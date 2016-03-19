Teraryum: İç mekanları canlandıracak mini bahçeler!

İç mekanlarda dingin ve huzurlu bir dekorasyon için ferahlığı sağlamanın birçok farklı yolu vardır. Bunları; aydınlık bir dekorasyon, geniş iç mekan, doğru ışıklandırma, modern mobilyalar olarak sıralayabiliriz. Bunların yanı sıra oldukça etkili olan bir diğer yöntem de iç mekan bitkilendirmesidir. Birçok farklı yöntem ile bitkilendirilen iç mekanlar çok daha canlı ve ferah görünümlere kolay, ekonomik ve de doğal bir yoldan kavuşuyorlar. İç mekan bitkilendirmesini sadece odaya yeşil ve doğal ögeler kazandırmak için değil aromatik kokular ile ferahlatmak için de kullanabilirsiniz. Ayrıca şehir hayatının giderek artan kalabalık, gürültü ve kirliliği insanları, yaşam alanlarında daha çok bitkilendirme ihtiyacına itiyor. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak botanikçi ve tasarımcılar, ev dekorasyonlarımızı güzelleştirecek yaratıcı ve pratik çözümler üretiyorlar. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda ev dekorasyonlarınız için bitkilendirmenin etkili bir yolu olan mini bahçelerden bahsedeceğiz. Eviniz için modern, şık ve kullanışlı bitkilendirme yöntemlerine ihtiyacınız varsa, bu teraryum modelleri sizi büyüleyebilir.
Teraryum modellerine geçmeden önce dilerseniz iç mekan bitki bakımına da biraz değinelim. İç mekanlarınızda hangi bitkiyi yetiştirmeye karar verirseniz verin bakımı için sağlamanız gereken şartlar vardır. Kısaca söz etmek gerekirse;
- Sıcaklık: Oda sıcaklığının optimum düzeyini korumanız önemlidir. Birçok bitki 10 derece ile 30 derece arasındaki sıcaklıklarda yaşayabilir ancak altına ya da üzerine çıkıldığında zarar görür.
- Nem ve su dengesi: İç mekan bitkilerinin yaşayabilmeleri ve büyüyüp gelişebilmeleri için yaşadıkları ortamdaki nem oranı ve verilen su arasındaki ideal denge korunmalıdır.
- Işık: Bitkilerin gelişimi için doğal ışık altında 5-6 saat, yapay ışık altında ise 12-14 saat ışık alması gerekmektedir. Özellikle gelişme dönemlerinde iç mekan bitkileri için yapay ışıklandırma süresine dikkat edilmesi gerekir.
- Saksı toprağı: Saksı toprağı alırken bitkinin cinsine göre seçmelisiniz. Köklü bitkiler, çiçekli bitkiler, büyük yapraklılar, iğne yapraklılar için farklı gübre ve toprak çeşitleri gerekebilir.
Eğer iç mekan bitkilendirmesi değil de bahçe ve peyzaj için tasarım fikirlerine ihtiyacınız varsa “En orijinal bahçe peyzaj örnekleri” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir.
1930'larda Londra'da, botaniğe olan tutkusuyla tanınan Dr. Nathaniel Ward, Londra'nın kirli havası nedeniyle bitkilerinin birçoğunun hayatta kalamamasından şikayet ediyordu. Bir sabah Dr. Ward içerisinde toprak ve çakıl olan kapalı bir kavanozda küçük yeşil renkli parçacıklar fark etti. Toprağın tamamen ışık almasını sağlayan cam kavanozların, kapalı kaldığında bazı bitki türlerinin sağlıklı büyümesine olanak sunduğunu keşfeden Dr. Ward, daha sonra Wardian Case olarak anılacak ilk teraryumları kurmaya başladı. Böylece bütün dünyaya yayılan kapalı veya açık mini bahçeler evleri süslemeye başladı.
Teraryumlar, camdan imal edilen, içerisinde bitki ve bazı hayvanların yaşaması için kara ortamına benzetilmiş tanklardır. Boyutları ve özelliği içereceği canlı türüne göre ayarlanan teraryumların açık ve kapalı ağızlı modelleri mevcuttur. Teraryumların zemin malzemesi toprak, kum, çakıl, bitki lifleri ve çeşitli taşlardır. Teraryumlarda genelde; fitonya türleri, arapsaçı, eğrelti otu çeşitleri, japon şemsiyesi otu, sanderiana, pumila, pilea gibi bitkiler ve etobur bitki türlerinin bazıları yetiştirilir. Yosun, sünger gibi deniz canlıları ile hazırlananları da vardır. Ev dekorasyonlarında bitkilendirme ihtiyacını doğal ve şık bir görünüm ile karşılayan teraryumlar giderek yaygınlaşıyor.
Teraryumlar herhangi bir cam tank içerisine toprak, drenaj sistemi ve tohum eklenmesi ile oluşturulan mini ekolojik sistemlerdir. Yapımı için ihtiyacınız olan şeyler nasıl ve ne büyüklükte bir teraryum yapmak istediğinize bağlıdır. İster küçük ve kapalı tanklarda aksesuar olarak kullanabilir isterseniz duvar boyu büyük ev ekosisteminizi oluşturup içerisinde bazı hayvanları da besleyebilirsiniz.
Teraryum yapmak için ihtiyaç duyacağınız ilk şey sevkinize göre seçeceğiniz cam bir fanustur. Kullanacağınız odanın ya da mekanın tasarımına göre bir fanus seçebilirsiniz. Açık ya da kapalı teraryum oluşturma şansınız var bu nedenle istediğiniz gibi bir fanus seçebilirsiniz. Dilerseniz teraryumu bu örnekte olduğu gibi çeşitli renkli taşlarla da süsleyebilirsiniz. Terrarium Love adlı firmanın sayfasına tıklayarak farklı birçok teraryum modelini görebilirsiniz.
Teraryum hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli konu kullanacağınız malzemenin seçimidir. Bunun dışında açık mı kapalı mı kullanacağınızı da netleştirmelisiniz. Bitki ve toprak özelliklerinde ufak değişiklikler olsa da açık ve kapalı teraryumların sistem olarak pek bir farkı yoktur. Farklı renk ve dokularda onlarca bitki ile hazırlanan teraryumlar her alanda bitkilendirme sağlamanın şık bir yolu. Sadece dekoratif amaçlı kullanılmayan birçok okul ve laboratuvarda ders araç gereci olarak da kullanılan teraryumların özellikle hayvan beslemek için hazırlananlarına çocukların ilgisi büyük. Öğrencilere farklı bitki türlerini tanıtmak ya da bitkilerin yaşam döngüsü hakkında bilgi vermek için mükemmel bir gereç.
Elbette ki yaşadığınız şehrin iklim özellikleri ve evinizin konumu, mimari özellikleri gibi durumlar bitki seçiminizi etkileyecektir. Mekanın gün ışığından nasıl faydalandığını ve ortamın nem oranını göz önünde bulundurarak bitki seçimi yapmalısınız. Bu konuda işin uzmanlarından tavsiye almanızda yarar var. Ancak evinizin özelliklerinden bağımsız olarak, her iklim ve koşulda yaşayabilen ve teraryum için ideal olan onlarca bitki ve çiçek çeşidi de var. Bunlardan açık teraryumlar için örnek olarak; antoryum, sukulet, kurt kulağı, kuşkonmaz, aküba, salon eğreltisi, kaladyum, kolyoz, mısır bitkisi, kroton, difenbahya, fil azığı, aralya, keman yapraklı kauçuk, ekeverya, yeşim bitkisi, kalanşo, fittonia, paşa kılıcı, salon çamı, dağ palmiyesi, barış çiçeği, galadya, peperomia, fil ayağı, ginura, tavşan ayağı, şeflera, sikas ve çeşitli sarmaşıkları sayabiliriz. Hemen her koşulda yaşayabilen çiçeklere örnek olarak ise; ortanca, küpe çiçeği, orkide, menekşe, sardunya, dua çiçeği, açelya, cam güzeli ve çiğdemi sayabiliriz. Kapalı teraryumlar için ise fitonya türleri, arapsaçı, eğrelti otu çeşitleri, japon şemsiyesi otu, sanderiana, pumila, pilea gibi bitkiler sayılabilir.
Kapalı teraryumların ayrıca bir bakıma ihtiyacı yoktur, açık teraryumları ise normal bir saksı bitkisi gibi koruyabilirsiniz. Teraryumlardan bahsetmişken David Latimer'in 55 yıllık meşhur teraryumundan bahsetmeden geçmeyelim. İlk 1960 yılında hazırladığı kapalı teraryum şişesini hala koruyan Latimer, oluşturduğu kapalı ekosistem ile gurur duyduğunu söylüyor.