Akdeniz esintileri taşıyan salon dekorasyon önerileri

Yaz günlerinin yerini sarı yaprakların hakimiyetindeki serin ve melankolik sonbahar günlerine bırakmasına artık az bir zaman kalırken, birçok kişi de ya tatillerinden döndüler ya da yavaş yavaş dönmeye hazırlanıyorlar. Tatil dönüşü tekrar büyük şehrin ve iş yaşamının stresine alışmak kolay değil, birçok kişinin aklı hala tatil yörelerinde kalmış olsa gerek. Ülkemizde yaz tatili denince hemen herkesin aklına Akdeniz ve Ege sahillerimiz gelir. Gerçekten de hem bizim ülkemizdeki hem de diğer ülkelerdeki Akdeniz şehirlerinin insanlığın ilk medeniyetlerine yataklık yapması bir tesadüf değil, doğası, iklimi, verimliliği ve eşsiz manzaralarıyla Akdeniz adeta cennetten bir köşe gibidir. Sanki güneş bile başka bir güneştir Akdeniz’de.

Akdeniz’in ve Akdeniz şehirlerinin bu iç parlatan havası elbette dekorasyon alanına da yansımıştır. Taş evler, beyaz duvarlar, açık renk tasarımlar, kısacası yazı ve sıcak havayı, denizi ve kumu hatırlatan her şey. Akdeniz’in kendisinde olduğu gibi, Akdeniz tarzını benimsemiş dekorasyonlarda da iç ferahlatan birşeyler vardır; bu yüzden de Akdeniz tarzı dekorasyon modellerinde koyu renk bulmak çok da kolay değildir. Dekorasyonda kullanılan renkler, beyaz dışında, her rengin ama özellikle kahverenginin ve mavinin açık tonlarından seçilir. Tipik bir Akdeniz dekorasyonunda taş duvarları ahşap mobilyalar tamamlar. Ancak son yıllarda Akdeniz karakteristiğini bozmadan farklı malzeme kullanımına da gidildiğini görüyoruz, fotoğraflarımıza sıra geldiğinde siz de bu durumu net bir şekilde göreceksiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi kimilerinin aklı hala tatillerini geçirdikleri beldelerde kaldı. Bu anıları evlerine ve dekorasyonlarına taşıyıp daimi kılmak isteyenler olabilir. Biz de bu yazımızı önümüzdeki yaz için yazlığının dekorasyonunu yenilemek ya da en azından ufak değişiklikler yapmak isteyenler ile Akdeniz esintilerini dekorasyon yardımıyla büyük şehirlerdeki mekanlarına bir nebze de olsa taşımak isteyenlere yeni fikirler vermek üzere tasarladık. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu değişik ülke ve kültürlerden Akdeniz tarzına sahip salon dekorasyon önerilerini elbette her zaman olduğu gibi görseller yardımıyla sizlere aktarıp yeni ilhamlar sağlamaya çalışacağız.

Şimdi örneklerimiz incelemeye başlayabiliriz.