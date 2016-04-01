Muhteşem deniz manzarasıyla modern bir tasarım

IIBB Mimarlık tarafından İspanya'ya ait Minorka Adası'nda inşa edilmiş bir konut projesi ile karşınızdayız. Akılcılık ile modernite arasında bir tarz tutturmuş olan şirket her bir müşteri için özel projeler yapıyor. Minorka koylarından birinde bulunan bu projede ise muhteşem bir sahil manzarasına sahip iki adet ev tasarlanmış. Yan yana inşa edilmiş bu iki evi şimdi daha yakından inceleyelim.
Caddeden bakıldığı zaman bahçenin taş duvarlı cephesi dikkat çeker. Taş duvarın çerçevesi ise beyaza boyanmış. Dışarıdan bakınca iki evi de net olarak görebiliyoruz. Evin mimarisinde kullanılan taşlar ve duvar rengi doğa ile bağlantı kuran elemanlardır.
Neredeyse tamamen kamusal alana kapalı dış mekanın giriş kapısını görüyoruz. Her iki ev de deniz manzarasından bolca istifade ediyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz ilk ev daha alt düzeyde olup sokaktan erişilen ilk bölümdür.
Bu fotoğrafta evin yanını görmekteyiz. Bu iki ev her ne kadar bir arada bulunsa da resimde gördüğünüz bahçe yolu aracılığı ile ayrılır. Yine malzeme olarak taş detaylar dikkat çekicidir.
Bu resim ile projede yapılan yükseklik oyunları daha iyi algılanabilir. Taş duvar içindeki basamaklardan biri bitkilerin yerleştirilmesi için kullanılarak estetik hale getirilmiş.
Her ne kadar muhteşem bir deniz manzarasına sahip olsa da bu proje son derece lüks konutlardan oluşuyor. Dolayısıyla havuz unutulmadı. Üstelik deniz manzarasıyla daha da büyüleyici hale geldi. Bu alanda havuzla aynı seviyede ahşap zemin ve daha ön tarafta taşlar net bir şekilde görülebilir.
Bu kare projenin çevre ile olan uyumu açıkça gösteriyor. Binanın yüksekliği taş duvarlarla süslenmiş. Aynı zamanda ön taraftaki kayaları da görebiliyoruz. Bu açıdan bakıldığında teras ve yüzme havuzunun yanı sıra diğer konut da seçilebilir. Doğal bir plaj alanı oluşturabilmek için tercih edilen malzemeler doğa ile bağlantı sağlanıyor.
Son fotoğrafta ise konutun iç kısmını görüyoruz. İlk olarak muhteşem teras manzaralı oturma odasında koyu kahverengi oturma takımını görüyoruz. Aynı zamanda teras keyfi yaşamak için verandaya masa takımı yerleştirilmiş. Boydan boya duvarı kaplayan cam sürgülü kapı muhteşem deniz manzarasının tadını çıkarmak için doğru bir tercih. İkinci olarak mutfak alanını görmekteyiz. Büyük oranda beyazın hakim olduğu mutfakta ada tezgahın ön kısmı bar halinde. Ancak bu yeterli bulunmayarak yanına büyükçe bir yemek masası eklenmiş. Böylece yemek davetleri için yeterli oturma kapasitesi sağlanmış. Bu alanda giriş kapısını da görüyoruz. Üçüncü kare ise banyo tasarımı var. Yine evin genelinde olduğu gibi beyaz lavabo tercih edilmiş. Ek olarak duvarda kullanılan mor parlak yüzey oldukça dinamik ve modern bir hava katmış. Dördüncü karede ise yatak odası bulunuyor. Burada da deniz mavisi tercih edilmiş. Aynı zamanda terasa bakan kapısı sayesinde deniz manzarasının keyfi çıkarılabiliyor.
Daha fazla proje okumak isterseniz ’Doğa ile uyumlu sade bir konut’ yazısını okuyabilirsiniz.