현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Sana kırmızı çok yakışıyor

homify.com.tr homify.com.tr
Kensington & Chelsea, Matteo Bianchi Studio Matteo Bianchi Studio Eklektik Banyo
Loading admin actions …

Kırmızı denince akla tutku gelir, dram ve romantizm gelir. Öyle ki turuncuyla birlikte spekturumdaki en güçlü ve cesur renkler arasında olduğu söylenebilir. Tarihsel anlamlarına bakınca kırmızının cesaret, asalet ve sağlığı temsil ettiğini, Asya kültürlerinde ise kutlamalarda kullanıldığını görüyoruz. Son yıllarda tasarımcılar, belki de onun öfke ya da benzer olumsuz hisleri tetikleyeceğini düşündükleri için kırmızıdan uzak duruyorlar. 

Genel olarak kırmızının baskın renk yerine, donuk bir palet ya da tasarıma küçük dokunuş ve vurgular eklemek için kullanılması önerilir. Elbette kırmızının birçok farklı tonu olduğunu da hesaba katmak gerekiyor. Örneğin kırmızının toprak tonları Akdeniz stili evlere yakışırken, domates kırmızısını beyazın baskın olduğu bir palette kullanarak güçlü ve yekpare bir kontrast yaratmak da mümkün. Aşağıda kırmızının evinize nasıl bir heyecan ve değişiklik katabileceğine dair birkaç fikir sunuyoruz:

Küçük yatakodaları için 6 ipucu
Kırmızı rengi evinize sokmak için birkaç parlak dekorasyon ve mobilya fikri. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler