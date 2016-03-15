Kullanım dışı bir verandanın cennete dönüşümü

Şehirlerin kalabalık yerleşim yerlerinde genelde bitişik nizam ve eski binalar nedeniyle veranda, balkon gibi alanların verimli kullanılamadığını görürsünüz. Şehir insanının nefes alabilmek için kullanabileceği tek alan olan balkon, teras ve verandaların kullanım dışı kalması büyük kayıptır. Özellikle eski yapılarda oldukça bakımsız kalmış balkon, teras ve verandalara rastlarsınız. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız evin de böyle bir verandası var. Eski ve birçok yüksek bina arasında kalan bu yapının küçük ve bakımsız bir verandası mevcut. Ev sahipleri bu küçük terası fazla masraf yapmadan keyifli bir alana dönüştürmek için Bervic Interiorismo adlı firmadan yardım almışlar. Firmanın mimar ve tasarımcıları bu küçük verandayı mümkün olduğu kadar ekonomik bir yoldan az ve öz malzeme ile kullanışlı, ferah ve temiz bir verandaya dönüştürüyorlar. Bu etkileyici dönüşüm hikayesini sizlere fotoğraflarla birlikte sunacağız. Eğer sizin de evinizde kullanmadığınız balkon, veranda, teras gibi alanlarınız varsa bu dönüşüm hikayesinden ilham alarak alanınızı değerlendirebilirsiniz. Bembeyaz ahşap malzemelerle döşenen ve bir açık hava küveti ile zenginleştirilen verandanın yeni haline bayılacaksınız.