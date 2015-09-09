Banyo rafları için birbirinden farklı öneriler

Bazı banyolarda atıl görünen planlar aslında çok kullanışlı hale gelebilecek yeterliliğe sahip. Fakat bunu görebilmek ve tasarlayabilmek tabi ki bizlere göre uzmanların çok daha iyi bildiği bir iş. Örnek fotoğrafta gördüğünüz banyo dekorasyonunda bahsettiğimiz yaklaşımı görebiliyoruz. İki duvar arasında görülen ve pencere kenarındaki bu boş alan belki de boş haldeyken bizlere çok saçma görünecektir. Fakat uzmanlar yeni bir banyo dolabı tasarlamak yerine bu alanı bu çözümleme için düşünmüş olabilir. Bu boş ve dar alan örnekteki gibi beş adet ahşap rafla son derece kullanışlı bir hale gelmiş ve mekandaki raf ve dolap ihtiyacını karşılayacak kadar zengin. Siz de banyonuzda fazla eşya kullanma taraftarı değilseniz bu dekorasyon örneği gerçekten işinize yarayacaktır.