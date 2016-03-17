Mutfak tezgahım için en doğru malzemeyi nasıl seçerim?

Evin yenilenmeye en çok ihtiyaç duyan alanı genelde mutfak olur. Sık kullanıldığından, elektronik gibi çabuk eskiyen ve kolay arızalanabilen eşyaları barındırdığından, sürekli yağ ve kire maruz kaldığından dekorasyonu diğer odalara göre çok daha hızlı eskir. Bu nedenle dekorasyonda bir yenilenmeye gidilecekse haklı olarak ilk adım mutfaktır. Sadece yenilemede değil yeni ev dekorasyonunda da ilk çalışılan alan genelde mutfak olacağından bu yazımızı mutfak dekorasyonuna ayırıyoruz. Eğer siz de mutfağınızın yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorsanız ya da yeni mutfak dekorasyonu yapacaksanız işe başlamak için doğru yerdesiniz. Mutfak dekorasyonuna başlarken karar vermeniz gereken önemli konulardan birisi de mutfak tezgahı ve dolaplar için kullanılacak malzemedir. Kullanacağınız malzemenin özellikleri ve rengi hem stilinizi hem de dekorasyonunuzun kalitesini yakından ilgilendirir. Mutfak tezgahı veya dolabı için kullanılan malzemelerin onlarca farklı çeşidi vardır. Tezgahlar için genelde taş, kum ve mermer gibi malzemelerin çeşitli karışımlarından imal edilen ürünler kullanılırken dolaplar için ise ahşaptan imal edilen ürünler kullanılır. Homify ekibi olarak, tezgah seçiminiz için işinizi kolaylaştıracak fikir ve önerileri derledik. Birbirinden güzel örnek tezgah tasarımları ile sunacağımız bilgiler, malzeme seçiminize yardımcı olabilir.

Mutfak tezgahlarını, kullanacağınız mutfağa ve stile uygun olarak özel yaptırabilirsiniz. Ayrıca tasarımcılar tarafından çizilip, hazır olarak imal edilen mutfakları alıp kendi mutfağınıza da monte edebilirsiniz. Hangi uygulamayı ya da hangi malzeme ve modeli seçeceğinize karar vermeden önce bulabildiğiniz kadar çok örnek tasarım incelemek seçim yapmanızı kolaylaştıracaktır. Dekorasyondan sonra size daha uygun bir model görüp pişmanlık yaşamaktansa başlamadan önce sıkı bir araştırma yapmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Mutfak dekorasyonu hakkında farklı fikir ve örnek tasarımlara ihtiyacınız varsa “Aklınızı başınızdan alacak modern mutfak modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.