Çok uzaklardan bir vintage harikası

Arka cephede yine bir sadelik göze çarpmakta, aynı renklere boyanıp bu sadeliği tamamlayan bir duvarın da desteğiyle… Minik ve geometrik pencereler ise zaten evin alamet -i farikası durumunda. Bugün Kore’nin kırsal kesimlerinde de bu tarz evleri sıklıkla bulmak mümkün. Kore bize her ne kadar uzak olsa da, kim bilir belki de mimari anlamda ülkemiz için bir ilham kaynağı olabilir. Tercih mimari üretici ve tüketicilerine kalmış.

Uzak Doğu mimarisinin kendine özgü bir havası ve oldukça enteresan örnekleri bulunduğunu belirtmiştik. Siz de bu mimari türü konusunda görüş alanınızı genişletmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Geleneği modernleştiren eşsiz bir bahçe’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.