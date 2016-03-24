Mutfak kaplaması olarak kullanabileceğim malzemeler nelerdir?

Lezzetli yemeklerin hazırlandığı güzel mutfaklar, evinizin en sevdiğiniz köşesi mi ? Yoksa evinizin girmeye korktuğunuz, az vakit geçirdiğiniz bir köşesi mi ? Uzun sohbetler etmeye açık mı ? Yoksa sadece işlevsel ve daha küçük bir alana mı sahip ? Şekerli ve renkli bir görünüm mü? Ya da sade bir şıklığın yansımasını mı tercih ediyorsunuz ? Modern ögelerin baskın olduğu bir tasarım mı ? Yoksa eklektik tavrın hakim olduğu, her günü bir diğer gününden daha farklı bir macera alanı mı ?
Doğal malzemelerin mutfağınıza taşıyacağı natürel dokular ve hisler mi? Modern zamanların yenilikleri olan teknolojik, kompozit ögeler bir çözüm olabilir mi? Seçenekler çok fazla. Günümüz dünyasında bir keyif molası olarak da görülebilecek mutfak yaşamı ve alışkanlıkları, çoğunlukla sıkışık zamanlarda, çözümü aranan bir zorunluluk halini almakta. Bu bir kader değil ama. Cevabını aradığımız soru sanıyoruz ki yaşam alanlarımızdan biri olan mutfakların ne tür malzemeler kullanılarak nasıl bir atmosfere sahip olacağı. Bu sorular aklımıza geldiği zaman, mutfağımızda seçeceğimiz malzemenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Sadece detaylar olarak düşünmeyelim, mutfak tezgahının seçimi veya sadece duvarlarında gerçekleştirilen basit bir uygulama ile kişiselleştirmeye açık bir dünya bizleri bekliyor. Günümüz dekorasyon araçları malzemeden, dokuya, renkten forma çok fazla çeşitlilik üretmekte ve önemli olan bu fonksiyonel ögeleri, kendi ahengimiz ile planlamak ve yönetmekten geçiyor. Dilerseniz hayalini kurduğumuz mutfağı yakalamak için farklı renk ve dokulara sahip mutfak dekorasyonlarına bir göz atalım.
Örnek fotoğraf sevimli ve sıcak bir mutfak dekorasyonunun ahengini bizlere gösteriyor. Farklı türde malzemelerin bir arada kullanıldığı mutfakta seramik fayanslar mutfağın genel görünümünde sadelik ve uyumun altını çiziyor. Eğer mutfağınızda eğlenceyi ve hareketliliği seviyorsanız ve kullandığınız aksesuarlarınız renkli ise, puantiyeli tabaklar, renklendirilmiş buzdolabı gibi detaylar mutfağınızı çok daha canlı gösterecektir. Bu hareketli detayların yanı sıra mutfak dolapları ve mutfak fayanslarınızı daha monokrom bir dengede tasarlarsanız mutfağınızın yalın fakat canlı hali içinizi ısıtacaktır. Böylece sağladığınız kontrast ile mutfak dekorasyonundaki her detay birbiriyle uyum içinde olacaktır. Modern stile sahip mutfak dekorasyonlarında faklı dokunuşlar ile kendi kişisel tavrınızı da ortaya koyabilirsiniz. Bunun yanında ekonomik bir çözüm yaratmak da beklentiniz dahilinde ise, seramik mutfak önerileri doğru bir tercih olacaktır. Malzeme karşılaştırması bakımından en uygun fiyat, kalite oranına da sahip seramikler, bu yüzden oldukça uzun zamanlardan beri mutfaklarımızın gözde tamamlayıcıları arasında bulunmakta.
Dekorasyonlardaki en dikkat çekici malzemelerden biri olan porselen, mutfaktaki kullanımında olduğu gibi diğer kullanım alanlarında da narin, zarif ve şık bir etkiye sahip. Bu ince ve doğal malzeme kattığı hava ile başka aksesuarlara ihtiyaç duymadan çekiciliğini korumayı başarıyor. Gördüğünüz mutfak dekorasyonunda olduğu gibi tamamen beyaz rengin hakim olduğu ortamlarda, porselen fayanslar steril bir yüzey oluşturmaktan öte, kendi yapısal özelliği olan incelik ve zarafeti ile mutfak dekorasyonunda büyüleyici bir etki bırakabiliyor. Bu kadar kırılgan ve narin gözükmesi sizi yanıltmasın, doğal malzemeler arasındaki en dayanıklı seçenekleri de porselen fayanslar oluşturuyor. Porselenin şeffaf yapısı, özellikle cam malzeme ile gireceği benzersiz ilişki, muttfağınızdaki uyumun da temelini oluşturacaktır. Yapısı gereği bu malzemenin ve tekniğin köklerinin toprağa uzanması, mutfağımızın doğal elementlerinden biri olması için bile oldukça yeterli.
Kimileri mutfağını tasarlarken bembeyaz bir sayfa ile başlar her şeye. Bu temiz ve beyaz sayfa kendi renklerini oluşturmakta bir başlangıç noktasıdır sadece. Kullandığımız mutfak ekipmanlarından, servis elemanlarına kadar, tüm renk ve dokular, kendi paletimizden çıkan renkler ile anlam bulup şekillenir. Dış mekandan yansıyan renklerin mutfak dekorasyonunda kullanılan renkler ile bir bütün olarak tasarlanması mutfak dekorasyonunun dış mekanla kurduğu bağı pekiştirdiği gibi hareketli bir armoni kurmanızı da sağlayabilir. Tıpkı boş bir resim kağıdı gibi mutfak dekorasyonumuzu kendimizi seçeceğimiz renk ve doku ile ifade edebiliriz. Tabi ki ışıkla dolan mutfağımızda istediğimiz renkleri seçmekte çok daha özgürüz. İstersek fotoğraftaki Bago Mimarlık ofisinin tasarladığı gibi yeşil ve sarının birleştiği sıcak renkler ile baharı mutfağımıza taşıyabiliriz.
Modern çizgilerin hakim olduğu böyle bir mutfağı, modern teknikler ile uygulanan bir malzeme yani reçine bir tezgah ile tamamlamaya ne dersiniz ?Dekorasyonlarda dayanıklı kompozit yüzeyler reçine ve taş karışımından yapılmaktadır. Taş malzeme tezgâhların sağlam olmasını sağlar. İyi lamine edilmiş doğal taş tezgâhlar en şık seçeneklerdir. Birçok renk seçeneği de bulunan bu tezgâhların, bazı modellerinde ekstra parlaklık sağlamak için kuvars ve cam da kullanılır. Mevcut tezgâh iskeletleri granit gibi ağır bir malzemeyi bile tutabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kompozit ise granit kadar ağır bir malzeme değildir. Bu nedenle sadece tezgâhınızın ölçülerinin, mutfağınıza uygun olup olmadığını düşünmeniz bile yeterlidir. Örnekteki gibi modern ve şık bir havanın estiği mutfaklarda, hem estetik hem de teknik bir dengenin tamamlayıcısı olan reçine tezgahlar, üzerinde konumlanan bitkiler ile doğal, kırmızı tuğlalar ile girdiği ilişki ile de samimi bir atmosfer yaratmıştır.
Mutfağınızda çok vakit geçirenlerdenseniz ve özellikle çocuğunuz ile birlikte yemek yapmak sizin için bir oyun alanı haline gelmişse, yemek sonrası mutfağınızın temizliği en sıkıntılı anlarınıza dönüşebilir. Günümüzde gittikçe artan malzeme çeşitliliği sayesinde bunun da üstesinden gelmeniz hiç zor değil. Özellikle yüzeylere sıçrayan yağlar ve yapışkan kirler ile mücadele, gördüğünüz duvar panelleri ile çok pratik kullanım seçenekleri sunuyor. Farklı renkler ile mutfağınıza sevimli bir hava katabileceğiniz gibi, daha düz ve şeffaf modeller ile minimalist bir etki de yakalayabilirsiniz. Şehirde yaşıyorsanız, işinizden evinize geldiğiniz yorgun bir günün ardından, mutfakta iş yapmaya devam etmek artık çok daha kolay. Örnek fotoğraftaki gibi, bir doğa manzarasını mutfaktaki ortamınızın içine taşıyabilirsiniz. Bu yöntem çok fazla gün ışığı alamayan, kısmen kapalı bir mutfakta bile, daha keyifli vakit geçirmenize sebep olacaktır ve kolay temizlenen yüzeyleriniz ile kirletmekten korkmadan güzel yemekler yapabileceksiniz.
Çağımızın en gözde malzemesi nedir ? Bu soru, her ne kadar bir genelleme gibi gözükse de, kişilerin bireysel tercihleri ve istekleri ile beraber cevaplanması gereken bir soru. Doğallığı, sağlamlığı ve en önemlisi kullanıcısına verdiği bütünleyici hissi ile doğal granit, sanki bizim doğaya olan ilgi ve özlemimizin arzu nesnesi. Bileşimindeki minerallerin oluşturduğu dokusuyla sağlam bir yapıya ve zengin renk skalasıyla estetik görünüme sahip olan granit, tarih boyunca aranılan, parlaklığını kuvarsın doğal ışıltısından alan, yeryüzünün en sert ve dayanıklı yapı malzemesi olmuştur. Granit malzeme fotoğraftaki modern, beyaz mutfağın keskin çizgileri ile bütüncül bir uyum gösterirken, detaylarda tercih edilen siyah dokunuşlara ise sonuna kadar açık bir yapı teşkil ediyor.
Dilerseniz farklı mutfak dekorasyon örnekleri için Evlerin kalbine giden yol: Mutfak dekorasyonu adlı yazımıza göz gezdirebilir, bu bilgiler ışığında kendi mutfağınızı şekillendirmek için farklı düşüncelerden faydalanabilirsiniz.