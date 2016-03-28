Ormanın kenarındaki ev

Sayfamızın bugünkü konuğu oldukça sıra dışı! Tam anlamıyla meraklısına olarak ifade edebileceğimiz bu iki katlı konutun konstrüksiyonu tamamen ağaç kütüklerinden yapılmış. Moskovalı mimarlık firması D & T Architects tarafından gerçekleştirilen renovasyon ise oldukça zorlayıcı olmuş zira ahşap kütüklerden yapılmış bu rustik evin hem görünümünü korumak hem de ev sahiplerinin isteklerini yerine getirerek bazı eklemeler yapmak ve nihayetinde kendine has, şık ve konforlu bir konut haline getirmek gerekiyormuş.

Şu konuda hemfikir olabiliriz ki; bu konut herkes için değil! Bazı okuyucularımızı kendine hayran bırakacak, bazılarını ise belki de itecek… Öte yandan kesin olan şu; kendine has ve özel olduğu konusunda herkes fikir birliğinde kalacaktır.