Geniş bahçe içerisinde modern bir köşk

Konutun banyosu da görülmeye değer. Alan sıkıntısı olmayan evde tüm odalara olduğu üzere banyoya da muazzam genişlikte bir alan ayrılmış. Küvet için banyo zemininin bir kısmı olduğu gibi yükseltilmiş ve küvet bu alana gömülmüş, oldukça enteresan bir tasarım. İlk etapta dikkati geçmeye çünkü çerçevesiz cam paravan ile ayrılan duş alanı da bu yükseltilmiş kısımda yer alıyor. Duş alanı ve zeminler mermer ile kaplı, onun dışındaki kısımların tamamında beyaz badana tercih edilmiş. Son dönemin banyo tasarımlarında mutlaka dikkat etmişsinizdir, duvarları komple kaplayan ve mekanı bir miktar boğucu hale getiren fayans modası bitti, onun yerine neme dayanıklı badana tercih ediliyor.