Evlerimizde sanat eserlerini nasıl yerleştirmeliyiz?

Sanat eserleri yüzyıllardır evimizin duvarlarından, koridorlarına güzellik katmaya devam ediyor. Gerek geleneksel gerekse modern bir yapı, tarz ve dekorasyonu ile birbirinden tamamen farklı olsa da, sanat evimizin yaşanabilirliğini kat be kat arttırmakta. Ancak evinizde sanat eserlerine yer vermenin de belli başlı bazı kuralları var. Öncelikle seçtiğiniz sanat eseri ile evinizin dekorasyon stilinin belli bir paralellikte olması gerekiyor. Bu uyum ve denge, sanat eserinin evinize katabileceği etkinin de maksimum olmasını sağlayacak ve ortamınıza farklı bir hava katacaktır. Seçilen sanat eseri ister bir resim, ister bir heykel, isterseniz bir fotoğraf olsun; formu, renkleri veya sadece verdiği his ile dekorasyon ile birleşebilmeli ve bir bütünlük oluşturabilmelidir. Örneğin seçtiğiniz eser bir resim ise, her resmin belli bir renk yoğunluğu vardır ve bu renk yoğunluğuna uygun düşen bir renk armonisinin evinizin duvarlarında ve dekorasyonun genelinde devam ettirilmesi, resmin kendisini çok daha iyi göstermesini ve yaşam alanınıza enerjisi ile çok daha artı değer katmasını sağlayacaktır. Bir diğer önemli nokta da, sanat eserlerinin evlerimizde yerleşiminin mobilyalarımızın yerleşimleri ile birlikte oluşturduğu geometridir. Harika bir sanat eseri, evinizin duvarlarında veya koridorlarında tek başına da yeterli etkiyi yaratabilir, ancak bu etki dekorasyonun geometrisi ile daha da arttırılabilir. Bakış ve izleme noktalarının bu geometrik yaklaşım ile belirlendiği bir odada, sanat eseri adeta izleyicisine başka dünyaların kapısını aralayacak bir pencere vazifesi de görecektir. Kim istemez ki güzel bir resme bakarak uyanmayı? Evimize kattığımız her sanat eseri, bizim içimize aktaracağı duygular ile varlığını anlamlandıracaktır.
Evinizin odalarını birbirlerine bağlayan koridarlarını heykeller ile canlandırmayı hiç düşündünüz mü? Tekniği, malzemesi veya tarzı çok kişisel olsa da, bir heykelin mekanınıza katacağı derinlik, ilk başta yaşadığınız alanları hacimsel anlamda derinleştirmeye başlayacaktır. Elbette mekanınızın dekorasyon niteliklerinin, seçilecek eserin nitelikleri ile bir bütünlük taşımasını bekliyoruz. Örnek fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, klasik stilde tasarlanmış mekanda, antik dönemlere atıfta bulunan bir heykelin kullanılmış olması şaşırtıcı değildir. Mekanda kullanılan heykelin arkadaki oda ve merdivenler ile girdiği benzersiz ilişki, bir yandan mekanların kendi içinde ayrışmasına vesile olurken, bir yandan da bu etkileyici mekana bizi davet eder bir nitelik taşımakta. Artı olarak mekanın boyut ve ferahlık etkisine de katkıda bulunan sanat eseri, mekanın oranlarının da algılanışına doğrudan etki etmektedir.
Evimize kapıdan girdiğimiz ilk bakışta bizi karşılayan görünüm, kendimiz ile de ilgili ipuçlarının başlangıç niteliğini taşıyor. Örnek fotoğrafta da görüldüğü gibi; minimalist bir yaklaşım ile tasarlanmış mekan, girişte kullanılan resim ile daha en baştan bizi etkiliyor. Griler ve siyahların baskın olarak kullanıldığı dekorasyon adeta resmin dış çerçevesini oluşturup, eserin bize verdiği hissi ve etkiyi de arttırıyor. Mekanın sınırlarını genişletip, bu giriş holünde bir genişleme ve ferahlama etkisi yaratıyor. Resmi oluşturan çizgisel ögeler ile mekanın çerçevesini oluşturan hatlar, bir bütünlük ile mekanın havasına doğrudan etki ediyorlar. Siyahlar, beyazlar ve griler ve renklerin beraber kullanımı ile oluşabilecek ağır hava, resmin bu sahneye dahil olması ile beraber bir canlılık kazanarak, misafirlerine içten bir
Hoş geldiniz! diyor. Bizi de, her eve girişimizde ve çıkışımızda hayal gücümüzü canlandırmaya yönlendiriyor. İç mimar Ceren Torun Yiğit bu konuda bize fazlasıyla ilham kaynağı olabilir.
Sanat eserlerinin evimizde, hayatımıza kattığı pozitif etkilerden daha önceki örnek fotoğraflarımızda da bahsetmiştik. Bunun yanı sıra, sanat eserlerinin mekanlarımızda kullanımı ve yerleştirilmeleri ile ilgili de alternatif yöntemler mevcut. Örnek fotoğrafta da görebileceğiniz gibi, bu odamızda sanat eserinin yaşadığımız mekana katkısı, salt kendi güzelliklerini bize sunmanın yanı sıra, yaratıcı yerleştirme teknikleri ile birleşerek yaşadığımız mekanın renk ve ışığına doğrudan benzersiz bir etki katıyor. Renkli, ışık geçirgenliği yüksek, saydam malzemeler üzerine basılan fotoğraflar ile, hem mekanın farklı renkler ve ışık huzmeleri ile zenginleşmesi sağlanmış, hem de bir dekorasyon öğesi olarak pencereler ve kapılar sanat eserinin çerçeveleri olarak, tekrar yeni bir anlam alanına taşınmıştır. Sizler de kendi evinizde, kişisel anlamda değerli bulduğunuz fotoğraflarınızı ve hatta anılarınızı, yaşantınızın içine dahil ederek, onları sadece bir imaj olmaktan çıkartıp, doğrudan yaşamınızın, evinizin içinde bir dekoratif öge olarak yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda bir sanat eserinin sergilenmesini, yaşamınızın merkezine büyülü bir dokunuş olarak da yorumlayabilirsiniz.
Banyoları evin en az görülen köşesi olarak görmemek gerekir. Günün yorgunluğunun atıldığını ve rahatlatıcı etkisini düşünürsek, kasvetli bir ortamdan çok ferahlatıcı ve güzel dekore edilmiş bir alan olması çok daha ilgi uyandırıcıdır. Banyo dekorasyonlarında heyecan verici dokunuşlar elde etmek için büyük bir banyoya ihtiyacımız olması gerekmez. Küçük alanlarda da uygulayacağımız çekici detaylar ile banyomuzu daha şaşırtıcı hale getirebiliriz. Özellikle seçmiş olduğumuz bu fotoğrafta; küçük, dar ve dikdörtgen yapıda bir banyo görüyorsunuz. Tercih edilen uzun bir lavabo aynası ile banyoya genişlik hissi verilirken kullanılan fotoğraflar bizi uzayıp giden banyoya bir bitiş noktası katarak geometrik açıdan göze daha hoş gelen bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca kahverenginin ve bejin hakim olduğu banyo dekorasyonu verdiği etkiyle çok daha enerjik bir hale gelmiş. Unutmayalım ki evimizin güzel tasarlanmış her köşesi bizi biz kılıyor.
Canlı ve yaşayan bir yemek odası, her şeyden önce ailemiz ve dostlarımız ile hoş sohbetler gerçekleştirdiğimiz özel bir mekandır. Böyle bir mekanı da, enerjimizi yükseltecek bir düzenleme ile taçlandırmak çok yerinde bir karar olacaktır. Örnek fotoğraftan yola çıkmamız gerekirse; mekanın aydınlığı ve seçilen bitkilerin formları ile uyumlu bir poster ile bu duvarı zenginleştirmek, mekanın tam merkezinde bulunan yemek masası etrafında uzun ve keyifli sohbetler için vazgeçilmez bir buluşma noktasını yaratacaktır. Çevremiz ile girdiğimiz pozitif uyumun bir ifadesi olarak düşünülmesi gereken bu öğeler, sadece sizlere değil, misafirlerinize de unutulmaz anlar yaşatacaktır.
Günümüzde sanat eserleri arasında video işlerinin ve filmlerin varlığı tartışılmaz. Evet ama bu ve benzeri sanat eserlerinin sergilenmesi nasıl gerçekleştirilmeli? Örnek fotoğrafımızda görebileceğiniz mekan, modern tarzda gerçekleştirilmiş bir dekorasyonun medya odasını bizimle paylaşıyor. Bu dekorasyon örneği belki de video ve film eserlerini hayatlarına sokmak isteyen sanat severler için çok uygun bir örnek. Teknik uygulamaların, sunumdan ayrı düşünülmemesi gereken video ve film odamızda, amaçladığımız etkiyi önce netleştirmek, sonrasında planlamak ve uygulamak esas. Dostlarımıza kalabalık bir sunum yapmak da bu odanın görevi, beklentilerin üzerinde bir görsel şöleni paylaşmak da. Örnek fotoğraftaki şömine üzerinde konumlandırılan monitörler, video sanatı veya film arşivimizin paylaşılması için son derece uygun bir örnek. Elbette bu işlevin yerine getirilebilmesi için ses ve diğer detayların da profesyonel bir şekilde uygulanması şart. Bu konuda daha fazla bilgi ve ilham için, Film izlemek için mükemmel bir tv odası nasıl düzenlenir yazımıza da göz atmanızı öneririz.