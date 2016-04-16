Mutfak dekorasyonunu en uygun bütçe ile yapmanın püf noktaları

Birer yaşam alanı olan mutfaklar; evin ruhunu taşıyan, yemek pişirilen, kahve keyfi yapılan misafirlerimizi ağırladığımız narin, zevkli ve estetik alanlardır. Ortaçağdan günümüze kadar farklılıklar göstermiş, kimi zaman yiyecek depolama alanı kimi zaman yaşam alanı olarak kullanılmış olan mutfaklar günümüzde her iki amaç içinde kullanılan, modern ve çağımıza uygun bir şekilde dekore edilerek evin bir odası, bir yaşam alanı olarak kullanılabilen alanlar olmuştur. Modern bir şekilde dekore edilen bu mutfaklar geçmişteki gibi uygun bütçeler yerine devasa bütçelere ve maliyetlere sahiptir. Bu nedenle günümüzde yapılan mutfak dekorasyonları için basit püf noktalarına dikkat ederek zevkli, modern, dekoratif ve uygun maliyetlere sahip mutfaklar oluşturabilirsiniz. Mutfaklarda kullanacağınız mobilyalar, aksesuarlar, donanımlar, teknolojik aksamlar, tesisatlar, aydınlatma sistemleri gibi faktörleri mutfağımıza en uygun şekilde yerleştirmeli, dekorasyonun estetik açıdan görsel olmasını sağlamalısınız. Bu kadar fazla etkene sahip mutfak dekorasyonun hem modern olmasını sağlamak hem de işlevsel ve fonksiyonel olmasını sağlamak için emek ve zaman ayırmak gereklidir. Emek ve zaman ayıracağınız mutfak dekorasyonu için farklı fikirler, yaratıcı düşünceler ele almalı, bu fikir ve düşünceler ışığında dekorasyonunuzu yaparak tasarruf sağlamalısınız. Hayalinizdeki mutfağı tasarlamak, dekorasyonunuzu ilham verici fikirler ışığında hayata geçirmek istiyorsanız mutlaka mutfağınızı analiz etmeli ve düşlediğiniz mutfağa ulaşmak için bir yol haritası bir plan oluşturmalısınız. Yapacağınız plan ve yol haritası ışığında her adımı detaylı bir şekilde ele aldığınızda hem tasarruf edeceğiniz noktaları göreceksiniz hem de her detayı titiz bir şekilde araştıracak ve en çağdaş hali ile mutfağınızda yer almasını sağlayacaksınız. Yol haritanızda yer alan her adım için titiz bir çalışma yapacağınız için en uygun maliyete sahip dekorasyonları yapacak ve modern işlevsel mutfakları ortaya çıkaracaksınız. Maliyet açısından baktığımızda; mutfakta yer alan her unsuru ayrıntılı bir şekilde ele almak zorunda olduğunuzdan maliyet unsurunu ön plana almak zorunda kalacaksınız. Bu durum her ayrıntının detaylı bir şekilde incelenmesini ve en uygun maliyete sahip unsurun, detayın mutfağınızda yer almasını sağlayacaktır. Mutfak dekorasyonları diğer oda dekorasyonlarına göre fazladan tesisat ve mobilya içerdiği için maliyeti genellikle bütçeleri aşan dekorasyonlar olduğundan maliyeti düşürmek ve bütçenizi sarsmadan bir mutfak dekorasyonu yapmak, aynı zamanda tarzınızı yansıtan, işlevsel ve kullanışlı bir mutfak yapmak ortak amaç olmalıdır. Bu iki ayrıntı arasında uçurumlar olduğu için çok dikkatli davranmalı, mevcut mobilyalardan yararlanmalı, mutfak duvarlarını estetik ve şık bir şekilde dekore etmeli, yeni maliyetler ortaya çıkarmadan sağlıklı dekorasyon fikirleri ışığında dekorasyonunuzu tamamlamalısınız. Mutfak dekorasyonlarında bütçe ve maliyet açısından sıkıntı yaşamadan hayallerinizdeki mutfak dekorasyonunu yapmak istiyorsanız mutlaka örnek düşük maliyetli mutfak dekorasyonlarının yer aldığı homify mutfak sayfamızı ziyaret etmelisiniz. sayfamızda yer alan örnek mutfak dekorasyonlarını inceleyerek mutfağınız ile ve tarzınızla uyumlu mutfak dekorasyonu mutfağınıza uyarlayabilir ve hayallerinizdeki şık, modern ve estetik mutfağa sahip olabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonlarında maliyeti düşük tutarak uygun bütçeye sahip basit mutfaklar yaparak tüm ihtiyaçlarınıza cevap veren bir mutfak ortaya çıkarabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken mutfağınızda yer alan mobilyaların fonksiyonel kullanım özelliklerine sahip olmasına, estetik açıdan çok görsel ve şık mobilyalar yerine ikame mutfak mobilyaları tercih etmelisiniz. Bu sayede mutfağınız tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilen, estetik açıdan eksiksiz, basit ama düşük maliyetli mutfak olacaktır. aksi durumda mutfak dekorasyonunuz maliyet açısından tahmin bile edemeyeceğiniz rakamlara ulaşacak ve bütçenizde tamir edilmesi zor olan büyükçe bir delik açacaktır. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonu basit bir şekilde dekore edilmiş, yemek masası yerine kullanışlı bir yemek barı tercih edilerek mutfağın daha işlevsel olması sağlanmış. Mutfak barı basit bir ahşap masanın bir ayağının sökülmesi ile yapılmış ve maliyet oldukça düşük tutulmuş. aynı zamanda mutffağın görselliği de maksimum düzeyde tutulmuştur.
Mutfak dekorasyonları içerisinde yer alan yemek masaları mutfak türlerine göre çok yüksek maliyetlere sahip yemek masalarıdır. Bu nedenle mutfağınızda yer alan veya alacak olan yemek masası yerine uygun maliyetli ve düşük bütçeli yemek masaları tercih ederek dekorasyon bütçenizi minimal seviye de tutabilirsiniz. Bu şekilde bir yemek masası için basit metal aksesuara sahip metal bir çerçeveden oluşan yemek masası karkası üzerine basit bir ahşap yüzey eklenerek oluşturulmuş yemek masaları tercih edebilirsiniz. Bu sayede devasa ücretler ödeyeceğiniz yemek masaları yerine uygun bütçeli yemek masaları ile mutfağınızı görsel ve şık dekorasyonlara sahip mutfaklar haline getirebilirsiniz. Örnek resimde yer alan metal çerçeve ve ahşap yüzeyden oluşan mutfak yemek masası ile mutfak dekorasyonu gayet şık bir şekilde dekore edilmiş ve mutfak zarafetinden bir şey kaybetmeden uygun bütçe ile dekore edilmiş.
Dekorasyon yaparken kullanabileceğiniz ahşap malzemeler içerisinde en uygun bütçelere sahip malzemeler kontraplaklardır. Kontrplaklar hem uygun maliyetli olması hem istenilen yerde istenilen ölçü de kullanılabilmesi nedeniyle çok ideal malzemelerdir. Mutfaklarda yemek masası yüzeylerinde, yemek masası yüzeylerinde veya istediğiniz duvar dekorasyonunda kullanarak dekorasyonunuzun en uygun bütçeler yapılabilmesini sağlayabilirsiniz. Örnek resimde yemek yeme alanı, mutfak tezgahı ve mutfak eşyalarını muhafaza edeceğiniz bir alan olarak kullanılan masanın yüzeyi kontrplak malzemeden yapılmış ve masa maliyeti çok düşük tutulmuştur. Bu sayede mutfak çok uygun bütçelere dekore edilmiş, görsellikten fedakarlık yapılmadan şık bir mutfak ortaya çıkarılmıştır.
Mutfağınızda dekorasyon yaparken betonarme yapı olmasını istiyorsanız yapmanız gereken mutfağın şıklığını, zarafetini en üst düzeyde tutmaktır. Bunun için yaratıcı fikirler geliştirerek beton yüzeylerin üzerinde görsel açıdan muhteşem desenler oluşturmalısınız. ayrıca beton masalar, mutfak tezgahları, yemek barı yaparak mutfağınızı beton ile dekore edebilir ve mutfağınızın daha kullanışlı olmasını sağlayabilirsiniz. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonu tamamen betonarme ile dekore edilmiş, hem düşük maliyet ile dekorasyon yapılmış hem de görsel ve zarif bir mutfak dekorasyonu oluşması sağlanmış.
Metal aksesuarlar mutfakların vazgeçilmez dekorasyon objeleridir. Bu nedenle bütün mutfaklarda yer alırlar. ancak metal aksesuarlar genel olarak yüksek maliyetlere sahip oldukları için mutfak dekorasyonlarının bütçeleri hesaplanan bütçelerin çok üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle mutfaklarda kullanılan metal malzemenin türü titiz bir şekilde seçilmeli ve maliyet açısından bütçeniz ile uyumlu olmasına özen göstermelisiniz. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonunda metal fırın ve metal davlumbaz kullanılmıştır. Metal olarak paslanmaz çelik yerine krom kullanılmış, maliyet yarı yarıya düşürülmüştür. Bu sayede mutfak dekorasyonu çok uygun seviyeler çekilmiş aynı zamanda zarif bir mutfak dekorasyonu yapılmıştır.
Evinizin yapı malzemesi tuğla ise çok şanslısınız demektir. Tuğlalar yalın halde çok estetik ve çok görsel olan yapı malzemeleri olduklarından mutfaklarınızın dekorasyonunu yaparken zorlanmayacak ve dekorasyon bütçenizi çok düşük düzeyde tutarak işlevsel ve görsel açıdan eksiksiz bir mutfak ortaya çıkaracaksınız. Örnek resimde tuğla kül renginde olduğu için en uygun mutfak rafı da kül grisi renginde seçilmiş ve mutfağın renk uyumu açısından kusursuz olması sağlanmış. Yalın tuğla duvarın estetiği benzer renkteki duvar rafları ile tamamlanarak dekorasyon bütçesi minimal düzeyde tutulmuş.