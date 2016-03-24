Üç katlı evin sıradışı renovasyonu

Sayfamızın bugünkü konuğu Avusturya'dan üç katlı bir aile evi. 1930'lu yıllarda inşa edilmiş olan bu konutun ilk sahibinin torunları konutu renove ettirmeye karar vermişler ve bu çalışma için Viyanalı mimarlık firması Sue Architekten ile anlaşmışlar. Çalışma üç yıl sürmüş zira mülk sahipleri tüm renovasyon boyunca konutta yaşamaya devam etmişler, her kat sırayla tadilat görmüş. Konutun günümüzdeki sahibi ilk sahiplerinin torunu olduğu için konutun tüm özelliklerine hakim ve mimarlar ile birlikte tasarıma katkıda bulunarak kendi zevkleri ve ihtiyaçları ile konutun gerektirdikleri açısında ideal dizayna ulaşmışlar. Daha yakından inceleyelim…
Konut, çevresindeki komşu binalardan da belli olduğu üzere yörenin geleneksel mimarisine sahip. Koyu renk dik çatılı, üç katlı, geniş bahçeli bir aile evi. Ev sahipleri bu özellikleri koruyarak tasarımda bazı değişiklikler gerçekleştirmiş; zemin katta iç mekan ve dış mekanların sınırları kaldırmak, ara kara panoramik bir pencere koymak, en üst katta kullanışlı bir balkon oluşturmak ve üst katları ahşapla kaplamak gibi!
Konut Viyana'da bulunuyor, görece soğuk bir bölge. Bu nedenle eski yapılarda kapı ve pencereler gazla büyük olmazmış çünkü izolasyon sağlamak ve içeriyi sıcak tutmak gerekirmiş. Günümüz teknolojisi ile üretilen kapı ve pencereler ise izolasyon konusunda üstün kaliteye sahipler ve en soğuk yörelerde dahi bol bol cam kapı ve pencere kullanmak mümkün. Doğal gün ışığından ve çevredeki bahçelerin muhteşem manzarasından yararlanmak için, konutta pencereler ciddi oranda büyültülmüş, hatta oturma odasına köşeyi içine alacak şekilde iki duvar boyunca devam eden panoramik bir pencere yerleştirilmiş.
Geniş ve konforlu bir köşe koltuk takımı yerleştirilen oturma odasında zemin ve pencere kenarları ahşap. Siyah bir şöminenin yer aldığı odada aydınlatma elemanı da siyah tercih edilmiş, böylece şömine oda ile uyumsuz bir karaltı gibi kalmamış, aksine sarkıt lamba ile birlikte odaya hareket getiren önemli bir dekoratif unsura dönüşmüş. Pirinç sini şeklindeki orta sehpa ve ahşap minik sehpaların şark usulü tasarımı mekanın dekorasyonuna eklektik bir hava kazandırıyor. Yılın yarısını bahçede ve terasta geçiren aile, soğuk kış aylarında ise şömine ile sıcacık ısınan, panoramik pencere ile de dışarının manzarasını içeriye taşıyan bu güzel odanın keyfini sürüyor.
Yemek odası konutun zemin katında yer alıyor, tıpkı mutfak gibi. Bu kata konutun eski versiyonunda olmayan geniş ve komple açılabilen cam kapılar yerleştirilmiş. Konutun muhteşem bahçesi ile zemin katı adeta birleştiren, aradaki iç mekan – dış mekan sınırlarını ortadan kaldıran bu çalışma sayesinde zemin kat konutun en çok zaman geçirilen mekanı haline dönüşmüş.
Midcentury modern tarzdaki yemek masasına Eames'in ikonik sandalye modellerinden biri olan plastik gövdeli DAX sandalyeler eşlik ediyor.
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Yemek odasını da kapsayan mutfak alanında ahşap mutfak dolapları tercih edilmiş, tıpkı zemin kaplaması ve yemek masası gibi. Mekana sıcak ve samimi bir hava kazandıran doğal ahşap görünüm dekorasyonda modern parçalar kullanılarak dengelenmiş. Yılın yaklaşık altı ayını bahçede ve terasta, yani açık havada geçirmeyi tercih eden ailenin en çok kullandığı kat da haliyle mutfak ve yemek odasının yer aldığı zemin kat olmuş.