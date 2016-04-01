Parlak dekorasyonuyla gönül çelen bir daire

Evinizin iç dekorasyonunu değiştirmek ya da baştan yaratmak mı istiyorsunuz? Aynı zamanda modern dekorasyona gönül verenlerden biri misiniz? Öyleyese bugünkü ev tanıtım yazımız size hitap ediyor demektir. Bugün size tanıtacağımız ev İspanya’nın Valnecia şehri yakınlarında bulunuyor. Çağdaş, fonksiyonel ve etkileyici tarzıyla bizleri büyüleyen bu daire yine İspanya’dan Mobimar Interiorismo firması tarafından dekore edildi. Estetiklik ve pratiklik arasındaki uyumu yakalamak gibi çok zor ama çok önemli prensibi başaran bu daireye şimdi biraz daha yakından bakalım.
Bir yemek odası takımını da içinde bulunduran mutfak bir hayli geniş görünüyor. 4 ila 5 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği masa aynı zamanda tezgah olarak kullanılabilecek unsurları da bünyesinde barındırıyor. Mutfak ile oturma odası arasında duvar ya da panel gibi bir elemanın bulunmaması her iki alanın da ferahlığını arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
Mutfakta beyaz ve gri gibi nötr ve modern dekorasyonla uyumlu iki renk kullanılmış. Gri dokunuşlar monotonluğu kırmak için kullanılırken beyaz renk zerafet ve temizlik hissi veriyor. Zaten bu iki renk son zamanlarda mutfaklarda en çok kullanılan renklerin başında geliyor. Doğal ışık için bir pencerenin de varolduğu mutfakta yapay olarak da yeterli aydınlatma elemanı kullanılmış.
Fotoğrafını gördüğünüz kısım tüm mekanları birbirne bağlayan merkezi alandır. Buradan evin yatak odası, mutfak, oturma odası ve banyosuna gidebilirsiniz. Düzgün bir şekilde organize edilme sayesinde her yer gayet derli toplu görünüyor. Duvar ve kapıların nötr renkleri, doğal ahşaptan yer döşemesiyle tamamlanan başarılı bir uyum sergiliyor.
Burada evdeki mevcut iki banyodan ilkini görüyorsunuz. Özellikle birkaç üyeden oluşan aileler için birden fazla banyonun ne kadar gerekli olduğunu sizler de gayet iyi biliyorsunuzdur. Düzgün planlama alanın doğru yani verimli kullanılmasını sağlamış. Duşakabin de, ayna da, çekmeceli lavabo kısmı da oldukça sade ve bir o kadar da şık.
Burada evdeki mevcut iki banyodan ilkini görüyorsunuz. Özellikle birkaç üyeden oluşan aileler için birden fazla banyonun ne kadar gerekli olduğunu sizler de gayet iyi biliyorsunuzdur. Düzgün planlama alanın doğru yani verimli kullanılmasını sağlamış. Duşakabin de, ayna da, çekmeceli lavabo kısmı da oldukça sade ve bir o kadar da şık.
Az önce gördüğümüz ana banyo ile aynı özellikleri taşıyan bu ikinci banyo boyutları açısından daha mütevazi olmakla birlikte hiç de küçük sayılamaz. Basit bir mobilya dekorasyonu ve çeşitli aksesuarlar bu alanı oldukça fonksiyonel bir hale getirmektedir. Kısacası mimarlar, mütevazi alanları fonksiyonel bir biçimde değerlendirmek amacını başarıyla gerçekleştirmişe benziyorlar.
Değişik ev modellerine ilginiz devam ediyorsa, yeni fikirlere ve ilham kaynaklarına açıksanız ve bu yazıyı beğendiyseniz, sizi daha önce yine bu sitede yayınlanmış oan ve ‘Farklı mimarisiyle sıradışı bir ev örneği’ başlığını taşıyan yazımıza davet etmek istiyoruz.