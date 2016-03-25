Farklı mimarisiyle sıradışı bir ev örneği

Az önce fotoğraflarını görüdüğümüz merdivenler çıktığımızda bu manzarayla karşılaşıyoruz,: Adeta bir deniz manzarası! Uzmanlar bu görüntüyü elde etmek için ciddi zihinsel mesai harcamış olmamlılar. Bu görüntüyü vermede katkısı olan sadece pencereler değil aynı zamanda ve belki de daha fazla bu şık, mavi zemin kaplamasıdır.

Siz de değişik ev modellerine meraklı okuyucularımızdan iseniz ve bu yazıyı beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı’ başlığını taşıyan yazımıza göz atabilir ve bu konudaki tecrübelerinizi arttırabilirsiniz.