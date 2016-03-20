Küçük bir ev için en uygun merdiven tasarımı hangisidir?

Çok katlı evlerin katlar arasındaki ulaşımı merdivenle sağlanıyor, merdivenler ise genelde evin en görünen yerinde, antrede yer alıyor, yani hem eve girer girmez ilk görünen mekanda hem de ev içerisinde tüm odaları birbirine bağlayan mekanda. Dolayısıyla, yaşam alanlarının geneline etki eden ve evlerin karakterini değiştiren en önemli ögelerden biridir merdivenler. Evin hiçbir odasına ait olmadığı ama her odasına bağlı olduğu için tasarımın genel yapısını yansıtırken aynı zamanda da evin estetiğine katkıda bulunurlar.

Günümüzde merdiven çeşitleri neredeyse sınırsız. Evin hangi mimari disiplin ile tasarlandığı, hangi yörede yer aldığı, hangi iç dekorasyon tarzında döşendiği, konutun şekli, konut sahibinin beğenileri ve elbette konutun boyutu merdiven tasarımında belirleyici oluyor. Bugünkü yazımızda küçük konutlar için uygun olan, kapladığı alan görece az, içinde bulunduğu mekanı mümkün olduğunca boğmayan, birbirinden güzel altı ayrı merdiven modelini tanıtacağız.