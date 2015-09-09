Evinize bambaşka bir hava katacak taş ve beton dekor estetiği

Mimaride brüt beton, ilk başlarda taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılsa da daha sonraları dekorasyona brütal özellikler ekleyen ve ham bir görüntü sağlayan dekor ögesi olarak kullanılmaya başlandı. Genel olarak ham beton, mekanın olabildiğince özgün kalması için uygulanan ve çoğunlukla eklektik, endüstriyel ve modern stillerle uyum sağlayan bir dekor ögesidir. Beton renginde kullanılabildiği gibi çeşitli renklendirici malzemelerle hemen her renkte üretilebilmekte ve çeşitli dokulara işlenebilmektedir. Dekorda beton uygulamalar, alana somut ve soğuk bir hava kazandırsa da kullanılan aksesuar ve mobilyalarla daha farklı dekorlar yaratmak mümkündür. Beton dekorları şakacı, mizahi aksesuarlarla ve renklerle neşeli bir mekana çevirebileceğiniz gibi saksı bitkileri ve pastel renklerle dingin alanlara da dönüştürebilirsiniz. Ayrıca siyah ve beyaz gibi sade renklerle ve cam ögelerle sentezleyerek modern alanlar da yaratabilirsiniz.
Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere beton dekor üzerine yaratıcı fikirler ve birbirinden güzel örnek dekorlar sunuyoruz. Oturma odasından, yemek odasına, yatak odasından, kış bahçesine kadar hemen her alanda rahatlıkla uygulayıp, ufak dokunuşlarla mükemmel tasarımlara dönüştürebileceğiniz beton dekorlar hakkında bilmek isteyeceğiniz her şey bu yazıda olacak. Eğer duvarlarınızda uygulamak istediğiniz dekora tam olarak karar veremediyseniz “Kendine hayran bırakan dekoratif duvarlar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızda fayda var.
Farklı uygulaması ve cool görüntüsü ile son yıllarda oldukça popüler olan beton dekorların, birbirinden farklı mekanlarda, çeşit çeşit aksesuarlarla oluşturduğu bu göz alıcı tasarımlara bayılacaksınız.
Son yılların yükselen trendi beton duvarlar sadece mağaza, restoran, ofis gibi alanlarda değil ev dekorasyonlarında da beğeniyle kullanılıyor. Kolay uygulanabilen, hafif ve kullanışlı beton paneller ile yapılabildiği gibi mimarisi sırasında konstrüksiyonu çıplak bırakılarak da elde edilebilir. Örnekte taş ve beton panellerle hazırlanan bir beton dekor örneği görüyorsunuz. Endüstriyel stilde dizayn edilmiş ve kullanılan her ögesi özenle seçilmiş dekorun ahşap zemini, beyaz fonu ve aksesuarları stile son derece uyumlu. Ayrıca aydınlatma ögelerinden, saksılar ve saate kadar hemen her detay endüstriyel stilin yaratıcı özelliğini taşıyor.
Yine endüstriyel stilde dekor edilen ve yüksel tavanlı bu odanın mimari yapısı da stili için mükemmel bir zemin taşıyor. Duvara uygulanan dünya haritası işlenmiş beton dekor oldukça yaratıcı bir öge. Ahşap parkeler ve tavandaki taş detaylar beton duvar ile çok uyumlu. Masa ve sandalyelerdeki, koltuklardaki renk seçimi de odanın renk dağılımını dengelemiş. Özellikle tek kişilik yaşamlar için ideal bir alan yaratılmış.
Bu sefer duvarlarda değil tavanda kullanılan beton dekor ile karşı karşıyayız. Endüstriyel stilin modern ögelerle buluştuğu bu eşsiz tasarımda kullanılan tavan bu dekora uygulanabilecek en doğru seçim olabilir. Beton dekoru, bina dış cephelerinde, iç bahçelerin duvarlarında, merdivenlerde, atölye ve spor salonlarında, evinizin salon, mutfak, yatak odası gibi bütün alanlarında duvar ve tavanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Beton dekorunda önemli olan kullanacağınız yerden ziyade mekan içerisinde etrafındaki diğer elemanlarla oluşturacağı bütünün nasıl duracağıdır. Örnek dekorda kullanılan bütün ögelerin dekorla oluşturduğu uyum göz doldurucu.
Örnekte tamamen cam malzemeden oluşturulan yan duvarı, beton duvar ve zemini ile başarılı bir yatak odası dekoru görüyorsunuz. Endüstriyel stilini etnik desenli kumaşlarla eklektik stile kaydıran ve beton dekor ile son derece şık bir yapıya dönüştüren bu tasarım, bahçeye açılan büyülü bir kapı gibi. Beton duvar ve zemin uygulamalarında dekora en uygun renk ve dokular; masif ağaçlardan yapılmış mobilyalar, epoksi yüzeyler, siyah, beyaz ve antrasit tonlar olacaktır. Bu dekorda kullanılan çerçeveler, tabureler ve aksesuarlar bu bilgiyi doğrular gibi görünüyor. Plaza Yapı Malzemeleri imzası taşıyan bu çalışma doğayla iç içe, huzurlu bir ortam arayanların gönlünü fethedecek.
Beton dekorun en çok kullanıldığı ve de en çok uyum sağladığı stil endüstriyel stildir demiştik. Endüstriyel stilin en temel özelliği, boyanmamış tuğla, işlenmemiş metal, beton, cilalanmamış ahşap gibi ham ögelerin oluşturduğu atölye, sanayi, laboratuvar görüntüsü veren dekorlar yaratmasıdır. Hal böyleyken bu stili ve dolayısıyla da beton dekorları ilk olarak ve en sık restoran, atölye ve mağaza dekorlarında görüyoruz. Görseldeki duvar son derece yaratıcı ve dikkat çekici bir dekorasyona sahip, özel bir restorana ait. Oldukça başarılı bir mizah dergisi grubuna ait olan bu restoranın dekoru, beton ögeleriyle, misafirlerinin göz zevkini doyuruyor gibi görünüyor.
Beton dekorlar tamamen ham yani ilk sıvanmış haliyle, pürüzlü olarak kullanılabildiği gibi farklı desen ve işlemelerle de zenginleştirilebiliyor. Görseldeki beton dekor uygulaması geometrik desenlerle şekillendirilip, yüzeyi pürüzsüzleştirilerek kullanılmış ve son derece modern bir görüntü kazanmış. Eğer beton dekor uygulamak istediğiniz alan modern bir stile sahip olacak ise bu görünümde beton dekorları ve beton görünümlü seramik malzemelerle oluşturulan dekorları da tercih edebilirsiniz.
Beton dekor yerine tamamen taş kütlelerin dizilmesi ile oluşturulmuş dekorları da kullanabilirsiniz. Üstelik taş dekorlar betonların aksine country / kırsal stile daha uyumlu bir görünüme sahip. Beton dekorlar ile hemen hemen aynı uygulama ve kullanım özelliklerine sahip olan taş dekorlar rustik, eklektik, country, iskandinav, akdeniz gibi birçok stil için aranan özellikler arasında. Görseldeki dekor gerek renkleri gerekse kullanılan mobilya ve aksesuarları ile son derece uyumlu bir stil oluşturmuş.
Beton dekorun kullanıldığı alanlara kazandırdığı atölye görüntüsünden bahsetmiştik. Bu dekorda kullanılan beton ögelere ek olarak uygulanan demir kapı ve çevresi sayesinde alan tam bir sanat atölyesi görünümüne kavuşmuş. Tipografik ögeler, yaratıcı sehpa ve tabure grubu ile konsepti tamamlayan dekora canlı renkteki oturma grubu da eğlenceli bir hava katmış.
Sadece odalara değil odaları birbirine bağlayan antre ve koridorlara da oldukça yakışacak bir dekor ürünü olan beton duvarlar bu tasarımda gerçekten göz doldurmuş. Beyaz kapı ve pencereleri, etnik desenlerle süslü kilimi ile hem stilini zenginleştiren hem de özgün bir çizgi yakalayan dekorun ışıklandırması da son derece başarılı.
Yine bir sanat atölyesi havası taşıyan dekor ile karşı karşıyayız. Beton görünümlü tuğla duvarı sayesinde endüstriyel şıklığını yakalayan dekorda kullanılan koltuk, rengi ve modeli ile oldukça zevkli bir seçim. Duvarda kullanılan tablo, sade aksesuarlar, desenli kilimler birbirleri ile gerekli uyumu ve dengeyi yakalamışlar. Tasarımcısına övgüler kazandıracak bir dekor olmuş.
Oldukça geniş bir alanın odalarla değil de ahşap panellerle birbirinden ayrıldığı bu tasarımda ilham alınacak onlarca detay gizli. Beton dekorun en güzel örneklerinden biri sayılabilecek tasarım, renk dengesi ve yaratıcı aksesuarlarıyla da dikkat çekiyor. Başarılı ve sade ışıklandırması da tasarıma modern bir hava kazandırmış.