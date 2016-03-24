Üç katlı evin sıradışı renovasyonu

Yemek odası konutun zemin katında yer alıyor, tıpkı mutfak gibi. Bu kata konutun eski versiyonunda olmayan geniş ve komple açılabilen cam kapılar yerleştirilmiş. Konutun muhteşem bahçesi ile zemin katı adeta birleştiren, aradaki iç mekan – dış mekan sınırlarını ortadan kaldıran bu çalışma sayesinde zemin kat konutun en çok zaman geçirilen mekanı haline dönüşmüş.

Midcentury modern tarzdaki yemek masasına Eames'in ikonik sandalye modellerinden biri olan plastik gövdeli DAX sandalyeler eşlik ediyor.

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