, kış bahçesine kadar hemen her alanda rahatlıkla uygulayıp, ufak dokunuşlarla mükemmel tasarımlara dönüştürebileceğiniz beton dekorlar hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey bu yazıda olacak. Eğer duvarlarınızda uygulamak istediğiniz dekora tam olarak karar veremediyseniz “Kendine hayran bırakan dekoratif duvarlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızda fayda var.

Farklı uygulaması ve cool görüntüsü ile son yıllarda oldukça popüler olan beton dekorların, birbirinden farklı mekanlarda, çeşit çeşit aksesuarlarla oluşturduğu bu göz alıcı tasarımlara bayılacaksınız.