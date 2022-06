Küçük salonlar için dekorasyon önerileri

Salonunuz küçük mü? Hiç üzülmeyin. Boyutu ne olursa olsun, şık ve kullanışlı bir salon tasarımı yapmak elimizde. İş yalnızca doğru mobilya ve aksesuar seçimlerine ve bunların ustaca yerleştirilmesine bakıyor. Satın alacağımız doğru mobilya parçaları ve mekanın her tarafının efektif bir şekilde kullanılmasıyla şık, sıcak, sevimli, işlevsel bir oturma odası yaratmak mümkün. Amacımız mekanı boğucu hale getirmeden ihtiyacımız olan her parçayı sığdırmak ve ölü alanlar yaratmadan doğru bir salon tasarımı yapmak. Bu nedenle mobilya alış verişi sırasında çok dikkatli olmalıyız. Kocaman mobilya mağazalarında hoşumuza giden ve öyle çok da kallavi görünmeyen parçalar eve geldiğinde salonu tıklım tepiş hale getiren sevimsiz mobilyalara dönüşebilir. Ya da boyut olarak odaya uygun olduğunu sandığınız bir mobilya parçası, odanın içinde bunaltıcı ve sevimsiz bir görünüme neden olabilir. Bu nedenle, onca para döktüğümüz ve sık sık değiştirme imkanımız olmayan böyle büyük parça eşyaları alırken yalnızca zevklerimizi değil, odanın boyutlarını, aldığı ışık miktarını, eşyaların renk ve desenlerini de göz önünde bulundurmak gerekmekte. Bu arada unutmayalım ki, aslında her zaman ihtiyacımızdan fazla eşya satın almaya eğilimliyiz ve şöyle bir dönüp baktığımızda, sahip olduğumuz birçok eşyaya aslında ihtiyaç duymuyoruz. Yalnızca evimizde değil adeta sırtımızda birer yük olan bu fazla eşyalardan kurtulmak da inanın hem evinizi hem de sizleri hafifletecektir.