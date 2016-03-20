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Sıra dışı çatısı ve muhteşem dekorasyonu ile rüya gibi bir aile evi

Homify Homify
Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Oturma Odası
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Çocukken kurduğumuz hayallerdeki o çatılı ve bahçeli evi, göz alıcı bir dekorasyonla donattıklarını düşünün. Böyle bir evde yaşamak istemez miydiniz? Homify 360 için bu yazımızda tanıtacağımız ev tam olarak o hayal evini karşılıyor. Hollandalı mimarlık ofisi Reitsema & Partners tarafından tasarlanan ev organik çatısı, ferah iç mekan tasarımı ve geniş bahçesiyle gönülleri fethediyor. Eğer siz de kırsalda böyle bir eviniz olsun istiyorsanız ya da yaptırmayı düşündüğünüz ev için fikirlere ihtiyacınız varsa bu evden ilham alabilirsiniz. Gelin birlikte bu muhteşem evi daha detaylı inceleyelim.

Reet çatı panelleri ile yapılan bu organik çatılar ilginizi çekiyorsa aynı çatı malzemesinin kullanıldığı başka bir ev için “Kırsalda bulabileceğiniz en şirin ev” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Organik çatı

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Evler
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Eko-evler enerji sınıfı, izolasyonu ve yapı şekli ile çevreye en az zararı veren ev modeli olarak bilinir. Eko-evlerde eb sık kullanılan çatılar ise ekolojik çatılar ya da organik çatılardır. Ekolojik çatılar yaşayan bitkilerle kaplanmış çatılardır. Organiklerde kullanılan malzemeler organik ve doğal olsa da yetişen herhangi bir bitki yoktur. Bu evde kullanılan çatı da bir çeşit organik çatıdır. Organik çatılar hem doğal hem de izolasyon bakımından çok sağlamdır. Bu evin çatısında kullanılan reet paneller sunta ve çeşitli izolasyon malzemelerinin yüksek ısı ve basınç altında sıkıştırılması ile üretiliyor. Bu paneller ile yapılan çatılar ise hem natürel görüntüsü ile doğaya uyum sağlıyor hem de ekolojik özellikleri ile doğayı koruyor.

Ferah bir iç mekan tasarımı

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Oturma Odası
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Evin fonunu tamamen beyaz planlayan tasarımcılar tahta strüktürler ile muhteşem bir country uyumu sağlamış. Modern mobilyaların klasik yan ögeler ile birleştirildiği dekorasyonda çok sayıda ikonik tasarım da kullanılmış. Örneğim bu oturma odasında Eames'in ünlü dinlenme koltuğu ve puf setini görebilirsiniz. Dekorasyonda toprak tonlarında aksesuar ve mobilyalar seçerek beyaz fon ile başarılı bir kontrast oluşturulmuş.

ikonik mobilyalarla eşsiz bir dizayn

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Yemek Odası
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Ahşap ögelerin dikkat çektiği tasarımda modern mobilyaların kullanılması mekanda kırsal stil ile modern stili birleştiren bir hava oluşturmuş. Bu yemek odası dekorasyonunda gördüğünüz beyaz sandalyeler yine Eames imzası taşıyan ünlü bir tasarım. Ayrıca kullanılan aksesuarların şıklığına ve aydınlatma ögelerinin dekorasyona uyumuna da dikkat çekmek gerekiyor.

Kullanışlı bir mutfak

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Mutfak
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Mutfak dekorasyonunda biçimden ziyade işlevsellik üzerinde duran tasarımcılar son derece fonksiyonel bir mutfak tasarımı oluşmuşlar. Gerek bol depolama alanları gerekse kullanışlı mutfak ekipmanları ile bütün ihtiyaçları karşılayan bir mutfak dekorasyonu oluşturulmuş.

Özgün tasarımı ile dikkat çeken detaylar

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Oturma Odası
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Dekorasyonda evin dış mekan görüntüsünün natürelliğine tezat oluşturacak düzeyde modern ve sleek yüzeyler kullanılmış. Bu sıra dışı tezatlık ile stili özgünleştiren mimarlar beyaz rengin aydınlatma konusundaki eşsiz başarısını da cömertçe kullanmışlar. Beyaz ve ferah fon üzerine uygulanan koyu renk aksesuar ve mobilyalar ile göz alıcı alanlar yaratılmış.

Modern bir banyo

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Modern Banyo
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Evin banyosu da diğer alanlara serpiştirilen modern ve sleek yüzeylerden nasibini bolca almış. Pürüzsüz bir güzelliğe sahip olan banyo dekorasyonunda hata bulmak imkansız. Yine toprak tonları ve beyaz renk ile başarılı bir kontrast sağlanmış. Ayrıca cam ve ayna gibi ögelerle mekanın aydınlatması tamamlanmış.

Rüya gibi bir yatak odası

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Kırsal Yatak Odası
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Evin yatak odası çatıdaki sıra dışı pencereye bakıyor. Bu pencere sayesinde bahçenin güzelliği ve gün ışığının ferahlığı odaya taşınmış. Ayrıca yine tahta strüktürler ile de adeta stile imza atılmış. Beyaz rengin tasarımlara kattığı güzelliğe örnek olarak gösterilebilecek bir ev dekorasyonu oluşturulmuş.

Burçlara göre dekorasyon: Balık
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