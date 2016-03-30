Çok uzaklardan bir vintage harikası

Dikkatli okuyucularımız son zamanlarda Uzak Doğu mimarisi örneklerine yazılarımızda daha çok yer verdiğimizi farketmişlerdir. Minimalist tarzı kendine özgü olarak yorumlayan Japonlar ve Koreliler birbirinden entersan ama şık ev modelleriyle karşımıza çıkıyorlar. Bugün de yine Kore’den, şehrin kırsal kesimlerinden harika bir vintage evle karşınızdayız. İç ve dış mimarisinin güzelliği yanında geniş ve ferah bir bahçesiyle de dikkat çeken bu evin projesi aynı ülkeden Yunsung Housing isimli firmaya ait. Şimdi evimizi daha yakından incelemeye tabi tutalım.
Provence stiline sahip dış görünüşüyle her ne kadar Güney Fransa’yı hatırlatsa da bu ev belirttiğimiz gibi Güney Kore’de yer alıyor. Temiz, şık ve beyaz renkte bir dış cephe, düzgün hatlar, bahçedeki yapılarla uyum arz eden kırmızı tuğladan bir çatı ve nisbeten küçük boyutlardaki pencereler. Yapının temel karakteristik özellikleri bunlar.
Beyaz kağıt üzerine simsiyah çerçeveleriyle bir kaligrafi eseri gibi duran kapı evin iç kısımlarına açılıyor. Merdivenlerin hemen dibinde yer laması, ikinci kata çıkcak olanlara kestirme bir yol sağlıyor. Ayrıca minik koridorda da ahşap mobilyalardan taviz verilmediği anlaşılıyor. Yer döşemesi ise elbette ahşap.
Son yıllarda oldukça moda olan açık alan uygulamasına burada da yer verildiğini görüyoruz. Yaşam alanının içinde ayırıcı herhangi bir duvar göze çarpmıyor. Belki bir işaret olarak oturma odası ve yemek odasını ayıran tuğladan tavan kirişleri var hepsi bu. Evde birden fazla kişinin yaşaması öngörüldüğünden olsa gerek sol tarafta dev bir yemek masası göze çarpıyor.
Yaşam alanının en dip kısmında mutfağın tezgahı ve dolaplar yer alıyor. Endüstriyel siyah renk çelikten kaideye monte edilmiş ahşap raflar ve dolap kapakları güzel ve başarılı bir kontrast uygulamasının örnekleri. Kullanılan eşya seçiminden taş duvarlara kadar her parçadan bir vintage tadı almanız mümkün.
Yatak odasında bu sezonun favori kombinasyonu olan pembe ve mavi dkkatleri çekecek ağırlıkta. Mobilyaların masif ahşaptan seçilmesi, özellikle vintage bir ev için çok başarılı ve yerinde bir uygulama olmuş. İki cepheden pencere olması ve geniş bir boş alan mekanı ferah, parlak ve aydınlık kılıyor.
Çatı katı ise alışıldık çatı katarına göre oldukça geniş bir alan sağlıyor. Tüm duvarı boydan boya kaplayan kocaman bir koltuk bir hayli geniş de. Yine minimalist bir dekorasyon örneği; yatak dışında yalnızca minik bir sehpa dikkati çekiyor. Ayrıntılardaki siyah beyaz öğeler ise bu kata karakterini kazandıran ufak ama etkili vuruşlar olmuş.
Arka cephede yine bir sadelik göze çarpmakta, aynı renklere boyanıp bu sadeliği tamamlayan bir duvarın da desteğiyle… Minik ve geometrik pencereler ise zaten evin alamet -i farikası durumunda. Bugün Kore’nin kırsal kesimlerinde de bu tarz evleri sıklıkla bulmak mümkün. Kore bize her ne kadar uzak olsa da, kim bilir belki de mimari anlamda ülkemiz için bir ilham kaynağı olabilir. Tercih mimari üretici ve tüketicilerine kalmış.
Uzak Doğu mimarisinin kendine özgü bir havası ve oldukça enteresan örnekleri bulunduğunu belirtmiştik. Siz de bu mimari türü konusunda görüş alanınızı genişletmek istiyorsanız, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Geleneği modernleştiren eşsiz bir bahçe’ başlığını taşıyan yazımıza göz gezdirebilirsiniz.