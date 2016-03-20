Küçük bir ev için en uygun merdiven tasarımı hangisidir?

Çok katlı evlerin katlar arasındaki ulaşımı merdivenle sağlanıyor, merdivenler ise genelde evin en görünen yerinde, antrede yer alıyor, yani hem eve girer girmez ilk görünen mekanda hem de ev içerisinde tüm odaları birbirine bağlayan mekanda. Dolayısıyla, yaşam alanlarının geneline etki eden ve evlerin karakterini değiştiren en önemli ögelerden biridir merdivenler. Evin hiçbir odasına ait olmadığı ama her odasına bağlı olduğu için tasarımın genel yapısını yansıtırken aynı zamanda da evin estetiğine katkıda bulunurlar.
Günümüzde merdiven çeşitleri neredeyse sınırsız. Evin hangi mimari disiplin ile tasarlandığı, hangi yörede yer aldığı, hangi iç dekorasyon tarzında döşendiği, konutun şekli, konut sahibinin beğenileri ve elbette konutun boyutu merdiven tasarımında belirleyici oluyor. Bugünkü yazımızda küçük konutlar için uygun olan, kapladığı alan görece az, içinde bulunduğu mekanı mümkün olduğunca boğmayan, birbirinden güzel altı ayrı merdiven modelini tanıtacağız.
İlk örneğimiz İstanbul Ümraniye'den mobilya, ahşap merdiven ve aksesuar firması Masif Panel'den spiral model bir merdiven. Spiral yani dönen merdivenler en az yer kaplayan merdiven modellerinin başında geliyor. Hele ki fotoğraftaki örnek gibi sade bir model seçerseniz, iki metreden dahi daha az bir çapa sahip, yani dört metrekareden az yer kaplayan bir merdivene sahip olabilirsiniz. Bu rakam bir merdiven için mucizevi derecede az bir alana tekabül etmektedir. Üç yüz altmış derece dönerek yükselen bu merdivenler en az yer kaplayan modellerin en şık versiyonları başında geliyor. Fotoğraftaki örnek on beş basamaklı. İki kat arasındaki yüksekliğe göre bu rakam değişebilmektedir.
Konutun merdivenlerinin yer alacağı alana göre modern ve sade bir tasarıma sahip düz merdivenler de tercih edilebilir. Basamak genişliği dar tutulduğu takdirde, spiral merdivenler kadar olamasa da oldukça az bir alan kaplayacaklardır. Bu tür merdivenler duvarların arasında yer aldığı için mekanı boğucu ve karanlık bir hale getirebilirler. Böyle bir problemle karşılaşmamak için de merdiven sahanlığının olduğu yere mutlaka bir pencere konulmalı ve bu alan mümkün olduğunca doğal gün ışığından faydalandırılmalıdır.
Cam merdivenler lamine ve temperli camlardan iki ya da üç kat olarak, en dayanıklı şekilde imal edilir ve montajları da malzemenin gerekliliği olarak son derece hassas yapılır. Cam merdivenlerde taşıyıcı sistem olarak çelik veya paslanmaz çelik kullanılır. Cam merdivenler günümüz mimarisinin gözde uygulamalarından biridir. Cam merdivenlerin temelini oluşturan cam basamakların saydamlığı, şıklığı, estetiği ve ışıltısı ile mekanları daha cazibeli bir görünüm kazanmakta, ayrıca modern teknoloji sayesine bu merdivenler son derece güvenlikli ve uzun yıllar dayanıklı olmaktadır. Transparan yapıları sayesinde mekanları boğmazlar, bu nedenle küçük evler için tercih edilebilecek modellerdendir.
Konsol merdivenlerin basamak taşıyıcıları duvar içine gizlenir. Bunun için basamaklar özel bir sistemle üretilip montaj edilmektedirler. İçinde çelikten bir konstrüksiyon olan konsol merdivenlerin en popüler olanlarının başında ahşap basamaklı olanlar gelmektedir. Cam ve krom gibi çeşitleri de mevcuttur. Konsol merdivenler korkuluksuz olabileceği gibi, arzu edilirse korkuluklu olarak da imal edilebilirler. Korkuluk modelleri açısından oldukça zengin olduklarını söyleyebiliriz. Fotoğrafta görmüş olduğumuz model İstanbullu merdiven firması Visal Merdiven tarafından tasarlanıp imal edilmiş ve şu özellikleri taşımakta:
Ana Taşıyıcı: Duvar içerisine gizlenmiş olan çelik konstrüksiyon bir yapıdan oluşmaktadır.
Basamaklar: Kutu halinde 18 mm kayın masif panelden oluşturulmuş olup bambu renk cilalıdır.
Her zevke uygun konsol merdivenleri, seçeceğiniz türde ahşap merdiven basamakları ve korkulukları kullanılarak, en son teknoloji, imalat ve montaj tekniklerini ile yapılmaktadır ve son derece güvenlidirler.
Özel tasarım merdiven eviniz için özel olarak tasarlanıp imal edilmiş, sizin beğenilerinize uygun, olmalıdır. Böylesi bir merdiven belki birkaç görevi bir arada yürüten bir model olabilir… tıpkı fotoğrafta görmüş olduğumuz bu enteresan tasarım gibi! Hem merdiven hem raf görevi gören bu model hem enteresan basamak şekli ile, hem de ölü alana izin vermeyen çoklu görevi ile küçük evler için ideal tasarımlardan biri.
Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin başlıklı yazımızda bu tür özel tasarım merdiven modellerini inceleyebilirsiniz. Emin olun, birçok güzel fikirle karşılaşacaksınız!
Katlanır çatı merdivenleri monte edildiği alanda alt kattan bakıldığında, merdiven kapalıyken tavanda yalnızca bir kapak olarak görünmektedir. Bu kapak tercihe göre beyaz boyalı veya ham ahşap olabilir. Çatı merdivenlerinin standart modellerinin yanı sıra, direk çatı çıkışlı alüminyum merdiven modelleri; elektronik alüminyum merdiven modelleri, yangın önlemli modeller (çıkan bir yangını yaklaşık otuz dakika süre boyunca katlar arasında geçirmeyen özel yangın kapaklı ahşap ve alüminyum merdivenler) gibi çok özel modeller bulunmaktadır. Bu tür merdivenler alanı hakikaten çok çok kısıtlı olan evlerde ve genellikle de çatı arasına çıkmak için tercih edilir.