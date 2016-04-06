Terasımı zarif bir şekilde nasıl dekore edebilirim ?

Dört duvar arasında geçirdiğimiz kış mevsiminin ardından gelen bahar ve yaz aylarında açık havanın tadını çıkarmak için teraslarımızı dekore ederiz. teraslarımız güneşin keyfini çıkardığımız, dinlendiğimiz, bahar aylarında açık havada deşarj olduğumuz, akşam yemeklerinde ailecek mutlu anlar yaşadığımız, misafirlerimizi ağırladığımız alanlardır. Bu nedenle teras dekorasyonları çok daha önemli hale gelmektedir. Teras dekorasyonları da ev dekorasyonları gibi bir çok detayı bünyesinde barındıran, ev dekorasyonlarında olduğu gibi özen gösterilmesi gereken, titiz bir çalışma yapılması gereken dekorasyonlardır. Ev dekorasyonunda olduğu gibi terasın geometrik şekli, genişliği, ölçüleri, yerleşimi, odalardan ulaşım kolaylığı, üst örtüsü, mobilyaları gibi bir çok etken dekorasyonun zarif olması için dikkat edilmesi gereken hususlardır. Ayrıca teraslar açık hava ve güneşin keyfini yaşamak amacıyla dekore edildiği için güneşlenme alanı, gölge alanı için yapılacak örtü veya pergola tasarımı öncelikli hale gelmektedir. Güneşlenme alanı hesaplanırken teras mobilyalarının yerleşimi, teras inşa malzemeleri, üst örtü için kullanılacak olan malzemeler, mobil üst örtü veya sabit üst örtü gibi alternatifler düşünülerek terasın en ideal ve en işlevsel teras olması sağlanmalıdır. Aksi takdirde teras dekorasyonu istenildiği gibi olmayacağından terasınız zarafetten ve estetikten yoksun bir teras olacaktır. Bu nedenle teras dekorasyonları yapılmadan önce iyi bir dekorasyon yol haritası çıkarılmalı, yol haritası içerisinde tüm detaylara yer verilerek zarafeti ve estetiği maksimum olan bir teras ortaya çıkarılmalıdır. Bu sayede bahar aylarında açık havaların tadını ailecek çıkarabilir, yaz aylarında ise güneşin tadını çıkararak hem teras keyfi yapabilir hem de güneşlenmek için uzun kilometreler gitmek zorunda kalmadan terasınızı bu amaç için kullanabilirsiniz. Bir teras dekorasyonu için nelere dikkat etmek gereklidir sorusunun cevabını örnek teras uygulamalarında bulabilirsiniz. Eğer bir teras dekorasyonu yapmak istiyorsanız mutlaka homify teras dekorasyon örneklerini inceleyebilir ve estetik açıdan maksimum güzelliğe sahip bir teras uygulaması yapabilirsiniz.



