현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Çok uzaklardan bir vintage harikası

Murat Aksoy Murat Aksoy
사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Evler
Loading admin actions …

Dikkatli okuyucularımız son zamanlarda Uzak Doğu mimarisi örneklerine yazılarımızda daha çok yer verdiğimizi farketmişlerdir. Minimalist tarzı kendine özgü olarak yorumlayan Japonlar ve Koreliler birbirinden entersan ama şık ev modelleriyle karşımıza çıkıyorlar. Bugün de yine Kore’den, şehrin kırsal kesimlerinden harika bir vintage evle karşınızdayız. İç ve dış mimarisinin güzelliği yanında geniş ve ferah bir bahçesiyle de dikkat çeken bu evin projesi aynı ülkeden Yunsung Housing isimli firmaya ait. Şimdi evimizi daha yakından incelemeye tabi tutalım.

Dıştan görünüm

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Evler
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Provence stiline sahip dış görünüşüyle her ne kadar Güney Fransa’yı hatırlatsa da bu ev belirttiğimiz gibi Güney Kore’de yer alıyor. Temiz, şık ve beyaz renkte bir dış cephe, düzgün hatlar, bahçedeki yapılarla uyum arz eden kırmızı tuğladan bir çatı ve nisbeten küçük boyutlardaki pencereler. Yapının temel karakteristik özellikleri bunlar.

Sundurma

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Beyaz kağıt üzerine simsiyah çerçeveleriyle bir kaligrafi eseri gibi duran kapı evin iç kısımlarına açılıyor. Merdivenlerin hemen dibinde yer laması, ikinci kata çıkcak olanlara kestirme bir yol sağlıyor. Ayrıca minik koridorda da ahşap mobilyalardan taviz verilmediği anlaşılıyor. Yer döşemesi ise elbette ahşap.

Oturma odası ve yemek odası

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Yemek Odası
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Son yıllarda oldukça moda olan açık alan uygulamasına burada da yer verildiğini görüyoruz. Yaşam alanının içinde ayırıcı herhangi bir duvar göze çarpmıyor. Belki bir işaret olarak oturma odası ve yemek odasını ayıran tuğladan tavan kirişleri var hepsi bu. Evde birden fazla kişinin yaşaması öngörüldüğünden olsa gerek sol tarafta dev bir yemek masası göze çarpıyor.

Mutfak

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Mutfak
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Yaşam alanının en dip kısmında mutfağın tezgahı ve dolaplar yer alıyor. Endüstriyel siyah renk çelikten kaideye monte edilmiş ahşap raflar ve dolap kapakları güzel ve başarılı bir kontrast uygulamasının örnekleri. Kullanılan eşya seçiminden taş duvarlara kadar her parçadan bir vintage tadı almanız mümkün.

Yatak odası

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Yatak Odası
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Yatak odasında bu sezonun favori kombinasyonu olan pembe ve mavi dkkatleri çekecek ağırlıkta. Mobilyaların masif ahşaptan seçilmesi, özellikle vintage bir ev için çok başarılı ve yerinde bir uygulama olmuş. İki cepheden pencere olması ve geniş bir boş alan mekanı ferah, parlak ve aydınlık kılıyor.

Çatı katı

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Garaj / Hangar
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Çatı katı ise alışıldık çatı katarına göre oldukça geniş bir alan sağlıyor. Tüm duvarı boydan boya kaplayan kocaman bir koltuk bir hayli geniş de. Yine minimalist bir dekorasyon örneği; yatak dışında yalnızca minik bir sehpa dikkati çekiyor. Ayrıntılardaki siyah beyaz öğeler ise bu kata karakterini kazandıran ufak ama etkili vuruşlar olmuş.

Arkadan görünüm

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Akdeniz Evler
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Arka cephede yine bir sadelik göze çarpmakta, aynı renklere boyanıp bu sadeliği tamamlayan bir duvarın da desteğiyle… Minik ve geometrik pencereler ise zaten evin alamet -i farikası durumunda. Bugün Kore’nin kırsal kesimlerinde de bu tarz evleri sıklıkla bulmak mümkün. Kore bize her ne kadar uzak olsa da, kim bilir belki de mimari anlamda ülkemiz için bir ilham kaynağı olabilir. Tercih mimari üretici ve tüketicilerine kalmış.

Uzak Doğu mimarisinin kendine özgü bir havası ve oldukça enteresan örnekleri bulunduğunu belirtmiştik. Siz de bu mimari türü konusunda görüş alanınızı genişletmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Geleneği modernleştiren eşsiz bir bahçe’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.

Basit görünümlü olağanüstü bir konut
Bu konut projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler