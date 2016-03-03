Evi tamamen değiştiren 6 dekorasyon öğesi

Şimdiye dek dekorasyonu yenilemek için nispeten büyük mobilyalardan gittik. Oysa evinize yepyeni bir hava katıp benzersiz hale getirmenin yolu mutlaka yeni mobilyalar satın almaktan geçmez. Üstelik bu masraflı bir yöntemdir de. Mobilyalar kadar aksesuarların gücünü de yabana atmamalısınız. Bilhassa duvarları hareketlendirmek evinizin tüm atmosferini değiştirebilir. Duvarları nasıl değerlendirebiliriz? Boya ve duvar kağıdı her ne kadar iyi seçenekler olsa da daha işlevsel kullanmak da mümkün. Mesela duvarlarınızı fotoğraf ve tablolarla süslerseniz hem dekorasyona sanatsal bir dokunuş sağlar hem de boş duvarları fonksiyonel hale getirmeyi başarabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğrafta modern bir oturma odası tasarımı görüyorsunuz. Siyah köşe koltuğu tamamlayan canlı sarı sandalyeler bir hayli ilgi çekici. Ancak bu fotoğrafa baktığımızda ilk olarak duvardaki resimler ilgimizi çekiyor. Farklı ebat ve boylarda karışık olarak yerleştirilmiş sanatsal resimleri bu köşeyi bambaşka hale getirmiş. Yine bu örnekte olduğu gibi çerçeve rengini farklı tonlarda seçerek değişiklik yaratmak mümkün.