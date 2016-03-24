Mutfak kaplaması olarak kullanabileceğim malzemeler nelerdir?

Lezzetli yemeklerin hazırlandığı güzel mutfaklar, evinizin en sevdiğiniz köşesi mi ? Yoksa evinizin girmeye korktuğunuz, az vakit geçirdiğiniz bir köşesi mi ? Uzun sohbetler etmeye açık mı ? Yoksa sadece işlevsel ve daha küçük bir alana mı sahip ? Şekerli ve renkli bir görünüm mü? Ya da sade bir şıklığın yansımasını mı tercih ediyorsunuz ? Modern ögelerin baskın olduğu bir tasarım mı ? Yoksa eklektik tavrın hakim olduğu, her günü bir diğer gününden daha farklı bir macera alanı mı ?

Doğal malzemelerin mutfağınıza taşıyacağı natürel dokular ve hisler mi? Modern zamanların yenilikleri olan teknolojik, kompozit ögeler bir çözüm olabilir mi? Seçenekler çok fazla. Günümüz dünyasında bir keyif molası olarak da görülebilecek mutfak yaşamı ve alışkanlıkları, çoğunlukla sıkışık zamanlarda, çözümü aranan bir zorunluluk halini almakta. Bu bir kader değil ama. Cevabını aradığımız soru sanıyoruz ki yaşam alanlarımızdan biri olan mutfakların ne tür malzemeler kullanılarak nasıl bir atmosfere sahip olacağı. Bu sorular aklımıza geldiği zaman, mutfağımızda seçeceğimiz malzemenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Sadece detaylar olarak düşünmeyelim, mutfak tezgahının seçimi veya sadece duvarlarında gerçekleştirilen basit bir uygulama ile kişiselleştirmeye açık bir dünya bizleri bekliyor. Günümüz dekorasyon araçları malzemeden, dokuya, renkten forma çok fazla çeşitlilik üretmekte ve önemli olan bu fonksiyonel ögeleri, kendi ahengimiz ile planlamak ve yönetmekten geçiyor. Dilerseniz hayalini kurduğumuz mutfağı yakalamak için farklı renk ve dokulara sahip mutfak dekorasyonlarına bir göz atalım.