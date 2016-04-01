Muhteşem deniz manzarasıyla modern bir tasarım

Son fotoğrafta ise konutun iç kısmını görüyoruz. İlk olarak muhteşem teras manzaralı oturma odasında koyu kahverengi oturma takımını görüyoruz. Aynı zamanda teras keyfi yaşamak için verandaya masa takımı yerleştirilmiş. Boydan boya duvarı kaplayan cam sürgülü kapı muhteşem deniz manzarasının tadını çıkarmak için doğru bir tercih. İkinci olarak mutfak alanını görmekteyiz. Büyük oranda beyazın hakim olduğu mutfakta ada tezgahın ön kısmı bar halinde. Ancak bu yeterli bulunmayarak yanına büyükçe bir yemek masası eklenmiş. Böylece yemek davetleri için yeterli oturma kapasitesi sağlanmış. Bu alanda giriş kapısını da görüyoruz. Üçüncü kare ise banyo tasarımı var. Yine evin genelinde olduğu gibi beyaz lavabo tercih edilmiş. Ek olarak duvarda kullanılan mor parlak yüzey oldukça dinamik ve modern bir hava katmış. Dördüncü karede ise yatak odası bulunuyor. Burada da deniz mavisi tercih edilmiş. Aynı zamanda terasa bakan kapısı sayesinde deniz manzarasının keyfi çıkarılabiliyor.

Daha fazla proje okumak isterseniz ’Doğa ile uyumlu sade bir konut’ yazısını okuyabilirsiniz.