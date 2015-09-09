Banyo rafları için birbirinden farklı öneriler

Banyo dekorasyonunda raf çözümlemeleri, banyonuz ister küçük ister büyük olsun hayat kurtaran öğeler olarak öne çıkıyor. Banyolar suyun iyileştirici gücünü belki de her gün hissettiğimiz bir tür arınma mekanları. Bu yüzden bu ortamı oldukça kullanışlı ve rahatlatıcı hale getirmek de dekorasyonun bir parçası. Banyo rafları bu noktada günlük rutinlerimizi en kısa zamanda ve en rahat gerçekleştirmemiz için bize çeşitli seçenekler sunuyor. Size sunduğumuz on farklı örnekten biri mutlaka ilginizi çekecektir. Dilerseniz Modern ve fonksiyonel banyo dolapları başlıklı yazımıza da göz gezdirerek raflar ve dolaplar arası uyumlu kombine fikirleri edinebilirsiniz. Haydi başlayın ve çok beklemeden bu örnekleri uygulayın, her şey konforunuz için..
Banyo dekorasyonunda rafların ve dolapların doğru yerlere konulması banyonun stilini belirleyerek atmosferin ferahlığını sağlıyor. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda banyo rafları lavabo ve küvetle ilişkilendirilerek planlanmış, böylece mekanı yormadan estetik bir dil oluşturulabilmiş. Örneğin her iki lavabonun altında yekpare bir ahşap açık raf tasarımı uygulanarak içerisine havlularınızı ve dilerseniz banyo malzemelerinizi koymanız için bir alan yaratılmış. Aynı mantıkla seramik karolardan oluşan çıkmanın üstüne ince kesilmiş ahşap masif raf yerleştirilerek mekanın bir diğer işlevsel raf uygulaması malzemelerinizi koymanız için tasarlanmış. Fotoğrafta görülen küvetin hemen yanındaki raf ise küvetle aynı hizada düşünülmüş, estetik bir detay olarak dikkatimizi çekiyor. Banyonuz gerçekten sizin için tasarlanmış, öyle değil mi?
Örnek fotoğraftaki banyo tasarımı banyoda uzun saatler geçiren, keyif düşkünleri için birebir! Günün yorgunluğunu atmanız özellikle iş sonrasındaki banyo ile mümkün oluyorsa bu örneği incelemeden geçmeyin. İçerisinde jakuzi bulunan banyo tasarımında kısa süreli duşlar için bir duş bölmesi de yaratılmış. Banyonun her iki bölümünde de küçük ve sıcak renkte seramik karolarla döşenmiş duvarların içerisine nişler oluşturularak ayrı bir raf çözümlemesi yapmak yerine, mekanın kendisi kullanılarak raf oluşturulmuş. Bu nişten oluşturulmuş rafların içerisine dilerseniz fotoğraftaki gibi televizyonunuzu koyup film izleyebilir, banyo saatlerinizi bir ritüele dönüştürebilirsiniz. Duş alanındaki bölmeye ise nişin içerisine şampuanlarınızı koyabilir, zemini boş kullanarak sadeliği pekiştirebilirsiniz.
Eklektik banyo tasarımları birbirinden farklı malzemeleri ustalıkla birleştiren bir yapıya sahip. Örnek fotoğrafta gördüğünüz banyo tasarımında banyo rafları açık kullanımlı tasarlanarak mekandaki derinliği görmemizi sağlıyor. Örneğin klasik görünümlü lavabo altında kullanılan raflar, açık renkli bir ahşap uygulamayla mekandaki soft görünümü vurgulayan bir konumda. Sadece iki raftan oluşan çözümleme tek bir ahşap çıtayla ortadan bölünerek modern bir etkiye sahip olmuş. Modern tasarımlı bir küvetin yanına yerleştirilen dört bölmeli banyo rafları ise mekandaki yataylığı toplayan dikey bir eleman olarak göze çarpıyor. Dekorasyonun genelinde gözümüz hiç duvara sabitlenmiş bir raf aramıyor, öyle değil mi?
Bazı banyolar çok güzel demek geliyor insanın içinden! Siyah ve beyazın müthiş birlikteliği uygulanmış örnek fotoğraftaki banyo tasarımı, küçük olmasına rağmen dikkat çekici bir karaktere sahip. Banyonun iki duvarı yarıya kadar beyaz ve tuğla biçiminde karolardan oluşmuş çıkmalarla tasarlanarak, mekandaki raf ihtiyacı ortadan kalkmış. Dilediğiniz aksesuarı ve bitkiyi koyabileceğiniz bu alan, bu küçücük mekanın güzelleşmesini sağlamış. Ayrıca seramik karoların bir kısmı boş bırakılarak nişe benzer bir alan yaratılarak ,mekandaki bir diğer raf çözümlemesi büyük aksesuarlarımızı koymamız için uygun bir boşluk sağlıyor. Küçük müçük demeyin, banyonuz raflarınızla çok daha güzel!
ÜNMO adlı İzmir firması iki renkle son derece modern banyo rafları tasarlayarak küçük bir alanın neleri karşılayabileyeceğini anlamamızı sağlıyor. Firma gri ve sarının hoş uyumunu modern tasarımıyla gözler önüne seriyor. Fotoğrafın sağ kısmında gördüğünüz kapalı dolaplar üçlü ve artarda kullanılarak mekanda hem bir armoni oluşmasını sağlıyor, hem de dolapların birbirleri arasındaki boşlukların raf olarak kullanılması bir fırsat haline geliyor. Gördüğünüz gibi mekandaki mobilyaların yerleşimi de bizim işimize geliyor. Bir şeyleri yerleştirirken yeni alanlar yaratabilmek hepimizi sevindiriyor!
Banyo dekorasyonunda raf çözümlemeleri birbirinden farklı tasarımlara sahip. Örnek fotoğraftaki banyo dekorasyonunda en çarpıcı öğe kuşkusuz raf çözümlemesi diyebiliriz. Dekorasyonun bir kaç yerinde uygulanmış ahşap malzeme raf çözümlemesinde de kendini gösteriyor. Hepimiz bir duvara çok sayıda raf uygulanmasını hayal edebiliyoruz, fakat bunların sanatsal bir şekilde birleştirilip kompakt hale getirilmesi her banyoda gördüğümüz bir şey değil. Örnek raf çözümlemesinde, labirentimsi bir form düşünülerek tek bir duvarın estetik bir yüzey haline gelmesi sağlanmış. Üstelik kullanılan ham ahşap herhangi bir patine uygulanmadan yerleştirilerek çok sayıda aksesuar mekanda görünür hale gelmiş. Raf çözümlemesinin hem keskin hem de yumuşak hatları kontrastlığın uyumunu bizlere sunuyor. Haydi siz de bu tasarımı uygulayın, pişman olmayacaksınız.
Bazı banyolarda atıl görünen planlar aslında çok kullanışlı hale gelebilecek yeterliliğe sahip. Fakat bunu görebilmek ve tasarlayabilmek tabi ki bizlere göre uzmanların çok daha iyi bildiği bir iş. Örnek fotoğrafta gördüğünüz banyo dekorasyonunda bahsettiğimiz yaklaşımı görebiliyoruz. İki duvar arasında görülen ve pencere kenarındaki bu boş alan belki de boş haldeyken bizlere çok saçma görünecektir. Fakat uzmanlar yeni bir banyo dolabı tasarlamak yerine bu alanı bu çözümleme için düşünmüş olabilir. Bu boş ve dar alan örnekteki gibi beş adet ahşap rafla son derece kullanışlı bir hale gelmiş ve mekandaki raf ve dolap ihtiyacını karşılayacak kadar zengin. Siz de banyonuzda fazla eşya kullanma taraftarı değilseniz bu dekorasyon örneği gerçekten işinize yarayacaktır.
Banyo tasarımında yve sayılı renk kullanımı mekanın modern çizgisini vurgulamak için küçük ipuçlarından biri. Gördüğünüz banyo dekorasyonunda zeminin küvet ve lavabo gibi öğelerle aynı renkte seçilmesi ferahlığı arttırırken diğer renklerin de açığa çıkmasını sağlıyor. Örneğin bir raf çözümlemesi olarak duvarda açılmış niş, içerisi sarı ve küçük seramik karolarla döşenerek nişin mekandaki etkisini pekiştiriyor. Böylece nişin içerisine yerleştirilmiş aksesuarlar ve banyo malzemeleri de mekandaki hareketliliği sağlamış oluyor. Bu tasarım minimalist biçemi hayatın her köşesinde kullananlar için oldukça faydali bir örnek. Renklerin ve sadeliğin ortaklığı banyonuzun kimliği haline geldi bile!
Küçük banyoları en işlevsel biçimde dekore etmek oldukça önemlidir. Bu fotoğrafta görülen küçük banyoda da her alan değerlendirilmiş. Modern stildeki banyoda duş ve tuvalet kısmı cam bölmeyle ayrılarak mekan daha ferah hale getirilmiş. Duş bölümünde duvarda bir niş bölümü oluşturularak mekanın yalınlığı korunmuş ihtiyaç duyulan raflar için mekanda alan açılmış. Nişin iç kısmı koyu renk fayanslardan oluşuyor ve raflar da neme dayanıklı ahşaptan imal edilmiş. Küçük bir alanı mükemmel çözümlemelerle şık ve işlevsel hale getiren bu tasarım dikkate alınmaya değer.
Eski eşyaların bazı parçalarının farklı işlevler çerçevesinde kullanılması eklektik dekorasyon çözümleri üzerine alternatif yöntemler olarak öne çıkıyor. Bu dekorasyondaki raflar da çekmeceleri andıran biçimlere sahip. Mekanda bulunan boncuk mavi rengiyle masif ahşaptan imal edilmiş bu kutular banyonun dinamizmini ve sempatisini arttıran temel ögeler olarak göze çarpıyor. Bu tür raf sistemlerinin geleneksel yaklaşımın dışında olması sebebiyle dekorasyonunuza farklılık getirmesinin yanı sıra kutuların hem iç bölümünün hem de üst kısmının kullanılabilirliği işlevselliği de beraberinde getiriyor. Siz de banyonuzu bu tür kutularla farklılaştırabilirsiniz. İster asimetrik olsun ister kare dışındaki formlarla olsun…