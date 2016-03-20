Sıra dışı çatısı ve muhteşem dekorasyonu ile rüya gibi bir aile evi

Çocukken kurduğumuz hayallerdeki o çatılı ve bahçeli evi, göz alıcı bir dekorasyonla donattıklarını düşünün. Böyle bir evde yaşamak istemez miydiniz? Homify 360 için bu yazımızda tanıtacağımız ev tam olarak o hayal evini karşılıyor. Hollandalı mimarlık ofisi Reitsema & Partners tarafından tasarlanan ev organik çatısı, ferah iç mekan tasarımı ve geniş bahçesiyle gönülleri fethediyor. Eğer siz de kırsalda böyle bir eviniz olsun istiyorsanız ya da yaptırmayı düşündüğünüz ev için fikirlere ihtiyacınız varsa bu evden ilham alabilirsiniz. Gelin birlikte bu muhteşem evi daha detaylı inceleyelim.

Reet çatı panelleri ile yapılan bu organik çatılar ilginizi çekiyorsa aynı çatı malzemesinin kullanıldığı başka bir ev için “Kırsalda bulabileceğiniz en şirin ev” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.