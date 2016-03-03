Evi tamamen değiştiren 6 dekorasyon öğesi

Zaman zaman ev dekorasyonundan sıkılıp farklılık arayışına girebiliriz. Dairenizin tüm havasını değiştirip yepyeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız dekorasyonda birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Bunun için tüm mobilyaları değiştirmek epey meşakkatli bir işlem olacağından belli başlı eşyalara yönelmek daha akıllıca olacaktır. Örneğin oturma odanızda kanepeyi değiştirmek ya da mutfak dekorunuza ilginç bir aksesuar eklemek o alanın rutin ve kasvetli görüntüsünü değiştirerek çarpıcı bir mekan haline dönüştürebilir. Elbette farklılık yaratabilmek için uygulanabilecek bir sürü dekorasyon fikri vardır. Bugünkü yazımızda ise bazı ana mobilya parçalarından ve özel dekorasyon ürünlerinden yola çıkarak evinizin atmosferini nasıl değiştirebileceğiniz üzere kafa yorduk ve size bazı alternatifler derledik. Şimdi hep beraber yakından inceleyelim.
Evimizi tamamen değiştirecek dekorasyon elemanlarını düşündüğümüzde her bir odaya farklı alternatifler bulabiliriz. Ancak her odanın kullanım amacına göre ön plana çıkan mobilyaları olur. Mesela yatak odası için yatak ön plana çıkarken mutfak için çoğunlukla tezgah, çalışma odası için ise masa takımı dekorasyonun ana yıldızıdır. Oturma odalarını düşündüğümüzde ise ilk akla gelen koltuk takımları veya kanepelerdir. Bu sebeple oturma odasında büyük çaplı bir değişiklik yaratmak için ana mobilyaları yenilemekle işe başlayabiliriz. İlk örneğimizde geniş bir salon ve karşılıklı duran iki adet koltuk görüyoruz. Kanepelerden daha klasik olanı Chersterfiled model olup deri ile kaplı. Kahverengi ile klasik şıklığını taçlandırıyor. Hemen hemen pek çok evde görebileceğiniz sofistike bir mobilya. Salona ilginçlik katan diğer koltuk ise rengarenk bir Tuxedo kanepe. Birbirine benzeyen ancak bir tanesinin rengarenk olmasından ötürü benzersiz hale gelen oturma odası, tek bir koltukla salonlarınızı eşsiz ve özgün hale getirebileceğinize dair başarılı bir örnek.
Fotoğraftaki oturma odası Decora tasarımıdır.
İkinci koltuk modeli ise bir hayli sıra dışı ve çarpıcı. Her ne kadar duvardaki metalik obje ve fütüristtik lamba tasarımı oldukça ilgi çekici olsa da salonun yıldızları hala koltuklar. Esnek çizgileriyle ezber bozan bir tasarıma sahip koltuklar özellikle capcanlı kırmızı rengiyle odaya dinamizm katmış.
Dekorasyon söz konusu olduğunda evinizin havasını değiştirecek faktör bazen ana mobilya elemanları yerince yardımcı objeler veya aksesuarlar olabilir. Örneğin salonunuzu yenilemek istediğinizde ilk olarak aklınıza koltukları değiştirmek gelebilir. Ancak bu biraz masraflı bir yöntemdir. Bunun yerine lamba gibi hemen hemen her evin ihtiyacı olan ve tüm odalarda bulunması gereken bir elemanı yenilemek hem masraf açısından hem de çok meşakkatli olmaması bakımından daha kolaydır. Örneğin evinize renk katmak istiyorsanız duvarları rengarenk yapmak biraz riskli bir yöntemdir, onun yerine lambaları renklendirmeye ne dersiniz. Sizin için seçtiğimiz fotoğrafta gördüğünüz gibi insanın içini açan bahar renklerine sahip bir aydınlatma ünitesi evinizin tüm havasını değiştirebilir. Biri sarkıt modeli diğeri duvar apliği olan rengarenk lambalar dekorasyonu canlandırıp renklendirmek için çok yaratıcı bir tasarım fikri.
Yine ortama renk katan bir başka lamba tasarımı karşımızda. Koyu ve soğuk renklerde olan çalışma odası dekorasyonu bu haliyle ağırbaşlı ve şık bir ortam. Estetiği arttırmak hem de bir parça donukluğu kırmak için seçilen lamba ise nar kırmızısı rengiyle son derece gösterişli duruyor. Fotoğrafa bakıp lambanın olmadığını hayal edin ve aradaki farka kendiniz karar verin.
Eğer oturma odanızda hareketlilik ve değişim yaratmak istiyorsanız oturma takımlarından biri olan sandalyeleri de kullanabilirsiniz. Özellikle modern oturma gruplarında koltuğu yahut kanepeyi tekli koltuk veya şık bir sandalye ile tamamlamak bir hayli yaygın hale geldi. Sandalye deyince elbette klasik ve sportif modeller aklınıza gelmesin hemen. Oldukça zengin bir yelpazeye sahip sandalye tasarımları bulunduğu ortamı şıklaştırmak ve karakter kazandırmak için çok elverişli bir mobilya. Sandalyeleri yalnızca salonda değerlendirmek zorunda da değilsiniz. Örneğin ilk fotoğrafta bir açık mutfağın devamında oturma grubu görmekteyiz. Açık tonların hakim olduğu alanda turkuaz kanepe biraz renk katmış olsa da odayı canlandıran asıl unsur hiç şüphesiz Bubble Chair. Asılı duran bu sandalye modeli gümüş detayıyla lambaya uyum sağlarken canlı kırmızısıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş.
Bir başka sandalye modeli ise Butterfly Chair, siyah renkli olup gri renkli yapay bir kürk postuyla kaplanmış. Bu sayede hem daha yumuşak hale gelirken aynı zamanda kontrastın etkisiyle daha da kuvvetlenmiş. İskandinav tarzı döşenmiş oturma odasına son derece uyumlu olan mobilya estetiği güçlendirerek dekorasyona şıklık getirmiş.
Şimdiye dek dekorasyonu yenilemek için nispeten büyük mobilyalardan gittik. Oysa evinize yepyeni bir hava katıp benzersiz hale getirmenin yolu mutlaka yeni mobilyalar satın almaktan geçmez. Üstelik bu masraflı bir yöntemdir de. Mobilyalar kadar aksesuarların gücünü de yabana atmamalısınız. Bilhassa duvarları hareketlendirmek evinizin tüm atmosferini değiştirebilir. Duvarları nasıl değerlendirebiliriz? Boya ve duvar kağıdı her ne kadar iyi seçenekler olsa da daha işlevsel kullanmak da mümkün. Mesela duvarlarınızı fotoğraf ve tablolarla süslerseniz hem dekorasyona sanatsal bir dokunuş sağlar hem de boş duvarları fonksiyonel hale getirmeyi başarabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz örnek fotoğrafta modern bir oturma odası tasarımı görüyorsunuz. Siyah köşe koltuğu tamamlayan canlı sarı sandalyeler bir hayli ilgi çekici. Ancak bu fotoğrafa baktığımızda ilk olarak duvardaki resimler ilgimizi çekiyor. Farklı ebat ve boylarda karışık olarak yerleştirilmiş sanatsal resimleri bu köşeyi bambaşka hale getirmiş. Yine bu örnekte olduğu gibi çerçeve rengini farklı tonlarda seçerek değişiklik yaratmak mümkün.
Daha çok salon ve çalışma odası gibi alanlar için değerlendirilebilecek fikirler sunsak da mutfaklarda da değişim yaratılabilir. Mutfaklar diğer odalar gibi bir sürü mobilyaya sahip değildir. Mutfak dolapları, beyaz eşya, tezgah ve masa takımı dışında kullanılan eşya sayısı sınırlıdır. Ancak bu durum mutfak dekorunu eşsiz hale getirmenize engel değil. Biraz yaratıcılık kullanarak mutfağınızı evin yıldızı dahi yapabilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz ilk dekorasyon fikrinde bir mutfak tasarımı görüyoruz. Kapının bulunduğu duvar baştan sona kara tahtaya dönüştürülecek son derece sevimli ve yaratıcı bir ortam hazırlanmış. Mutfakta kara tahta ne işe yarar demeyin. Hem yemek tariflerini not etmek büyük kolaylık hem de örnekte gördüğünüz üzere eğlenceli şekiller çizebiliyorsunuz. Özellikle çocuklarınız çok sevecek.
İkinci mutfak dekorumuz ise yemek masası üzerine kurulu. Fotoğrafta küçük bir daire ve açık mutfak örneği görüyoruz. Çalışma odasıyla mutfak arasına kocaman bir tabloyu andıran devasa bir paravan yerleştirilerek hem masa alanı yaratıcı bir şekilde kullanılmış hem de mutfak benzersiz hale gelmiş.
Yenilik ve fark yaratan bir dekorasyon için başvurabileceğiniz fikirlerden birisi de özel tasarım ürünleri satın almak olabilir. Tamamen kişiye özel yahut hiçbir yerde kolay kolay rastlayamayacağınız özel tasarımlar sayesinde eviniz bir anda benzersiz hale gelir, çünkü diğer evlerden farklı olarak size özel bir eşyanız olur. Tıpkı fotoğraftaki örnekte gördüğünüz gibi ezber bozan bir tasarım da olabilir. Koltuğu andıran masalar oturma kısımlarındaki raflı bölme sayesinde kitaplık işlevi görürken dilerseniz üzerine oturabilirsiniz de. Buna benzer çift işlevli yaratıcı tasarımlar sayesinde tüm dekorasyonu değiştirmek mümkün.
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