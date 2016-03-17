Mutfak tezgahım için en doğru malzemeyi nasıl seçerim?

Evin yenilenmeye en çok ihtiyaç duyan alanı genelde mutfak olur. Sık kullanıldığından, elektronik gibi çabuk eskiyen ve kolay arızalanabilen eşyaları barındırdığından, sürekli yağ ve kire maruz kaldığından dekorasyonu diğer odalara göre çok daha hızlı eskir. Bu nedenle dekorasyonda bir yenilenmeye gidilecekse haklı olarak ilk adım mutfaktır. Sadece yenilemede değil yeni ev dekorasyonunda da ilk çalışılan alan genelde mutfak olacağından bu yazımızı mutfak dekorasyonuna ayırıyoruz. Eğer siz de mutfağınızın yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız ya da yeni mutfak dekorasyonu yapacaksanız işe başlamak için doğru yerdesiniz. Mutfak dekorasyonuna başlarken karar vermeniz gereken önemli konulardan birisi de mutfak tezgahı ve dolaplar için kullanılacak malzemedir. Kullanacağınız malzemenin özellikleri ve rengi hem stilinizi hem de dekorasyonunuzun kalitesini yakından ilgilendirir. Mutfak tezgahı veya dolabı için kullanılan malzemelerin onlarca farklı çeşidi vardır. Tezgahlar için genelde taş, kum ve mermer gibi malzemelerin çeşitli karışımlarından imal edilen ürünler kullanılırken dolaplar için ise ahşaptan imal edilen ürünler kullanılır. Homify ekibi olarak, tezgah seçiminiz için işinizi kolaylaştıracak fikir ve önerileri derledik. Birbirinden güzel örnek tezgah tasarımları ile sunacağımız bilgiler, malzeme seçiminize yardımcı olabilir.
Mutfak tezgahlarını, kullanacağınız mutfağa ve stile uygun olarak özel yaptırabilirsiniz. Ayrıca tasarımcılar tarafından çizilip, hazır olarak imal edilen mutfakları alıp kendi mutfağınıza da monte edebilirsiniz. Hangi uygulamayı ya da hangi malzeme ve modeli seçeceğinize karar vermeden önce bulabildiğiniz kadar çok örnek tasarım incelemek seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır. Dekorasyondan sonra size daha uygun bir model görüp pişmanlık yaşamaktansa başlamadan önce sıkı bir araştırma yapmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Mutfak dekorasyonu hakkında farklı fikir ve örnek tasarımlara ihtiyacınız varsa “Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Elbette. Çelik en hijyenik tezgah malzemesidir. Isıya, aşınmaya, darbeye ve neme karşı direnci oldukça yüksek olan çelik malzemenin tek olumsuz yanı çizilebilmesidir. Modern ve endüstriyel stillerin vazgeçilmezi olan paslanmaz çelik tezgahlar hemen her dolap ve zemin malzemesiyle uyum sağlayabilir. Taş ve ahşap kökenli tezgahların neredeyse bütün avantajlarını da taşıyan çelik tezgahlar özellikle son yıllarda modern mutfak dekorasyonlarında çok popüler. Tek dezavantajının çizilmesi durumunda tamirinin zor olması olan tezgahı dikkatli kullanırsanız onlarca yıl hiç sıkıntı yaşamadan kullanabilirsiniz. Çelik evye ile birlikte başarılı bir takım oluşturan çelik tezgahları özellikle endüstriyel stil dekorasyonlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu muhteşem dekorasyonda çelik tezgahın, endüstriyel mutfak ekipmanları ve ahşap dolaplar ile oluşturduğu uyumu rahatlıkla görebilirsiniz. Son derece şık, kullanışlı ve modern bir mutfak dekorasyonu.
Kesinlikle dayanaklı bir malzemedir ancak dikkatli kullanılması gerekir. Özellikle çiziklere karşı korunması gereken masif ağaç tezgahları kullanmak istiyorsanız 200 °C'de yüksek ısılarda işlenerek güçlendirilen ve ceviz, meşe, dişbudak gibi sağlam ağaçlardan elde edilen çeşitlerini seçmelisiniz. Masif ahşaptan üretilen mutfak tezgahları şıklık ve doğallık konusunda en iyi tercih olabilir. Doğaya olan hayranlığımızın ve ağaca güvenimizin bir sonucu olan ahşap dekorasyon tutkusu kendini mutfak tezgahlarında da gösteriyor. Mutfak tezgahında masif ağaç kullanmak özellikle country stillerin en dikkat çeken özelliğidir. Masif tezgahların, sağlam, kullanışlı ve doğal olması gibi avantajları vardır ancak en büyük avantajı eskise bile şık görüntüsünden bir şey kaybetmeyecek olmasıdır. Eski ve doğal görüntüsüyle öne çıkan masif malzeme çizilse, yıpransa, eskise ve hatta solsa bile hala şık ve özel görünmeye devam edecektir. Masif ağaç tezgahlar, dayanıklı, sağlam, kullanışlı, temiz, doğal, zararsız ve bakımı kolaydır. Hem geleneksel hem de modern bir görüntü barındıran masif tezgahlar mutfaklarınıza muhteşem bir dekorasyon kazandıracak.
Doğal taş en sık kullanılan tezgah malzemesi olsa da bazı dezavantajları vardır. Örneğin çizildiği zaman arasına sıkışan kirler nedeniyle hijyenik özelliğini kaybedebilir ve zaman içerisinde renkleri solabilir. Ancak bunun dışında birçok farklı avantajı da vardır. Doğal taştan imal edilen tezgahların en büyük avantajı oldukça sağlam olmalarıdır. Mermer ve granit tezgahlar doğal taş grubundadır. Granit tezgah, ısıyı izole eden, dayanıklı ve onlarca farklı rengi bulunabilen bir taş malzemeden üretilir. Renk seçeneği çok olmasına karşın karışık renkli bir yapıdadır. Tek ve düz renk bir ürün değildir. Uzun ömürlü kullanıma oldukça uygundur ancak birkaç yılda bir cilalatmak gerekebilir çünkü uzun süre kullanımda üzerinde küçük çatlaklar oluşabilir. Mermer ise birçok avantaja sahip olmasına karşın asitli maddelerle temasında leke oluşturabilen bir malzemedir. Bu nedenle dikkatli kullanılması gerekir. Doğal taş tezgahlar diğer yöntemlere göre biraz daha maliyetli olabiliyor ama görüntüleri ve sağlam yapıları nedeniyle özellikle ahşap dolaplarla mükemmel uyum sağlıyorlar. Pimodek Mimari Tasarım imzası taşıyan bu dekorasyonda taş tezgahın siyah ahşap dolaplar ile mükemmel kombinasyonunu görebilirsiniz.
Mutfaklar için oldukça iyi bir seçim olan laminat tezgahların da iyi ve kötü yanları vardır. Öncelikle laminat tezgahları lamine malzeme ile karıştırmamak gerektiğini söyleyelim. Lamine birkaç kat ince ağaç tabakadan oluşan bir malzemedir, parke üretiminde kullanılır ama tezgah üretiminde kullanılmaz. Gerçek ağaçtan üretilen tezgahlar ahşap veya masif olarak bilinir. Laminat malzeme ise cila tabakası, görünümü kazandıran kağıt tabaka ve HDF (sıkıştırılmış sunta) tabakadan oluşan bir malzemedir. Laminat tezgahlar pürüzsüz yüzeylidir ve yüzlerce renk, desen seçeneği vardır. Dikkatli kullanıldığı zaman uzun süre dayanabilirler ancak ısı ve çizilmelere karşı taş malzemeler kadar dayanıklı değildir. Hatta üzerine sıcak bir tencere bıraktığınızda oluşacak izi geçirmenin neredeyse imkansız olduğunu söylemekte yarar var.
Çizilmez özellikteki corian malzeme mutfak tezgahı için en iyi seçimlerden biri olabilir. Sert yüzey tezgahları grubuna giren corian tezgahlar akrilik tezgah olarak da bilinir. Akrilik tezgahlar taş, kum ve cam – porselen gibi ürünlerin ham maddeleri ile oluşturulan bir malzemedir. Cnc makinelerinde üretilebilen ve kolayca şekillendirilebilen bir malzeme olduğundan çok popülerdir. Yüzeyi pürüzsüz ve çiziklere karşı dayanıklıdır. Bu nedenle çiziklerinde bakteri barındırmadığından hijyenik ürünlerdir. Sağlık sektöründe ve banyolarda da çok sık kullanılır. Renk kartelası oldukça geniş olan bu tezgahların mat ve parlak alternatifleri vardır. Ayrıca renkleri solmaz ve tamir – bakımı oldukça kolaydır. Kısacası mutfak tezgahında risk almak istemiyorsanız seçiminiz corian tezgahlar olmalı.
Dekton tezgahlar kompozit tezgah grubundadır. Farklı birkaç malzemenin yüksek ısı ve basınçta sıkıştırılarak oluşturulduğu sert ve kolay işlenebilir tezgahlardır. Dekton tezgahlar sıkıştırılarak üretildiği için, sağlam yapılarına rağmen çok ince olabiliyorlar. Bu nedenle, ince malzeme kullanılması gereken yerlerde birinci tercihtir. Isıya, çizilme ve aşınmalara dayanıklı, rengi solmayan ve kırılmaya karşı mukavemetli bir malzemedir. Gözeneksiz yapısı nedeniyle hijyenik özelliği de vardır. Dekton tezgahların parlaklığı Corian'lara göre daha düşüktür. Granit ve mermer gibi doğal taşlara göre ise daha ekonomiktirler.