Terasımı zarif bir şekilde nasıl dekore edebilirim ?

Dört duvar arasında geçirdiğimiz kış mevsiminin ardından gelen bahar ve yaz aylarında açık havanın tadını çıkarmak için teraslarımızı dekore ederiz. teraslarımız güneşin keyfini çıkardığımız, dinlendiğimiz, bahar aylarında açık havada deşarj olduğumuz, akşam yemeklerinde ailecek mutlu anlar yaşadığımız, misafirlerimizi ağırladığımız alanlardır. Bu nedenle teras dekorasyonları çok daha önemli hale gelmektedir. Teras dekorasyonları da ev dekorasyonları gibi bir çok detayı bünyesinde barındıran, ev dekorasyonlarında olduğu gibi özen gösterilmesi gereken, titiz bir çalışma yapılması gereken dekorasyonlardır. Ev dekorasyonunda olduğu gibi terasın geometrik şekli, genişliği, ölçüleri, yerleşimi, odalardan ulaşım kolaylığı, üst örtüsü, mobilyaları gibi bir çok etken dekorasyonun zarif olması için dikkat edilmesi gereken hususlardır. Ayrıca teraslar açık hava ve güneşin keyfini yaşamak amacıyla dekore edildiği için güneşlenme alanı, gölge alanı için yapılacak örtü veya pergola tasarımı öncelikli hale gelmektedir. Güneşlenme alanı hesaplanırken teras mobilyalarının yerleşimi, teras inşa malzemeleri, üst örtü için kullanılacak olan malzemeler, mobil üst örtü veya sabit üst örtü gibi alternatifler düşünülerek terasın en ideal ve en işlevsel teras olması sağlanmalıdır. Aksi takdirde teras dekorasyonu istenildiği gibi olmayacağından terasınız zarafetten ve estetikten yoksun bir teras olacaktır. Bu nedenle teras dekorasyonları yapılmadan önce iyi bir dekorasyon yol haritası çıkarılmalı, yol haritası içerisinde tüm detaylara yer verilerek zarafeti ve estetiği maksimum olan bir teras ortaya çıkarılmalıdır. Bu sayede bahar aylarında açık havaların tadını ailecek çıkarabilir, yaz aylarında ise güneşin tadını çıkararak hem teras keyfi yapabilir hem de güneşlenmek için uzun kilometreler gitmek zorunda kalmadan terasınızı bu amaç için kullanabilirsiniz. Bir teras dekorasyonu için nelere dikkat etmek gereklidir sorusunun cevabını örnek teras uygulamalarında bulabilirsiniz. Eğer bir teras dekorasyonu yapmak istiyorsanız mutlaka homify teras dekorasyon örneklerini inceleyebilir ve estetik açıdan maksimum güzelliğe sahip bir teras uygulaması yapabilirsiniz.
Teras dekorasyonlarınde en büyük problem teras da yer alan mobilyaların doğru yerleştirilmemesidir. Mobilyalar doğru yerleştirilmediği için teras alanı verimli kullanılamıyor veya mobilya kalabalıklığı nedeniyle hareket alanı kalmadığından insanlar terası fazla kullanmadan teras keyfi yaşayamamaktadır. Bu nedenle teras dekorasyonu yaparken doğru bir yerleşim yapılması gereklidir. Doğru bir yerleşim yapmak için terası hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz ilk işiniz olmalıdır. Terasınızın bir cephesi ve tavanı açık olduğu için güneşlenme alanı olarak kullanabilir veya terası sadece gölge ve açık hava alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu iki amaç içinde yapmanız gereken kullanacağınız mobilyaları en verimli şekilde yerleştirip terası fonksiyonel bir keyif alanına çevirmelisiniz. Satın aldığınız teras masası, sandalyeleri, güneşlenmek için aldığınız şezlongları farklı köşelere yerleştirerek terasta kullanım alanları oluşturmalısınız. Bu sayede terasta belirli alanlarda belirli kullanım amaçları için mobilyalar yer alacak ve terası en verimli şekilde kullanabileceksiniz. aksi durumda ideal bir teras sahibi olmanız rağmen terasınızı kullanamayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan teras dekorasyonunda olduğu gibi güneşlenme alanı için ayrı bir köşe sohbet edip yemek yemek için ayrı bir alan belirlenmiş ve teras en ideal yerleşimi ile keyifli bir alan haline getirilmiş.
Teras dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da zemin malzemesinin seçilmesi aşamasıdır. Bu aşamaya gelmeden önce mutlaka terasın dekorasyon fikrine göre zemin malzemesi seçilmesi gereklidir. Teras dekorasyonunuz eğer doğallık fikrine dayanıyorsa ise mutlaka ahşap malzeme veya ağaç malzeme tercih etmelisiniz. Ahşap malzemeler uygulanması kolay olan malzemeler olduğu gibi aynı zamanda maliyet açısından ve onarım kolaylığı açısından da diğer zemin malzemelerine göre daha ideal ve tercih edilebilir malzemelerdir. Bu nedenle teras dekorasyonu yapıyorsanız öncelik ahşap malzemeler olmalıdır. eğer ahşap malzemeler yerine fayans veya seramik tercih edecekseniz renk ve desenlerin dekorasyon teması ile uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Malzeme seçimi yapıldıktan sonra yapacağınız ikinci işlem zemine en uygun yöntemle uygulanmasını sağlayarak terasınızın dekoratif bir teras olmasını sağlamaktır. Örnek resimde yer alan teras zemini ahşap malzeme ile kaplanarak estetik açıdan mükemmel görsel açıdan maksimum güzelliğe sahip bir teras dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Aynı zamanda ahşap malzemeleri ile kaplana zemin üzerinde kullanılacak mobilyalar da aynı renklerde ahşap olarak seçilerek dekorasyon tamamlanmış ve teras en ideal teras haline getirilerek akşam vakitlerinin tadını çıkaracağınız bir alan oluşturulmuş.
Teras dekorasyonlarında kullanılan malzemeler kadar tercih edilecek mobilyaların seçilmesi ve dekorasyon ile uyumlu olmasının sağlanması da çok önemlidir. Teras malzemelerin rengi ile uyumlu teras mobilyalarının seçilmesi dekoratif açıdan çok önemlidir. Mobilya seçimleri teras renkleri ile uyumlu olması kadar kullanım amacı için mobilya seçimleri yapılmalıdır. Terasın genişliği ve büyüklüğüne göre renk ve doku uyumu kadar mobilyaların teras ile uyumu çok önemlidir. Oturum alanı için oturma grubu, masa, sandalye, ortam masa veya sehpalar ile birlikte pergola, güneşlenme alanı için ideal şezlonglar gibi teras da yer alabilecek tüm mobilyalar açık hava ile uzun süre temas halinde olacağı için ahşap seçilmesi çok daha avantajlı olacaktır. Sabah nemi, gün içindeki sıcak akşam rüzgarı teras mobilyalarının ömrünü normalden daha kısa olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mobilya seçimlerinde açık hava ile temas etmesine rağmen daha uzun ömürlü olan malzemelerden yapılmış malzemelerin seçilmesi terasınızın görselliğinin daha uzun olmasını sağlayacaktır. Aksi durumda teras mobilyaların ömrü kısa olacağından belirli periyodik sürelerde teras dekorasyonu yapmak zorunda kalacak, bütçenizi sarstığı gibi emek ve zaman kaybına neden olacaktır.
Teras dekorasyonu yapılırken eğe zemin kat için bir teras tasarlanmış ise bahçe de yer alan yüzme havuzu ve bahçenin yeşil alanları da teras dekorasyonuna dahil edilmelidir. Yüzme havuzu ve bahçe de yer alan yeşil alanlar her zaman insanı mutlu eden ve dinlendiren görüntülere sahip olduğu için teras dekorasyonunda yer alması terasınızın sürekli zaman geçirebileceğiniz ve terasta her daim keyifli anlar yaşamanızı sağlayacak alanlar olmasına katkıda bulunur. Örnek resimde teras alanı, yüzme havuzu ile birlikte dekore edilmiş, terasta yer alan yemek masası akşam yemekleri için özel dekore edilerek daha keyifli bir akşam yemeği yiyebileceğiniz bir alan haline getirilmiş. Havuzun yanında yeşil alan ile iç içe dekore edilen teras aynı zamanda görsel ve dekoratif bir teras haline getirilerek misafirlerin hayran kalacağı bir güzelliğe kavuşturulmuş.
Bir terasın hem dekoratif hem de kullanışlı olması için terasa ulaşımında kolay olması gereklidir. Bu nedenle odalardan terasa ulaşımın kolay olması için ideal ulaşım yolları tasarlanmalıdır. Bu sayede teras dekorasyonu amacına ulaşmış olur. örnek resimde yer alan teras dekorasyonunda her iki odadan da ulaşım yolu tasarlanmış ve terasın daha kullanışlı olması sağlanmış.
Teraslarda güneşlenmek kadar gölge alanda keyifli zaman geçirmek için ideal çatı örtüsü tasarımı yapılması gereklidir. Bu sayede terasta hem güneşlenebilir hem de terasın keyfini yaşayabilirsiniz. Örnek resimde terasın üst örtüsü katlanabilir ve güneş geçirmeyen bezden yapılarak istenildiğinde güneş istenildiğinde gölge alanı oluşturarak terasın daha keyifli olması sağlanmış.