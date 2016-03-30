Basit görünümlü olağanüstü bir konut

İlk izlenim önemli bir etki sağlar fakat yanıltıcı olabilir. Meşhur bir İngiliz özdeyişine göre bir kitabı kapağına bakarak değerlendirseniz hata edersiniz. Bugün size tanıtacağımız proje bu ünlü deyişe çok uygun. Çünkü ön cephesi ile arka cephesi ve mekanın iç kısmı gibi alanlar son dere şaşırtıcı. Önden bakınca sıradan ve basit görünümlü bir ev fikri verse de dolaştıkça o kadar sıradan olmadığını ispat ediyor.

Tipik bir İngiliz evi görünümündeki konut sokağa bakan ön tarafı oldukça sade ve alışıldık tasarlanarak büyük pencereli arka cephesi sıra dışı bir tasarıma sahip. Pencerelerdeki ahşap panellerin kombinasyonu doğa ile doğrudan bir bağlantı oluşturarak bahçe ile uyum yakalıyor. Londra'nın kuzeyinde inşa edilen ev Bauftriz tarafından yapılmış olup yaklaşık 329.434m² alana sahiptir.