Küçük salonlar için dekorasyon önerileri

Küçük salonlarda desen kullanımı da tıpkı renk kullanımı gibi özel beceri ve ustalık gerektiren bir konu. Eğer oturma odanızın mobilya döşemelerinde desen kullanmak istiyorsanız, ve bunu bir önceki örnekteki gibi detaylarda değil de, büyük parçalarda kullanmaya niyetliyseniz, renk seçimlerinizi mümkün olduğunca nötr ya da pastel renklere sahip bir skala içerisinde yapmalısınız. Fotoğraftaki örnekte her bir koltuk ve kanepe, ve ayrıca halı desenli dokumalara sahip ancak görüldüğü üzere gözü rahatsız edip yoracak hiçbir kargaşa oluşturulmamış. Çünkü koltuklardan birinin ve kanepenin ön ve üst taraflarında yer alan esas yüzeyleri değil, arka ve alt kısımlara denk gelen yüzeyleri desenli döşemeler ile kaplanmış, böylece renk ve desen karmaşasından ustaca sakınılmış. Zekice bir çözüm!

Bu arada dikkat ettiyseniz, hem bu fotoğraftaki örnek hem de pembe ve sarı detayların kullanıldığı fotoğraftaki örnek büyük pencerelere sahip, bolca doğal ışık alan salonlarda uygulanmış. Salonunuz yeteri kadar ışık almıyorsa renk kullanımını asgariye indirmekte fayda var.