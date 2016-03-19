Bonsai nedir ve bakımı nasıl olmalı?

Bonsai, yaşayan ağaçlara duyulan saygıyı ve bu ağaçların yaşamasını konu alan bir sanattır. Bonsailer minyatür olmalarına rağmen çevremizde gördüğümüz ağaçlardan hiçbir farkları yoktur. Özenle seçilen ağaçlar, budanarak ve ilgiyle yetiştirilerek minyatür ağaç görünümü kazanır.

Bonsai yetiştirmek Japonya'da bir sanat olarak görülür ve saygı görür. Büyük bir sabırla ve zevkle yapılan bu doğa harikası ağaçlardan orada yaşayan bin yıllık bonsailer dahi vardır. Japon kültüründe bonsailer kutsaldır ve doğayı temsil eder. Bonsai ağacının türü çok önemli değildir; ister dış mekan ister iç mekan bitkileriyle bu ağaç saksı ortasına yerleştirilerek büyütülebilir. Ancak elbette bitkinin süs ve değerli görünümünü devam ettirmek için önerilen ve bonsai için uygun olan özel ağaç türleri mevcuttur. Japonya'da bu bitki için genellikle çam ve meşeden gelen kara çam, ardıç, kızıl çam, ezo ladini, kaede çınarı, kayın, Çin ayvası gibi bitkiler kullanılır. Bu ağaç türleri dört mevsime dayanıklı olan uzun ömürlü ve saksıda yetişmeye uygun olan bitkilerdir.

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