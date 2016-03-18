Ergonomik mutfak dekorasyonu nasıl olmalı?

Beslenme ihtiyacımızı karşıladığımız alanlar olarak mutfaklar evin en çok vakit geçirilen odalarından biridir. Kullanım alanı olarak bakıldığında ise ilk sıradadır. Yemek yapma ve yeme, misafir ağırlama gibi rutinlerimizin alanı olan mutfakların ferah ve ergonomik bir dekora sahip olması kullanım açısından oldukça önemlidir. Mutfak ne sıklıkta kullanılırsa kullanılsın her daim düzenli ve toplu görünmesini sağlayan detaylardan, kullanım kolaylığı saylayan detaylara kadar ergonomik bir mutfakta bulunması gereken bütün dekorasyon önerilerini bu yazımızda bulabilirsiniz.
Ergonomi herhangi bir işi yapmak için kullanılan alet ve makinelerin insanla ve çevreyle olan uyumunu araştırma ve geliştirme çalışması olarak tanımlanabilir. Herhangi bir eşyanın ergonomik tasarıma sahip olmasını; kullanışlı, insan kullanımına fiziksel ve psikolojik olarak uyumlu olması şeklinde düşünebilirsiniz. Ergonomik tasarımlar özellikle modernist akımla birlikte daha çok üretilmeye ve ilgi görmeye başladı. Biçimin işlevselliğin önüne geçtiği birçok akımın aksine modern tasarımda sadelik ve fonksiyonellik ön planda tutuluyor. Bir mutfak dekorasyonunun ergonomik olması ise, kullanıcısına özel ihtiyaçların tamamını karşılıyor olması anlamına gelir. Ergonomik bir mutfağın; mekanı daha geniş ve ferah gösterecek özelliklere, daha düzenli bir dekorasyona, doğru ışıklandırmaya, kullanışlı dolap, çekmece ve raflara, sağlam ve güvenli elektronik cihazlara sahip olması gerekmektedir. Eğer siz de uzun yıllar güvenle ve rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız ergonomik dekorasyon anlayışından faydalanabilirsiniz. Birbirinden güzel örnek dekorasyonlarla sunacağımız öneriler dekorasyonunuz için ilham kaynağı olabilir.
Mutfak dekorasyonunuzun ergonomik ve fonksiyonel olması dışında sıra dışı özelliklere sahip olmasını ve farklı görünmesini de istiyorsanız sizin için de önerilerimiz var. Mutfakları sıradanlıktan kurtaracak fikirler ve örnek tasarımlarla hazırlanmış “Mutfakları sıradanlıktan kurtaran çok özel 10 tasarım fikri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Ergonomik bir mutfağa sahip olmanın altın kuralı dekorasyonunuzu kendi ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmektir. Eğer sıfırdan bir dekorasyon yaptırıyorsanız elbette mimar ve tasarımcınız sizin ihtiyaçlarınıza göre bir çalışma yapacaktır ama eğer hazır bir mutfak dekorasyonu aldıysanız o zaman bazı kişiselleştirmelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Ergonomik bir mutfak için dekorasyonu baştan yapmak çok daha doğru olacaktır. Dolap, çekmece ve raf gibi depolama alanlarını, ocak, fırın, lavabo gibi ekipmanları kullanım alışkanlıklarınıza göre yerleştirmek ergonomik tasarımda büyük önem taşır. Ayrıca mekanı daha ferah ve geniş gösterecek hamlelere de ihtiyacınız olacak. Bunun için dikkat etmeniz gerekenleri, duvar ve zemin renklerinin daha açık tonlarda seçilmesi, geniş ve çok pencere kullanılması, kullanışlı raf ve çekmeceler barındıran dolaplar kullanılması, renk dengesi ve aydınlatmanın doğru bir şekilde sağlanması, parlak yüzeyli ışığı yansıtıcı özellikte mutfak ekipmanları ve aksesuarların kullanılması, dekorasyonu dikey düzlemde kombinasyonlarla tamamlamak şeklinde sıralayabiliriz. Ancak bu yöntemler mutfağın kısmen daha geniş görünmesini sağlasa da herhangi bir şekilde alan kazandırmazlar. Mutfakta alan tasarrufu sağlayabilmek için açılır kapanır özellikte masa ve sandalyeler, modüler mobilyalar ve kalabalığı yok edecek kilerler kullanmak çok daha etkili olacaktır. Kütlece büyük, çok yer kaplayan, tek bir işlevi bulunan masa ve sandalyeler yerine modüler, çok işlevli, katlanabilir ve açılır kapanır özellikteki mutfak mobilyalar seçmek daha doğru olacaktır. Ayrıca mutfağı daha geniş göstermenin ve daha verimli bir çalışma alanı yaratmanın önemli bir yolu da evye – buzdolabı – ocak üçlüsünü doğru yerleştirmektir. Bu üçlünün yerleşiminde aralıkları ne kadar geniş tutarsanız mutfağınız o kadar ferahlar.
Başarılı bir aydınlatma kullanışlı bir mutfak dekorasyonu için en önemli adımlardan biridir. Eğer dekorasyonunuzda doğru bir aydınlatma sağlamak istiyorsanız tek kaynaktan yapılan aydınlatmalarla yetinmeyin. Mutlaka alternatif aydınlatma kaynakları bulundurun. Örneğin tavan aydınlatmasının dışında, tezgah için ayrı, masa için ayrı, kesme tahtası yanına, ocak üstüne görev aydınlatmaları gibi birçok alternatif bulundurun.
Geniş mutfaklarda orta alanın tamamen boş bırakılması dekorasyonu daha kullanışsız hale getiriyor. Bu nedenle mutfak adalarını kullanmayı deneyin. Hem fazladan tezgah ve depolama alanı kazanmış olursunuz hem de mutfağın ortasını değerlendirerek daha düzenli bir dekorasyon sağlarsınız. Ayrıca mutfakta çalışırken mutfak adası ile diğer alanlar arasında çalışmak daha kolay olacaktır.
Mutfakta en çok ihtiyaç duyacağınız depolama alanı çekmece olacaktır. Kullanım alışkanlıklarınıza uygun olacak şekilde mutfakta bol bol çekmeceler bulundurun. Ayrıca bu çekmecelerin kendinden bölmeli iç hacimlere sahip olması o kadar işinize yarayacak ki inanamayacaksınız.
Mutfaklar çizilme tehlikesi ile en çok karşı karşıya kalan mekanlardır. Aynı zamanda çizilme sonucu yüzeyde açılan mikro boşluklara kir ve atıklar dolacağından hijyen kaybı riski de çok yüksektir. Bu nedenle hem hijyenik hem de görsel anlamda çizilmez yüzeylere sahip olmak mutfaklarınızı çok daha kullanışlı hale getirebilir. Armimarlık tarafından tasarlanan bu mutfak parlak ve pürüzsüz yüzeyleri ile göz alıcı bir güzelliğe sahip.
Eski mutfaklarda karşılaşılan en can sıkıcı sorun şüphesiz az sayıda depolama alanı nedeniyle oluşan kalabalık ve bir türlü açılıp kapanmayan dolap kapaklarıdır. İlerde bu tarz sorunlarla boğuşmamak için mutfaklarınızda olabildiğince çok depolama alanı bulundurun. Bunun yanı sıra dolap çekmece gibi yapıların açılma kapanma mekanizmalarının sağlam ve dayanıklı olmasına sürgülü gibi kolay kullanılabilir olmasına özen gösterin.
Raf ve askılıklar hem depolama alanı olarak görev görür hem de nesneleri açıkta bıraktığından ulaşım ve görme kolaylığı sağlar. Sık kullandığınız mutfak eşyalarınız için askılık ve raflar kullanmak oldukça pratik olacaktır. Elinizin altında durması gereken mutfak eşyaları için en ideal ve pratik yöntemdir üstelik son derece dekoratif ve şık modelleri de mevcut. Bu sayede mutfaklarınıza hem estetik hem de fonksiyonellik kazandırabilirsiniz.
Eğer solaksanız ve mutfak ekipman ve dolaplarının neredeyse tamamının sağ el kullanan insanlar için üretildiğine şahit olabilirsiniz. Bu nedenle dekorasyon sırasında mimar ve tasarımcınıza sol el kullanıcısı olduğunuzu bildirmenizde yarar var. Böylece solak insanlar için tasarlanan kapak, dolap ve tezgah gibi uygulamaları kullanabilir ya da dekorasyonda yerleşimi buna göre sağlayabilirler. Eğer mutfak tasarımı sizin el alışkanlığınıza göre yapılmışsa o mutfakta çalışmak çok daha keyifli olacaktır.