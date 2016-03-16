Uzman dokunuşlarla yenilenen banyolar!

Evlerimizde en sık kullandığımız alanlardan biri olan banyoların ev dekorasyonunda da özel bir yeri vardır. Özellikle banyo dekorasyonu üzerine uzmanlaşan tasarımcılar her yıl banyo dekorasyonu için birbirinden güzel öneriler sunuyorlar. Bu yazımızda sizlere dekorasyon dünyasının en ilgi çekici konularından biri olan dönüşüm projelerine banyolardan örnekler vereceğiz. Eski ve yeni halleri ile sunacağımız banyo tasarımlarını görünce uzman eli değen banyolardaki değişime hayran kalacaksınız. Duvar dekorasyonundan banyo ekipmanlarına, zemininden aksesuarlarına kadar her detayı yeniden planlanan banyoların son halleri banyo dekorasyonunuzu yenilerken ilham kaynağınız olabilir. Hangi stilden ya da konseptten hoşlanıyor olursanız olun dönüşüme uğrayan banyoların yeni hallerini görünce tasarımcılarını tebrik edeceksiniz. Gelin bu banyo dönüşüm hikayelerine birlikte daha yakından göz atalım.

Banyo dekorasyonunuzu yenileme karar verdiyseniz ve özellikle kullanacağınız fayans modeline karar vermekte zorlanıyorsanız “Banyo fayans modelleri ve yaratıcı dekorasyonlar” başlıklı yazımız bu konuda size yardımcı olabilir.