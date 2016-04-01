Parlak dekorasyonuyla gönül çelen bir daire

Az önce gördüğümüz ana banyo ile aynı özellikleri taşıyan bu ikinci banyo boyutları açısından daha mütevazi olmakla birlikte hiç de küçük sayılamaz. Basit bir mobilya dekorasyonu ve çeşitli aksesuarlar bu alanı oldukça fonksiyonel bir hale getirmektedir. Kısacası mimarlar, mütevazi alanları fonksiyonel bir biçimde değerlendirmek amacını başarıyla gerçekleştirmişe benziyorlar.

Değişik ev modellerine ilginiz devam ediyorsa, yeni fikirlere ve ilham kaynaklarına açıksanız ve bu yazıyı beğendiyseniz, sizi daha önce yine bu sitede yayınlanmış oan ve ‘Farklı mimarisiyle sıradışı bir ev örneği’ başlığını taşıyan yazımıza davet etmek istiyoruz.