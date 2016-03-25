Farklı mimarisiyle sıradışı bir ev örneği

Hem içeriden hem de dışarıdan bakınca oldukça ilginç görünen bu evi bugünkü tanıtım yazımız için seçtik. Almanya’nın Kaiserslautern şehrinde yerleşik bir firma olan Bau Eins’a ait olan bu proje adeta dev bir gemiye benzeyen enteresan mimarisiyle dikkati çekiyor. Bu da mimari ve iç mimari konularında hayalgücünün ve yaratıcılığın sınırlarının olmadığını bize gösteriyor. Şimdi evimizi daha yakından incelemeye başlayalım.
Dışarıdan bakıldığında evin kırsalbir kesimde olduğu anlaşılıyor. Taptaze ve düzgün genişçe çimenlik bir alan bahçe olmaya hazır bir halde beklerken evin önündeki genişçe beton teras da güneşlenmek, aielce yemek yemek ya da sosyalleşmek için uygun mobilyaları ve elbette evin sahiplerini bekliyor. Dış cephe rengi olan gri ise modern bir tarza göz kırpıyor.
Bu kez evi yine dışarıdan ama başka bir açıdan görüyoruz. Evin bize bakan cephesindeki oldukça geniş ve yekpare camdan olan pencere tarz olarak değişik olmasının yanında aynı zamanda bolca doğal ışığın eve girmesini sağlayan yapısıyla da değişik ve fonksiyonel bir duruş sergiliyor. Bahçe düzenlemesi yapıldıktan sonra evin mükemmelliğine mükemmellik katılacağını düşünüyoruz.
Bu gördüğünüz üç pencereli cephe yapıya karakteristik özelliğini veren en önemli kısım diye düşünüyoruz. Başlangıçta evin dev bir gemiye benzediğinden bahsetmiştik. Gemilerin lombos denilen pencerelerine benzetilen bu pencereler de eve ayrı bir özellik ve hava kattığını söylememiz gerek. Bu cephede de aşağıda görülen geniş cam panellerin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi biraz da evin içinde gezinelim.
Evin ne kadar parlak ve aydınlık olduğu buradan bakınca daha rahat anlaşılıyor. Huzur, uyum ve sadelik iç mekanda hakim unsurlar. Minimalist mobilya ve dekorasyon seçimi renk seçimlerinde de kendini hissettiriyor. Şık ahşap zemin, geniş cam panel pencereler ve duvarın kullanımadığı açık ve ferah bir alan.
Mutfağın ne kadar zevkli dekore edildiğini bir de kendi gözlerinizle görün. Granit tezgah olağanüstü genişlikte ve yemek yenilmesini de müsait kılar bir durumda. Aydınlatma dışındaki unsurların rengi ise tamamen beyaz olarak tercih edilmiş ki, modern ve minimalist tarzla uyumlu olduğu gibi evin ferahlığına da ferahlık katıyor.
Merdivenler tamamen ahşap olarak tasarlanmış. Bembeyaz duvarlarla açık renk ahşap da şık bir uyumu bünyesinde barındırıyor. Merdivenler kullanıldığında üst kattaki yatak odası ve banyoya çıkıyorsunuz. Üstelik merdiven kısmındaki, bir merdiven kısmı için bir hayli geniş sayılabilecek pencere de mekanı gayet aydınlık kılıyor.
Az önce fotoğraflarını görüdüğümüz merdivenler çıktığımızda bu manzarayla karşılaşıyoruz,: Adeta bir deniz manzarası! Uzmanlar bu görüntüyü elde etmek için ciddi zihinsel mesai harcamış olmamlılar. Bu görüntüyü vermede katkısı olan sadece pencereler değil aynı zamanda ve belki de daha fazla bu şık, mavi zemin kaplamasıdır.
Siz de değişik ev modellerine meraklı okuyucularımızdan iseniz ve bu yazıyı beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Yeşillikler içinde modern bir cazibe kaynağı’ başlığını taşıyan yazımıza göz atabilir ve bu konudaki tecrübelerinizi arttırabilirsiniz.