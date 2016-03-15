Kullanım dışı bir verandanın cennete dönüşümü

Şehirlerin kalabalık yerleşim yerlerinde genelde bitişik nizam ve eski binalar nedeniyle veranda, balkon gibi alanların verimli kullanılamadığını görürsünüz. Şehir insanının nefes alabilmek için kullanabileceği tek alan olan balkon, teras ve verandaların kullanım dışı kalması büyük kayıptır. Özellikle eski yapılarda oldukça bakımsız kalmış balkon, teras ve verandalara rastlarsınız. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız evin de böyle bir verandası var. Eski ve birçok yüksek bina arasında kalan bu yapının küçük ve bakımsız bir verandası mevcut. Ev sahipleri bu küçük terası fazla masraf yapmadan keyifli bir alana dönüştürmek için Bervic Interiorismo adlı firmadan yardım almışlar. Firmanın mimar ve tasarımcıları bu küçük verandayı mümkün olduğu kadar ekonomik bir yoldan az ve öz malzeme ile kullanışlı, ferah ve temiz bir verandaya dönüştürüyorlar. Bu etkileyici dönüşüm hikayesini sizlere fotoğraflarla birlikte sunacağız. Eğer sizin de evinizde kullanmadığınız balkon, veranda, teras gibi alanlarınız varsa bu dönüşüm hikayesinden ilham alarak alanınızı değerlendirebilirsiniz. Bembeyaz ahşap malzemelerle döşenen ve bir açık hava küveti ile zenginleştirilen verandanın yeni haline bayılacaksınız.
Eski, kullanılmayan bir küvet, birkaç saksı ve bir barbekünün atıldığı kirli ve dağınık bu teras uzman dokunuşlar sayesinde muhteşem bir dinlenme alanına dönüşüyor. Sadece ahşap korkuluklar ve parkeler kullanılarak düzenlenen dekorasyonun son hali sizi balkon ve teraslarınızı yenilemeye niyetlendirecek. Özellikle modern, kırsal, iskandinav, akdeniz, rustik gibi doğallığın ön plana çıktığı bir iç mekan tasarımı kullanıyorsanız bu teras dekorasyonu evinize çok yakışacak.
Verandada ilk olarak bitişik binaların kirli duvar görünümlerini biraz olsun azaltmak için korkuluklar kullanılmış. Etrafı beyaz ahşap korkuluklarla çevrilen alan çok daha ferah ve temiz bir görünüme kavuşmuş. Paravan görevi gören bu korkulukların boşluklu yapısı hem görsel olarak hem de kullanım olarak mekana havalandırma sağlıyor.
Etrafı korkuluk ve paravanlarla kaplanan alanın zemininde de aynı malzemeden ahşap parke kullanılmış. Ayrıca saksı ve küvetin de etrafını aynı ahşap plakalarla kaplayan tasarımcılar mekanda muhteşem bir uyum yakalamışlar. Eski ve kullanılmaz halde duran küveti kaplayarak modern bir açık hava banyosuna dönüştüren tasarımcılar mekanı tam bir dinlenme alanı olarak planlamış. Ev sahibi isterse bu küveti bitkilendirme amaçlı da kullanabilir. Zemin, korkuluk ve paravanda beyaz rengin seçilmesi ise alana pırıl pırıl bir görüntü kazandırmış.
Oturma odasının hemen önünde bulunan ve odadan sürgülü cam kapılar ile ayrılan bu teras oldukça geniş bir alana sahip ancak bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmiş. Sıkı bir temizlik ve tadilatın ardından sıcak havalar için evin en kullanışlı alanı haline gelecek.
Tadilatı tamamlanan alanda pergola, masa, sandalye, lamba gibi eşyalar kullanılarak güzel bir dekorasyon yaratılmış. Yine tahta plakalardan oluşturulan oturma alanı eşyadan tasarruf ettirdiği gibi uyumlu bir stil de sağlamış. Üzerine atacağınız birkaç renkli minder ile mükemmel bir dinlenme alanı oluşturabilirsiniz. Üzeri açılır kapanır özellikteki pergola güneşli ve yağmurlu günlerde de alanı kullanmanıza yardımcı olur.
Şık masa ve sandalyeleri, şezlongları, dekoratif lambası ve bembeyaz döşemesi ile göz alıcı bir mekan yaratan tasarımcılar misafir ağırlamanın olmazsa olmazı barbeküyü eklemeyi de unutmamışlar. Ev sahipleri için güzel havaları sevdikleriyle değerlendirebilecekleri mükemmel bir alan hazırlanmış oldu. Teras ve veranda dekorasyonu ile ilgileniyorsanız, özellikle mobilya konusunda fikirlere ihtiyacınız varsa “Balkon ve teraslar için pratik katlanabilir masa modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.