Akdeniz esintileri taşıyan salon dekorasyon önerileri

Yaz günlerinin yerini sarı yaprakların hakimiyetindeki serin ve melankolik sonbahar günlerine bırakmasına artık az bir zaman kalırken, birçok kişi de ya tatillerinden döndüler ya da yavaş yavaş dönmeye hazırlanıyorlar. Tatil dönüşü tekrar büyük şehrin ve iş yaşamının stresine alışmak kolay değil, birçok kişinin aklı hala tatil yörelerinde kalmış olsa gerek. Ülkemizde yaz tatili denince hemen herkesin aklına Akdeniz ve Ege sahillerimiz gelir. Gerçekten de hem bizim ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki Akdeniz şehirlerinin insanlığın ilk medeniyetlerine yataklık yapması bir tesadüf değil, doğası, iklimi, verimliliği ve eşsiz manzaralarıyla Akdeniz adeta cennetten bir köşe gibidir. Sanki güneş bile başka bir güneştir Akdeniz’de.
Akdeniz’in ve Akdeniz şehirlerinin bu iç parlatan havası elbette dekorasyon alanına da yansımıştır. Taş evler, beyaz duvarlar, açık renk tasarımlar, kısacası yazı ve sıcak havayı, denizi ve kumu hatırlatan her şey. Akdeniz’in kendisinde olduğu gibi, Akdeniz tarzını benimsemiş dekorasyonlarda da iç ferahlatan birşeyler vardır; bu yüzden de Akdeniz tarzı dekorasyon modellerinde koyu renk bulmak çok da kolay değildir. Dekorasyonda kullanılan renkler, beyaz dışında, her rengin ama özellikle kahverenginin ve mavinin açık tonlarından seçilir. Tipik bir Akdeniz dekorasyonunda taş duvarları ahşap mobilyalar tamamlar. Ancak son yıllarda Akdeniz karakteristiğini bozmadan farklı malzeme kullanımına da gidildiğini görüyoruz, fotoğraflarımıza sıra geldiğinde siz de bu durumu net bir şekilde göreceksiniz.
Yukarıda bahsettiğimiz gibi kimilerinin aklı hala tatillerini geçirdikleri beldelerde kaldı. Bu anıları evlerine ve dekorasyonlarına taşıyıp daimi kılmak isteyenler olabilir. Biz de bu yazımızı önümüzdeki yaz için yazlığının dekorasyonunu yenilemek ya da en azından ufak değişiklikler yapmak isteyenler ile Akdeniz esintilerini dekorasyon yardımıyla büyük şehirlerdeki mekanlarına bir nebze de olsa taşımak isteyenlere yeni fikirler vermek üzere tasarladık. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu değişik ülke ve kültürlerden Akdeniz tarzına sahip salon dekorasyon önerilerini elbette her zaman olduğu gibi görseller yardımıyla sizlere aktarıp yeni ilhamlar sağlamaya çalışacağız.
Şimdi örneklerimiz incelemeye başlayabiliriz.
Fotoğrafını gördüğünüz örneğimiz bir Rus tasarımcı tarafından dizayn edildi. Bu sizi şaşırtmış olabilir zira yıllardır okullarda öğretilen ‘Ruslar’ın sıcak denizlere inme politikası’ dışında Rusya’nın Akdeniz’le ne ilgisi olabilir diyebilirsiniz. Ancak gazetelerdeki turizm haberleri daha farklı bir gerçekten bahsediyor, Ruslar sıcak denizlere çoktan indiler bile! Özellikle ülkemizin güney sahilleri Rus turistlerin en sevdikleri lokasyonların başında gelliyor, dolayısıyla dekorasyonda da bu sevdikleri kültüre öykünleri çok da şaşırtıcı değil, üstelik fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu konuda oldukça da başarılı görünüyorlar.
İdea Mimarlık’a ait bu salon dekorasyonu 3 katlı bir villanın salonu olarak tasarlandı. Aynen projenin adı olan ‘Ferahlığın adresi’ tanımına gayet denk düşecek şekilde içerdiği turkuaz ve beyaz renkleriyle dikkat çekiyor. Girişte de belirttiğimiz gibi Akdeniz tarzında koyu ve renk açık renk kontrast uygulaması çok yaygın kullanımaz, daha çok iki açık rengin sadeliği ağırlıklı kombinasyonlar aranır, bu örneğimizde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Birbirinden güzel ayrıntılarla süslenip zenginleştirilmiş bu dekorasyonun ferahlığını Feng-Shui ilkelerine göre tasarlanmasına borçlu olduğunu biliyor muydunuz?
Bu kez ülkemizden bir örnekle devam etmek istiyoruz. Fotoğrafını gördüğünüz bu harikulade salon Bodrum Yalıkavak’ta bulunuyor. Bir cephesi denize, diğer cephesi yeşilliklere bakan, geniş ve havadar yapısı ve ahşap ile taşın kullanıldığı estetik dekorasyonuyla tam bir Akdeniz evi. Sade ve modern mobilyalar, yöresel bir halı ve gepgeniş bir terasın hemen dikkatinizi çeken diğer unsurlar olduğunu tahmin ediyoruz.
Direkt olarak Akdeniz’e kıyısı bulunmasa da Portekiz de Akdeniz kültüründen sayılan ülkelerden bir tanesidir. İşte bu ülkeden yine Akdeniz tarzı olmakla birlikte bu kez koyu öğeler de taşıyan bir örnekle karşınızdayız. Zemin ve pervazlarda koyu renk kullanılarak gerikalan beyaz dekorasyonla kontrast sağlanmış. Akdeniz’de kışı da geçirmek isteyenler için ideal gözükmesini içindeki şömineye bağlayabiliriz. Zemindeki halıların da şıklığına şıklık kattıkları bu dekorasyon Akdeniz tarzı salonların farklı ama başarılı bir örneği.
Bir kez daha Rusya’dan bir salon modeliyle devam ediyoruz. Ahşabın ve açık kahverenginin hakim olduğu bu sade ve modern dekorasyonda dikkat çeken birçok öğe var. En başta kuşkusuz duvara monte edilmiş sandalyeler gerçekten sıradışı bir yaklaşım olmuş. Mekanın ferahlığına ferahlık katan ve bol miktarda kullanılan spot ışıkları da mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Çalışma odası olarak da kullanılabilme özelliğine sahip; ince ve modern çizgileriyle baştan aşağıya sadelikle zerafeti birleştiren bir salon örneği.
Bahçeye açılan geniş cephesi ve açık kahve ile bej rengi tonların verdiği iç açan yapısıyla bu salon ülkemizde yer alıyor. Akdeniz tarzında cam kullanımı oldukça önemlidir, zira burada da bol miktarda cam kullanılmış. Özellikle koltukların arka planındaki geniş yüzeyli camın önemi ancak o oaradan kaldırıldığından anlaşılabilir. Sehpanın camlı oluşu da elbette tesadüf değil. Bahçeye açılan bir zemin kat için doğrusu çok şeyler vaat eden bir dekorasyon.
Sınırlı ve zor bir alanın nasıl fevkalade verimli ve estetik olarak kullanılacağı konusunda ders niteliğindeki bu salon dekorasyonu da yine Yalıkavak’tan. Hem duvarda asılı tablodaki hem yastıklardaki hem de arka planda, masanın üzerindeki lambalardaki önemsiz gibi görünen çivit mavisi detaylar aslında tasarıma Akdeniz havası vermedeki en önemli unsurlardır, bunu daha önceki örneklerimizden bazılarında da görebilirsiniz. Taş duvarlar, ahşap tavan, açık kahve ve beyazın birleştiği yemek masası ve dolaplar tarzı tamamlayan diğer unsurlar.
Akdeniz tarzından bahsedip de İtalya’ya uğramamak elbette düşünülemezdi. De Vivo Home Design’a ait bu salon dekorasyonunda da açık renkler göze çarpıyor. Salonun görece küçük alanı gayet başarılı ve optimum fayda sağlanacak şekilde tasarlanmış. Açık kahve ahşap öğelere beyaz sandalye ve yastıklarla açık gri renkteki koltuk eşlik ediyor. Duvardaki tablo da yine hem tarzla hem de yaratılmak istenen atmosferle gayet uygun düşen bir çizgide seçilmiş. Aydınlatma için kullanılan yeterli sayıdaki spot ışıklar da başka bir artı puan olmuş.
Lemons Bucket isimli İspanyol firması tarafından tasarlanan bu salonda hem ayak uzatmak için bir puf da içeren ultra konforlu tek kişilik bir koltuk hem de geniş oturma yüzeyleriyle L koltuk bulunuyor. Keyfine düşkün İspanyollar’ın tasarımı olmasında şaşılacak bir durum yok dolayısıyla. İki adet çok şık ayaklı lambayla desteklenen aydınlatma adeta estetiklik adına vurulan bir mühür gibi kendini gösteriyor.
‘İbiza House’ ismini taşımakla birlikte İngilizler’e ait bir salon dekorasyonuyla bugünkü yazımızı bitiriyoruz. Bizim güney sahillerimiz nasıl yukarıda belirttiğimiz gibi Ruslar için özel bir öeneme ve çekiciliğe sahipse Ibiza da Alman ve İngilizler için aynı şeyi ifade ediyor. Enetersan ama şık bir fikir oluşturan sağ tarafta gördüğünüz nişi ile birlikte ustaca tasarlanmış bir salon olmanın yanında işlevsellik kaygısı olanların da ihtiyacını karşılar nitelikte.
Akdeniz tarzı salon dekorasyonları konusunda daha söylenecek çok şey olmakla birlikte şimdilik bu kadar örnekle yetinmek ve bu konuya daha sonra devam etmek istiyoruz. Salon konusunda daha farklı fikirler de görmek isteyen okuyucularımız varsa onları yine sitemizde yer alan ‘Etnik detaylara sahip salon dekorasyonu fikirleri’ başlıklı yazıya yönlendirmek istiyoruz.