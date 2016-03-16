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Uzman dokunuşlarla yenilenen banyolar!

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Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Kolonyal Banyo
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Evlerimizde en sık kullandığımız alanlardan biri olan banyoların ev dekorasyonunda da özel bir yeri vardır. Özellikle banyo dekorasyonu üzerine uzmanlaşan tasarımcılar her yıl banyo dekorasyonu için birbirinden güzel öneriler sunuyorlar. Bu yazımızda sizlere dekorasyon dünyasının en ilgi çekici konularından biri olan dönüşüm projelerine banyolardan örnekler vereceğiz. Eski ve yeni halleri ile sunacağımız banyo tasarımlarını görünce uzman eli değen banyolardaki değişime hayran kalacaksınız. Duvar dekorasyonundan banyo ekipmanlarına, zemininden aksesuarlarına kadar her detayı yeniden planlanan banyoların son halleri banyo dekorasyonunuzu yenilerken ilham kaynağınız olabilir. Hangi stilden ya da konseptten hoşlanıyor olursanız olun dönüşüme uğrayan banyoların yeni hallerini görünce tasarımcılarını tebrik edeceksiniz. Gelin bu banyo dönüşüm hikayelerine birlikte daha yakından göz atalım.

Banyo dekorasyonunuzu yenileme karar verdiyseniz ve özellikle kullanacağınız fayans modeline karar vermekte zorlanıyorsanız “Banyo fayans modelleri ve yaratıcı dekorasyonlar” başlıklı yazımız bu konuda size yardımcı olabilir.

Eski banyodan modern bir tasarıma

Piso en Sabadell, iloftyou iloftyou
iloftyou

iloftyou
iloftyou
iloftyou

IloftYou adlı firma tarafından yenilenen bu banyo dekorasyonunun kazandığı modern görünüm gerçekten etkileyici. Sol tarafta banyonun eski halini görebilirsiniz. Eski moda fayanslar, sıradan bir küvet ve koyu renk zemini ile pek iç açıcı bir havası olmayan dekorasyon baştan sona yenileniyor. İşe küveti kaldırıp yerine modern bir duşakabin koyarak başlayan tasarımcılar dekorasyon ahşap ve beyaz şıklığını kullanmayı tercih etmiş. Klozet ve duşakabin arası beyaz bir yarım panelle ayrılarak kullanışlı bir banyo yaratılmış. Yerlerde ve dolaplarda açık renk ahşap kullanmayı tercih eden tasarımcılar bu yolla mekana ferahlık kazandırmayı başarmışlar.

Öncesi: Harabe bir banyo

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Yatak Odası
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Bu fotoğrafta gördüğünüz banyo için bir dekorasyondan söz etmek pek mümkün değil. Tamamen harabe haline gelmiş alan ciddi ve detaylı bir çalışma ile yenileniyor. Çatıdan duvarlara, zeminden lavabolara kadar her detayı yeniden planlanan bu terk edilmiş evin son hali görenleri şaşırtıyor. Projeyi alan mimarlık firması yaptığı işle ne kadar övünse az.

Sonrası: Sıcak ve kullanışlı

Rehabilitación en Laracha, Intra Arquitectos Intra Arquitectos Kırsal Banyo
Intra Arquitectos

Intra Arquitectos
Intra Arquitectos
Intra Arquitectos

Bir üst resimde gördüğünüz harabenin bu sıcacık banyoya dönüştüğüne inanmak zor gelebilir. Evin hemen her yerini benzer şekilde yenileyen firma banyo için de oldukça emek vermişe benziyor. Banyo eski halinden tamamen uzaklaştırılmış ve hem fonksiyonelliği hem de şıklığı ile göz alıcı bir güzelliğe bürünmüş.

Öncesi: Kullanılır durumda ama eski moda

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Bu gördüğünüz banyo önceki örnekte olduğu gibi atıl durumda değil ancak eski moda bir görünüme sahip. Banyoyu daha modern bir biçime kavuşturmak isteyen ev sahipleri ve tasarımcılar işe duvar dekorasyonunu tamamen yenileyerek başlamış. Pembe ve sarı renklerin, desenli duvar kağıtları ve mermer ile birleştirildiği eski dekorasyon uzmanların ellerinde bakın nasıl yenileniyor.

Sonrası: Modern çizgiler

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Kolonyal Banyo
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Karo duvar kaplamasını mavi renk ile birleştiren tasarımcılar sıra dışı ve kontrast yaratan bir duvar dekorasyonu oluşturmuşlar. Mermer lavabonun toprak tonlarında aksesuarlar ile buluşturulduğu dekorasyon huzur verici ve dingin bir görünüm kazanmış. Eski sıkıcılığından eser kalmamış.

Öncesi: Sıradan görünüm

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Bu daracık banyonun detaylı bir tadilat ve dekorasyon ile nasıl ferah bir görüntüye kavuştuğunu görünce şok olacaksınız. Yenilene projesini alan tasarımcılar işin hakkını vererek yapmış. Eski tip dikdörtgen karoların kullanıldığı bu basit ve dar banyo yepyeni bir mekana dönüşecek.

Sonrası: Sıra dışı bir çekicilik

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Mekanı genişletmek için banyonun kullanım yönünü tamamen değiştirerek işe başlayan tasarımcılar bir mekanı daha geniş göstermenin bütün yöntemlerini uygulamışlar. Bembeyaz bir zemin ve duvar dekorasyonu, parlak ışıklar, büyük bir ayna ile alanı olduğundan çok daha geniş göstermeyi başarmışlar. Çift lavabo ve şık dolapları ile göz alıcı bir şıklık kazanan banyo dekorasyonu görenleri hayran bırakıyor.

4 tarz, 4 salon: Sizinki hangisi?
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