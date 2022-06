Dekorasyonda mimar ve tasarımcılardan yardım almanın avantajları

Dekorasyon ve ev yenileme süreci herkes için kaygı verici bir süreçtir. Yapacağınız her yenileme ve dekorasyon adımı için yeni bir masraf çıkaracağı aşikar ancak doğacak masraflar bir yana, ustasından tadilatına, planlamasından alış verişine, dekorasyon sırasında çıkacak kargaşadan alınacak risklere kadar her adımı ayrı ayrı yorucu ve zaman alıcı olabilir. Bu hengameyi daha az zararla atlatabilmeniz için size birkaç tavsiyemiz olacak. İster yeni ev kurun, ister sıfırdan ev inşa ettirin isterseniz evinizi yenileyin, bir dekoratör veya mimardan yardım almak iş yükünüzü ve stresinizi azaltacaktır. Planlamadan hesaplamaya, alış verişten düzenlemeye kadar işin her adımını bir uzman desteğiyle yaptırmak sizi hem masraftan hem de yorgunluktan kurtarır.

Ev dekorasyonu sırasında genelde zevklerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda planlama yapıyoruz. Evin stili, konsepti, mobilyaları, duvar kağıtları derken üzerine yoğunlaştığımız bütün konular görsel özellikler oluyor. Oysa ki büyün hayatınızı geçireceğiniz evin dekorasyonuna başlarken göz önünde bulundurmanız gereken çok daha önemli konular vardır. Evin sağlamlığı, izolasyonu, enerji tasarrufu, depreme dayanıklılığı, rutubet sorunu olup olmadığı, konforlu ve sağlıklı bir yaşam için çok daha önemli detaylardır. Kuracağınız evde uzun yıllar yaşayacağınız düşünüldüğünde evinizde tasarruf sağlayan özellikler bulundurmak bütçenize kayda değer bir katkı da sağlayacaktır. Peki bunca teknik detayı bir uzman yardımı almadan planlayabilir misiniz? Eğer siz de bu soruya cevap vermekte zorlanıyorsanız eviniz için bir mimara ihtiyacınız var demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere mimar ve tasarımcılar yardımıyla ev dekorasyonu yapmanın avantajlarından bahsedeceğiz. Bu sayede dekorasyon sırasında sizi boğan bütün detaylardan üstelik gereksiz masraflardan kurtulmanın yolunu göreceksiniz.

