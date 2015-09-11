Küçük salonlar için dekorasyon önerileri

Salonunuz küçük mü? Hiç üzülmeyin. Boyutu ne olursa olsun, şık ve kullanışlı bir salon tasarımı yapmak elimizde. İş yalnızca doğru mobilya ve aksesuar seçimlerine ve bunların ustaca yerleştirilmesine bakıyor. Satın alacağımız doğru mobilya parçaları ve mekanın her tarafının efektif bir şekilde kullanılmasıyla şık, sıcak, sevimli, işlevsel bir oturma odası yaratmak mümkün. Amacımız mekanı boğucu hale getirmeden ihtiyacımız olan her parçayı sığdırmak ve ölü alanlar yaratmadan doğru bir salon tasarımı yapmak. Bu nedenle mobilya alış verişi sırasında çok dikkatli olmalıyız. Kocaman mobilya mağazalarında hoşumuza giden ve öyle çok da kallavi görünmeyen parçalar eve geldiğinde salonu tıklım tepiş hale getiren sevimsiz mobilyalara dönüşebilir. Ya da boyut olarak odaya uygun olduğunu sandığınız bir mobilya parçası, odanın içinde bunaltıcı ve sevimsiz bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle, onca para döktüğümüz ve sık sık değiştirme imkanımız olmayan böyle büyük parça eşyaları alırken yalnızca zevklerimizi değil, odanın boyutlarını, aldığı ışık miktarını, eşyaların renk ve desenlerini de göz önünde bulundurmak gerekmekte. Bu arada unutmayalım ki, aslında her zaman ihtiyacımızdan fazla eşya satın almaya eğilimliyiz ve şöyle bir dönüp baktığımızda, sahip olduğumuz birçok eşyaya aslında ihtiyaç duymuyoruz. Yalnızca evimizde değil adeta sırtımızda birer yük olan bu fazla eşyalardan kurtulmak da inanın hem evinizi hem de sizleri hafifletecektir.
Köşe takımlarının birçok avantajı bulunmakta. Şık ve modern görünüşlerinin yanı sıra, küçük salon ve oturma odalarına az yer kaplayarak çok oturma alanı sağlamaları ve genelde ölü kalan duvar köşelerine mükemmel bir şekilde yerleşmeleri bu avantajların en önemlileri.
(Köşe koltuk takımlarıyla ilgili daha çok örneğe ulaşmak için Köşe takımlarıyla salonunuzu güzelleştirmenin 15 farklı yolu isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Küçük bir salona sahip olmak mekanı tamamen nötr renklerde döşemek zorunda olmak anlamına gelmiyor. Ancak renk konusunda çok dikkatli olmak lazım. Yanlış seçimler odayı boğucu ve göz yoran bir hale getirebilir. Eğer fotoğraftaki örnek gibi cesur renkler kullanmak istiyorsak, aynı fotoğraftaki gibi bu işi ustaca yapabilmeliyiz. İşin püf noktası ise hangi noktada ne kadar renk kullanacağımızda. Ortalığı karman çorman bir renk cümbüşüne çevirmek gibi bir niyetimiz yoksa -ki olabilir- parlak ve cesur renkleri kontrast oluşturacak şekilde ve nispeten küçük parçalarda kullanmakta yarar var. Tıpkı ana hatlarıyla siyah-beyaz döşenmiş bu oturma odasında uygulandığı gibi.
Milletçe heyula gibi kanepeler alma eğilimimiz var. Oysaki büyük boyutlara sahip kanepe modelleri bırakın küçük salonları, normal sayılabilecek otuz beş – kırk metrekarelik salonlara bile pek yakışmaz. Aşırı büyük olmaları nedeniyle mekanın karakterini bozarlar ve gözü rahatsız ederler. Üstelik göz zevkini bozmakla da kalmaz, mekanın kalan kısımlarını kullanışsız hale getirir. Bir de yetmezmiş gibi bu kanepelerden ikişer üçer alma huyumuz yok mu… Salonu her şeyin tıklım tepiş sergilendiği mahalle arası mobilya dükkanına çevirmek için bire bir. Şimdi, iki üçlü kanepe, bir ikili kanepe, iki tane de tekli koltuğa sahip oturma odası takımlarını bir kenara bırakalım. Devasa bir salonunuz, on kişilik bir aileniz ya da bitmek tükenmek bilmez kalabalık misafirleriniz varsa, sözüm size değil. Bu saydığım özelliklere sahip olmayan diğer herkese, yani biz'lere: Günlük ihtiyacınızdan fazla koltuk/kanepe satın almayın. Büyük boyutlu kanepe satın almayın. Karmaşık desenli döşemelere sahip, göz yoran kanepe satın almayın. Evinizin salonunu olduğundan büyük gösterecek, sade desenli ya da tamamen desensiz döşemelerle kaplanmış, zarif, şık ve en önemlisi odanızın boyutlarına uyacak bir kanepe satın alın.
Küçük salonlarda desen kullanımı da tıpkı renk kullanımı gibi özel beceri ve ustalık gerektiren bir konu. Eğer oturma odanızın mobilya döşemelerinde desen kullanmak istiyorsanız, ve bunu bir önceki örnekteki gibi detaylarda değil de, büyük parçalarda kullanmaya niyetliyseniz, renk seçimlerinizi mümkün olduğunca nötr ya da pastel renklere sahip bir skala içerisinde yapmalısınız. Fotoğraftaki örnekte her bir koltuk ve kanepe, ve ayrıca halı desenli dokumalara sahip ancak görüldüğü üzere gözü rahatsız edip yoracak hiçbir kargaşa oluşturulmamış. Çünkü koltuklardan birinin ve kanepenin ön ve üst taraflarında yer alan esas yüzeyleri değil, arka ve alt kısımlara denk gelen yüzeyleri desenli döşemeler ile kaplanmış, böylece renk ve desen karmaşasından ustaca sakınılmış. Zekice bir çözüm!
Bu arada dikkat ettiyseniz, hem bu fotoğraftaki örnek hem de pembe ve sarı detayların kullanıldığı fotoğraftaki örnek büyük pencerelere sahip, bolca doğal ışık alan salonlarda uygulanmış. Salonunuz yeteri kadar ışık almıyorsa renk kullanımını asgariye indirmekte fayda var.
Salonu olduğundan büyük ve ferah göstermenin püf noktalarından biri de oturma grubu altına konan halının boyutundan geçiyor. Mümkün olduğunca büyük bir halı ya da kilim, alanı parçalamayacak ve küçük görünmesine neden olmayacaktır. Bu nedenle ortada bölücü bir leke gibi kalan ufak halı ya da kilim değil, mutlaka koltukların altına kadar gelen geniş bir halı tercih etmeliyiz.
Salonunuzda renk kullanmak istiyor ancak büyük parçaları renkli almak konusunda cesaret gösteremiyorsanız, istediğiniz zaman kolaylıkla değiştirebileceğiniz ve maliyeti görece az olan detaylarla renkli ortamlar yaratabilirsiniz. Kırık beyaz tonlarının kullanıldığı bu oturma odasında yalnızca kırlentler renkli seçilmiş. Mevsimlere, ruh halimize ve trendlere göre kolayca değiştirebileceğimiz ve sayelerinde mekanımıza yeni ve taze bir dokunuş verebileceğimiz kırtlentler, küçük salon dekorasyonunda risksiz renk ve desen kullanımı için ideal.
Josefin koltukları nedense geniş evlerin lüks salonları dışında hayal etmeyi bile beceremeyiz. Oysa modern çizgilere sahip bir Josefin ile küçük salonumuza zarafet katabilir, bu parçayı ister uzanma koltuğu istersek de kanepe olarak kullanabiliriz. Fotoğrafta gördüğümüz örnekte olduğu gibi, ufacık bir mekana mükemmel bir şekilde yerleştirilmiş olan Josefin koltuk, ayak ucundan başlayan ve duvar boyunca devm eden alçak bir depolama ünitesi ile birlikte kullanılmış.
Küçücük bir salon ihtişamlı bir hale nasıl getirilir sorusunun cevabı işte bu fotoğrafta. İdea Mimarlık tarafından dekorasyonu yapılmış bu salonda klasik dokunuşları modern çizgilerle görmek mümkün. Alanın mükemmel bir şekilde kullanıldığı, şatafattan-ihtişamdan ödün vermeyen bu ufak oturma odasında dore detaylar, desenli döşemelikler, geleneksel halı ve mermer tablalı ağır sehpalar mekanı zerre boğmadan, ustaca kullanılmış. Ancak bu örnekte asıl dikkat çekmek istediğim yer duvar. Niş şeklinde duvara oyulmuş bir kütüphaneye sahip bu salonda yer kaybı olmasına izin verilmemiş, kitaplar ve dekoratif aksesuarlar duvara gömülü bu alanda güzel bir şekilde sergilenmiş.
Küçük mekanlar için duvarların efektif kullanılması gerektiğinden bahsetmiştik. İster kitaplık ister depolama alanı isterse de dekoratif aksesuar stantı olarak kullanabileceğimiz raflı ve kapaklı duvar üniteleri, değişik renk ve modellerde ve her zevke uygun bir tarzda üretiliyor. Hem işlevsel hem dekoratif özellikte olan çeşitli duvar üniteleri, küçük mekanlara şıklık ve fonksiyonellik kazandırmak için ideal birer mobilya parçası.
Bu sefer daha cesur bir öneri ile karşınızdayız. Yeni yapıların çoğunda artık salonun bir parçası haline gelen açık mutfaklar tercih ediliyor. Ancak sizde durum böyle değilse, büyük olasılıkla yan yana olan bu iki (ve muhtemelen her ikisi de küçük) mekanı birleştirerek daha büyük ve ferah bir tek mekan elde edebilirsiniz. Küçük bir salonun zorlukları küçük bir mutfağın zorlukları karşısında hiç sayılır. Ancak çoğu insan bu durumu böyle görmez ve küçük mutfağın idare edilebilir ve önemsiz bir detay olduğunu düşünür. Tahminimce bu düşünceye sahip insanların çoğu mutfağı efektif olarak kullanmayan, yani yemek yapmayan insanlardan oluşuyor. Oysa, biliyoruz ki küçük mutfakta hazırlık ve yemek yapmak ızdırap verecek derecede zor ve sıkıntılı bir iştir. O halde, bu iki mekanı birleştirerek açık mutfaklı genişçe bir salon fikrine sıcak bakmamak mümkün olmasa gerek.