Ormanın kenarındaki ev

Sayfamızın bugünkü konuğu oldukça sıra dışı! Tam anlamıyla meraklısına olarak ifade edebileceğimiz bu iki katlı konutun konstrüksiyonu tamamen ağaç kütüklerinden yapılmış. Moskovalı mimarlık firması D & T Architects tarafından gerçekleştirilen renovasyon ise oldukça zorlayıcı olmuş zira ahşap kütüklerden yapılmış bu rustik evin hem görünümünü korumak hem de ev sahiplerinin isteklerini yerine getirerek bazı eklemeler yapmak ve nihayetinde kendine has, şık ve konforlu bir konut haline getirmek gerekiyormuş.
Şu konuda hemfikir olabiliriz ki; bu konut herkes için değil! Bazı okuyucularımızı kendine hayran bırakacak, bazılarını ise belki de itecek… Öte yandan kesin olan şu; kendine has ve özel olduğu konusunda herkes fikir birliğinde kalacaktır.
Rustik tarzın hakkını sonuna kadar veren bu muhteşem konut sizce de devasa bir kulübe gibi görünmüyor mu? Üç parçadan oluşan yapının ortada ana binası bulunuyor. İki yanda ise kapalı garaj, kazan dairesi, sauna ve misafir odasından oluşan bölümler yer alıyor. Dış cephe dekoratif süsler ile bezenmiş, kendine has bir görünüme sahip.
Konut doğasına uygun olarak rustik tarzda döşenmiş. İç duvarlar da tıpkı dış cephe gibi konutun yapı malzemesi olan ağaç kütüklerden oluşuyor. Kırsal iç dekorasyonun göz bebeği deri kanepeler ile döşenen oturma odasında ferforje aydınlatma elemanı da dikkat çekiyor. Geleneksel desenli bir halı ile kombine edilen oturma odası mobilyalarının tamamı doğal ahşap duvarlarla uyumlu olacak şekilde kahverengi tonlarında. Oturma odasında en büyük ilgiyi ise muhteşem bir işçiliğe sahip olan taş şömine çekiyor.
Oturma odasının diğer tarafında ise yine kahverengi deri döşemeli bir köşe koltuk takımı bulunuyor. Açık renkli çiçekli perdeler ve hem halı olarak hem de koltuk süsü olarak kullanılan hayvan postları ise mekana sıcak ve samimi bir hava katıyor. Mutfaktan oturma odasına açılan pencerede de ferforje ayrıntıları görmek mümkün.
Yemek odası takımında da ferforje tercih edilmiş. Bu alanda zemin doğal taş ile kaplanmamış, onun yerine terakota karolar kullanılmış. Rustik mimaride de, kırsal mimaride de sıklıkla kullanılan, harika malzeme terakota karolar hem iç mekan hem de dış mekanlar için uygun.
Mutfağın harika bir country (kırsal) dekorasyonu var. Ahşap duvarlara aynı renk tonunda doğal ahşap mutfak dolapları eşlik ediyor. Perdeler oturma odası ve yemek odasında da kullanılan açık renk çiçekli bir tasarım. Bu perdeler sayesinde ahşabın yoğunluğu ve hardal rengi bir miktar kırılmış. Ankastre ocak ve fırın retro görünümlü, böylece kırsal iç dekorasyon ile uyum sağlıyorlar.
Yapı aslında eski olduğu için banyoya o dönemin alışkanlıklarına uygun olarak fazla alan ayrılmamış. Bu küçük alanı ferah hale getirmek için banyoda bol bol cam tuğla kullanılmış. Işığı mükemmel bir şekilde içeri geçiren ancak flu bir görünüme neden olması sayesinde içerinin görünmemesini sağlayan cam tuğla oldukça doğru bir yapı malzemesi seçimi olmuş.
Geniş bahçeye sahip bu muhteşem konut, akşam olup da hava kararınca tam bir masal evine dönüşüyor. Sıcak ve samimi aydınlatma seçimi yapının mimarisi ile kusursuz bir uyum sağlıyor. Koyu, derin bir ormanın gece verdiği tedirgin edici hisse karşılık sıcacık bir ahşap ev…
Bu konut ilginizi çektiyse, yine ağaç kütüklerinden inşa edilmiş ancak daha modern bir görünüme sahip bir evin anlatıldığı Villa tarzı muhteşem ev başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.