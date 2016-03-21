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Dekorasyonda mimar ve tasarımcılardan yardım almanın avantajları

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Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH BanyoLavabolar
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Dekorasyon ve ev yenileme süreci herkes için kaygı verici bir süreçtir. Yapacağınız her yenileme ve dekorasyon adımı için yeni bir masraf çıkaracağı aşikar ancak doğacak masraflar bir yana, ustasından tadilatına, planlamasından alış verişine, dekorasyon sırasında çıkacak kargaşadan alınacak risklere kadar her adımı ayrı ayrı yorucu ve zaman alıcı olabilir. Bu hengameyi daha az zararla atlatabilmeniz için size birkaç tavsiyemiz olacak. İster yeni ev kurun, ister sıfırdan ev inşa ettirin isterseniz evinizi yenileyin, bir dekoratör veya mimardan yardım almak iş yükünüzü ve stresinizi azaltacaktır. Planlamadan hesaplamaya, alış verişten düzenlemeye kadar işin her adımını bir uzman desteğiyle yaptırmak sizi hem masraftan hem de yorgunluktan kurtarır.

Ev dekorasyonu sırasında genelde zevklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda planlama yapıyoruz. Evin stili, konsepti, mobilyaları, duvar kağıtları derken üzerine yoğunlaştığımız bütün konular görsel özellikler oluyor. Oysa ki büyün hayatınızı geçireceğiniz evin dekorasyonuna başlarken göz önünde bulundurmanız gereken çok daha önemli konular vardır. Evin sağlamlığı, izolasyonu, enerji tasarrufu, depreme dayanıklılığı, rutubet sorunu olup olmadığı, konforlu ve sağlıklı bir yaşam için çok daha önemli detaylardır. Kuracağınız evde uzun yıllar yaşayacağınız düşünüldüğünde evinizde tasarruf sağlayan özellikler bulundurmak bütçenize kayda değer bir katkı da sağlayacaktır. Peki bunca teknik detayı bir uzman yardımı almadan planlayabilir misiniz? Eğer siz de bu soruya cevap vermekte zorlanıyorsanız eviniz için bir mimara ihtiyacınız var demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mimar ve tasarımcılar yardımıyla ev dekorasyonu yapmanın avantajlarından bahsedeceğiz. Bu sayede dekorasyon sırasında sizi boğan bütün detaylardan üstelik gereksiz masraflardan kurtulmanın yolunu göreceksiniz.

Ev dekorasyonu için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “Modern ev dekorasyonu için 10 çarpıcı örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Hangi detayların gereksiz masraf çıkaracağını bilir.

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Oturma Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Her alanda olduğu gibi mimari ve dekorasyonda da tecrübe son derece önemlidir. Özellikle kullanılan malzemelerin ne gibi sonuçlar doğuracağını tecrübe etmeden bilemeyebilirsiniz. Mimar ve tasarımcılar çalıştıkları bütün evlerde edindikleri tecrübeler ile en iyi sonuçları görebilirler. Hangi malzemelerin size ilerde masraf çıkaracağını, hangilerinin çabuk eskiyeceğini ya da hangilerinin bir ömür kullanılabileceğini öğrenirsiniz. Bu da sizi gereksiz masraftan ve zaman kaybından kurtarır.

Bir mimar ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde analiz eder.

Private house for Hide Studio Anna Stathaki Modern Yatak Odası
Anna Stathaki

Private house for Hide Studio

Anna Stathaki
Anna Stathaki
Anna Stathaki

Dekorasyonda ya da mimari de öncelikli unsur ihtiyaçlardır. Modern mimariye damgasını vurmuş bütün büyük mimar ve tasarımcılar ürünün kullanışlı olmasının ve ihtiyaçları karşılıyor olmasının biçiminden çok daha önemli olduğunu vurgulayan sözler söylemişlerdir. Kullanacağınız evin ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlanması yolunda en büyük yardımcınız bir dekoratör ya da mimar olacaktır. Bir mimar projeye başlamadan önce sizin zevk ve ihtiyaçlarınızı detaylı bir şekilde dinler ve analiz eder. Buna göre nasıl bir proje ortaya çıkarması gerektiğini planlar. Ayrıca sizin de bu çalışmayı önceden görme ve gerekli gördüğünüz revizyonları isteme şansınız vardır.

İhtiyaçlarınıza en uygun seçenekleri belirler.

Architectural concrete in livingroom Luxum Modern Oturma Odası
Luxum

Architectural concrete in livingroom

Luxum
Luxum
Luxum

Bir mimar ya da tasarımcı mesleği gereği piyasadaki bütün ürünlere hakimdir. Bu nedenle nerede hangi seçeneğiniz olduğunu ve hangisinin sizin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğu en iyi onlar bilir. Eğer bir ev satın almak istiyorsanız genelde bir emlak danışmanından yardım alırsınız ancak emlak danışmanlarının da bilmediği bir takım teknik konuları danışabilmek için yine bir mimarın kapısını çalmanız gerekebilir. Ya da bir ev dekore etmeye başladığınızda dekorasyonunuzun teknik detayları için yine bir mimardan yardım almanız gerekir. Duvarları kendi kafanıza göre yıktırıp, binaya yük olacak eklemeler yapamazsınız. Bunun için de gerekli hesap ve ölçümleri ancak mimarlar yapabilir. Bu nedenle evde ciddi bir tadilat söz konusu olacaksa bir mimara danışmak durumunda kalacaksınız.

Hangi stilin size ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğunu bulur.

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH BanyoLavabolar
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Ev dekorasyonunda stil belirlemek işin zor kısımlarındandır. Hangi stilin zevkinize ve ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bulmak ve stile uygun bir biçimde dekorasyonu oluşturmak bilgi ve tecrübe gerektiren bir iştir. Kafanızda nasıl bir dekorasyon istediğinize dair az çok bir fikir vardır ve bu fikri tasarımcınıza iletirsiniz. Tasarımcınız bu ufak fikri alıp sizin ihtiyaçlarınıza en uygun hale getirir sonra bu taslak tasarıma göre piyasa araştırması yapar, teknik detayları hesaplar, evin mimari özelliklerine uyup uymadığını kontrol eder kısaca bu fikrin hayata geçmesi için ne lazımsa hazırlar. Eğer uzman yardımı olmadan böyle ciddi bir işe kalkışırsanız mutlaka bir noktada hata yapabilirsiniz ve bu hatalar ilerde size fazladan masraf ya da zaman kaybı olarak dönebilir.

Bütün teknik detaylara hakimdir.

Hafengebäude an der Ostsee , Baltic Design Shop Baltic Design Shop Minimalist Yatak Odası Gri
Baltic Design Shop

Hafengebäude an der Ostsee

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

Duvar ve zemin dekorasyonunuz için en uygun malzemenin hangisi olduğunu ya da mutfak tezgahınızda kullanacağınız malzemenin ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamayacağını en iyi bilecek kişi elbette ki bir mimar ya da dekoratördür. İşin bütün teknik detaylarını, malzemelerin özelliklerini, fiyatlarını, dayanıklılıklarını en iyi onlar bilir dolayısıyla bu tarz bir işe girişmeden önce akıl danışılabilecek en doğru kişiler mimar ve tasarımcılardır. Özellikle evde yapılacak geniş çaplı tadilatlarda bir mimarın kontrolü olmadan hareket etmemek gerekir. Yalnızca sizin eviniz için değil binanın güvenliği için de yıkma ve döşeme gibi tadilatlara başlamadan önce mimara danışmakta yarar var.

Garantili ve kaliteli ürünleri tanır.

MISCELLANEOUS HOME PROJECT HİSARİ DESIGN STUDIO Modern Mutfak
HİSARİ DESIGN STUDIO

MISCELLANEOUS HOME PROJECT

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

Ev dekorasyonunda bir mimar ya da dekoratör ile çalışmanın en büyük avantajlarından biri de dekorasyonunuzun garantisi olmasıdır. Mimarınız her zaman dekorasyonunuzun garantisi olacaktır. Yaşayacağınız her sorunda sunabileceği bir çözüm olacaktır. Ayrıca en kaliteli ve kullanışlı malzemeleri ve mobilyaları tavsiye ederek dekorasyonunuzu ömürlük yapabilir. Hisari Design tarafından tasarlanan bu muhteşem mutfak dekorasyonu bir uzman elinden çıktığını hemen belli ediyor.

Sizi zaman kaybından, gereksiz masraftan ve dayanıksız ürünlerden kurtarır.

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Ev dekorasyonunuzda mimar ve dekoratörlerden yardım aldığınız zaman birçok anlamda kar etmiş olursunuz. Muhteşem bir tasarıma kavuşmanın yanı sıra daha kaliteli, daha dayanıklı ve garantili bir eve sahip olabilirsiniz. Bilmeden yapacağınız alış verişlerden, kalitesiz malzemelerden, ilerde sorun çıkartacak teknik detaylardan kolayca sıyrılmış olursunuz.

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