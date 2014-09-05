Sana kırmızı çok yakışıyor

Kırmızı denince akla tutku gelir, dram ve romantizm gelir. Öyle ki turuncuyla birlikte spekturumdaki en güçlü ve cesur renkler arasında olduğu söylenebilir. Tarihsel anlamlarına bakınca kırmızının cesaret, asalet ve sağlığı temsil ettiğini, Asya kültürlerinde ise kutlamalarda kullanıldığını görüyoruz. Son yıllarda tasarımcılar, belki de onun öfke ya da benzer olumsuz hisleri tetikleyeceğini düşündükleri için kırmızıdan uzak duruyorlar.

Genel olarak kırmızının baskın renk yerine, donuk bir palet ya da tasarıma küçük dokunuş ve vurgular eklemek için kullanılması önerilir. Elbette kırmızının birçok farklı tonu olduğunu da hesaba katmak gerekiyor. Örneğin kırmızının toprak tonları Akdeniz stili evlere yakışırken, domates kırmızısını beyazın baskın olduğu bir palette kullanarak güçlü ve yekpare bir kontrast yaratmak da mümkün. Aşağıda kırmızının evinize nasıl bir heyecan ve değişiklik katabileceğine dair birkaç fikir sunuyoruz: