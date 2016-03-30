Basit görünümlü olağanüstü bir konut

İlk izlenim önemli bir etki sağlar fakat yanıltıcı olabilir. Meşhur bir İngiliz özdeyişine göre bir kitabı kapağına bakarak değerlendirseniz hata edersiniz. Bugün size tanıtacağımız proje bu ünlü deyişe çok uygun. Çünkü ön cephesi ile arka cephesi ve mekanın iç kısmı gibi alanlar son dere şaşırtıcı. Önden bakınca sıradan ve basit görünümlü bir ev fikri verse de dolaştıkça o kadar sıradan olmadığını ispat ediyor.
Tipik bir İngiliz evi görünümündeki konut sokağa bakan ön tarafı oldukça sade ve alışıldık tasarlanarak büyük pencereli arka cephesi sıra dışı bir tasarıma sahip. Pencerelerdeki ahşap panellerin kombinasyonu doğa ile doğrudan bir bağlantı oluşturarak bahçe ile uyum yakalıyor. Londra'nın kuzeyinde inşa edilen ev Bauftriz tarafından yapılmış olup yaklaşık 329.434m² alana sahiptir.
Ön cepheden baktığımızda sade ve modern bir bina görürüz. Kırmızı kiremit çatı, beyaz renk ve alışılageldik çizgileri ile her yerde karşılaşabileceğiniz bir ev. Ancak projenin sürprizleri tam olarak bu noktada başlıyor. Şimdi arka bahçeye doğru ilerleyelim.
Bu fotoğrafta ise evin arka cephesini görüyoruz, adeta başka bir ev bu açından bakılınca. Basamak gibi duran tasarımı oldukça özgün. Büyük pencereleri, cam kapıları ve geniş balkonu ile son derece ferah ve aydınlık görünüyor. Ek olarak bodrum katı da bulunmakta. Dümdüz yeşil çimenlerin uzandığı bahçe de evin kendisi kadar güzel.
Harika bir bahçe manzarasına sahip oturma odası konutun birinci katında bulunuyor. Büyük pencereleri sayesinde doğal gün ışığından bolca yararlanılan salonda renk paleti beyaz ve gri ile sınırlı. Modern bir dekorasyona sahip oda İskandinav stilden ilham almış. Duvarla aynı renkteki labirent şeklini andıran raflar dekorasyonun şıklığını arttırmış.
Binanın üst katları dört adet yatak odası ile özel bir terasa sahip süit içermektedir. Birinci kattan üst katlara erişim ise fotoğrafta görmüş olduğunuz zarif sarmal ahşap merdiven vasıtasıyla yapılır. Koyu ahşap malzeme, gri karo döşeme ile mükemmel bir uyum yakalamış. Bu alanı aydınlatmak için kullanılan ışıklar da takdire şayan. Su damlasını çağrıştıran tasarımı ile merdiveni estetik bir hale getirmiş.
Merdivenlerden çıkıp üst kattaki yatak odalarından birine ulaşıyoruz. Yemyeşil bahçeye bakan özel bir terasa sahip yatak odası için daha iyi bir konum düşünülemez. Dekorasyon olarak ise yine duru beyazlarla sıcaklık etkisi sağlayan ahşap zemin tercih edilmiş.
Köşeli bir duvara sahip banyo pencereler sayesinde yine bolca ışıklı bir alan. Üstelik penceresi küvete baktığından keyif yapmak için oldukça ideal. Bir duvar ile ayrılan duşakabinde nişler dikkat çekiyor.
Sürprizler bitmedi. Burası ise başka bir banyo ve kendine özgü bir stili var. Duvarda kullanılan siyah ve gri kaplı çinileriyle son derece sofistike görünüyor.
Son olarak binanın bodrum katındayız. Burası bir oyun odası ve gördüğünüz gibi bilardo masası bulunuyor. Bilardo masası kadar duvardaki Beatles'ın resimleri de ilgi çekici. Dekor için güzel bir seçim.
Daha fazla proje incelemek isterseniz ’Kırsal görünümlü modern bir ev’ başlığını okuyabilirsiniz.