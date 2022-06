Evlerimizde sanat eserlerini nasıl yerleştirmeliyiz?

Sanat eserleri yüzyıllardır evimizin duvarlarından, koridorlarına güzellik katmaya devam ediyor. Gerek geleneksel gerekse modern bir yapı, tarz ve dekorasyonu ile birbirinden tamamen farklı olsa da, sanat evimizin yaşanabilirliğini kat be kat arttırmakta. Ancak evinizde sanat eserlerine yer vermenin de belli başlı bazı kuralları var. Öncelikle seçtiğiniz sanat eseri ile evinizin dekorasyon stilinin belli bir paralellikte olması gerekiyor. Bu uyum ve denge, sanat eserinin evinize katabileceği etkinin de maksimum olmasını sağlayacak ve ortamınıza farklı bir hava katacaktır. Seçilen sanat eseri ister bir resim, ister bir heykel, isterseniz bir fotoğraf olsun; formu, renkleri veya sadece verdiği his ile dekorasyon ile birleşebilmeli ve bir bütünlük oluşturabilmelidir. Örneğin seçtiğiniz eser bir resim ise, her resmin belli bir renk yoğunluğu vardır ve bu renk yoğunluğuna uygun düşen bir renk armonisinin evinizin duvarlarında ve dekorasyonun genelinde devam ettirilmesi, resmin kendisini çok daha iyi göstermesini ve yaşam alanınıza enerjisi ile çok daha artı değer katmasını sağlayacaktır. Bir diğer önemli nokta da, sanat eserlerinin evlerimizde yerleşiminin mobilyalarımızın yerleşimleri ile birlikte oluşturduğu geometridir. Harika bir sanat eseri, evinizin duvarlarında veya koridorlarında tek başına da yeterli etkiyi yaratabilir, ancak bu etki dekorasyonun geometrisi ile daha da arttırılabilir. Bakış ve izleme noktalarının bu geometrik yaklaşım ile belirlendiği bir odada, sanat eseri adeta izleyicisine başka dünyaların kapısını aralayacak bir pencere vazifesi de görecektir. Kim istemez ki güzel bir resme bakarak uyanmayı? Evimize kattığımız her sanat eseri, bizim içimize aktaracağı duygular ile varlığını anlamlandıracaktır.