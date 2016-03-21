Geniş bahçe içerisinde modern bir köşk

Sayfamızın bugünkü konuğu kuzeyden, Rusya'dan mimar Elena Zazulina tasarımı modern bir köşk. Geniş bir bahçe içerisinde konumlanan ahşap kaplama cepheli bu modern yapı yüksek tavanları ve geniş pencereleri ile öne çıkıyor.
Oldukça büyük olan yapıda oda sayısı az miktarda ve bunun sayesinde de mekanlar son derece geniş. Açık renkli dekorasyon ve bol bol doğal güneş ışığı alan geniş pencereler odaların azami düzeyde ferah olmasını sağlamış. Az sayıdaki mobilya, nötr renklerdeki sade ve çağdaş dekorasyon da bu minimalist atmosferi destekler tarzda.
Çağdaş bir mimariye sahip olan konut dikdörtgen prizmaların bir araya getirilmesinden oluşturulmuş ve yatay olarak yerleştirilmiş ahşap lambriler ile kaplanmış. Yapının pencereleri dikey bir forma sahipken kendisi yatay pozisyonda uzanıyor. Dört cephesinde de bol bol pencereye sahip olan konut günün her vakti doğal ışık alma imkanına sahip.
Konutun oturma odasında tavan yüksekliği muazzam. Bu kısmın üzerinde ikinci bir kat bulunmuyor, bu da oturma odası tavanının altı metre gibi inanılmaz bir rakamı bulmasına neden oluyor. Tabandan tavana uzanan pencereler bu yüksekliği iyice vurgular vaziyette. Geniş oturma odası büyük ve konforlu kanepelere ev sahipliği yapıyor. Orta sehpa olarak iki adet yer minderi üst üste gelecek şekilde kullanılmış. Zemin mat bir cilaya sahip olan ahşap parke ile kaplanmış. Şömine ise son derece sade bir tasarıma sahip.
Son derece geniş olan mutfak ve yemek odası alanında masif ahşap, on dört kişilik, büyük bir yemek masası bulunuyor. Mutfağın bir kısmını bu fotoğrafta görebiliyoruz; konutun oldukça geniş bir mutfağı var ve tüm mekanlara hakim olan minimalist atmosfer mutfakta kullanılan modern dolaplarla da sağlanmış.
Konutta az sayıda odaya yer verilmiş ve normalde ölü alana olarak ifade edeceğimiz boş alanlar yapının özelliği olarak ön plana çıkarılmış. Normalde hiçbir konutta görmeyeceğimiz aşırı geniş merdiven sahanlığı bu muhteşem konutta adeta sanat eseri gibi kurgulanmış. Brüt beton merdiven basamaklarına çerçevesiz cam korkuluk eşlik ediyor. Basamaklardaki işçilik dikkat çekici düzeyde kusursuz, böylesi bir konutta basamakları tamamen çıplak kullanabilecek düzeyde ustaca işlenmişler.
Konutun banyosu da görülmeye değer. Alan sıkıntısı olmayan evde tüm odalara olduğu üzere banyoya da muazzam genişlikte bir alan ayrılmış. Küvet için banyo zemininin bir kısmı olduğu gibi yükseltilmiş ve küvet bu alana gömülmüş, oldukça enteresan bir tasarım. İlk etapta dikkati geçmeye çünkü çerçevesiz cam paravan ile ayrılan duş alanı da bu yükseltilmiş kısımda yer alıyor. Duş alanı ve zeminler mermer ile kaplı, onun dışındaki kısımların tamamında beyaz badana tercih edilmiş. Son dönemin banyo tasarımlarında mutlaka dikkat etmişsinizdir, duvarları komple kaplayan ve mekanı bir miktar boğucu hale getiren fayans modası bitti, onun yerine neme dayanıklı badana tercih ediliyor.
Banyonun direkt bahçeye açılan cam bir kapısı var. Ayrıca banyonun bu tarafında sauna yer alıyor. Sauna ile banyo arasında yer alan duvar ahşap ile kaplanmış ve bu kısma bir de ahşap bank yerleştirilmiş.
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